Израелската армия: Иранският режим се клати сериозно и губи контрол! Продължаваме ударите

Израелската армия каза, че ударите ѝ, нанасяни от 28 февруари по Иран, „все повече разклащат режима“ в Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Не спираме да засилваме ударите по режима“, заяви армейският говорител ген. Ефи Дефрин. „Той беше разтърсен от първия удар в събота сутринта, когато ръководството беше неутрализирано. И всеки ден продължаваме да го разклащаме все повече и повече, да увеличаваме нанесените щети, докато екзистенциалната заплаха не бъде премахната“, добави той.

„С всеки изминал ден иранският терористичен режим отслабва и губи контрол над страната“, заяви говорителят.

„Продължаваме да нанасяме систематични удари и да преследваме „Хизбула“ в Ливан. До момента сме атакували над 320 терористични цели на „Хизбула“, включително около 80 само през последните 24 часа“, уточни ген. Дефрин.

„Няма конкретна разузнавателна информация, която да сочи, че има координация между „Хизбула“ и Иран“, каза още той. „Вярно е, че понякога, и това се случи вчера, залп (с ракети) от Иран и залп от „Хизбула“ бяха изстреляни приблизително едновременно, което създава впечатлението за координация. Но няма толкова тясна координация“, уточни Дефрин.

Катар прехвана изстреляна срещу територията му ракета, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на властите.

По-рано журналисти на АФП съобщиха, че днес над катарската столица Доха е отекнала нова серия експлозии.

Доха стана мишена на поредица нападения с ирански дронове и ракети, след като Техеран предприе мащабна кампания в Персийския залив в отговор на атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че са забелязали стълбове дим да се издигат над западната част на града.

Обединените арабски емирства потвърждават, че не са взели решение да променят отбранителната си доктрина в отговор на многократните ирански атаки, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.

ОАЕ бяха обект на повече от хиляда атаки – брой, надвишаващ общия, пред който са били изправени всички останали държави, взети заедно – всички от които са били прехванати и неутрализирани от въоръжените сили на страната с най-висок професионализъм, ефективност и вещина.

ОАЕ отново заявяват, че не са страна в тази война и не са разрешили използването на своята територия, акватория или въздушно пространство за каквато и да е атака срещу Иран, в съответствие с дългогодишната си политика на добросъседство, деескалация и твърд ангажимент към Устава на ООН.

Наред с това ОАЕ подчертават, че запазват законното си право на самозащита, признато от международното право и Устава на ООН. Емирствата допълнително подчертават значението на журналистическата отговорност и необходимостта да се разчита на официални, достоверни източници, преди да се публикуват или разпространяват неточни или подвеждащи съобщения.