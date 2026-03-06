6 март 1953 г. Наследникът на Сталин

На 6 март 1953 г. на мястото на починалия Сталин, за министър-председател на СССР и генерален секретар на КПСС, е избран Георгий Маленков.
Той е роден на 8 януари 1902 г. в Оренбург, Русия. Някои от предците му по бащина линия са от български произход. Те са били преселници от Охрид и са заемали високи постове в руската императорска армия. Маленков завършва класическа гимназия по време на руската революция, след което се включва в редовете на Червената армия през 1919 г. става член на болшевишката партия на Ленин през 1920 г.
След началото на Втората световна война той е избран за член на Държавния комитет по отбрана. След края на войната е натоварен с демонтажа на военно - промишления комплекс на Третия райх и прехвърлянето му в СССР.
През 1946 г. кандидатурата на Маленков е издигната за кандидат-член на Политбюро. Въпреки че, изпада в немилост за сметка на противниците си – Андрей Жданов и Лаврентий Берия, той бързо си връща симпатиите на Сталин след смъртта на Жданов. Берия скоро се съюзява с Маленков, организирайки избиването и пращането в трудови лагери на всички съюзници на Жданов. През 1948 г. Маленков става секретар на ЦК на КПСС. За да тества Маленков като потенциален негов наследник, Сталин постепенно се оттегля от ЦК и възлага повечето си отговорности и задачи на него. През 1952 г. Сталин даже премахва длъжността главен секретар на ЦК на КПСС.
Така Георгий Маленков успява да стане неоспорим наследник на Сталин след неговата смърт. Под натиска на партийната върхушка той е принуден да подаде оставка като генерален секретар на КПСС. Така Маленков отваря пътя за партийното издигане на Никита Хрушчов.
Двамата политици съвместно ръководят СССР в продължение на две години.
През февруари 1955 г. Маленков е принуден да подаде оставка. През 1961 г. е изключен от КПСС и заточен в Казахстан. През 1968 г. му е разрешено да се завърне в Москва. Той се дистанцира от обществения живот. Георгий Маленков умира на 14 януари 1988 г.
1 ПЕС пушистый
Коментиран от #4
04:40 06.03.2021
2 Софиянец
Коментиран от #34
05:14 06.03.2021
3 Активист на БКП
Коментиран от #6, #16, #28, #37
05:44 06.03.2021
4 АнатемаНаБезродниците
До коментар #1 от "ПЕС пушистый":Търсете в Гугъл и четете книгата "Третия светилник" от емигранта Божидар Чеков,забранена и конфискувана от книжарниците през 2002г. от СДС-Шайката.
Коментиран от #41
05:52 06.03.2021
5 Местя
06:14 06.03.2021
6 Сесесере
До коментар #3 от "Активист на БКП":И изтрепа целия военен и граждански елит към 40 милиона! Ненадминато постижение, достоен комунист!
Коментиран от #7, #12, #13
06:22 06.03.2021
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Сесесере":Хайде посмали малко, чак 40 милиона. И ти като Бойко обичаш големите числа. Не е бил светец, такива са и много други велики личности в историята. Там обаче да записани хора, допринесли за успеха на държавата си. Не е важно, какво врагът говори за тях, а какво собственият народ мисли. А в Русия мнението за Сталин е положително и еднозначно.
06:38 06.03.2021
8 РЕАЛИСТ
06:45 06.03.2021
9 без коментар
Коментиран от #18
07:17 06.03.2021
10 Българин
07:20 06.03.2021
11 Сесесере
07:20 06.03.2021
12 А стига бе
До коментар #6 от "Сесесере":Ма как само 40 милиона бе-400 милиона е изтрепал...-даже повече бе ....Абе откъде се намирате такива псевдо експерти незнам..-разхвърляте си едни милиони-ей така...!
07:20 06.03.2021
13 Теорема
До коментар #6 от "Сесесере":Знаеш ли кой е измислил здравият материал пресованият водоустойчив шперплат от няколко пласта импрегниран със смоли. Измислили са го руснаците преди войната , за нуждите на своята авиационна промишленост , като компенсира недостатъчните количества от дефицитният алуминий. А в края на ВСВ 1945г. няма съюзен или германски изтребител , или танк, който да се доближи като качества до руският Лавочкин-7 , или ИС-2 , при това само с местни кадри от пределите на СССР , без да има възможността да използва инженери и изобретатели от целият свят , както Америка , или Англия , на които канадец им прави двигателя на самолета. Защото Сталин е прозрял една велика истина , че кадрите решават всичко , а не "калинките" с които сега у нас напълнихме орталъка. Та мотото на Сталин - Калинките в Сибир , кадрите в заводите и университетите .
Коментиран от #14, #20, #22, #24, #29
07:34 06.03.2021
15 А си знаеш
До коментар #14 от "Сесесере":Тези думи са на английският генерал от Окупационият Корпус в Ирак и Сирия през 1915-1919 г.--Стенди Муд.Напразно се опитват да ги препишат на Сталин-знаещите и интересуващите се хора това го знаят.Та не мисли толкова шаблонно....
09:04 06.03.2021
16 Това е проблема
До коментар #3 от "Активист на БКП":На България, комунистите и техните вождове.
09:50 06.03.2021
17 Сталин
09:52 06.03.2021
18 Абе
До коментар #9 от "без коментар":Има, и това е Путин който вече го е надминал!
09:55 06.03.2021
19 Сталин и Хитлер
Коментиран от #23
09:58 06.03.2021
21 1357
10:14 06.03.2021
22 стоян
До коментар #13 от "Теорема":до 13 ком -Заблуден си другарю -още 1939 год в Англия са започнали производство на шпертплатови самолети =имаше филм по Дискавъри
10:54 06.03.2021
23 Тупане
До коментар #19 от "Сталин и Хитлер":Не се научихте, че сводките от Шорошнята не се достоверни исторически източници. Има много в нета бре, четете. Ма то требе акъл!
11:01 06.03.2021
24 възможно е
До коментар #13 от "Теорема":Само дето не разбирам защо Покришкин не е искал Лавочкините въпреки големия натиск,а се е качвал само на Аерокобра!?И една голяма молба!Не съди за хората по собствената си простотия!Айде със здраве!
11:09 06.03.2021
25 колю
12:45 06.03.2021
26 джаз
13:15 06.03.2021
27 Sencho
ШПЕРПЛАТА СА ГО ИЗМИСЛИЛИ РИМЛЯНИТЕ. ГОЛЕМИТЕ ИМ ХАРАКТЕРНИ ЩИТОВЕ СА ИЗРАБОТЕНИ ИМЕННО ОТ ТАКЪВ МАТЕРИАЛ. ТОЙ Е ЛЕК И МНОГО ЗДРАВ. НЕ СТЕ ЧЕЛИ "ВИНЕТУ" КОМУНИСТИ, СОЦИАЛИСТИ, И ДРУГА ПОДОБНА ПАПЛАЧ!
14:19 06.03.2021
29 Джудже
До коментар #13 от "Теорема":ЛА 7 не е най-добрия изтребител от ВСВ. Немците имат и реактивни самолети, но губят войната. Проблема е, че тяхната техника е била по-сложна за производство и подръжка, а освен това имат сериозен недостиг на ресурси, особено в края на войната. Що се отнася до Сталин, пращал е в лагери не само калинките. Може да видиш колко военни и инжинери са били заточени в лагерите, особено преди войната.
Коментиран от #30
16:21 06.03.2021
30 Някой
До коментар #29 от "Джудже":Реактивният Месершмид е известен с това , че има повече разбивания при излитане и кацане , отколкото в реалният бой. А Кожедуб има на своята сметка и реактивен Месершмид. Макар и революционен , е силно нескопосан има само скорост и нула маневреност и функционалност едно от глупавите оръжия за плашене от Хитлер без съществен принос , изял част от ценните ресурси на Германия . Защо ЛА 7 е най-добрият самолет в края на ВСВ защото след няколко виража в преследване и изкачване неминуемо е заставал на опашката на противниковият самолет , и руските пилоти са приемали боя независимо от численото неравенство , или неизгодната позиция , защото са имали превъзхождащ самолет .
Коментиран от #36
17:26 06.03.2021
31 В2Н
До коментар #28 от "Едуард Петров-Едо":Западняците се уплашиха че руснаците ще стигнат до Ламанша и.влезнаха във войната.Иначе руснаците(и българите) щяха да си свършат работата сами!
18:28 06.03.2021
32 Готин
До коментар #28 от "Едуард Петров-Едо":Да, помагали са, но чакаха първо руси и немци да се изпотрепят че тогава да оберат лаврите и трофеите. Втори фронт се отвори, когато русите обърнаха нещата и трябваше да се поделя Европа. Ако само ,,помагаха,, щяха сега да гледат социалистически европейски съюз. А историята се чете и между редовете, стига изобщо да си чел.
18:37 06.03.2021
33 Росенздравец
Коментиран от #35
20:03 06.03.2021
34 Дракон
До коментар #2 от "Софиянец":Не забравяйте, че благодарение на твърдата позиция на Сталин на Потсдамската конференция, България запазва териториалните си граници. Гърците са претендирали южната ни граница да минава на 30 км. от Пловдив.
Да управляваш без твърда ръка огромна държава като СССР е невъзможно. Видяхме до къде е докараха наследниците на Сталин. Накрая ще ви поставя един въпрос. Защо по време на ВСВ червеноармейцте се сражаваха с лозунга "За Сталину, за родину!"? Заради култа към личността ли?
Коментиран от #39
20:19 06.03.2021
35 Дракон
До коментар #33 от "Росенздравец":Не знам какво имате на пред вид като пишете, че Сталин е бил банков обшрджия.
Хайде обяснете откъде той е намерил деситки милиони долари, за да плаща западното оборудване на многото строящи се заводи в СССР до ВСВ?
По отношение на религиозността на Сталин , той е лъкатушил от атеизъм до вяра в Бога. Малко сте чели какво е той направил , за да спечели решителната битка за Сталинград.
20:43 06.03.2021
36 Тъпу тролче
До коментар #30 от "Някой":Това, че Кожедуб е свалил една "лястовица" не означава, че "лавочкина" е по-добър самолет. Ла 7, както и Messerschmitt 262 започват да се използват 1944 г, когато численото превъзходство вече е на страната на СССР. Да, Ме 262 не изменя хода на войната, но изменя авиацията след нея.
20:50 06.03.2021
38 ГЕОРГИ
Русия
Ти си тъмна страна, ти си вечна народна каторга,
Леден вятър от изток, що вее наред векове.
Ти си врящ инкубатор на диви, безчислени орди,
всеки път що нахлуват в Европа със огън и меч.
Ти си Азия, цялата: похот, жестокост и завист;
Азия с жълти, изострени скули и скитски очи,
дето помним с набезите хищнишки на Светослава
и за сетен път срещнахме пак в септемврийските дни.
Времената менят се, но ти си все тъй неизменна:
гдето стъпиш - тревата не никне и ужас цари,
а целта ти заветна е все: Заддунайска губерния,
безразлично дали Николай или Сталин във Кремъл седи.
С колко кръв и злато своя път към Егея трасира!
Няма къща без креп за паднал тука "фил" или "фоб",
брат над гроба на брата с чудовищно нагъл цинизъм
не веднъж ли праща да играе юдинско хоро?
Като някаква гибелна сприя на Девети ти сви се
и зачерни просторите светли пред нашта страна,
а децата в утробите майчини чак за бащите си писнаха,
че вести "свободата" Толбухин с куршуми в тила.
Ти си душна мора, ти си диво и сляпо безумие!
Твойто име открай е на робство и глад синоним.
Ти си зъл скорпион, настървено кръвта ни засмукал,
ти си кърлеж, да! - Кърлеж до смърт във снагата ни впит!
Ние се гърчим от болка в твойте прегръдки железни,
и дъхът ни замира, и мраз в наш'те жили пълзи,
и масираният атомен удар за нас е спасение,
пък макар да угаснем при него и ние сами...
О, Русия, Русия, ти наша съдба и прокоба!
Земен пъкъл с фасада във с
20:41 07.03.2021
39 Живко
До коментар #34 от "Дракон":Защо лъжеш бе ? Беломорска Тракия ,о. Тасос , Македония запазва ли ? НЕ ! Не ги запазва , орязват я брутално така наречените братушки
20:45 07.03.2021
40 ГЕОРГИ
Земен пъкъл с фасада във стария потемкински стил!
Бяс на диви химери, развихрен над шеметна пропаст
ти, убийце разплута, проклета навеки бъди!
20:46 07.03.2021
41 chicho iv
До коментар #4 от "АнатемаНаБезродниците":Безродник е тоя,който не обича Сталин?Интересно...Това,че е избивал руснаци,едно на ръка,ма защо е затваеял и избивал българи?Да харесваш такъв човек,това значи да си безродник!
21:16 08.03.2021
42 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
22:10 08.03.2021
43 ЕДГАР КЕЙСИ
04:48 06.03.2026