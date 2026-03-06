Новини
Свят »
Русия »
6 март 1953 г. Наследникът на Сталин

6 март 1953 г. Наследникът на Сталин

6 Март, 2026 03:13 15 870 43

  • ссср-
  • сталин-
  • кпсс-
  • григорий маленков

Георгий Маленков осъществява прехода след войната

6 март 1953 г. Наследникът на Сталин - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 март 1953 г. на мястото на починалия Сталин, за министър-председател на СССР и генерален секретар на КПСС, е избран Георгий Маленков.

Той е роден на 8 януари 1902 г. в Оренбург, Русия. Някои от предците му по бащина линия са от български произход. Те са били преселници от Охрид и са заемали високи постове в руската императорска армия. Маленков завършва класическа гимназия по време на руската революция, след което се включва в редовете на Червената армия през 1919 г. става член на болшевишката партия на Ленин през 1920 г.

След началото на Втората световна война той е избран за член на Държавния комитет по отбрана. След края на войната е натоварен с демонтажа на военно - промишления комплекс на Третия райх и прехвърлянето му в СССР.

През 1946 г. кандидатурата на Маленков е издигната за кандидат-член на Политбюро. Въпреки че, изпада в немилост за сметка на противниците си – Андрей Жданов и Лаврентий Берия, той бързо си връща симпатиите на Сталин след смъртта на Жданов. Берия скоро се съюзява с Маленков, организирайки избиването и пращането в трудови лагери на всички съюзници на Жданов. През 1948 г. Маленков става секретар на ЦК на КПСС. За да тества Маленков като потенциален негов наследник, Сталин постепенно се оттегля от ЦК и възлага повечето си отговорности и задачи на него. През 1952 г. Сталин даже премахва длъжността главен секретар на ЦК на КПСС.

Така Георгий Маленков успява да стане неоспорим наследник на Сталин след неговата смърт. Под натиска на партийната върхушка той е принуден да подаде оставка като генерален секретар на КПСС. Така Маленков отваря пътя за партийното издигане на Никита Хрушчов.

Двамата политици съвместно ръководят СССР в продължение на две години.

През февруари 1955 г. Маленков е принуден да подаде оставка. През 1961 г. е изключен от КПСС и заточен в Казахстан. През 1968 г. му е разрешено да се завърне в Москва. Той се дистанцира от обществения живот. Георгий Маленков умира на 14 януари 1988 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЕС пушистый

    9 8 Отговор
    Гледайте в интернет пълнометражния филм "Смъта на СТАЛИН"

    Коментиран от #4

    04:40 06.03.2021

  • 2 Софиянец

    47 39 Отговор
    Светла дата, светът може да си отдъхне след смъртта на сатрапа затрил милиони.

    Коментиран от #34

    05:14 06.03.2021

  • 3 Активист на БКП

    131 47 Отговор
    Сталин пое Русия с дървеното рало и я остави въоръжена до зъби в ядрени оръжие!Това дразни Западна Европа и САЩ ! Това е истината...

    Коментиран от #6, #16, #28, #37

    05:44 06.03.2021

  • 4 АнатемаНаБезродниците

    38 12 Отговор

    До коментар #1 от "ПЕС пушистый":

    Търсете в Гугъл и четете книгата "Третия светилник" от емигранта Божидар Чеков,забранена и конфискувана от книжарниците през 2002г. от СДС-Шайката.

    Коментиран от #41

    05:52 06.03.2021

  • 5 Местя

    19 29 Отговор
    Го в другия крачол,...ко мъ интересуъ, че урода умрял?

    06:14 06.03.2021

  • 6 Сесесере

    38 37 Отговор

    До коментар #3 от "Активист на БКП":

    И изтрепа целия военен и граждански елит към 40 милиона! Ненадминато постижение, достоен комунист!

    Коментиран от #7, #12, #13

    06:22 06.03.2021

  • 7 РЕАЛИСТ

    61 24 Отговор

    До коментар #6 от "Сесесере":

    Хайде посмали малко, чак 40 милиона. И ти като Бойко обичаш големите числа. Не е бил светец, такива са и много други велики личности в историята. Там обаче да записани хора, допринесли за успеха на държавата си. Не е важно, какво врагът говори за тях, а какво собственият народ мисли. А в Русия мнението за Сталин е положително и еднозначно.

    06:38 06.03.2021

  • 8 РЕАЛИСТ

    34 0 Отговор
    Маленков се е виждал, като наследник на Сталин. Дори е бил облечен в подобна военна рубашка. Не могат да отговорят историците, как Хрушчов го е прецакал.

    06:45 06.03.2021

  • 9 без коментар

    36 14 Отговор
    Всъщност след Сталин , няма такъв руски ръководител , който да е на неговата висота.

    Коментиран от #18

    07:17 06.03.2021

  • 10 Българин

    27 31 Отговор
    Освен Интелигенцията,Аристокрацията и Заможните хора,Комунистите се трепали и помежду си като обезумяли...После същото в Окупираните територии в Европа и Азия....Обаче не са се самоизтрепали окончателно и има оживели за съжаление...Трябваше да поправим този пропуск още 90 та в България....

    07:20 06.03.2021

  • 11 Сесесере

    19 18 Отговор
    Каскети! Още не можем да се отървем от тях!

    07:20 06.03.2021

  • 12 А стига бе

    34 17 Отговор

    До коментар #6 от "Сесесере":

    Ма как само 40 милиона бе-400 милиона е изтрепал...-даже повече бе ....Абе откъде се намирате такива псевдо експерти незнам..-разхвърляте си едни милиони-ей така...!

    07:20 06.03.2021

  • 13 Теорема

    47 12 Отговор

    До коментар #6 от "Сесесере":

    Знаеш ли кой е измислил здравият материал пресованият водоустойчив шперплат от няколко пласта импрегниран със смоли. Измислили са го руснаците преди войната , за нуждите на своята авиационна промишленост , като компенсира недостатъчните количества от дефицитният алуминий. А в края на ВСВ 1945г. няма съюзен или германски изтребител , или танк, който да се доближи като качества до руският Лавочкин-7 , или ИС-2 , при това само с местни кадри от пределите на СССР , без да има възможността да използва инженери и изобретатели от целият свят , както Америка , или Англия , на които канадец им прави двигателя на самолета. Защото Сталин е прозрял една велика истина , че кадрите решават всичко , а не "калинките" с които сега у нас напълнихме орталъка. Та мотото на Сталин - Калинките в Сибир , кадрите в заводите и университетите .

    Коментиран от #14, #20, #22, #24, #29

    07:34 06.03.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А си знаеш

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Сесесере":

    Тези думи са на английският генерал от Окупационият Корпус в Ирак и Сирия през 1915-1919 г.--Стенди Муд.Напразно се опитват да ги препишат на Сталин-знаещите и интересуващите се хора това го знаят.Та не мисли толкова шаблонно....

    09:04 06.03.2021

  • 16 Това е проблема

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Активист на БКП":

    На България, комунистите и техните вождове.

    09:50 06.03.2021

  • 17 Сталин

    17 16 Отговор
    Е избил повече руснаци отколкото германци.

    09:52 06.03.2021

  • 18 Абе

    11 7 Отговор

    До коментар #9 от "без коментар":

    Има, и това е Путин който вече го е надминал!

    09:55 06.03.2021

  • 19 Сталин и Хитлер

    12 20 Отговор
    Си поделят Европа с таен договор. И Сталин бил силно изненадан че Хитлер го напада. Да почиташ Сталин е все едно да почиташ Хитлер.

    Коментиран от #23

    09:58 06.03.2021

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1357

    21 8 Отговор
    Има причина СТАЛИН, да се харесва и до сега на руснаците.Именно под негово ръководство Червената Армия победи във ВСВ.Завладя половин Европа и запази границите на България.Сталин ,не разреши да убият Царица ЙОАННА Българска и Престолонаследника Симеон II.Престъпниците Г. Димитров и масона Васил Коларов се готвиха да ги убият, но Сталин им нареди да ги оставят живи и да напуснат страната за 24-72 ч.Разбира се убийците комунисти т. нар. шумкари разстреляха всички Регенти ,членове на Парламента, княз Кирил.Добри Терпешев,поради неграмотност и некадърност върна Беломорска Тракия и Западните Покрайнини ,които Цар Борис III,върна в пределите на Родината им ,чрез висша дипломация,да не говорим ,че спаси 53 000 евреи.Затова много руснаци ,отчитайки всички недостатъци на Сталин, отчитат и положителното в неговто управление.За разлика от българите ,които менят постоянно предпочитанията си и постоянно изменят на най-светите жертви за България, Русия почита ръководители с качества и недостатъци.

    10:14 06.03.2021

  • 22 стоян

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "Теорема":

    до 13 ком -Заблуден си другарю -още 1939 год в Англия са започнали производство на шпертплатови самолети =имаше филм по Дискавъри

    10:54 06.03.2021

  • 23 Тупане

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин и Хитлер":

    Не се научихте, че сводките от Шорошнята не се достоверни исторически източници. Има много в нета бре, четете. Ма то требе акъл!

    11:01 06.03.2021

  • 24 възможно е

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Теорема":

    Само дето не разбирам защо Покришкин не е искал Лавочкините въпреки големия натиск,а се е качвал само на Аерокобра!?И една голяма молба!Не съди за хората по собствената си простотия!Айде със здраве!

    11:09 06.03.2021

  • 25 колю

    4 11 Отговор
    мръсни комундета

    12:45 06.03.2021

  • 26 джаз

    8 7 Отговор
    Невижданата параноя - национална черта на тази нация. Безумното унищожаването на голяма част от народа ще има последици за тази страна стотици години напред.

    13:15 06.03.2021

  • 27 Sencho

    4 10 Отговор
    АНАРХОКОМУНЯГИ,
    ШПЕРПЛАТА СА ГО ИЗМИСЛИЛИ РИМЛЯНИТЕ. ГОЛЕМИТЕ ИМ ХАРАКТЕРНИ ЩИТОВЕ СА ИЗРАБОТЕНИ ИМЕННО ОТ ТАКЪВ МАТЕРИАЛ. ТОЙ Е ЛЕК И МНОГО ЗДРАВ. НЕ СТЕ ЧЕЛИ "ВИНЕТУ" КОМУНИСТИ, СОЦИАЛИСТИ, И ДРУГА ПОДОБНА ПАПЛАЧ!

    14:19 06.03.2021

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Джудже

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Теорема":

    ЛА 7 не е най-добрия изтребител от ВСВ. Немците имат и реактивни самолети, но губят войната. Проблема е, че тяхната техника е била по-сложна за производство и подръжка, а освен това имат сериозен недостиг на ресурси, особено в края на войната. Що се отнася до Сталин, пращал е в лагери не само калинките. Може да видиш колко военни и инжинери са били заточени в лагерите, особено преди войната.

    Коментиран от #30

    16:21 06.03.2021

  • 30 Някой

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Джудже":

    Реактивният Месершмид е известен с това , че има повече разбивания при излитане и кацане , отколкото в реалният бой. А Кожедуб има на своята сметка и реактивен Месершмид. Макар и революционен , е силно нескопосан има само скорост и нула маневреност и функционалност едно от глупавите оръжия за плашене от Хитлер без съществен принос , изял част от ценните ресурси на Германия . Защо ЛА 7 е най-добрият самолет в края на ВСВ защото след няколко виража в преследване и изкачване неминуемо е заставал на опашката на противниковият самолет , и руските пилоти са приемали боя независимо от численото неравенство , или неизгодната позиция , защото са имали превъзхождащ самолет .

    Коментиран от #36

    17:26 06.03.2021

  • 31 В2Н

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Едуард Петров-Едо":

    Западняците се уплашиха че руснаците ще стигнат до Ламанша и.влезнаха във войната.Иначе руснаците(и българите) щяха да си свършат работата сами!

    18:28 06.03.2021

  • 32 Готин

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Едуард Петров-Едо":

    Да, помагали са, но чакаха първо руси и немци да се изпотрепят че тогава да оберат лаврите и трофеите. Втори фронт се отвори, когато русите обърнаха нещата и трябваше да се поделя Европа. Ако само ,,помагаха,, щяха сега да гледат социалистически европейски съюз. А историята се чете и между редовете, стига изобщо да си чел.

    18:37 06.03.2021

  • 33 Росенздравец

    2 3 Отговор
    Сталин е бил шизофреник, за да стане от религиозно лице банков обирджия и след това политическо лице. Неговата мнителност е типична за шизофреници. Неговата политика е сложила началото на края на СССР.

    Коментиран от #35

    20:03 06.03.2021

  • 34 Дракон

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Не забравяйте, че благодарение на твърдата позиция на Сталин на Потсдамската конференция, България запазва териториалните си граници. Гърците са претендирали южната ни граница да минава на 30 км. от Пловдив.
    Да управляваш без твърда ръка огромна държава като СССР е невъзможно. Видяхме до къде е докараха наследниците на Сталин. Накрая ще ви поставя един въпрос. Защо по време на ВСВ червеноармейцте се сражаваха с лозунга "За Сталину, за родину!"? Заради култа към личността ли?

    Коментиран от #39

    20:19 06.03.2021

  • 35 Дракон

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Росенздравец":

    Не знам какво имате на пред вид като пишете, че Сталин е бил банков обшрджия.
    Хайде обяснете откъде той е намерил деситки милиони долари, за да плаща западното оборудване на многото строящи се заводи в СССР до ВСВ?
    По отношение на религиозността на Сталин , той е лъкатушил от атеизъм до вяра в Бога. Малко сте чели какво е той направил , за да спечели решителната битка за Сталинград.

    20:43 06.03.2021

  • 36 Тъпу тролче

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    Това, че Кожедуб е свалил една "лястовица" не означава, че "лавочкина" е по-добър самолет. Ла 7, както и Messerschmitt 262 започват да се използват 1944 г, когато численото превъзходство вече е на страната на СССР. Да, Ме 262 не изменя хода на войната, но изменя авиацията след нея.

    20:50 06.03.2021

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ГЕОРГИ

    2 2 Отговор
    Иван Дичев


    Русия
    Ти си тъмна страна, ти си вечна народна каторга,
    Леден вятър от изток, що вее наред векове.
    Ти си врящ инкубатор на диви, безчислени орди,
    всеки път що нахлуват в Европа със огън и меч.

    Ти си Азия, цялата: похот, жестокост и завист;
    Азия с жълти, изострени скули и скитски очи,
    дето помним с набезите хищнишки на Светослава
    и за сетен път срещнахме пак в септемврийските дни.

    Времената менят се, но ти си все тъй неизменна:
    гдето стъпиш - тревата не никне и ужас цари,
    а целта ти заветна е все: Заддунайска губерния,
    безразлично дали Николай или Сталин във Кремъл седи.

    С колко кръв и злато своя път към Егея трасира!
    Няма къща без креп за паднал тука "фил" или "фоб",
    брат над гроба на брата с чудовищно нагъл цинизъм
    не веднъж ли праща да играе юдинско хоро?

    Като някаква гибелна сприя на Девети ти сви се
    и зачерни просторите светли пред нашта страна,
    а децата в утробите майчини чак за бащите си писнаха,
    че вести "свободата" Толбухин с куршуми в тила.

    Ти си душна мора, ти си диво и сляпо безумие!
    Твойто име открай е на робство и глад синоним.
    Ти си зъл скорпион, настървено кръвта ни засмукал,
    ти си кърлеж, да! - Кърлеж до смърт във снагата ни впит!

    Ние се гърчим от болка в твойте прегръдки железни,
    и дъхът ни замира, и мраз в наш'те жили пълзи,
    и масираният атомен удар за нас е спасение,
    пък макар да угаснем при него и ние сами...

    О, Русия, Русия, ти наша съдба и прокоба!
    Земен пъкъл с фасада във с

    20:41 07.03.2021

  • 39 Живко

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дракон":

    Защо лъжеш бе ? Беломорска Тракия ,о. Тасос , Македония запазва ли ? НЕ ! Не ги запазва , орязват я брутално така наречените братушки

    20:45 07.03.2021

  • 40 ГЕОРГИ

    2 2 Отговор
    О, Русия, Русия, ти наша съдба и прокоба!
    Земен пъкъл с фасада във стария потемкински стил!
    Бяс на диви химери, развихрен над шеметна пропаст
    ти, убийце разплута, проклета навеки бъди!

    20:46 07.03.2021

  • 41 chicho iv

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "АнатемаНаБезродниците":

    Безродник е тоя,който не обича Сталин?Интересно...Това,че е избивал руснаци,едно на ръка,ма защо е затваеял и избивал българи?Да харесваш такъв човек,това значи да си безродник!

    21:16 08.03.2021

  • 42 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    0 0 Отговор
    Хитлер е започнал войната,защото е нямал друг избор!!!За хитлер правилния план е бил да унищожи англия,но не е бил възможен!Ако той не е нападнал първи е щял да бъде отнесен от червената армия!въоръжението на червената армия е било само нападателно!Със започване на войната Хитлер е знаел,че няма ресурси да я спечели,макар технологично да е превъзхождал другите страни в света!Трябвали са му хора и нефт,но за съжаление не е могъл да ги създаде.

    22:10 08.03.2021

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    МАЛЕНКОВ Е ЕДИН ОТ КАСАПИТЕ НА РУСИЯ .......................... ФАКТ !

    04:48 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания