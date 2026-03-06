Камарата на представителите на САЩ не позволи войната да спре. Израел премина към нова фаза на атаките си в Иран

Камарата на представителите на САЩ отхвърли опит да се спре въздушната война на президента Доналд Тръмп срещу Иран и да се изиска всякакви военни действия срещу Ислямската република да бъдат разрешени от Конгреса, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че с решението се подкрепя военната кампания на републиканския президент на шестия ден от конфликта, предаде Ройтерс.

Гласуването в Камарата на представителите, където републиканците контролират тясно мнозинство, завърши с резултат 219 срещу 212 гласа и беше до голяма степен по партийна линия. Двама републиканци гласуваха в подкрепа на резолюцията, а четирима демократи гласуваха против.

Противниците обвиниха демократите, че гласуват по въпроса само защото се противопоставят на Тръмп, излагайки американците на повишен риск.

Спонсорите на резолюцията я определиха като опит да се върне отговорността на Конгреса да разрешава войни, както е посочено в Конституцията на САЩ. Поддръжниците заявиха, че резолюцията, като изисква от Тръмп да „се яви в Конгреса за разрешение за война“, ще го принуди да обясни на американците защо САЩ воюват и как може да завърши това.

„Това е война по избор, започната от тази администрация без разрешение, без ясно заявени цели или определена крайна цел и без обяснение как възнамеряват да опазят американците“, заяви водещият демократ от Комисията по външни работи Грегъри Мийкс (Ню Йорк).

Точно преди гласуването на резолюцията членовете на Камарата на представителите от двете партии приеха с огромно мнозинство мярка, потвърждаваща, че „Иран остава най-големият държавен спонсор на тероризма“.

Ройтерс отбеляза, че гласуването не би спряло конфликта, дори ако Камарата на представителите беше гласувала „за“. За да влезе в сила, резолюцията трябваше да премине и през Сената и да събере необходимите две трети мнозинство, за да отмени очакваното вето на Тръмп.

Сенатът, също тясно контролиран от партията на Тръмп, подкрепи военната му кампания срещу Иран при гласуване в сряда.

Тръмп и републиканците твърдят, че Иран представлява „непосредствена заплаха“, така че действията са законни.

Според съществуващите правила неразрешените от Конгреса военни действия трябва да бъдат прекратени в рамките на 60 дни, което дава на администрацията на Тръмп краен срок в края на април, преди да поиска одобрението на Конгреса.

Израел преминава към следващата фаза на атаките си в Иран, заявиха военните тази вечер, предаде ДПА.

„В тази фаза ще разрушим допълнително режима и неговите военни способности“, заяви началникът на израелския генерален щаб Еял Замир.

Според него от събота сутринта израелските военновъздушни сили са извършили около 2500 атаки в Иран във вече завършената „фаза на изненадваща атака“, постигнали са въздушно превъзходство и са унищожили повече от 60% от пусковите установки за балистични ракети.

Според израелските военни стотици от тези пускови установки са били поразени. Замир допълнително обясни, че това спасява животи в Израел. Той обаче предупреди, че опасността все още не е отминала: „Всяка ракета е смъртоносна и представлява заплаха.“

В Израел предупредителни сирени прозвучаха многократно през деня след ирански ракетен обстрел.

Междувременно израелските военни обявиха, че отново са ликвидирали няколко членове на иранското ръководство при атаки в Иран.

Замир заяви, че целта на войната е да се осигури съществуването и бъдещето на Израел и обяви „допълнителни изненади“ при бъдещи операции в Иран, без да предоставя подробности.

Повече от 4000 цивилни сгради са разрушени при бомбардировките на САЩ и Израел в Иран, съобщи днес Червеният полумесец, цитиран от ДПА.

Иранският Червен полумесец публикува в приложението „Телеграм“, че са засегнати 3646 жилищни сгради и 528 бизнес обекта. Хуманитарната организация заяви, че са засегнати и 14 здравни заведения, включително болници и рехабилитационни центрове. Три болници са били принудени да преустановят дейността си в резултат на атаките, съобщи тя.

На шестия ден от войната очевидци в столицата Техеран съобщават за намаляване на интензивността на ракетните атаки в сравнение с по-рано през седмицата. Видеоклипове в социалните медии показват щети по сгради в жилищни райони на обитавания от близо 15 млн. души град.

Спортни съоръжения в Техеран също бяха обект на американско-израелските ракетни атаки. Малък стадион в центъра на града е бил разрушен. Според непотвърдени сведения, там е било съхранявано военно оборудване.