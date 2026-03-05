Първо във ФАКТИ: Chery влиза на българския пазар с още една марка

Българският автомобилен пазар се подготвя за поредното сериозно раздвижване, след като стана ясно, че новата марка LEPAS планира официалния си дебют в страната през 2026 година. Брандът оперира под шапката на китайския гигант Chery Group – компания, която държи лидерската позиция по износ на автомобили от Китай вече над две десетилетия и вече е позната у нас чрез марките Omoda и Jaecoo.

Името на новия играч е вдъхновено от съчетанието между думите за леопард, скок и страст. От бранда ни информират, че философията на LEPAS залага на т.нар. „леопардова естетика“, съчетана с технологии, ориентирани към потребителя, и фокус върху устойчивата мобилност. Амбицията на производителя е да се позиционира като предпочитан избор за клиентите, търсещи елегантен начин на живот и модерни задвижвания в сегмента на новата енергия.

Експанзията на марката в България ще започне поетапно, като основният акцент пада върху SUV моделите. Първият автомобил, който ще видим на родните пътища, е моделът L8. Той ще се появи около средата на 2026 година и първоначално ще се предлага като PHEV (плъг-ин хибрид). Моделът е насочен към по-високия сегмент при кросоувърите, където конкуренцията традиционно е сериозна.

Малко по-късно, към септември същата година, гамата ще се разшири с компактния SUV модел L6. За него е предвидено по-голямо разнообразие от задвижващи системи, като клиентите ще могат да избират между изцяло електрическа версия (BEV) и плъг-ин хибрид (PHEV). Този модел ще се бори за внимание в популярния сегмент A, където практичността и ефективността са водещи фактори.

Финалът на първата вълна от премиери ще бъде поставен от най-малкия представител в семейството – L4. Електрическата му версия се очаква на пазара у нас през септември 2026 година, а два месеца по-късно, през ноември, ще бъде лансирана и неговата PHEV модификация. С тази разнообразна линия от хибридни и изцяло електрически модели, LEPAS дава ясна заявка, че планира дългосрочно присъствие в България, разчитайки на опита на Chery Group и на нарастващия интерес към алтернативните горива. Очаквайте още подробности.