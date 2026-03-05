Новини
Авто »
Първо във ФАКТИ: Chery влиза на българския пазар с още една марка

Първо във ФАКТИ: Chery влиза на българския пазар с още една марка

5 Март, 2026 11:01 3 170 5

  • lepas-
  • chery-
  • китайски автомобили

Брандът LEPAS оперира под шапката на китайския гигант Chery

Първо във ФАКТИ: Chery влиза на българския пазар с още една марка - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен пазар се подготвя за поредното сериозно раздвижване, след като стана ясно, че новата марка LEPAS планира официалния си дебют в страната през 2026 година. Брандът оперира под шапката на китайския гигант Chery Group – компания, която държи лидерската позиция по износ на автомобили от Китай вече над две десетилетия и вече е позната у нас чрез марките Omoda и Jaecoo.

Името на новия играч е вдъхновено от съчетанието между думите за леопард, скок и страст. От бранда ни информират, че философията на LEPAS залага на т.нар. „леопардова естетика“, съчетана с технологии, ориентирани към потребителя, и фокус върху устойчивата мобилност. Амбицията на производителя е да се позиционира като предпочитан избор за клиентите, търсещи елегантен начин на живот и модерни задвижвания в сегмента на новата енергия.

Експанзията на марката в България ще започне поетапно, като основният акцент пада върху SUV моделите. Първият автомобил, който ще видим на родните пътища, е моделът L8. Той ще се появи около средата на 2026 година и първоначално ще се предлага като PHEV (плъг-ин хибрид). Моделът е насочен към по-високия сегмент при кросоувърите, където конкуренцията традиционно е сериозна.

Малко по-късно, към септември същата година, гамата ще се разшири с компактния SUV модел L6. За него е предвидено по-голямо разнообразие от задвижващи системи, като клиентите ще могат да избират между изцяло електрическа версия (BEV) и плъг-ин хибрид (PHEV). Този модел ще се бори за внимание в популярния сегмент A, където практичността и ефективността са водещи фактори.

Финалът на първата вълна от премиери ще бъде поставен от най-малкия представител в семейството – L4. Електрическата му версия се очаква на пазара у нас през септември 2026 година, а два месеца по-късно, през ноември, ще бъде лансирана и неговата PHEV модификация. С тази разнообразна линия от хибридни и изцяло електрически модели, LEPAS дава ясна заявка, че планира дългосрочно присъствие в България, разчитайки на опита на Chery Group и на нарастващия интерес към алтернативните горива. Очаквайте още подробности.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    5 3 Отговор
    Чери са един от сериозните китайски играчи и ще става все по-интересно у нас. След Зжеку и омода, сега и тази, а имамве още сериозни играчи, като грейт уол, джили, донгфенг, а сега и BYD и MG.

    Коментиран от #2, #3

    11:14 05.03.2026

  • 2 Баща ти

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Да,може би заради това улиците са “пълни” с китайски тамагочета…смеххх

    11:23 05.03.2026

  • 3 сектант

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    И на 50 000 км ЦВТ-то сдава багажа и си биеш кухата глава в стената и се чудиш защо още я изплащаш, а тя за нищо не става със забилия си екран.

    11:25 05.03.2026

  • 4 Марто

    3 2 Отговор
    Прогнозата ми е, че само след пет години у нас масово ще се наводни с китайски коли. Те са сравнително евтинви, а българинът, който иска нова кола не може да си позволи нито BMW, нито VW.

    11:27 05.03.2026

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Не ги виждам засега да са достатъчно евтини за масовост като онова недоразумение дачия. Целят се в по-високия сегмент явно. Иначе, някъде мернах 1 млн. км. гаранция на двигателя за някой от китайците.

    12:14 05.03.2026