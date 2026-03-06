Новини
Лондон ще дава пари на мигранти, за да напуснат Острова

6 Март, 2026 03:25, обновена 6 Март, 2026 03:30 627 8

Лондон ще дава пари на мигранти, за да напуснат Острова - 1
Министър Шабана Махмуд, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че на семействата на лица, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени, ще бъдат предложени до 40 000 британски лири, за да напуснат Обединеното кралство, съгласно пробна схема.

ШабанаМахмуд заяви, че правителството ще се стреми принудително да отстрани търсещите убежище с отхвърлени молби, ако не приемат до 7 дни „стимулиращи плащания“ до 10 000 британски лири на човек, като става дума за семейства от максимум четири души.

Смята се, че схемата е насочена към около 150 семейства, живеещи в жилища, финансирани от данъкоплатците, а Министерството на вътрешните работи изчислява, че може да спести 20 милиона британски лири, ако бъде успешна.

Махмуд заяви, че настаняването на тричленно семейство в жилища за убежище струва до 158 000 паунда годишно. Консерваторите и “реформаторите“ на Фарадж обаче заявиха, че плащанията ще стимулират хората да идват незаконно във Великобритания.

Махмуд разкри схемата, докато се опитваше да представи „аргумента на лейбъристите“ за ограничаване на подкрепата за някои търсещи убежище в реч пред ляв мозъчен тръст в четвъртък.

Правителството вече управлява програма за доброволно връщане, по която търсещите убежище, които изберат да напуснат Обединеното кралство, могат да получат до 3000 британски лири финансова подкрепа.

Германия ще прави бежански центрове в трети държави. В тях ще бъдат депортирани хората, които нямат право на бежански статут, но не могат да бъдат върнати в родината им.

Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Гърция се споразумяха да изградят специални центрове извън ЕС за мигранти, които са задължени да напуснат страната, в която са потърсили убежище, но не могат да се върнат в родината си. Целта е те да не остават на германска територия и да се намали стимулът за нелегална миграция.

Инициативата беше договорена в рамките на Работна група за иновативни решения в трети държави и утвърдена на Съвета на вътрешните министри в Брюксел. След окончателно решение за връщане, мигрантите ще бъдат прехвърляни в тези центрове, откъдето ще се организира окончателното им връщане в родината или в друга държава, готова да ги приеме.

Германия поставя акцент върху Северна Африка, включително потенциален център в Тунис. Причината е, че някои държави като Алжир и Мароко често отказват да приемат обратно своите граждани или да издават документи, а депортации в страни като Либия са трудни.

Освен депортациите, петте държави планират и провеждане на имигрантски процедури извън Европа, по модела на британската програма в Руанда. Конкретни локации все още не са обявени.


Великобритания
  • 1 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Шабана Махмуд. Скоро ще си имат министър с име Ганю Балкански.

    03:35 06.03.2026

  • 2 мамут

    6 0 Отговор
    какво очакваш да предложи…
    Прав е Фарадж.
    Трябва да спрат всякакви пари, вместо да плащат, тях парите ги карат да идват.

    03:38 06.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ако не им дават кинти никой няма да ходи в онази мизерия. Те и братята роми за това възираха към острова.

    03:42 06.03.2026

  • 4 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Е, тези се сетиха? Сега вече трябва да си гонят кметовете, премиерите, министрите и кой ще остане във "великата им Британия"? 50 човека само, оцелели от отрицателната им демография. Самоубихте се, ей! Ама това е типична болест на димната крация. Всички народи в такава система измират. Само нищоправещите и живущите на чужд гръб пришълци се размножават с огромна скорост. Но, това ще продължи, докато местният народ още може да ги храни и им плаща всичко. А след това тези ще умрат от глад, понеже хем ги мързи нещо да правят, но и са неграмотни.

    03:46 06.03.2026

  • 5 ВСИЧКИ ПОДЛЕЖАЩИ НА МОБИЛИЗАЦИЯ ИРАНСКИ

    2 0 Отговор
    МАЙМУНИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ ! ДА СЕ ДЕПОРТИРАТ ОБРАТНО В ИРАН !

    03:48 06.03.2026

  • 6 бармалей

    0 0 Отговор
    Странни неща се случват на тази островна държава . Дават пари на ,,МИГРАНТИ" - те са Имигранти , но КЪДЕ ще отидат с тез пари ??? Румъния , България и други извън споменатите 5 от ЕС .Поредна схема за източване на финанси от бюджета , за сметка на данъкоплатците ..........

    Коментиран от #8

    04:23 06.03.2026

  • 7 12...34

    1 0 Отговор
    Тая дето ги викна да дойдат да и даде

    04:31 06.03.2026

  • 8 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "бармалей":

    От където са дошли, там е си ходят

    04:33 06.03.2026

