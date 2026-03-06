Лондон ще дава пари на мигранти, за да напуснат Острова

Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че на семействата на лица, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени, ще бъдат предложени до 40 000 британски лири, за да напуснат Обединеното кралство, съгласно пробна схема.



ШабанаМахмуд заяви, че правителството ще се стреми принудително да отстрани търсещите убежище с отхвърлени молби, ако не приемат до 7 дни „стимулиращи плащания“ до 10 000 британски лири на човек, като става дума за семейства от максимум четири души.



Смята се, че схемата е насочена към около 150 семейства, живеещи в жилища, финансирани от данъкоплатците, а Министерството на вътрешните работи изчислява, че може да спести 20 милиона британски лири, ако бъде успешна.



Махмуд заяви, че настаняването на тричленно семейство в жилища за убежище струва до 158 000 паунда годишно. Консерваторите и “реформаторите“ на Фарадж обаче заявиха, че плащанията ще стимулират хората да идват незаконно във Великобритания.



Махмуд разкри схемата, докато се опитваше да представи „аргумента на лейбъристите“ за ограничаване на подкрепата за някои търсещи убежище в реч пред ляв мозъчен тръст в четвъртък.



Правителството вече управлява програма за доброволно връщане, по която търсещите убежище, които изберат да напуснат Обединеното кралство, могат да получат до 3000 британски лири финансова подкрепа.

Германия ще прави бежански центрове в трети държави. В тях ще бъдат депортирани хората, които нямат право на бежански статут, но не могат да бъдат върнати в родината им.



Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Гърция се споразумяха да изградят специални центрове извън ЕС за мигранти, които са задължени да напуснат страната, в която са потърсили убежище, но не могат да се върнат в родината си. Целта е те да не остават на германска територия и да се намали стимулът за нелегална миграция.



Инициативата беше договорена в рамките на Работна група за иновативни решения в трети държави и утвърдена на Съвета на вътрешните министри в Брюксел. След окончателно решение за връщане, мигрантите ще бъдат прехвърляни в тези центрове, откъдето ще се организира окончателното им връщане в родината или в друга държава, готова да ги приеме.



Германия поставя акцент върху Северна Африка, включително потенциален център в Тунис. Причината е, че някои държави като Алжир и Мароко често отказват да приемат обратно своите граждани или да издават документи, а депортации в страни като Либия са трудни.



Освен депортациите, петте държави планират и провеждане на имигрантски процедури извън Европа, по модела на британската програма в Руанда. Конкретни локации все още не са обявени.