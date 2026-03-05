Новини
Зеленски: Получихме искане от САЩ за подкрепа в защитата срещу ирански дронове

5 Март, 2026 23:05

Украинският президент допълни, че е разпоредил да бъдат предоставени необходимите средства и да се осигури присъствието на специалисти от Украйна

Зеленски: Получихме искане от САЩ за подкрепа в защитата срещу ирански дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на Украйна Володимир Зеленския съобщи, че страната му е получила конкретно искане от САЩ за помощ в противодействието срещу иранските дронове в Близкия изток, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Получихме искане от Съединените щати за конкретна подкрепа в защитата срещу иранските дронове "Шахед" в Близкия изток", написа Зеленски в "Екс".

Украинският президент допълни, че е разпоредил да бъдат предоставени необходимите средства и да се осигури присъствието на специалисти от Украйна, които да помогнат за гарантиране на сигурността.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю по телефона пред Ройтерс, че Вашингтон би приел помощ от всяка държава по този въпрос.

"Разбира се, че ще приема всякаква помощ от всяка страна", каза Тръмп, запитан за предложението на Украйна да съдейства за защитата срещу иранските дронове.

Иранската армия съобщи днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт.

Израелската армия от своя страна призова жителите на южните предградия на Бейрут, една от крепостите на проиранската групировка "Хизбула", където живеят стотици хиляди хора, да се евакуират незабавно. Скоро след израелското предупреждение там се чу интензивна стрелба.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана е свалила шест балистични ракети, а още една е паднала на територията на емирствата. В същото време министрите на външните работи на ЕС и на държавите в Съвета за сътрудничество в Залива категорично осъдиха неоправданите удари на Иран по страни в Близкия изток.


  • 1 Банго Костя

    8 18 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.

    23:09 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Смешник

    25 10 Отговор
    Щом Тръмп опира до помощта на Зеления наркоман значи нещата хич не са добре

    Коментиран от #18, #38, #53

    23:10 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Читател

    5 5 Отговор
    Ти на какво си???

    23:10 05.03.2026

  • 6 Не си разбрал

    7 5 Отговор
    Тръмб ис кА му го Крепиш-това е подКрепата

    23:13 05.03.2026

  • 7 Сталин

    16 4 Отговор
    Чакай малко нали американската армия най великата , най яката и супер-дупер ,а сега опряхме и до зеленото наркозно джудже да помага на деменцията Бай Дъмбо

    23:13 05.03.2026

  • 8 Зеления Адолф

    13 6 Отговор
    Съвсем надрусано изперка.

    23:13 05.03.2026

  • 9 СССРБарета

    12 7 Отговор
    Военно-техническото сътрудничество между Иран- Китай,Иран-Русия, Иран-Беларус и Иран-Северна Корея, както и икономическото сътрудничество с гиганта БРИКС, си върви без никакви проблеми което само по себе си е военно-техническа, и икономическа помощ за 90 милионния гигант Иран! Няма налагане на санкции или някакви търговски ограничения!!!

    Коментиран от #20, #31, #41, #52

    23:14 05.03.2026

  • 10 Генерал от НАТО

    13 6 Отговор
    спрете му наркотицити на тоя клоун

    23:15 05.03.2026

  • 11 Хохо Бохо

    15 3 Отговор
    От Техеран за три дейс и унищожихме им ракетите до нарко дай някой дрон. Какво падение, жалка краварска съдба. А още не са ги подкарали с хиперзвуковите кюнци, само им изразходват пво ракетите с евтинки дрончета и стари кюнци. Те първа ще ви става интересно

    23:15 05.03.2026

  • 12 хаха

    2 6 Отговор
    Ганьовските тъпаци можеха без пари да имат производство на дронове и интърсептори на дронове.
    А също така и ноу-хау за реактивни двигатели, крилати ракети, морски дронове, модиикации на ракети и.т.н. и.т.н.

    Но понеже са кухоглави и некомпетентни путлерастки пислямисти само ще квичат отстрани ...

    23:15 05.03.2026

  • 13 Пич

    13 5 Отговор
    Кажи верно !!!?? Аз като ви казах, че говедарите тръгнаха без никаква визия, и здраво ще го закъсат, и аз не мислех че ще го закъсат толкова много, че да търсят спасение от Зелю !!!

    Коментиран от #17

    23:15 05.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейка иранофил

    8 4 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #21, #45

    23:16 05.03.2026

  • 16 хаха

    7 12 Отговор
    Изстрелванията на ракети от Иран са намалели с 87%. Очевидно режимът страда от същия проблем като неговия аятолах, просто не може да го вдигне.

    И те са като байганьовските ориенталски пислямисти... пълни импотенти тоест.

    Коментиран от #33, #42, #62

    23:17 05.03.2026

  • 17 Тц,тц,тц

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Що се не обади в Пентагона да им кажеш !Ужас...

    Коментиран от #24

    23:17 05.03.2026

  • 18 СМЕШНИКА ,

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    Украйна се брани 4 години ... Не мислиш ли , че могат да покажат нещо ново ?на Дончо Изтрещелий ?!

    23:18 05.03.2026

  • 19 Гост

    10 4 Отговор
    Сега ще дава там противодронна защита, а ние от ЕС плащаме. Ааааааа, тоя е много нагъл. С чужда пита помен прави. Не става така, хубаво, че Орбан му отряза квитанциите, пари ще види вече през крив макарон. И ракети тоже. Да му дават американците за дето им помага във войната.

    Коментиран от #22

    23:19 05.03.2026

  • 20 😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СССРБарета":

    Кажи честно 🤣🤣🤣

    23:19 05.03.2026

  • 21 ЛГБТ евроатлант

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка иранофил":

    как каква
    продукти сметки всичко по две по три

    Коментиран от #64

    23:19 05.03.2026

  • 22 гост

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Е па те му дават.Американско оръжие яко млати ватата.

    Коментиран от #26, #37

    23:21 05.03.2026

  • 23 Ццц

    9 5 Отговор
    Родният евроатлантик е в шок! Докато подивяваше, че "вторая" разчита на севернокорейска помощ, се оказа, че "първая" се нуждае от украинска помощ, за да не капитулира от Иран! 🤣🤣🤣. Тръмп просто да помоли Путин да разпореди да се спре това безобразие, а не да прави грешката на Байдън да разчита на палячо да му върши работата! Преди да се налага пак да откача негри от колесниците на самолетите, както се разваля Коледна украса ! 🤣🤣

    23:23 05.03.2026

  • 24 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тц,тц,тц":

    Е ти кой мислиш че им се обади?! Тъпаците никога нямаше сами да се сетят да дрънчат Зелю за помощ!!! Само остана да звънна на Тръмп, и да го питам за какво им е, щото онзи ден каза как били унищожили всички ирански възможности.....

    23:23 05.03.2026

  • 25 Браво Зелен

    7 7 Отговор
    Мачкайте, както мачкате руснаците последните 2 години.

    23:23 05.03.2026

  • 26 Млатен си ти

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    у главата.
    Още преди да се родиш.
    И после още.

    23:24 05.03.2026

  • 27 Газ

    4 8 Отговор
    Зеления вършее на два фронта. Не му пречи да избива по над 1000 руски окупатора на ден и в същото време да помага на САЩ. Респект

    Коментиран от #39

    23:25 05.03.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    5 7 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ГОВОРЯ СЪС СТОТИЦИ УКРАИНЦИ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ И ВСИЧКИ ТЕ МРАЗЯТ И ПЛЮЯТ ...ЗАЩО ? ЛУД ЛИ СИ ? МРЪСНИК ЛИ СИ ?? ИЛИ ПРОСТО СИ ЧИ..ФУТ МРЪСЕН ЕВРЕЙСКИ ...ПП ИРАН Е БРАТСКИ НАРОД БЕ ГЕ.Й ЕВРЕЙСКИ МРЪСЕН

    Коментиран от #36

    23:25 05.03.2026

  • 29 Суперновина

    0 3 Отговор
    Изтребител свали две подводници

    23:25 05.03.2026

  • 30 Пич

    5 2 Отговор
    Фърст Арми във Ворлда:
    - Зелю, памаги !!! В Иран ни скъсаха гащурите...

    23:25 05.03.2026

  • 31 Нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СССРБарета":

    Кви демокрации, кво нещо😃🤣🤣

    Коментиран от #60

    23:26 05.03.2026

  • 32 Ивелин Михайлов

    6 3 Отговор
    Фащ пуснаха кафяво и опряха до украйна да ги спасява хахахах първата армия в света не може да се оправи с гаражни хвърчила 😆😅😂🤡💩

    Коментиран от #44

    23:26 05.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хаха

    4 3 Отговор
    Междувременно, руският пропагандист Кирил Федоров днес потвърди ликвидирането на трима руски офицери - командир, борден инженер и навигатор на руските Въздушно-космически сили.

    Пропагандистите съобщиха за свалянето на Ми-8 в Ростов в резултат на „приятелски огън“.

    23:27 05.03.2026

  • 35 хаха

    5 3 Отговор
    Русия предложи възстановяване на крепостничеството.
    Последните доклади от началото на март 2026 г. показват дискусии или предложения в Русия относно потенциалното възстановяване на елементи, наподобяващи крепостничеството,
    като се споменава по-специално забраната служителите да напускат по всяко време, ход, обсъждан в медиите. Тези дискусии може да отразяват по-широки, текущи дебати относно ограниченията на труда, държавния контрол и историческото наследство на „Уложението“ от 1649 г.

    Руският бизнесмен и фермер Герман Стерлигов предложи връщане към политики, наподобяващи крепостничеството, като предложи правото на служителите да напускат да бъде ограничено само до веднъж годишно - на Гергьовден (26 ноември по стар стил).

    Коментиран от #40

    23:28 05.03.2026

  • 36 УжасТ

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":

    В България дойдоха украинските копейки.Иначе първи да са ги пратили в Донбас да се трепят с руснаците.Ужасен ужас ти казвам.

    Коментиран от #47

    23:29 05.03.2026

  • 37 ГанЧо

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Млати не млати дават не дават, ама не спира да иска наще пари, даже заплашил и Орбан. А колко млати не знам ама се омлати бая, толко пара се изсипа там , а оня кремълския му взе четвърт държава бонус Крим преди това. Аджамия е и затова Путин все го лъже, е на и Крим , е на и Донецк и Логанск и кво ли не.

    23:29 05.03.2026

  • 38 Много погрешно интрепретираш

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    постъпващата информация. Проблема не е нито в Зеленски, нито в Тръмп, а в начина, по който ти възприемаш събитията.

    23:30 05.03.2026

  • 39 Демо версия крадец = демокрад

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Газ":

    остава само да дойде и да разреши случая Петрохан
    и е готов за
    Нобел
    Оскар
    Грами
    и Дарвин

    23:30 05.03.2026

  • 40 ....

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    Тоя Зеленски ги върна в средновековието🤣🤣

    Коментиран от #51

    23:30 05.03.2026

  • 41 Само където няма такова

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СССРБарета":

    сътрудничество. То просто не съществува.

    23:31 05.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хаха

    3 4 Отговор
    Руснаци потенциално в капан: Украинският флот разкрива как е бил унищожен хеликоптер Ка-27
    Украинските войски са чакали подходящия момент да свалят хеликоптера.
    Според него, ВМС, заедно с колеги от Силите за специални операции, са предвидили, че руснаците може да използват Ка-27. По-конкретно, врагът може да се опита да евакуира ранените или да достави боеприпаси - и точно това се е случило. В резултат на това хеликоптерът е бил ударен „както от въздушни, така и от морски дронове и други средства“.

    23:31 05.03.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":

    Все пак бе са опряли до Хаяско за фронтови магарета.

    23:32 05.03.2026

  • 45 хаха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка иранофил":

    копейка иранофил - това звучи гордо 🤣🤣🤣

    23:33 05.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тракиец 🇺🇦

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "УжасТ":

    Не знам...може и да си прав ...но масово идват при мен украински жени деца и мъже които мразят и плюят по зеленски и аз съм в шок и амок ....учудвам се ..защо ... масово са такива в Пловдив...акъла ми не го възприема но почти всички украинци в Пловдив дошли хиляди такива защитават Путин и плюят по зеленски..нз

    23:34 05.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бум бум Тел Авив

    2 2 Отговор
    В момента дъжд от ирански ракети с разделящи се многобройни глави се сипят над Тел Авив и летището Бен Горион...смех бате....паника

    Коментиран от #57

    23:36 05.03.2026

  • 50 Kатегорично Неосъден и Оправдан

    1 2 Отговор
    " министрите на външните работи на ЕС и на държавите в Съвета за сътрудничество в Залива категорично осъдиха неоправданите удари на Иран по страни в Близкия изток."

    Настаняването на американски бази на САЩ, които "оправдано" и мръснишки нападнаха Иран по време на преговори и отбраняването им от тези страни- не оправдава Иран, както правилно са подчертали министрите на външните работи на ЕС! Затова е и категоричното осъждане!
    Сега стана ли ви е ясно защо неустоимата, зашеметяваща Кая им е Върховен Дипломат?

    23:38 05.03.2026

  • 51 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "....":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    23:38 05.03.2026

  • 52 „Дмитрий Медведев заяви,

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "СССРБарета":

    че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способнстта на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😁

    23:41 05.03.2026

  • 53 Уикипедия

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    А след като Зеленски щял да му помага, защо Тръмп го нарече P. T. Barnum???
    Какво ли е искал да каже Тръмп с това?
    Някой има ли идея?

    Коментиран от #56

    23:44 05.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този терорист

    1 2 Отговор
    не ви ли е срам да го давате?

    23:47 05.03.2026

  • 56 Изобщо не

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Уикипедия":

    слушайте какво говори Тръмп. Гледайте какво прави. В САЩ навика Зеленски, а реално фалира Русия, така че не обръщайте внимание на приказките и театрите на Тръмп. Иначе украинските дронове и специалисти в момента са може би най-добрите в света. Още миналата година Украйна подписа договор за съвместно производство на дронове със САЩ, а и с много други държави, така че всичко си е в реда на нещата.

    Коментиран от #65

    23:48 05.03.2026

  • 57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бум бум Тел Авив":

    Ами даю боже повече по кратуните еврейски.После и на Киев да им пратят от същите

    23:48 05.03.2026

  • 58 Горски

    2 1 Отговор
    Докога ще позволяваме един наркоман да ни заплашва? Това е истинското личице на бандерчетата. Трябва да им давате пари, за да ви оставят на мира. Така правят мутрите. "Парите или ти пращам момчетата"! Унгария е натовска страна, а Украйна не. Рюте веднага да активира член 5 на НАТО след тази откровена заплаха от държава-терорист. Поне зеленото клоунче официално си призна, че неговият режим и ВСУ всъщност са терористични организации! Крайно време е да вкараме в пандиза нашите управници, които помагаха и продължават да помагат на украинските терористи! Ясно е че тази държава трябва да изчезне, както и Полша появила се след 1-ва Светова, иначе ще въвличат ЕС в постоянна война с Русия докато се стигне до атомни бомби и пълно унищожение на света.Не смятам дори жертви, разрушения и мизерии, които идват дори с малките войни. Достатъчно красноречиво, че този човек и хунтата му нямат място в ЕС. Изключителен наглец! Голям рев за пустите пари! Не се ли накрадоха, или на това няма насита! Прав е Орбан. Защо да се наливат пари и ресурси в една прогнила, корумпирана държава, където кражбата е спорт за развлечение на елита. Да видим каква ще е реакцията на ЕС при тези откровенни заплахи към европейски президент.

    23:49 05.03.2026

  • 59 Дядо дръмпи-информира!

    2 1 Отговор
    В момента украйна и германия са на челно място в света по производство на Много качествени дронове.Дадох ви данни за войната в украйна през 3 месеца на тази година и какви поражения са понесли просиянците и колко земя са загубили .Колкото до войната ,тя е вече история.За седмица до 10дни иран ще бъде буквално сринат и ще почне бежанска вълна.Сега бежанците са към армения ,но ще тръгнат и към турция и ес!

    23:49 05.03.2026

  • 60 За кои точно "демокрации"

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нннн":

    питаш?

    23:51 05.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Смотльо,

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Ако си беше направил труда да погледнеш сателитната карта и имаш понятие къде са силозите на Иран ,щеше да видиш че в централната част на страната (там където Сащ щели да обстрелват тези дни ) не е произведен още един изстрел Стреля само от силозите от към Омурз.Имаш ли представа от Иран като география ?

    23:53 05.03.2026

  • 63 Умен

    1 2 Отговор
    Какви подкрепи за сащ бе нацистки образувания
    Не си виждате оплесканите задници, помощ ще.давате.Айде в коловоза отлево, измекяри

    23:53 05.03.2026

  • 64 Иво Димчев

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "ЛГБТ евроатлант":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    23:55 05.03.2026

  • 65 "Подписала" е Украйна - таратанци

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Изобщо не":

    Тоя трик на Коалицята на Мераклиите, бе за да кажат че тия дронове и ракети са "украински" а бе техни!
    А Тръмп навика Зеленски, защото нищо не остана от държавата Украина. Русия не я мисли! А и Тръмп няма повече карти срещу Русия за да направи нещо.
    Знаеш ли какво е имал предвид като нарече Зелко P. T. Barnum?

    00:06 06.03.2026

