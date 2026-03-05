Зеленски: Получихме искане от САЩ за подкрепа в защитата срещу ирански дронове

Президентът на Украйна Володимир Зеленския съобщи, че страната му е получила конкретно искане от САЩ за помощ в противодействието срещу иранските дронове в Близкия изток, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"Получихме искане от Съединените щати за конкретна подкрепа в защитата срещу иранските дронове "Шахед" в Близкия изток", написа Зеленски в "Екс".
Украинският президент допълни, че е разпоредил да бъдат предоставени необходимите средства и да се осигури присъствието на специалисти от Украйна, които да помогнат за гарантиране на сигурността.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю по телефона пред Ройтерс, че Вашингтон би приел помощ от всяка държава по този въпрос.
"Разбира се, че ще приема всякаква помощ от всяка страна", каза Тръмп, запитан за предложението на Украйна да съдейства за защитата срещу иранските дронове.
Иранската армия съобщи днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт.
Израелската армия от своя страна призова жителите на южните предградия на Бейрут, една от крепостите на проиранската групировка "Хизбула", където живеят стотици хиляди хора, да се евакуират незабавно. Скоро след израелското предупреждение там се чу интензивна стрелба.
Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана е свалила шест балистични ракети, а още една е паднала на територията на емирствата. В същото време министрите на външните работи на ЕС и на държавите в Съвета за сътрудничество в Залива категорично осъдиха неоправданите удари на Иран по страни в Близкия изток.
1 Банго Костя
23:09 05.03.2026
3 Смешник
Коментиран от #18, #38, #53
23:10 05.03.2026
5 Читател
23:10 05.03.2026
6 Не си разбрал
23:13 05.03.2026
7 Сталин
23:13 05.03.2026
8 Зеления Адолф
23:13 05.03.2026
9 СССРБарета
Коментиран от #20, #31, #41, #52
23:14 05.03.2026
10 Генерал от НАТО
23:15 05.03.2026
11 Хохо Бохо
23:15 05.03.2026
12 хаха
А също така и ноу-хау за реактивни двигатели, крилати ракети, морски дронове, модиикации на ракети и.т.н. и.т.н.
Но понеже са кухоглави и некомпетентни путлерастки пислямисти само ще квичат отстрани ...
23:15 05.03.2026
13 Пич
Коментиран от #17
23:15 05.03.2026
15 Копейка иранофил
Коментиран от #21, #45
16 хаха
И те са като байганьовските ориенталски пислямисти... пълни импотенти тоест.
Коментиран от #33, #42, #62
23:17 05.03.2026
17 Тц,тц,тц
До коментар #13 от "Пич":Що се не обади в Пентагона да им кажеш !Ужас...
Коментиран от #24
23:17 05.03.2026
18 СМЕШНИКА ,
До коментар #3 от "Смешник":Украйна се брани 4 години ... Не мислиш ли , че могат да покажат нещо ново ?на Дончо Изтрещелий ?!
23:18 05.03.2026
19 Гост
Коментиран от #22
23:19 05.03.2026
20 😂😂😂😂😂
До коментар #9 от "СССРБарета":Кажи честно 🤣🤣🤣
23:19 05.03.2026
21 ЛГБТ евроатлант
До коментар #15 от "Копейка иранофил":как каква
продукти сметки всичко по две по три
Коментиран от #64
23:19 05.03.2026
22 гост
До коментар #19 от "Гост":Е па те му дават.Американско оръжие яко млати ватата.
Коментиран от #26, #37
23:21 05.03.2026
23 Ццц
23:23 05.03.2026
24 Пич
До коментар #17 от "Тц,тц,тц":Е ти кой мислиш че им се обади?! Тъпаците никога нямаше сами да се сетят да дрънчат Зелю за помощ!!! Само остана да звънна на Тръмп, и да го питам за какво им е, щото онзи ден каза как били унищожили всички ирански възможности.....
23:23 05.03.2026
25 Браво Зелен
23:23 05.03.2026
26 Млатен си ти
До коментар #22 от "гост":у главата.
Още преди да се родиш.
И после още.
23:24 05.03.2026
27 Газ
Коментиран от #39
23:25 05.03.2026
28 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #36
23:25 05.03.2026
29 Суперновина
23:25 05.03.2026
30 Пич
- Зелю, памаги !!! В Иран ни скъсаха гащурите...
23:25 05.03.2026
31 Нннн
До коментар #9 от "СССРБарета":Кви демокрации, кво нещо😃🤣🤣
Коментиран от #60
23:26 05.03.2026
32 Ивелин Михайлов
Коментиран от #44
23:26 05.03.2026
34 хаха
Пропагандистите съобщиха за свалянето на Ми-8 в Ростов в резултат на „приятелски огън“.
23:27 05.03.2026
35 хаха
Последните доклади от началото на март 2026 г. показват дискусии или предложения в Русия относно потенциалното възстановяване на елементи, наподобяващи крепостничеството,
като се споменава по-специално забраната служителите да напускат по всяко време, ход, обсъждан в медиите. Тези дискусии може да отразяват по-широки, текущи дебати относно ограниченията на труда, държавния контрол и историческото наследство на „Уложението“ от 1649 г.
Руският бизнесмен и фермер Герман Стерлигов предложи връщане към политики, наподобяващи крепостничеството, като предложи правото на служителите да напускат да бъде ограничено само до веднъж годишно - на Гергьовден (26 ноември по стар стил).
Коментиран от #40
23:28 05.03.2026
36 УжасТ
До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":В България дойдоха украинските копейки.Иначе първи да са ги пратили в Донбас да се трепят с руснаците.Ужасен ужас ти казвам.
Коментиран от #47
23:29 05.03.2026
37 ГанЧо
До коментар #22 от "гост":Млати не млати дават не дават, ама не спира да иска наще пари, даже заплашил и Орбан. А колко млати не знам ама се омлати бая, толко пара се изсипа там , а оня кремълския му взе четвърт държава бонус Крим преди това. Аджамия е и затова Путин все го лъже, е на и Крим , е на и Донецк и Логанск и кво ли не.
23:29 05.03.2026
38 Много погрешно интрепретираш
До коментар #3 от "Смешник":постъпващата информация. Проблема не е нито в Зеленски, нито в Тръмп, а в начина, по който ти възприемаш събитията.
23:30 05.03.2026
39 Демо версия крадец = демокрад
До коментар #27 от "Газ":остава само да дойде и да разреши случая Петрохан
и е готов за
Нобел
Оскар
Грами
и Дарвин
23:30 05.03.2026
40 ....
До коментар #35 от "хаха":Тоя Зеленски ги върна в средновековието🤣🤣
Коментиран от #51
23:30 05.03.2026
41 Само където няма такова
До коментар #9 от "СССРБарета":сътрудничество. То просто не съществува.
23:31 05.03.2026
43 хаха
Украинските войски са чакали подходящия момент да свалят хеликоптера.
Според него, ВМС, заедно с колеги от Силите за специални операции, са предвидили, че руснаците може да използват Ка-27. По-конкретно, врагът може да се опита да евакуира ранените или да достави боеприпаси - и точно това се е случило. В резултат на това хеликоптерът е бил ударен „както от въздушни, така и от морски дронове и други средства“.
23:31 05.03.2026
44 Дон Корлеоне
До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":Все пак бе са опряли до Хаяско за фронтови магарета.
23:32 05.03.2026
45 хаха 🤣
До коментар #15 от "Копейка иранофил":копейка иранофил - това звучи гордо 🤣🤣🤣
23:33 05.03.2026
47 Тракиец 🇺🇦
До коментар #36 от "УжасТ":Не знам...може и да си прав ...но масово идват при мен украински жени деца и мъже които мразят и плюят по зеленски и аз съм в шок и амок ....учудвам се ..защо ... масово са такива в Пловдив...акъла ми не го възприема но почти всички украинци в Пловдив дошли хиляди такива защитават Путин и плюят по зеленски..нз
23:34 05.03.2026
49 Бум бум Тел Авив
Коментиран от #57
23:36 05.03.2026
50 Kатегорично Неосъден и Оправдан
Настаняването на американски бази на САЩ, които "оправдано" и мръснишки нападнаха Иран по време на преговори и отбраняването им от тези страни- не оправдава Иран, както правилно са подчертали министрите на външните работи на ЕС! Затова е и категоричното осъждане!
Сега стана ли ви е ясно защо неустоимата, зашеметяваща Кая им е Върховен Дипломат?
23:38 05.03.2026
51 Руската кавалерия е най-добрата🐎
До коментар #40 от "....":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎
23:38 05.03.2026
52 „Дмитрий Медведев заяви,
До коментар #9 от "СССРБарета":че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способнстта на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
😁
23:41 05.03.2026
53 Уикипедия
До коментар #3 от "Смешник":А след като Зеленски щял да му помага, защо Тръмп го нарече P. T. Barnum???
Какво ли е искал да каже Тръмп с това?
Някой има ли идея?
Коментиран от #56
23:44 05.03.2026
55 Този терорист
23:47 05.03.2026
56 Изобщо не
До коментар #53 от "Уикипедия":слушайте какво говори Тръмп. Гледайте какво прави. В САЩ навика Зеленски, а реално фалира Русия, така че не обръщайте внимание на приказките и театрите на Тръмп. Иначе украинските дронове и специалисти в момента са може би най-добрите в света. Още миналата година Украйна подписа договор за съвместно производство на дронове със САЩ, а и с много други държави, така че всичко си е в реда на нещата.
Коментиран от #65
23:48 05.03.2026
57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #49 от "Бум бум Тел Авив":Ами даю боже повече по кратуните еврейски.После и на Киев да им пратят от същите
23:48 05.03.2026
58 Горски
23:49 05.03.2026
59 Дядо дръмпи-информира!
23:49 05.03.2026
60 За кои точно "демокрации"
До коментар #31 от "Нннн":питаш?
23:51 05.03.2026
62 Смотльо,
До коментар #16 от "хаха":Ако си беше направил труда да погледнеш сателитната карта и имаш понятие къде са силозите на Иран ,щеше да видиш че в централната част на страната (там където Сащ щели да обстрелват тези дни ) не е произведен още един изстрел Стреля само от силозите от към Омурз.Имаш ли представа от Иран като география ?
23:53 05.03.2026
63 Умен
Не си виждате оплесканите задници, помощ ще.давате.Айде в коловоза отлево, измекяри
23:53 05.03.2026
64 Иво Димчев
До коментар #21 от "ЛГБТ евроатлант":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."
23:55 05.03.2026
65 "Подписала" е Украйна - таратанци
До коментар #56 от "Изобщо не":Тоя трик на Коалицята на Мераклиите, бе за да кажат че тия дронове и ракети са "украински" а бе техни!
А Тръмп навика Зеленски, защото нищо не остана от държавата Украина. Русия не я мисли! А и Тръмп няма повече карти срещу Русия за да направи нещо.
Знаеш ли какво е имал предвид като нарече Зелко P. T. Barnum?
00:06 06.03.2026