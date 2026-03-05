Зеленски: Получихме искане от САЩ за подкрепа в защитата срещу ирански дронове

Президентът на Украйна Володимир Зеленския съобщи, че страната му е получила конкретно искане от САЩ за помощ в противодействието срещу иранските дронове в Близкия изток, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Получихме искане от Съединените щати за конкретна подкрепа в защитата срещу иранските дронове "Шахед" в Близкия изток", написа Зеленски в "Екс".

Украинският президент допълни, че е разпоредил да бъдат предоставени необходимите средства и да се осигури присъствието на специалисти от Украйна, които да помогнат за гарантиране на сигурността.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю по телефона пред Ройтерс, че Вашингтон би приел помощ от всяка държава по този въпрос.

"Разбира се, че ще приема всякаква помощ от всяка страна", каза Тръмп, запитан за предложението на Украйна да съдейства за защитата срещу иранските дронове.

Иранската армия съобщи днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт.

Израелската армия от своя страна призова жителите на южните предградия на Бейрут, една от крепостите на проиранската групировка "Хизбула", където живеят стотици хиляди хора, да се евакуират незабавно. Скоро след израелското предупреждение там се чу интензивна стрелба.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана е свалила шест балистични ракети, а още една е паднала на територията на емирствата. В същото време министрите на външните работи на ЕС и на държавите в Съвета за сътрудничество в Залива категорично осъдиха неоправданите удари на Иран по страни в Близкия изток.