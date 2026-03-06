Новини
Тръмп уволни министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, прави я "Специален пратеник за Щита на двете Америки"

Тръмп уволни министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, прави я "Специален пратеник за Щита на двете Америки"

6 Март, 2026 03:52

На нейно място държавният глава ще номинира сенатора от Оклахома Маркуейн Мълин

Тръмп уволни министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, прави я "Специален пратеник за Щита на двете Америки" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп уволни днес министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум и заяви, че ще номинира на нейно място сенатора от Оклахома Маркуейн Мълин, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обяви решението си в социалните мрежи само два дни, след като Ноум бе подложена на трудни въпроси по време на изслушване в Конгреса на САЩ, както от членове на Републиканската партия, така и на Демократическата партия.

Президентът на САЩ каза, че ще назначи Ноум за "Специален пратеник за Щита на двете Америки" - нова стратегическа инициатива за сигурност, която според Тръмп ще бъде насочена към Западното полукълбо.

Ноум е първият член на сегашния кабинет, който напуска по време на втория мандат на Тръмп. Нейното оттегляне слага край на бурен период за Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, през който прилагането на имиграционното законодателство предизвика протести и съдебни дела, отбелязва АП.


САЩ
  • 1 Цар Трън

    1 0 Отговор
    коли и беси.

    02:59 06.03.2026