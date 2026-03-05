Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Алфа Рисърч“: Пет партии в следващия парламент. Румен Радев води, след него са ГЕРБ, ПП-ДБ, а БСП е на чертата

5 Март, 2026 08:18 1 884 97

  • румен радев-
  • избори-
  • парламент-
  • герб-
  • пп-дб-
  • дпс-
  • възраждане

55,1% от българите смятат да гласуват на предстоящите избори

„Алфа Рисърч“: Пет партии в следващия парламент. Румен Радев води, след него са ГЕРБ, ПП-ДБ, а БСП е на чертата - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателна активност над 50% и по-честни избори. Такива са нагласите на хората за предстоящия вот на 19 април. Това показва последното изследване на социолозите от „Алфа Рисърч“.

Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Реализирано е със собствени средства.

55,1% от включилите се в изследването са отговорили, че със сигурност ще гласуват. 32,6% са посочили, че няма да гласуват, а 12,,3% се колебаят.

„Зад тези 55% стоят около 3 милиона души, които са готови да дадат гласа си на 19 април“, обясни в „Тази сутрин“ социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.

По думите ѝ се наблюдава „охлаждане“ на желанието за участие във вота спрямо края на миналата година.

Проучването показва, че на първо място е партията на Румен Радев с 32,6%. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,7% подкрепа, а трети са ПП-ДБ с 12,6%. Четвърти са „ДПС-Ново начало“ с 9,6%, а пети са „Възраждане“ с 6,4% подкрепа.

БСП към момента са под 4-процентната бариера с 3,6% подкрепа.

„Зад тези 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП. Втората по-съществена група са бивши симпатизанти на партии, които се определят като радикални, популистки, националистки. Тук са „Възраждане“ в най-голяма степен. В по-малка степен партии като МЕЧ, „Величие“, ИТН. И 1/3 съществена група от потенциални гласоподаватели са хора, които не са гласували в последните парламентарни избор“, посочи Петрова.

По думите ѝ подкрепата за партията на Румен Радев е много разнородна и съответно неговите избиратели биха имали разнопосочни очаквания.

Фиш на изследването:

Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.


София / България
Оценка 1.8 от 21 гласа.
Оценка 1.8 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реално

    25 12 Отговор
    Няква партия на Радев 3.5%

    Коментиран от #34

    08:21 05.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    20 30 Отговор
    Румен Радев ще отвее всички с огромна преднина, а ПП ДБ- петрохан ще са между 6 и 7%.

    Коментиран от #29, #36, #44

    08:21 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Георги

    29 12 Отговор
    Ха ха, смях, точно натовския генерал ще води!
    За балъци ни взимате.

    08:21 05.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нано

    19 31 Отговор
    Радев води убедително хората го припознават като лидер!

    Коментиран от #33

    08:22 05.03.2026

  • 7 Пич

    36 6 Отговор
    Стъкмистика, или вече е определено за кой - колко?! С флашките...... Реално няма как ПП да са трети след скандала Петрохан!!! Въпреки че сега се кефят на войната, която измести центъра на вниманието, около изборите Петрохан ще бъде припомнен!!!

    Коментиран от #39, #50, #70

    08:22 05.03.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    10 22 Отговор
    ас ще гласувам за славката чалгаджията щото ми харесват песните му

    08:22 05.03.2026

  • 9 Сисо

    16 18 Отговор
    ГЕРБ, ПП-ДБ, Възраждане, БСП, МЕЧ и тн се сриват !

    08:23 05.03.2026

  • 10 Здрасти

    18 17 Отговор
    На бас, че Величие ще е в парламента! БСП е далеч в канашизацията

    08:23 05.03.2026

  • 11 Макс

    21 9 Отговор
    Каква партия на Радев ? Гласуваш за Радев , получаваш Каракачанов и прочие старчета .

    08:23 05.03.2026

  • 12 дидо

    11 11 Отговор
    Радев го активираха израелците за да оправдаят фалшифицирането на изборите като отново откраднат 15% от величие на Ивелин Михайлов

    08:24 05.03.2026

  • 13 ШЕСТ И ЧЕТИРИ ПРОЦЕНТА

    14 16 Отговор
    6.4% за ПЛЮЕЩИТЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ

    ЗНАЧИ ОЩЕ 4 ГОДИНИ СИГАНЕТО ЩЕ ХРАЧИ И ЩЕ ПОСТРОИ ТРЕТА КЪЩА НА МОРЕТО

    Коментиран от #97

    08:24 05.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВЕрно ли?

    22 12 Отговор
    Дали има толкоз лумпенак да гласува за Боташко Ришетникоф?

    08:24 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мутата

    28 5 Отговор
    Защо няма изследване "Вярвате ли на „Алфа Рисърч“

    08:24 05.03.2026

  • 18 ВЪЗРАЖДАНЕ

    13 18 Отговор
    На ВЪЗРАЖДАНЕ защо им е да влизат в Парламента? Да ходят в Иран да преговарят?

    08:24 05.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жоро

    18 5 Отговор
    ЧЕСТИТО НА “АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ”! ПЪРВИ КМЕТ ОТ ПЪРВИ ТУР В АЛТЕНБЕРГ С 61,8%!
    СЛЕДВА И ПЪРВИ ПРЕМИЕР В САКСОНИЯ - АНХАЛТ НА 6 СЕПТЕМВРИ!
    ЧЕТЕТЕ И НАУЧЕТЕ, ЧЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ ЦЕНЗУРАТА НАДМИНА КОМУНИЗМА.
    ВСИЧКО Е БЪЛГАРИЯ ВТАСАЛА, САМО ПРОГРЕСИВНА НЕ Е СТАНАЛА!
    ЦЕНЗУРАТА НЕ ВОДИ КЪМ ПРОГРЕС, А КЪМ РЕГРЕС!

    08:25 05.03.2026

  • 22 Тая стъкмистика

    23 7 Отговор
    Е далеч от истината тва пък за ППДБ е абсурд за тях и 4 процента са им много

    08:25 05.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    30 8 Отговор
    Обтаботакта за новата измама през избори с нашето МBP върви. Очаквайте старата сглобка в нов вариант - ГЕРБСДС-ППДБ-ПБ(боташ).

    08:26 05.03.2026

  • 27 Не ме бройте за Българин

    23 6 Отговор
    след като външно миннистерство решава, кой да живее и кой да умре.
    Евакуирват своите хора, а нашите деца оставени на произвола на ъдбата. Проклето да е това външно министерство.
    от един непознат обикновен баща.

    08:27 05.03.2026

  • 28 Последния Софиянец

    5 17 Отговор
    ПП ДБ първи

    08:27 05.03.2026

  • 29 Как пък

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    свърза операциата на КГБ с ПП ДБ? Дали кремэл не постла на кРадеф с 6 живота?

    08:27 05.03.2026

  • 30 германеца

    17 5 Отговор
    Радев трябваше да послуша жена си и да не се захваща с работа , която не е за него . Само вижте какви непознати партийки го подкрепят . Интересно е кой го финансира .

    Коментиран от #42, #73

    08:27 05.03.2026

  • 31 непротестиращ

    20 8 Отговор
    И с какво води Румен Радев?! С мълчанието си, с юмрука си, с назначаването на ПП, сега ППетрохан, неговите ШАРЛАТАНИ, с хаоса, на който ни подложи, със 7-те служебни кабинети и с изборите до дупка, с неизгодния договор Боташ?! С изсулването си от президентството и последващите игрички с Йотова при назначаването пак на ППетрохан с умник Гюро и последващите гърмежи на нефелни министри! Ех Алфа Рисърч, то бива лъжи, ама чак толкова - цели 33%?!

    08:28 05.03.2026

  • 32 пери

    14 5 Отговор
    Ако се проследят парите за Алфа рисърч, ще стане ясно кому са угодни подобни прогнози и облъчвания. Друг въпрос е, че това е единствената цел на подобни инициативи - да внушават на народа, особено на хората без критично мислене, за кого да гласуват.

    08:28 05.03.2026

  • 33 Ми не е

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "нано":

    Не става за лидер, както и не е ставал за генерал.

    Коментиран от #40, #89

    08:29 05.03.2026

  • 34 Ахааа

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "реално":

    Ще се задавите от страх, злоба и пяна вие феновете на Шиши..... Всеки нормално мислещ човек, знае че пред България има само два варианта- или с Радев начело или със Шиши начело ( както досега).

    08:29 05.03.2026

  • 35 Избирател

    13 3 Отговор
    "Избирателна активност над 50% и по-честни избори"

    Щом "сглобката" ГЕРБ, ПП$ДБ и ДПС-НН ще имат мнозинство няма как изборите да са честни.

    "Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна" - няма нормални хора (освен ако не са на службички) да са казали че ще гласяват за Боко и Шиши.

    08:29 05.03.2026

  • 36 Запознат

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Отвята ти е празната тиква😁🤣

    08:29 05.03.2026

  • 37 Този

    2 9 Отговор
    Не са им верни резултатите, "Сияние" ще е в слидващия парламент.

    Коментиран от #47, #48, #49, #51, #53

    08:30 05.03.2026

  • 38 Гаджева

    6 7 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    08:30 05.03.2026

  • 39 Че кой

    4 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    измисли скандала Петрохан? Занова са трети , е еначе щяха да са първи и румбето решетникоф щеше да е за смях с 3%.

    Коментиран от #46, #52

    08:30 05.03.2026

  • 40 Зевзек

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Ми не е":

    "Не става за лидер, както и не е ставал за генерал"

    Ха ха ха а Шиши как е за "лидер" и Боко за "генерал" - ех голяма злоба ви тресе че "спонсорите" ви няма да управляват.

    08:32 05.03.2026

  • 41 Сори но не вярвам на тази

    12 2 Отговор
    Ала бала стакмистика

    08:32 05.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Урсула нарежда ЦИК изпълнява

    15 3 Отговор
    ЦИК вече е готова с резултатите от вота само изчаква да минат изборите за да ги обяви! С една дума оставаме си колония! Ще чакаме новото освобождение!

    08:32 05.03.2026

  • 44 Мафията продължава

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Странно ПП ви пречи, а ДПС, ГЕРБ и Пеевски не. Извод Радев и Мафията на ГЕРБ е едно и също нещо.

    Коментиран от #66

    08:33 05.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #39 от "Че кой":

    Нищо не ти се разбира от мисълта!!! Кой какво е измислял ?! Всички документи който са разписвани водят към ПП и ДБ черно на бяло !!! Личните самопризнания на либерастите от ПП и ДБ - също !!! Точка по въпроса!!!

    08:34 05.03.2026

  • 47 Този

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Този":

    Ай на бас!!!

    08:34 05.03.2026

  • 48 Този

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Този":

    Ай на бас!!!

    08:34 05.03.2026

  • 49 Този

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Този":

    Ай на бас!!!

    08:35 05.03.2026

  • 50 Трас

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Скандала Петрохан е нищо повече от едно оклеветяване. До тук никой не показа никаква вина на някой.
    Ти не си никакъв пич, а женскя клюкарка.

    Коментиран от #55, #76

    08:35 05.03.2026

  • 51 Този

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Този":

    Ай на бас!!!

    08:35 05.03.2026

  • 52 Запознат

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "Че кой":

    "измисли скандала Петрохан?"

    Ха ха ха сигурно някой "измисли" че ПП$ДБ са спонсорирали сектата

    08:35 05.03.2026

  • 53 Този

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Този":

    Ай на бас!!!

    08:35 05.03.2026

  • 54 За ората

    5 5 Отговор
    Я ке гласувам за Слави зулусина ако уволни тошку и балабанката

    08:37 05.03.2026

  • 55 Запознат

    11 2 Отговор

    До коментар #50 от "Трас":

    "До тук никой не показа никаква вина на някой"

    Не бе те от ПП$ДБ изобщо не са виновни че са спонсорирали педофилска секта - все пак всичките им избиратели са такива.

    08:37 05.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Натовски генерал няма място

    10 6 Отговор
    Съмнявам се за Радев, колкото пъти си отвори устата по-малко хора го харесват. Сега НАТО като подкрепи войната с Иран, съвсем ще спихне.

    08:38 05.03.2026

  • 58 Ха ха ха ха ха ха ха

    7 2 Отговор
    А къде да л.ай.ненцата от ИТН

    08:38 05.03.2026

  • 59 Не вярвайте на тези.....

    11 2 Отговор
    Лъжи, платени лъжи..... Само глупаци и платени тролове слуги на отделните партии се мъчат да внушават фалшиви данни и после да фалшифицират изборни протоколи..

    08:39 05.03.2026

  • 60 Хмм

    8 2 Отговор
    Радостин Дубаеца колкото и да се старае ида говори за справедливост се компрометира с розовата ризка, ето за какво харчи народните пари, за силиконки в Дубай, точно на националния празник, на всичко отгоре като говориха с него каза, че можел да се върне когато поиска, какво означава това, че не е искал на Трети март да е в България

    08:40 05.03.2026

  • 61 Гост

    11 1 Отговор
    Петроханци са се активирали да чукат + или -.

    Не ви ли е ясно, че само сектантите сте си останали.

    Няма нормален човек, който да пусне за ппдб.

    08:40 05.03.2026

  • 62 Графиката

    6 7 Отговор
    Ми радва окото!
    И Радев не е съвършен, но е по- малкото зло.

    08:41 05.03.2026

  • 63 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Никви зулуси не виждам, никви шимпанзета, никви заешки усти, никви нощни жрици, никви чалгари...

    08:41 05.03.2026

  • 64 Гост

    2 2 Отговор
    Къде са итънъ?

    Коментиран от #77

    08:42 05.03.2026

  • 65 Истината е една:

    9 3 Отговор
    Сегашното правителство ни вкара във война с Иран, а следващото след изборите ще ни вкара във война с Русия! Герб , ппдб, дпс и коал. Радев са марионетни русофобски партии на войната!

    08:42 05.03.2026

  • 66 Избирател

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "Мафията продължава":

    "Странно ПП ви пречи, а ДПС, ГЕРБ и Пеевски не."

    И защо всички "евроатлантици" получиха амнезия кой свали Боко и Шиши от власт и кой после ги изпра и ги върна във властта като си направи сглобка с тях.

    Тъкмо ПП-ДБ, ГЕРБ и Шиши са едно цяло.

    08:42 05.03.2026

  • 67 Що така?

    8 0 Отговор
    Интересната констатация: етническата партия заедно с други етнически (искат агитация на турски език) изпреварват патриотическа партия “Возраждане”. На къде сте тръгнали товарищи?

    08:43 05.03.2026

  • 68 Социолог

    4 2 Отговор
    Величие влизат

    08:44 05.03.2026

  • 69 непротестиращ

    8 3 Отговор
    Посочете едно нещо хубаво, направено от Румен Радев за България, докато беше президент! С какво сме го запомнили, запитайте се и тогава помислете, за кого да гласувате!

    Коментиран от #94

    08:44 05.03.2026

  • 70 Ъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Правилно, ламите и техните розови понита няма, как да имат повече от 5-6%, а ако имат значи има много скрити извpaтеняци, педофили?

    08:46 05.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ГЕРБ-СДС е изобретено от Тръмп агентите-

    3 0 Отговор
    ГЕРБ-СДС е изобретено от Тръмп агентите-кукловоди на марионетната държава България. Сигурно Александър Йорданов е помолил приятелите си от ЦРУ-МОССАД и републиканската партия, Германия-за-България ГЕРБ, да приютят СДС. Това е много изродско, но Бойко и членовете на партията му търпят. Цветанов не прие тази изродщина, и се прости с шефското си място в ГЕРБ, като ЦРУ-Свободна-Европа-медия го погна за апартаменти. А Тръмп продължава да е.. с 200 Бойко. Гюров и това правителство е на Тръмп.

    08:47 05.03.2026

  • 73 Партия Боташ на РР

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "германеца":

    Е същото като ОПГ ГРОБ на ББ. Създадена и спонсорирана от немската фондация Фридрих Еберт, които стоят зад немските либерали социалдемократи. Задава се сглобка ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ПБ(Боташ)!

    08:48 05.03.2026

  • 74 Това изследване

    6 3 Отговор
    на жълтите павета ли го правите?!Възраждане- втора политическа сила!!!

    Коментиран от #84

    08:49 05.03.2026

  • 75 Стой се преброй се

    7 0 Отговор
    Няма да гласувам за Радев, Ппдб или Гроб!!!

    08:49 05.03.2026

  • 76 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Трас":

    Рядко отговарям на толкова реторично неграмотни, но понеже си толкова изденал, та не знаеш какво казваш, ще ти кажа !!! Кой оклевети ПП..."?! Паветник !!! Оклевети ги ДС кмета Терзиев, Безуханова, тъпото Наде, Рашков, Сандов, Ало Маджо........ Всички видни ПП раси и ДБ раси с педофилски щения!!! Казвай кой друг!!! Къде ви подготвят толкова гладкомозъчни бе...???!!!

    08:49 05.03.2026

  • 77 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    В 7/8 тошку и балабанката връткат гюбеци

    08:50 05.03.2026

  • 78 Хамелеони

    3 0 Отговор
    Пак ще последват шарлатаниите и ала-бала с президента. Радев прави отвратилна смесица като в редиците му се включват ппдб и гербаджии също, гнусните му сглобки са ясни от самото начало. В Бургас е назначил едно мамино детенце на гербаджийка.

    08:51 05.03.2026

  • 79 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ИЗСЛЕДВАНЕТО НА "АЛФА РИСЪРЧ" СА ....................... АЛА БАЛА С РЕZИДЕНТА МУНЧО ......................... ФАКТ !

    08:51 05.03.2026

  • 80 Хрантутници

    3 0 Отговор
    За какво са ни толкова много партий?НЕ ни трябват!

    08:51 05.03.2026

  • 81 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    За ГЕРБ и за Шишко процентите ще са по високи.

    08:52 05.03.2026

  • 82 Бог е Българин

    1 2 Отговор
    Аз ще гласувам за партия "ТУПАЛКА" - "Бог е БЪЛГАРИН"

    Влезте в търсачката на ютюб и напишете: "GALENA x DJ DAMYAN x COSTI - WELCOME TO BULGARIA"

    08:52 05.03.2026

  • 83 кой му дреме

    3 3 Отговор
    не зная отде му дойде прякора че е натовски генерал.
    за мене копейко рублев винаги ще си е руски генерал
    🇷🇺👍

    08:52 05.03.2026

  • 84 Втора

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Това изследване":

    е, де.... отзад напред.

    08:54 05.03.2026

  • 85 НАРОДА СЕ СЪБУДИ.

    0 2 Отговор
    И ще докаже не само на думи и писания но и на дела че ви мрази ТУУУ туупко и шишко. Вие както винаги пиша от думи не разбирате. ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА РЕАЛНОСТТА И ДЕЛАТА. МУТРИТЕ У БЕЗДНАТА.

    Коментиран от #91

    08:54 05.03.2026

  • 86 Гласувайте

    5 1 Отговор
    Дайте гласа си за Военната хунта да управлявя в България. Пробвахте Царе, Хамстери, Пожарникари... дайте власт на Фуражката.

    И да видите, как по места местните дерибеи герболяци изведнъж ще станат радеви хунтаджии.

    Иначе Радев + ГЕРБ = Продължаваме Разрухата

    08:54 05.03.2026

  • 87 Ала-бала със 7%

    3 0 Отговор
    Всичко ясно в стъкмиктиката, само пепейцидебейци откъде ги вадят тия 12%, не става ясно? Това на киртака и кокорчо мизериите, това сега на служебното правителство мизериите, мазалото покрай Петрохан. Абсурдно е просто да се твърди, че тия имали 12%. Те и роднините им на тия няма да гласуват за тях

    08:55 05.03.2026

  • 88 ккк

    0 2 Отговор
    Коста може и по малко , сега Боката няма как да му купува гласове , че и за него няма

    08:56 05.03.2026

  • 89 Амааа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ми не е":

    за еничарин и предател е един път! Найс, а?

    08:56 05.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Партия Продължаваме с Корупцията

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "НАРОДА СЕ СЪБУДИ.":

    Гербавите кметове ще станат Радеви кметове

    08:56 05.03.2026

  • 92 Дядо ви Курти от село пиперково

    2 0 Отговор
    Ама тиквун каза,че той пак щял да спечели

    08:58 05.03.2026

  • 93 Тук пълно с платена из мет

    1 0 Отговор
    на партиите на мафията ПП, ДБ и ГЕРБ!

    08:59 05.03.2026

  • 94 Помнещ

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "непротестиращ":

    "Посочете едно нещо хубаво, направено от Румен Радев за България, докато беше президент!"

    Референдума - но "сглобката" го отхвърлиха. Сигурно върхът на сладоледа е лъжците от ПП-ДБ да се кълнат че ще вкарват Боко и Шиши в затвора а да ги изперат и да ги върнат във властта.

    08:59 05.03.2026

  • 95 Нито….

    1 1 Отговор
    ….ще се гласува над 50%, нито т. нар. партии ще спечелят нещо от тези сбори освен още свиване. Толкова за тези избори. За следващите ще е още по-зле!!!!

    09:00 05.03.2026

  • 96 Коко

    1 1 Отговор
    Масово гласуване за Румен Радев, да изхвърлим мафията на тиквата и нереза на боклука

    09:00 05.03.2026

  • 97 Нее бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕСТ И ЧЕТИРИ ПРОЦЕНТА":

    на Цвъцко Гуменетката с 16-те апартамента от тъщата верваме!

    09:00 05.03.2026

