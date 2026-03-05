„Алфа Рисърч“: Пет партии в следващия парламент. Румен Радев води, след него са ГЕРБ, ПП-ДБ, а БСП е на чертата

Избирателна активност над 50% и по-честни избори. Такива са нагласите на хората за предстоящия вот на 19 април. Това показва последното изследване на социолозите от „Алфа Рисърч“.
Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Реализирано е със собствени средства.
55,1% от включилите се в изследването са отговорили, че със сигурност ще гласуват. 32,6% са посочили, че няма да гласуват, а 12,,3% се колебаят.
„Зад тези 55% стоят около 3 милиона души, които са готови да дадат гласа си на 19 април“, обясни в „Тази сутрин“ социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.
По думите ѝ се наблюдава „охлаждане“ на желанието за участие във вота спрямо края на миналата година.
Проучването показва, че на първо място е партията на Румен Радев с 32,6%. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,7% подкрепа, а трети са ПП-ДБ с 12,6%. Четвърти са „ДПС-Ново начало“ с 9,6%, а пети са „Възраждане“ с 6,4% подкрепа.
БСП към момента са под 4-процентната бариера с 3,6% подкрепа.
„Зад тези 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП. Втората по-съществена група са бивши симпатизанти на партии, които се определят като радикални, популистки, националистки. Тук са „Възраждане“ в най-голяма степен. В по-малка степен партии като МЕЧ, „Величие“, ИТН. И 1/3 съществена група от потенциални гласоподаватели са хора, които не са гласували в последните парламентарни избор“, посочи Петрова.
По думите ѝ подкрепата за партията на Румен Радев е много разнородна и съответно неговите избиратели биха имали разнопосочни очаквания.
Фиш на изследването:
1 реално
Коментиран от #34
08:21 05.03.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #29, #36, #44
08:21 05.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Георги
За балъци ни взимате.
08:21 05.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 нано
Коментиран от #33
08:22 05.03.2026
7 Пич
Коментиран от #39, #50, #70
08:22 05.03.2026
8 град КОЗЛОДУЙ
08:22 05.03.2026
9 Сисо
08:23 05.03.2026
10 Здрасти
08:23 05.03.2026
11 Макс
08:23 05.03.2026
12 дидо
08:24 05.03.2026
13 ШЕСТ И ЧЕТИРИ ПРОЦЕНТА
ЗНАЧИ ОЩЕ 4 ГОДИНИ СИГАНЕТО ЩЕ ХРАЧИ И ЩЕ ПОСТРОИ ТРЕТА КЪЩА НА МОРЕТО
Коментиран от #97
08:24 05.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ВЕрно ли?
08:24 05.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мутата
08:24 05.03.2026
18 ВЪЗРАЖДАНЕ
08:24 05.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жоро
СЛЕДВА И ПЪРВИ ПРЕМИЕР В САКСОНИЯ - АНХАЛТ НА 6 СЕПТЕМВРИ!
ЧЕТЕТЕ И НАУЧЕТЕ, ЧЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ ЦЕНЗУРАТА НАДМИНА КОМУНИЗМА.
ВСИЧКО Е БЪЛГАРИЯ ВТАСАЛА, САМО ПРОГРЕСИВНА НЕ Е СТАНАЛА!
ЦЕНЗУРАТА НЕ ВОДИ КЪМ ПРОГРЕС, А КЪМ РЕГРЕС!
08:25 05.03.2026
22 Тая стъкмистика
08:25 05.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
08:26 05.03.2026
27 Не ме бройте за Българин
Евакуирват своите хора, а нашите деца оставени на произвола на ъдбата. Проклето да е това външно министерство.
от един непознат обикновен баща.
08:27 05.03.2026
28 Последния Софиянец
08:27 05.03.2026
29 Как пък
До коментар #2 от "Вашето мнение":свърза операциата на КГБ с ПП ДБ? Дали кремэл не постла на кРадеф с 6 живота?
08:27 05.03.2026
30 германеца
Коментиран от #42, #73
08:27 05.03.2026
31 непротестиращ
08:28 05.03.2026
32 пери
08:28 05.03.2026
33 Ми не е
До коментар #6 от "нано":Не става за лидер, както и не е ставал за генерал.
Коментиран от #40, #89
08:29 05.03.2026
34 Ахааа
До коментар #1 от "реално":Ще се задавите от страх, злоба и пяна вие феновете на Шиши..... Всеки нормално мислещ човек, знае че пред България има само два варианта- или с Радев начело или със Шиши начело ( както досега).
08:29 05.03.2026
35 Избирател
Щом "сглобката" ГЕРБ, ПП$ДБ и ДПС-НН ще имат мнозинство няма как изборите да са честни.
"Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна" - няма нормални хора (освен ако не са на службички) да са казали че ще гласяват за Боко и Шиши.
08:29 05.03.2026
36 Запознат
До коментар #2 от "Вашето мнение":Отвята ти е празната тиква😁🤣
08:29 05.03.2026
37 Този
Коментиран от #47, #48, #49, #51, #53
08:30 05.03.2026
38 Гаджева
08:30 05.03.2026
39 Че кой
До коментар #7 от "Пич":измисли скандала Петрохан? Занова са трети , е еначе щяха да са първи и румбето решетникоф щеше да е за смях с 3%.
Коментиран от #46, #52
08:30 05.03.2026
40 Зевзек
До коментар #33 от "Ми не е":"Не става за лидер, както и не е ставал за генерал"
Ха ха ха а Шиши как е за "лидер" и Боко за "генерал" - ех голяма злоба ви тресе че "спонсорите" ви няма да управляват.
08:32 05.03.2026
41 Сори но не вярвам на тази
08:32 05.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Урсула нарежда ЦИК изпълнява
08:32 05.03.2026
44 Мафията продължава
До коментар #2 от "Вашето мнение":Странно ПП ви пречи, а ДПС, ГЕРБ и Пеевски не. Извод Радев и Мафията на ГЕРБ е едно и също нещо.
Коментиран от #66
08:33 05.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пич
До коментар #39 от "Че кой":Нищо не ти се разбира от мисълта!!! Кой какво е измислял ?! Всички документи който са разписвани водят към ПП и ДБ черно на бяло !!! Личните самопризнания на либерастите от ПП и ДБ - също !!! Точка по въпроса!!!
08:34 05.03.2026
47 Този
До коментар #37 от "Този":Ай на бас!!!
08:34 05.03.2026
48 Този
До коментар #37 от "Този":Ай на бас!!!
08:34 05.03.2026
49 Този
До коментар #37 от "Този":Ай на бас!!!
08:35 05.03.2026
50 Трас
До коментар #7 от "Пич":Скандала Петрохан е нищо повече от едно оклеветяване. До тук никой не показа никаква вина на някой.
Ти не си никакъв пич, а женскя клюкарка.
Коментиран от #55, #76
08:35 05.03.2026
51 Този
До коментар #37 от "Този":Ай на бас!!!
08:35 05.03.2026
52 Запознат
До коментар #39 от "Че кой":"измисли скандала Петрохан?"
Ха ха ха сигурно някой "измисли" че ПП$ДБ са спонсорирали сектата
08:35 05.03.2026
53 Този
До коментар #37 от "Този":Ай на бас!!!
08:35 05.03.2026
54 За ората
08:37 05.03.2026
55 Запознат
До коментар #50 от "Трас":"До тук никой не показа никаква вина на някой"
Не бе те от ПП$ДБ изобщо не са виновни че са спонсорирали педофилска секта - все пак всичките им избиратели са такива.
08:37 05.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Натовски генерал няма място
08:38 05.03.2026
58 Ха ха ха ха ха ха ха
08:38 05.03.2026
59 Не вярвайте на тези.....
08:39 05.03.2026
60 Хмм
08:40 05.03.2026
61 Гост
Не ви ли е ясно, че само сектантите сте си останали.
Няма нормален човек, който да пусне за ппдб.
08:40 05.03.2026
62 Графиката
И Радев не е съвършен, но е по- малкото зло.
08:41 05.03.2026
63 ООрана държава
08:41 05.03.2026
64 Гост
Коментиран от #77
08:42 05.03.2026
65 Истината е една:
08:42 05.03.2026
66 Избирател
До коментар #44 от "Мафията продължава":"Странно ПП ви пречи, а ДПС, ГЕРБ и Пеевски не."
И защо всички "евроатлантици" получиха амнезия кой свали Боко и Шиши от власт и кой после ги изпра и ги върна във властта като си направи сглобка с тях.
Тъкмо ПП-ДБ, ГЕРБ и Шиши са едно цяло.
08:42 05.03.2026
67 Що така?
08:43 05.03.2026
68 Социолог
08:44 05.03.2026
69 непротестиращ
Коментиран от #94
08:44 05.03.2026
70 Ъхъ
До коментар #7 от "Пич":Правилно, ламите и техните розови понита няма, как да имат повече от 5-6%, а ако имат значи има много скрити извpaтеняци, педофили?
08:46 05.03.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ГЕРБ-СДС е изобретено от Тръмп агентите-
08:47 05.03.2026
73 Партия Боташ на РР
До коментар #30 от "германеца":Е същото като ОПГ ГРОБ на ББ. Създадена и спонсорирана от немската фондация Фридрих Еберт, които стоят зад немските либерали социалдемократи. Задава се сглобка ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ПБ(Боташ)!
08:48 05.03.2026
74 Това изследване
Коментиран от #84
08:49 05.03.2026
75 Стой се преброй се
08:49 05.03.2026
76 Пич
До коментар #50 от "Трас":Рядко отговарям на толкова реторично неграмотни, но понеже си толкова изденал, та не знаеш какво казваш, ще ти кажа !!! Кой оклевети ПП..."?! Паветник !!! Оклевети ги ДС кмета Терзиев, Безуханова, тъпото Наде, Рашков, Сандов, Ало Маджо........ Всички видни ПП раси и ДБ раси с педофилски щения!!! Казвай кой друг!!! Къде ви подготвят толкова гладкомозъчни бе...???!!!
08:49 05.03.2026
77 Мухахаха
До коментар #64 от "Гост":В 7/8 тошку и балабанката връткат гюбеци
08:50 05.03.2026
78 Хамелеони
08:51 05.03.2026
79 ЕДГАР КЕЙСИ
08:51 05.03.2026
80 Хрантутници
08:51 05.03.2026
81 Данко Харсъзина
08:52 05.03.2026
82 Бог е Българин
Влезте в търсачката на ютюб и напишете: "GALENA x DJ DAMYAN x COSTI - WELCOME TO BULGARIA"
08:52 05.03.2026
83 кой му дреме
за мене копейко рублев винаги ще си е руски генерал
🇷🇺👍
08:52 05.03.2026
84 Втора
До коментар #74 от "Това изследване":е, де.... отзад напред.
08:54 05.03.2026
85 НАРОДА СЕ СЪБУДИ.
Коментиран от #91
08:54 05.03.2026
86 Гласувайте
И да видите, как по места местните дерибеи герболяци изведнъж ще станат радеви хунтаджии.
Иначе Радев + ГЕРБ = Продължаваме Разрухата
08:54 05.03.2026
87 Ала-бала със 7%
08:55 05.03.2026
88 ккк
08:56 05.03.2026
89 Амааа
До коментар #33 от "Ми не е":за еничарин и предател е един път! Найс, а?
08:56 05.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Партия Продължаваме с Корупцията
До коментар #85 от "НАРОДА СЕ СЪБУДИ.":Гербавите кметове ще станат Радеви кметове
08:56 05.03.2026
92 Дядо ви Курти от село пиперково
08:58 05.03.2026
93 Тук пълно с платена из мет
08:59 05.03.2026
94 Помнещ
До коментар #69 от "непротестиращ":"Посочете едно нещо хубаво, направено от Румен Радев за България, докато беше президент!"
Референдума - но "сглобката" го отхвърлиха. Сигурно върхът на сладоледа е лъжците от ПП-ДБ да се кълнат че ще вкарват Боко и Шиши в затвора а да ги изперат и да ги върнат във властта.
08:59 05.03.2026
95 Нито….
09:00 05.03.2026
96 Коко
09:00 05.03.2026
97 Нее бе,
До коментар #13 от "ШЕСТ И ЧЕТИРИ ПРОЦЕНТА":на Цвъцко Гуменетката с 16-те апартамента от тъщата верваме!
09:00 05.03.2026