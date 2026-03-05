„Алфа Рисърч“: Пет партии в следващия парламент. Румен Радев води, след него са ГЕРБ, ПП-ДБ, а БСП е на чертата

Избирателна активност над 50% и по-честни избори. Такива са нагласите на хората за предстоящия вот на 19 април. Това показва последното изследване на социолозите от „Алфа Рисърч“.

Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Реализирано е със собствени средства.

55,1% от включилите се в изследването са отговорили, че със сигурност ще гласуват. 32,6% са посочили, че няма да гласуват, а 12,,3% се колебаят.

„Зад тези 55% стоят около 3 милиона души, които са готови да дадат гласа си на 19 април“, обясни в „Тази сутрин“ социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.

По думите ѝ се наблюдава „охлаждане“ на желанието за участие във вота спрямо края на миналата година.

Проучването показва, че на първо място е партията на Румен Радев с 32,6%. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,7% подкрепа, а трети са ПП-ДБ с 12,6%. Четвърти са „ДПС-Ново начало“ с 9,6%, а пети са „Възраждане“ с 6,4% подкрепа.

БСП към момента са под 4-процентната бариера с 3,6% подкрепа.

„Зад тези 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП. Втората по-съществена група са бивши симпатизанти на партии, които се определят като радикални, популистки, националистки. Тук са „Възраждане“ в най-голяма степен. В по-малка степен партии като МЕЧ, „Величие“, ИТН. И 1/3 съществена група от потенциални гласоподаватели са хора, които не са гласували в последните парламентарни избор“, посочи Петрова.

По думите ѝ подкрепата за партията на Румен Радев е много разнородна и съответно неговите избиратели биха имали разнопосочни очаквания.

Фиш на изследването:

