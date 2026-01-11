Проправителствените партии печелят парламентарните избори в Египет

Националната избирателна комисия на Египет обяви снощи окончателните резултати от парламентарните избори, според които проправителствените партии печелят почти всички места в парламента, предаде Франс прес.

Вторият и последен ден от гласуването във втората фаза на парламентарните избори бе 25 ноември миналата година.

В най-населената страна в арабския свят изборите се произвеждат по комбинирана избирателна система: близо половината от местата се разпределят пропорционално въз основа на партийни листи, а другата половина се печелят на индивидуален принцип, посочва АФП.

Освен това 5 процента от депутатите се назначават директно от президента Абдел Фатах ас Сиси, а една четвърт от мандатите са запазени за жени.

При персоналните кандидатури представители на трите основни партии в проправителствената коалиция "Национална листа за Египет" получиха приблизително 27% от местата, или 164 от общо 596, сочат резултатите, изнесени от Националната избирателна комисия.

По-голямата част от останалите депутатски мандати отидоха при по-малки партии или независими кандидати, които също се приемат за близки до правителството.

"Националната листа за Египет" се състои от 12 политически партии, като трите основни са управляващата партия "Мостакбал Уатан“ ("Бъдеще на нацията"), партията "Хумат ал Уатан“ и Партията на националния фронт, основана през декември 2024 г. от бивш министър с финансовата подкрепа на бизнесмена Ибрахим ал Органи, близък до президента Сиси.

Избирателната комисия анулира резултатите в повече от 30 избирателни района, където беше организиран втори тур на гласуване, посочва АФП.

Започна гласуването във втората фаза от парламентарните избори в Мианма, които се произвеждат на три етапа, предаде Франс прес.



Избирателните секции отвориха в 6:00 ч. местно време (01:30 ч. бълг. вр.). Гласува се и в Каухму, избирателния район на бившата ръководителка на Мианма и носителка на Нобеловата награда за мир Аун Сан Су Чжи, която бе свалена от власт с военен преврат през 2021 г. и е в затвора, посочва АФП.



Нейната партия - Национална лига за демокрация (НЛД), беше разформирована.



Съюзната партия за солидарност и развитие, смятана за гражданско крило на управляващата военна хунта, спечели близо 90% от местата в долната камара на парламента след първата фаза на вота на 28 декември миналата година.



Първите два етапа на гласуването обхващат 202 от общо 330 общини в Мианма. Третата фаза ще се произведе в 63 общини на 25 януари.



Вотът е организиран от хунтата начело с генерал Мин Аун Хлайн и е широко критикуван от международната общност, отбелязва АФП.



С население от около 50 милиона души Бирма е разкъсвана от гражданска война. В големите райони, контролирани от бунтовниците, не се гласува.