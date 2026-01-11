Новини
Спорт »
Тенис »
Жалко: Родна националка загуби финала в Египет

Жалко: Родна националка загуби финала в Египет

11 Януари, 2026 15:29 438 1

  • лидия енчева-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • египет-
  • хургада

Поставената под номер 3 българка отстъпи в спора за титлата пред четвъртата в схемата рускиня Даря Егорова с 5:7, 1:6 за 88 минути

Жалко: Родна националка загуби финала в Египет - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева допусна поражение на финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 българка отстъпи в спора за титлата пред четвъртата в схемата рускиня Даря Егорова с 5:7, 1:6 за 88 минути.

Енчева водеше с 5:4 в първия сет, но загуби девет от следващите десет гейма, а с това и срещата.

Преди този мач тя спечели четири поредни двубоя в надпреварата.

Българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЪГУОШ

    0 0 Отговор
    Пишете и най-важната тенис-новина - ГРИГОР отказва да играе за България в решителен мач срещу Белгия !
    Естински патриот. България е над егото му , НАЛИ ?

    15:57 11.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ