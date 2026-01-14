Новини
Свят »
The Wall Street Journal: Саудитска Арабия, Оман и Катар опитват да възпрат САЩ за удар в Иран

The Wall Street Journal: Саудитска Арабия, Оман и Катар опитват да възпрат САЩ за удар в Иран

14 Януари, 2026 03:27, обновена 14 Януари, 2026 04:10 510 2

  • иран-
  • саудитска арабия-
  • катар-
  • оман-
  • сащ

Персийските страни настояват, че опитите за сваляне на иранското правителство ще предизвикат сътресения на петролните пазари, нанасяйки щети и на Вашингтон

The Wall Street Journal: Саудитска Арабия, Оман и Катар опитват да възпрат САЩ за удар в Иран - 1
ФАКТИ.БГ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия, Оман и Катар се опитват да повлияят на Съединените щати, за да предотвратят удар срещу Иран на фона на продължаващите протести в страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Представители на държавите от Персийския залив настояват, че опитите за сваляне на иранското правителство ще предизвикат сътресения на петролните пазари, навредейки на американската икономика. Те се опасяват, че ударите срещу Иран биха могли да нарушат движението на танкери през Ормузкия проток. Източниците на изданието уточняват, че ОАЕ, които заемат южното крайбрежие на пролива, не са участвали в преговорите със Съединените щати.

Ормузкият проток се намира в северозападната част на Индийския океан и свързва Персийския залив и Оманския залив с Арабско море. Той разделя Иран и Оман и се намира предимно в териториалните води на тези две страни. Счита се за един от най-важните морски коридори в света: 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и повече от 30% от втечнения природен газ, преминават през пролива.

Според източници на вестника сред саудитски официални лица, Рияд е уверил Техеран, че няма да се намесва в потенциален конфликт и няма да позволи на Вашингтон да използва въздушното му пространство за удари. Изданието отбелязва, че Саудитска Арабия е особено чувствителна към „нарастващата нестабилност“ - властите са поискали от местните медии да ограничат отразяването на протестите, за да избегнат ответни мерки от страна на Иран.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп, Президентът

    1 0 Отговор
    Ще.....
    Класическата игра добрия, лошия полицай.
    Въпроса е как стратегическия и военен съюзник на Иран му помага в случая. Щот нали pyccкие cвоих не бpocaют и Рассия сила !!! Или вече не е ?
    Множество въпроси с неудобни отговори към рускато воено-политическото ръководство след краха в Украйна, Венецуела и вече в Иран......

    03:45 14.01.2026

  • 2 Водолей

    0 0 Отговор
    „Веднъж – стомна за вода. Втори път – стомна за вода. Трети път – стомната се счупи“

    04:00 14.01.2026