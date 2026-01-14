The Wall Street Journal: Саудитска Арабия, Оман и Катар опитват да възпрат САЩ за удар в Иран

Саудитска Арабия, Оман и Катар се опитват да повлияят на Съединените щати, за да предотвратят удар срещу Иран на фона на продължаващите протести в страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Представители на държавите от Персийския залив настояват, че опитите за сваляне на иранското правителство ще предизвикат сътресения на петролните пазари, навредейки на американската икономика. Те се опасяват, че ударите срещу Иран биха могли да нарушат движението на танкери през Ормузкия проток. Източниците на изданието уточняват, че ОАЕ, които заемат южното крайбрежие на пролива, не са участвали в преговорите със Съединените щати.

Ормузкият проток се намира в северозападната част на Индийския океан и свързва Персийския залив и Оманския залив с Арабско море. Той разделя Иран и Оман и се намира предимно в териториалните води на тези две страни. Счита се за един от най-важните морски коридори в света: 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и повече от 30% от втечнения природен газ, преминават през пролива.

Според източници на вестника сред саудитски официални лица, Рияд е уверил Техеран, че няма да се намесва в потенциален конфликт и няма да позволи на Вашингтон да използва въздушното му пространство за удари. Изданието отбелязва, че Саудитска Арабия е особено чувствителна към „нарастващата нестабилност“ - властите са поискали от местните медии да ограничат отразяването на протестите, за да избегнат ответни мерки от страна на Иран.