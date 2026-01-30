Новини
Тръмп: Дано не се наложи да използваме военната ни мощ срещу Иран

30 Януари, 2026 03:33, обновена 30 Януари, 2026 04:09 860 5

Готови сме да изпълним всяко решение на президента, декларира шефът на Пентагона Пийт Хегсет

Тръмп: Дано не се наложи да използваме военната ни мощ срещу Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции.

"Ние сме силни. Ние сме финансово могъщи. Ние сме могъщи във военен план. И сега ние имаме самолетоносачна група, която се насочва към една страна, наречена Иран. И се надявам, че няма да се наложи да използваме тази сила", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон, докато придружаваше съпругата си Мелания на предпремиерна прожекция на биографичния филм за нея в център "Кенеди".

Тръмп заяви също така, че планира да говори с Иран, без да навлиза в детайли с кого планира да говори от иранските представители, предаде Ройтерс.

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американските въоръжени сили ще бъдат готови да изпълнят каквото и да е решение на президента Доналд Тръмп по отношение на Иран, за да гарантират, че Техеран няма да развива ядрените си способности, предаде "Ройтерс".

"Те не трябва да развиват ядрените си способности. Ще бъдем готови да изпълним всичко, което президентът очаква от министерството на войната", заяви Хегсет по време на заседание на кабинета на Тръмп.

Американски правителствени представители посочиха, че Тръмп обмисля различни мерки по отношение на Иран, но все още не е решил дали да нанесе удари по Ислямската република.

Отношенията между Иран и САЩ се обтегнаха след кървавите репресии на Техеран срещу протестиращите през последните няколко седмици.

Вашингтон е унищожил ядрените способности на Иран, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет

Тръмп неколкократно отправи заплахи, че ще се намеси, ако Иран продължава да убива протестиращи, но демонстрациите в страната срещу влошилите се икономически условия и политически репресии оттогава намаляха.

Тръмп подчерта също, че САЩ ще се намесят, ако Техеран продължи да развива ядрената си програма след нанесените въздушни удари по ирански ядрени съоръжения от израелските и американските сили през юни миналата година.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    Миротвореца е луд за връзване решил е, че е господ.

    04:19 30.01.2026

  • 2 Хммммъъъъъ

    2 0 Отговор
    Само бай Дончо да не забрави,че там има и ядрено оръжие

    Коментиран от #4

    04:26 30.01.2026

  • 3 Тръмпоча уж беше много курназ

    1 0 Отговор
    Да прати и трети самолетоносач, че да може и хусите да се поупражняват как да ги потапят, щото един при предните игрички на войнички успяха да го повредеят, но не можа да потъне.

    04:32 30.01.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хммммъъъъъ":

    Е как ще забрави за ядреното оръжие - нали ще нападне иранците баш за да им го вземе и да го прибави към своето?

    Коментиран от #5

    04:32 30.01.2026

  • 5 Хммммъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Струва ми се ,че бай Дончо тоя път ще се "спъне"

    04:42 30.01.2026