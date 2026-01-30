Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: Русия спря ударите по Киев и други градове заради ужасното време, оценяваме това
  Тема: Украйна

30 Януари, 2026 04:48, обновена 30 Януари, 2026 05:38 1 327 10

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • тръмп-
  • кремъл

Москва обаче не е потвърдила „енергийното прекратяване на огъня“

Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е преустановила ударите срещу Украйна след призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин.

„Русия не обстрелва от известно време Киев и други градове заради това ужасно студено време“, заяви американският президент по време на събитие в Овалния кабинет.

"Много ценим това“, допълни Тръмп и отбеляза "значителен напредък към мирно разрешаване на конфликта".

По-рано Тръмп заяви на среща в Белия дом, че лично е призовал руския президент да спре ударите за една седмица поради силните студове (в началото на февруари, според Украинския хидрометеорологичен център, нощните температури в някои региони на Украйна можеха да паднат до минус 27 градуса по Целзий). Според републиканеца Путин се е съгласил.

Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс е получила бележка по време на заседание на кабинета относно разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, съобщи пресцентърът на Белия дом.

Бележка, „с допълнителни подробности за разговора с Путин“, ѝ е била връчена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Кореспондентите не са успели да разберат точния текст, но са видели името „Путин“, според журналистката на Daily Mail Ники Шваб.

Същите думи са цитирани в X от журналиста на Kyiv Post Алекс Рафоглу във Вашингтон.

Според FT, „енергийно прекратяване на огъня“ може да е било една от темите на тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби, които се проведоха при закрити врати на 23 и 24 януари.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че „екипите са обсъдили това в Емирствата“. Той също така благодари на Тръмп и добави, че Киев очаква пауза в енергийните удари. „Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени. Стъпките за деескалация допринасят за реален напредък към прекратяване на войната“, написа той в социалните мрежи.

Москва обаче не е потвърдила „енергийното прекратяване на огъня“. Кремъл не е коментирал съобщенията за предполагаемо постигнато споразумение с Киев, нито за разговори по въпроса, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Идеята за „енергийно прекратяване на огъня“ предполага мораториум върху ударите срещу енергийни съоръжения. През пролетта на 2025 г. Русия вече обяви въвеждането на такъв мораториум: той беше въведен на 18 март за период от 30 дни. Забраната за атаки беше резултат от преговори между Москва и Вашингтон. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва стриктно спазва забраната за атаки, въпреки че руските цели продължават да бъдат обект на атаки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 3 Отговор
    точно затова стреля и няма да спре!

    05:04 30.01.2026

  • 2 име

    8 2 Отговор
    Бандерите могат да стоплят само от запалителни бомби! А руснаците спряха да ги удрят защото тази събота и неделя има преговори. След преговорите бандерите отново ще нарушат договорките за ненападение на енергийна инфраструктура и руснаците ще имат оправдание да им довършат енергийната система. Отделно, от понеделник идват най-големите студове в Бандеристан, и без да ги ударят, бандерите пак ще умират от студ.

    05:07 30.01.2026

  • 3 име

    7 2 Отговор
    "Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени."

    Колко пъти се споразумявате? Колко пъти бандерите нарушават тези договорки?
    Още от 2023 умните бандери ЩЕ унищожават руските рафинерии, ЩЕ свършва бензина, ЩЕ свършва нафтата за танковете и БТРите, няма да има и за тракторите с какво да орат, глад ЩЕ наляга руснаците, ЩЕ се навдигат и ЩЕ свалят Путин.... и резултата е режим на тока, водата и парното на цялата територия на република Бандеристан!

    05:13 30.01.2026

  • 4 Грешка

    7 3 Отговор
    Ех тази широка руска душа....Грешка е,че пускат фандък на бандерлогите-трябва да усетят как е наистина войната....Как живееха жителите на Донбас 8 години без ток и вода под постоянните обстрели на укро нациките ....

    Коментиран от #6

    05:13 30.01.2026

  • 5 За 24 часа

    0 0 Отговор
    или ьа седмица?

    05:14 30.01.2026

  • 6 Нешка

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Грешка":

    Не широка,а необятна....

    05:15 30.01.2026

  • 7 метереолог

    4 1 Отговор
    прогнозата ми е до два дни времето ще се оправи значи ударите може да продължат.

    05:21 30.01.2026

  • 8 Краснов

    1 5 Отговор
    играе сложна ,двойна игра !

    05:21 30.01.2026

  • 9 Артилерист

    7 2 Отговор
    В матряла отново се прави умишлена спекулация срещу Русия, че не е потвърдила "енергийното прекратяване на огъня". Тръмп се обажда по телефона на Путин и между другите теми е помолил да се прекратят ударите по енергийни обекти за една седмица и Путин се е съгласил. Самият Тръмп потвърждава, че обстрела е спрял. Какво още потвърждение искат тук? Защо Путин се е съгласил не е коментирано, но се предполага, че в разговора между двамата президенти е станало дума и за поети ангажименти от режима в Киев...

    05:27 30.01.2026

  • 10 Стенли

    8 3 Отговор
    Ако сега имаше прозвища както чрез средновековието на кралете и царете то на Путин щеше да е Путин милостивия защото ако воюваше като Нетаняху камък върху камък нямаше да остане в така наречената държава Украйна 😁

    05:32 30.01.2026