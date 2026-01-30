Тръмп: Русия спря ударите по Киев и други градове заради ужасното време, оценяваме това

Русия е преустановила ударите срещу Украйна след призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин.

„Русия не обстрелва от известно време Киев и други градове заради това ужасно студено време“, заяви американският президент по време на събитие в Овалния кабинет.

"Много ценим това“, допълни Тръмп и отбеляза "значителен напредък към мирно разрешаване на конфликта".

По-рано Тръмп заяви на среща в Белия дом, че лично е призовал руския президент да спре ударите за една седмица поради силните студове (в началото на февруари, според Украинския хидрометеорологичен център, нощните температури в някои региони на Украйна можеха да паднат до минус 27 градуса по Целзий). Според републиканеца Путин се е съгласил.

Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс е получила бележка по време на заседание на кабинета относно разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, съобщи пресцентърът на Белия дом.

Бележка, „с допълнителни подробности за разговора с Путин“, ѝ е била връчена от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Кореспондентите не са успели да разберат точния текст, но са видели името „Путин“, според журналистката на Daily Mail Ники Шваб.

Същите думи са цитирани в X от журналиста на Kyiv Post Алекс Рафоглу във Вашингтон.

Според FT, „енергийно прекратяване на огъня“ може да е било една от темите на тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби, които се проведоха при закрити врати на 23 и 24 януари.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че „екипите са обсъдили това в Емирствата“. Той също така благодари на Тръмп и добави, че Киев очаква пауза в енергийните удари. „Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени. Стъпките за деескалация допринасят за реален напредък към прекратяване на войната“, написа той в социалните мрежи.

Москва обаче не е потвърдила „енергийното прекратяване на огъня“. Кремъл не е коментирал съобщенията за предполагаемо постигнато споразумение с Киев, нито за разговори по въпроса, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Идеята за „енергийно прекратяване на огъня“ предполага мораториум върху ударите срещу енергийни съоръжения. През пролетта на 2025 г. Русия вече обяви въвеждането на такъв мораториум: той беше въведен на 18 март за период от 30 дни. Забраната за атаки беше резултат от преговори между Москва и Вашингтон. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва стриктно спазва забраната за атаки, въпреки че руските цели продължават да бъдат обект на атаки.