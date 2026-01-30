Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Въоръжени нападнаха военна база в столицата на Нигер

30 Януари, 2026 04:09, обновена 30 Януари, 2026 04:13 397 0

Чути са силни експлозии и интензивна стрелба

Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Въоръжени мъже са нападнали база на нигерските военновъздушни сили в столицата на страната Ниамей, като са били чути силни експлозии и интензивна стрелба, съобщи късно в четвъртък държавната телевизия, цитирана от Асошиейтед прес.

Атаката е била извършена срещу базата, разположена на територията на международното летище "Диори Хамани", но била отблъсната от нигерските сили за сигурност, предаде нигерската държавна телевизия. Това е пореден епизод от насилието в засегнатата от конфликти страна.

При атаката са били ранени четирима войници, докато 20 от нападателите са били убити, а други 11 - арестувани след бърза реакция по въздух и по суша на нигерските сили, съобщи държавната телевизия. Видеокадри, за които се предполага, че са от мястото на инцидента, показват силни взривове и осветено от експлозиите небе.

Според Улф Лесинг, ръководител на програмата за Сахел към германската фондация "Конрад Аденауер", нападателите вероятно са се опитвали да поразят дронове, разположени във военновъздушната база. По данни на местни медии Нигер наскоро е придобил няколко турски дрона с цел да засили борбата си срещу джихадистки бойци. "Дроновете се превърнаха в решаващ фактор и за двете страни - армията и джихадистите, затова нападателите са искали да унищожат последните турски доставки", заяви Лесинг.

Западноафриканската авиокомпания "Ер Кот Д'Ивоар" съобщи, че един от нейните самолети, паркиран на пистата на летището в Ниамей, е бил засегнат по време на атаката, като са нанесени щети по фюзелажа и дясното крило.

Нигер изпитва сериозни трудности в овладяването на смъртоносното джихадистко насилие, което засяга части от региона Сахел в Африка, в който съседните Буркина Фасо и Мали, също като Нигер, са управляват от военни хунти. Според експерти при управлението на военната хунта страната отчита ръст на атаките в различни региони от страна на въоръжени групировки.


