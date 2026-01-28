Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар

След като постигна редица успехи на национално и световно ниво, олимпийският шампион Карлос Насар сега влезе под прожекторите с най-новата си придобивка - Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Ключовете за черният кросоувър бяха връчени лично от Негован Йосифович, изпълнителен директор на генералния дистрибутор на марката за България – Силвър Стар.

Както вече споменахме, колата е в модификация AMG GLE 53 Coupe, което означава, че под капака ѝ работи 3.0-литров шестцилиндров бензинов двигател, подпомаган от меко-хибридна система. Благодарение на двойното принудително пълнене – чрез традиционен турбокомпресор и допълнителен електрически помощен компресор – инженерите са успели напълно да елиминират турбо дупката. Резултатът е 435 конски сили и въртящ момент от 560 Нм, налични още в ниските обороти. Тук ключова роля играе и 48-волтовата система EQ Boost, която при нужда добавя мигновено още 22 конски сили и 250 Нм, действайки като стартер-генератор, който подпомага както ускорението, така и ефективността при по-спокойно каране. Ускорението от 0 до 100км/ч отнема 5.3 секунди, а максималната скорост е ограничена на 250км/ч.

Черният екстериор е допълнен и от черен интериор с контрастни червени елементи по седалките и корите на вратите. Освен това, колата е оборудвана и с фарове с MULTIBEAM LED технология, инфотеймънтсистема MBUX от най-високо ниво, която доминира основната част от таблото, както и head-up дисплей, който показва всичката най-важна информация директно върху стълкото, а при AMG модификациите предлага и допълнителни менюта за следене на параметрите на колата при по-спортно шофиране. Кросоувърът лесно може да бъде разпознат по допълнителните елементи в сив цвят, специфични за AMG изпълненията, като освен тях виждаме и надпис „Шампионът се познава по класата“, слоган с който Насар и Силвър Стар започват своето партньорство.