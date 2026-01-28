Новини
Авто »
Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар

Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар

28 Януари, 2026 18:07 1 503 7

  • mercedes-
  • amg-
  • coupe-
  • gle 53-
  • карлос насар

Щангистът подкара брутален Mercedes-AMG GLE 53 Coupe

Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като постигна редица успехи на национално и световно ниво, олимпийският шампион Карлос Насар сега влезе под прожекторите с най-новата си придобивка - Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Ключовете за черният кросоувър бяха връчени лично от Негован Йосифович, изпълнителен директор на генералния дистрибутор на марката за България – Силвър Стар.

Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар

Както вече споменахме, колата е в модификация AMG GLE 53 Coupe, което означава, че под капака ѝ работи 3.0-литров шестцилиндров бензинов двигател, подпомаган от меко-хибридна система. Благодарение на двойното принудително пълнене – чрез традиционен турбокомпресор и допълнителен електрически помощен компресор – инженерите са успели напълно да елиминират турбо дупката. Резултатът е 435 конски сили и въртящ момент от 560 Нм, налични още в ниските обороти. Тук ключова роля играе и 48-волтовата система EQ Boost, която при нужда добавя мигновено още 22 конски сили и 250 Нм, действайки като стартер-генератор, който подпомага както ускорението, така и ефективността при по-спокойно каране. Ускорението от 0 до 100км/ч отнема 5.3 секунди, а максималната скорост е ограничена на 250км/ч.

Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар

Черният екстериор е допълнен и от черен интериор с контрастни червени елементи по седалките и корите на вратите. Освен това, колата е оборудвана и с фарове с MULTIBEAM LED технология, инфотеймънтсистема MBUX от най-високо ниво, която доминира основната част от таблото, както и head-up дисплей, който показва всичката най-важна информация директно върху стълкото, а при AMG модификациите предлага и допълнителни менюта за следене на параметрите на колата при по-спортно шофиране. Кросоувърът лесно може да бъде разпознат по допълнителните елементи в сив цвят, специфични за AMG изпълненията, като освен тях виждаме и надпис „Шампионът се познава по класата“, слоган с който Насар и Силвър Стар започват своето партньорство.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    15 1 Отговор
    С труд я е изкарал, не е завлякъл никого.

    18:29 28.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Ако го питаш за какво му е това, не мож ти каза. Всичко което е иизкарал с денонощно вдигане на железа е заминало за купчина желязо.

    Коментиран от #7

    18:34 28.01.2026

  • 3 ...

    5 0 Отговор
    Със здраве и безаварийно каране,шампионе!

    18:36 28.01.2026

  • 4 жалко

    1 1 Отговор
    Всички се надявахме да си купи руска кола,но даже в Русия вече не ги искали

    Коментиран от #6

    18:37 28.01.2026

  • 5 Ами

    1 0 Отговор
    Да си я кара със здраве ,и да си сложи червен конец да не го урчасат завистниците

    18:38 28.01.2026

  • 6 Римлянин от Максуда

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "жалко":

    Даже и ние не искаме руската про100тия от джамахирията

    18:40 28.01.2026

  • 7 Ей заради това мислене

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Такива като теб влачат железа по строежите и после реват по форумите като вдовица за у...й

    18:41 28.01.2026