Подробности за новия Mercedes на Карлос Насар

След като постигна редица успехи на национално и световно ниво, олимпийският шампион Карлос Насар сега влезе под прожекторите с най-новата си придобивка - Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Ключовете за черният кросоувър бяха връчени лично от Негован Йосифович, изпълнителен директор на генералния дистрибутор на марката за България – Силвър Стар.
Както вече споменахме, колата е в модификация AMG GLE 53 Coupe, което означава, че под капака ѝ работи 3.0-литров шестцилиндров бензинов двигател, подпомаган от меко-хибридна система. Благодарение на двойното принудително пълнене – чрез традиционен турбокомпресор и допълнителен електрически помощен компресор – инженерите са успели напълно да елиминират турбо дупката. Резултатът е 435 конски сили и въртящ момент от 560 Нм, налични още в ниските обороти. Тук ключова роля играе и 48-волтовата система EQ Boost, която при нужда добавя мигновено още 22 конски сили и 250 Нм, действайки като стартер-генератор, който подпомага както ускорението, така и ефективността при по-спокойно каране. Ускорението от 0 до 100км/ч отнема 5.3 секунди, а максималната скорост е ограничена на 250км/ч.
Черният екстериор е допълнен и от черен интериор с контрастни червени елементи по седалките и корите на вратите. Освен това, колата е оборудвана и с фарове с MULTIBEAM LED технология, инфотеймънтсистема MBUX от най-високо ниво, която доминира основната част от таблото, както и head-up дисплей, който показва всичката най-важна информация директно върху стълкото, а при AMG модификациите предлага и допълнителни менюта за следене на параметрите на колата при по-спортно шофиране. Кросоувърът лесно може да бъде разпознат по допълнителните елементи в сив цвят, специфични за AMG изпълненията, като освен тях виждаме и надпис „Шампионът се познава по класата“, слоган с който Насар и Силвър Стар започват своето партньорство.
1 Честито
18:29 28.01.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
18:34 28.01.2026
3 ...
18:36 28.01.2026
4 жалко
Коментиран от #6
18:37 28.01.2026
5 Ами
18:38 28.01.2026
6 Римлянин от Максуда
До коментар #4 от "жалко":Даже и ние не искаме руската про100тия от джамахирията
18:40 28.01.2026
7 Ей заради това мислене
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Такива като теб влачат железа по строежите и после реват по форумите като вдовица за у...й
18:41 28.01.2026