САЩ обявиха извънредно положение заради заплаха за националната сигурност, идваща от Куба

Съединените щати обявиха извънредно положение поради заплахата за националната сигурност, представлявана от Куба, гласи изпълнителна заповед, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп, която бе публикувана от Белия дом.

Освен това Съединените щати вече ще могат да налагат допълнителни тарифи върху вноса от всяка страна, която пряко или косвено доставя петрол на Куба.

Президентът оправда това решение с аргумента, че кубинското правителство е предприело „извънредни мерки“, които вредят и заплашват Съединените щати. По-конкретно, в документа се посочва, че кубинските власти си сътрудничат с държави и групи, враждебни към Съединените щати, включително Русия, Китай, Иран, както и Хамас и Хизбула.

„За да се справим с националната извънредна ситуация, намирам за необходимо и целесъобразно да се установи тарифна система, както е описано по-долу. Съгласно тази система може да се налага допълнително мито ad valorem върху вноса на стоки, които са продукт на чужда държава, която пряко или косвено продава или по друг начин доставя петрол на Куба“, написа Тръмп.



"Допълнителни мита, изчислени въз основа на оценка на стойността, биха могли да бъдат наложени върху вноса на стоки, произведени от страни, които продават пряко или непряко петрол на Куба или които снабдяват Куба с петрол", се казва в указа, публикуван от Белия дом, предаде БТА.



Това решение цели да засили още повече натиска над острова, управляван от комунистически режим и се базира на оценка за "изключителната заплаха, която Куба представлява за американската национална сигурност", във връзка с което е "обявено и извънредно положение", се отбелязва в указа.



Вашингтон упреква кубинските власти, че подкрепят редица държави, международни терористични организации и враждебни към САЩ играчи на глобалната сцена, като Русия, Китай, Иран, „Хамас“ и „Хизбула“. Куба е обвинена също така, че „дестабилизира региона чрез миграция и насилие“, като същевременно „разпространява своите комунистически идеи, програми и практики“.



Американският президент неотдавна е дал да се разбере на Хавана, че за Куба „няма да има повече петрол“ без „споразумение“ с властите.



Доналд Тръмп постави под американски контрол петролния сектор на Венецуела, която от началото на 21-и век беше основният доставчик на петрол за Куба, който беше неин съюзник.



Новата заплаха от страна на републиканския лидер идва в момент, когато островът вече се намира в тежка енергийна ситуация. Куба, която е подложена на американско ембарго от 1962 г., през последните три години изпитва сериозен недостиг на горива, който пряко засяга производството на електроенергия. Според данни, събрани и анализирани от Франс прес, през 2025 г. страната е успяла да покрие едва около половината от нуждите си от електроенергия.



Мексико е една от малкото държави, които все още доставят суров петрол на Куба. Президентката на страната Клаудия Шейнбаум заяви във вторник, че остава „солидарна“ с острова, като опроверга публикации в медиите, според които правителството ѝ е решило да прекрати доставките на петрол.