Съединените щати се готвят за нова зимна буря ВИДЕО

30 Януари, 2026 05:35, обновена 30 Януари, 2026 04:38 745 5

  • сняг-
  • буря-
  • сащ

Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие

Съединените щати се готвят за нова зимна буря ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

САЩ се готвят за нова зимна буря, предаде Франс прес.

Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина. Те ще започнат от днес. В допълнение ще има и силен вятър. Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида.

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, според специализирания сайт "PowerOutage". А някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
  • 1 Гориил

    5 0 Отговор
    От научна гледна точка, уникални природни условия са се развили поради сблъсъка на мощни тропически и арктически циклони.

    04:50 30.01.2026

  • 2 Xaмалин

    3 0 Отговор
    Колеги? Местим?

    04:51 30.01.2026

  • 3 Емииии на руснаците не им пука

    8 0 Отговор
    снежната покривка в Камчатски край е достигнала 144 см, като на места достига 168 см. В Хабаровски край тя е до 134 см. Близо до Дудинка в Красноярски край е 103 см. В Магаданска област снежната покривка на места е 99 см, в северната част на Република Коми - 87 см, а в Алтайски край - 79 см. В Ненецкия автономен окръг и Новосибирска област тя е 66 см, в Нижегородска област - 64 см, в Ивановска област - 57 см, а в Тулска и Калужка области - по 56 см.

    04:55 30.01.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    7 0 Отговор
    Нали глобално затопляне бе нали средните температури се хили вдигнали с 0.5 градуса. Докато не бъдат подпалени няколко големинлабпратории полуграмотните учени няма да се кротнат.

    05:04 30.01.2026

  • 5 Лост

    2 0 Отговор
    Тръмп се помолил на Господ на не му изпраща нови зимни бури още един месец и той му обещал да не изпраща.

    05:32 30.01.2026