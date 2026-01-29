Дания разполага в Гренландия бивш съветски ферибот, превърнат в луксозна плаваща казарма

Датските власти планират да разположат плаваща казарма в Гренландия, създадена на базата на съветския ферибот „Константин Симонов“, преобразуван през 2014 г. в MS „Ocean Endeavour“, предаде Bild.
„Някои датски и други войници, участващи в учението Arctic Endurance в Гренландия догодина, ще бъдат настанени в хотел Ocean Endeavour от началото на февруари. Корабът ще акостира в пристанището Нуук“, цитира вестникът съобщение на датските въоръжени сили.
Отбелязва се, че плаващата казарма ще избегне и оказването на допълнителен натиск върху хотелите в столицата на Гренландия.
Bild подчертава, че корабът е построен и пуснат на вода през 1982 г. от Съветската далекоизточна корабоплавателна компания под името „Константин Симонов“. Впоследствие е придобит от американската компания SunStone, която завършва ремонта му през 2014 г. и го пуска за продажба през октомври 2025 г.
Сред удобствата за войниците, вестникът откроява ресторант, три салона, наблюдателна площадка, библиотека, сауна, отопляем открит басейн и общи помещения.
06:55 29.01.2026
06:55 29.01.2026
07:05 29.01.2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Навремето как руснаците ни заставиха да изпратим Български войски в Унгария, Чехословакия....да не би да са защитавали Български интереси там,не,защитаваха руските интереси.
07:06 29.01.2026