Дания разполага в Гренландия бивш съветски ферибот, превърнат в луксозна плаваща казарма

29 Януари, 2026 06:43, обновена 29 Януари, 2026 06:50 604 4

Участници в учението Arctic Endurance на острова ще бъдат настанени в хотел Ocean Endeavour

Дания разполага в Гренландия бивш съветски ферибот, превърнат в луксозна плаваща казарма - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Датските власти планират да разположат плаваща казарма в Гренландия, създадена на базата на съветския ферибот „Константин Симонов“, преобразуван през 2014 г. в MS „Ocean Endeavour“, предаде Bild.

„Някои датски и други войници, участващи в учението Arctic Endurance в Гренландия догодина, ще бъдат настанени в хотел Ocean Endeavour от началото на февруари. Корабът ще акостира в пристанището Нуук“, цитира вестникът съобщение на датските въоръжени сили.

Отбелязва се, че плаващата казарма ще избегне и оказването на допълнителен натиск върху хотелите в столицата на Гренландия.

Bild подчертава, че корабът е построен и пуснат на вода през 1982 г. от Съветската далекоизточна корабоплавателна компания под името „Константин Симонов“. Впоследствие е придобит от американската компания SunStone, която завършва ремонта му през 2014 г. и го пуска за продажба през октомври 2025 г.

Сред удобствата за войниците, вестникът откроява ресторант, три салона, наблюдателна площадка, библиотека, сауна, отопляем открит басейн и общи помещения.


  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Според устава на Борда за мир на Тръмп България трябва да израти войски в Гренландия, Венецуела и Иран.

    Коментиран от #4

    06:55 29.01.2026

  • 2 дядото

    5 0 Отговор
    истинска "казарма",само за мацки не дават информация.колко и какви ли войници има в нея.

    06:55 29.01.2026

  • 3 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    В полска или украинска корабостроителница е построен този съветски ферибот?

    07:05 29.01.2026

  • 4 нормално

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Навремето как руснаците ни заставиха да изпратим Български войски в Унгария, Чехословакия....да не би да са защитавали Български интереси там,не,защитаваха руските интереси.

    07:06 29.01.2026

