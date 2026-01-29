Дания разполага в Гренландия бивш съветски ферибот, превърнат в луксозна плаваща казарма

Датските власти планират да разположат плаваща казарма в Гренландия, създадена на базата на съветския ферибот „Константин Симонов“, преобразуван през 2014 г. в MS „Ocean Endeavour“, предаде Bild.

„Някои датски и други войници, участващи в учението Arctic Endurance в Гренландия догодина, ще бъдат настанени в хотел Ocean Endeavour от началото на февруари. Корабът ще акостира в пристанището Нуук“, цитира вестникът съобщение на датските въоръжени сили.

Отбелязва се, че плаващата казарма ще избегне и оказването на допълнителен натиск върху хотелите в столицата на Гренландия.

Bild подчертава, че корабът е построен и пуснат на вода през 1982 г. от Съветската далекоизточна корабоплавателна компания под името „Константин Симонов“. Впоследствие е придобит от американската компания SunStone, която завършва ремонта му през 2014 г. и го пуска за продажба през октомври 2025 г.

Сред удобствата за войниците, вестникът откроява ресторант, три салона, наблюдателна площадка, библиотека, сауна, отопляем открит басейн и общи помещения.