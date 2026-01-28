Новини
Мария Захарова: Полша прави всичко възможно, за да накара светът да забрави за връзките и с Третия райх

28 Януари, 2026 20:15 1 605 131

Според официалния представител на руското Министерство на външните работи антисемитизмът на Полша преди войната е бил напълно позорен

Мария Захарова: Полша прави всичко възможно, за да накара светът да забрави за връзките и с Третия райх - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Полските лидери правят всичко възможно, за да накарат светът да забрави връзките на полски фигури с Третия райх. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, която препоръча полският президент Карол Навроцки да препрочете статията на руския президент Владимир Путин за отговорността за запазване на паметта на жертвите на Великата отечествена война, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Според съобщения в медиите, полският президент Навроцки, говорейки на възпоменателна церемония в музея на концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау (Ошвиенцим) в Международния ден на паметта на Холокоста, за пореден път грубо изопачи предвоенната история. Той повтори невярното твърдение, че Съветският съюз е отговорен за избухването на Втората световна война, което в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста“, написа дипломатът в своя Telegram канал.

"Официално Варшава прави всичко възможно, за да гарантира, че светът ще забрави връзките на полски фигури с Третия райх, пакта Пилсудски-Хитлер и съучастието на Полша в разделянето на Чехословакия през 1938 г. Именно за това последно деяние Уинстън Чърчил го нарече "хиена“, подчертава Захарова.

"Препоръчваме на Навроцки да препрочете статията на президента Владимир Путин "75 години от Великата победа: Споделена отговорност пред историята и бъдещето“ от 19 юни 2020 г.“

Според официалния представител на руското Министерство на външните работи "антисемитизмът на Полша преди войната е бил напълно позорен“.

"Варшава трябва да помни изгонването от Збоншин – отказът да приеме собствените си еврейски граждани, които нацистите възнамеряваха да изпратят обратно в родината им. За да предотврати завръщането им, полският Сейм прие закон за отнемане на гражданство през март 1938 г., което засегна много поляци от еврейски произход. Ако единият съпруг или родител беше лишен от гражданство, другият съпруг и децата също бяха незабавно лишени от статут на гражданство“, отбелязва дипломатът.

Захарова припомни, че през октомври 1938 г. полските дипломати получиха заповеди от Варшава да поставят специален печат в паспортите на поляците в чужбина, който им даваше право да влязат в Полша. "Без такъв печат документът ставаше невалиден. По този начин поляците лишиха полските евреи от гражданство“, пише още тя.

"Дори нацистки Берлин поиска Варшава да отмени закона, за да започне депортирането на евреи от германска територия. Когато влакове с 20 000 полски евреи достигнаха германо-полската граница, полските граничари започнаха да поставят печати в паспортите на пристигащите с "невалиден“. В крайна сметка бяха допуснати само 4000 души. Останалите 16 000 се озоваха в концентрационни лагери, благодарение на действията на полските власти. Така Полша взе пряко участие в първите актове на трагедията на Холокоста“, подчертава дипломатът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Полша също ви разкара

    42 45 Отговор
    Първобитни блатни орки

    Коментиран от #60

    20:17 28.01.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    45 39 Отговор
    Марче, ма!? Ма защо не си спомняш за връзките на СССР с Третия райх? Щото те са доста впечатляващи!

    20:18 28.01.2026

  • 3 Кална ватенка

    36 40 Отговор
    Да си припомним Молотов–Рибентроп. Третият райх и СССР имат официален договор, включително споразумение за подялба на Източна Европа.

    20:19 28.01.2026

  • 4 Само

    18 18 Отговор
    На Мара верваме

    20:19 28.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    35 31 Отговор
    Кви ги приказва тази шмapa?
    Пакта за съюз и сътрудничество Рибентроп-Молотов от 1939г между фашистка Германия и СССР твърди съвсем друго !!!

    20:19 28.01.2026

  • 6 Руснаков

    17 13 Отговор
    Много нови снимки слагате,...от миналата година... дайте нещо от по младият и период,като пионерче,а може и от детската градина...

    Коментиран от #8, #63

    20:20 28.01.2026

  • 7 Говорителят на руското външно

    16 10 Отговор
    министерство на почивка в село до Казан в местният зоопарк

    Коментиран от #58, #59, #93, #113, #127

    20:20 28.01.2026

  • 8 Е аз й сложих актуална

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаков":

    Под коментар 7

    20:20 28.01.2026

  • 9 Полша

    28 15 Отговор
    Наистина е наричана "хиената на Европа". Защо ли?

    20:21 28.01.2026

  • 10 Пан Полски

    17 14 Отговор
    Пак са сложили снимка на Мара от преди 20 години

    20:21 28.01.2026

  • 11 Пак говори Мара

    20 20 Отговор
    На пияна глава, то друга няма
    .

    20:21 28.01.2026

  • 12 Метър и досега

    32 14 Отговор
    Поляците са антисемити преди войната , през войната/Йедвабне/ и след войната/Келце1946г/. Разликата е,че немците бяха наказани , те минават метър и до сега.

    Коментиран от #18

    20:23 28.01.2026

  • 13 Мара Финландова

    13 15 Отговор
    Това не съм го казала аз ,или съм била пияна и не помня

    20:23 28.01.2026

  • 14 Марчето Знахаровна

    10 21 Отговор
    Не забравяйте , що шляхтичите не ви понасят ... Ако не си спомняш - питай ..

    20:23 28.01.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 10 Отговор
    50% ОТ ПОЛЯЦИТЕ СА БИЛИ ДОНОСНИЦИ НА ГЕСТАПО -ОСОБЕНО СРЕЩУ ЕВРЕИ :)

    20:23 28.01.2026

  • 16 Димата

    12 16 Отговор
    Тая моята пак се освиткала

    20:24 28.01.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    23 10 Отговор
    Никой не е забравен!
    Нищо не е забравено!

    Коментиран от #23, #25, #89

    20:24 28.01.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 21 Отговор

    До коментар #12 от "Метър и досега":

    вие , копейките , не сте ли антисемити?

    20:25 28.01.2026

  • 19 ?????

    35 9 Отговор
    Ха ха.
    Да им припомни още за Deutsch-polnischer Nichtangriffspakt от 1934 г.
    Наричан още Пакт Пилсудски-Хитлер.
    И как отхапаха от Чехословакия Тешинска област след Мюнхенския сговор 1938 г.
    Да не говорим за еврейските погроми в Полша по време на немската окупация и след нея за които сега всички срамежливо мълчат.
    Много леко ги е настъпала.

    Коментиран от #65, #103

    20:25 28.01.2026

  • 20 Мамашааааа

    9 16 Отговор
    бабуля, хич не те и бръсна за сл..ва

    20:25 28.01.2026

  • 21 Ей Ватенки

    15 28 Отговор
    А кой прави Военен парад на 22 септември 1939 руснаци и немци заедно в Брест Литовск.Присъствали генерали Гудериан и Кривошеин.Ек мръшляшки ватенки поделихте си Полша с немците и се правите на юного добрички.

    Коментиран от #26, #36

    20:26 28.01.2026

  • 22 az СВО Победа 80

    19 11 Отговор
    И тогава и сега Европа е пропита от расистка и нацистка идеология!

    Коментиран от #28, #30, #34, #39, #51

    20:26 28.01.2026

  • 23 Кирилов Буданов

    8 9 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Помним!

    20:26 28.01.2026

  • 24 Хмм

    29 7 Отговор
    половин милионна полска армия е воювала на страната на Хитлер

    Коментиран от #33

    20:26 28.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Владимир Путин, президент

    8 28 Отговор
    Опозорените Русия и путински режим изпаднаха окончателно с долнопробни лъжи и пропаганда. Някой взима ли ги насериозно ?

    Коментиран от #46

    20:28 28.01.2026

  • 28 Бухал,

    9 17 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    Брест-Литовския договор Молотов- Рибентроп.

    20:28 28.01.2026

  • 29 Българин

    13 23 Отговор
    Путин изби повече руснаци от Хитлер. За това и хората го уважават!

    20:28 28.01.2026

  • 30 Кална ватенка

    7 20 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    На 100% съм съгласен с теб, като гледам путинистите какви ги пишат по форумите.

    20:28 28.01.2026

  • 31 И Киев е Руски

    10 9 Отговор
    А Финландската страна отговаря за обслужването на наетата територия на Сайменския канал. Финландците работят от руската страна, на около 29 километра от границата.
    Предприемачът от Лапенранта Топи Карпанен е весел тази сутрин, въпреки пътуването си с една нощ до Русия. Той чистеше сняг от пътя за поддръжка на канала Саймаа от руската страна

    20:29 28.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дрътия Софианец

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Познах та ... И Бандера , нали ?🤭🤫

    20:29 28.01.2026

  • 34 Руската пропаганда

    9 15 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    20:30 28.01.2026

  • 35 Мала Алкаша

    10 16 Отговор
    Пак ли прекали а Водката.

    Алоо Алкохолно Петно

    Точно Сталин имаше връзки с Хитлер

    Русия беше съюзник
    Със Третия Райх

    Когато Поделиха Полша .

    Пиянка Грозна.

    20:30 28.01.2026

  • 36 Хмм

    22 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ей Ватенки":

    никаква Полша не са поделили, върнали са си собствените територии, отнети от "хиената" на Европа

    Коментиран от #44

    20:30 28.01.2026

  • 37 Захарова да се замисли как така

    6 17 Отговор
    От 15000 полски офицери в Катин никой не се е опитал да избяга или да се сбие преди да бъде застрелян от упор

    Коментиран от #130

    20:32 28.01.2026

  • 38 Факт

    10 16 Отговор
    СССР и националсоциалистическа Германия са били съюзници с пакта Молотов/Рибентроп от август 1939г. чаааааак до 22.06.1941г. Като съюзници нацистка Германия и СССР вероломно нападнаха Полша през септември 1939г. и си я поделиха помежду си.

    20:32 28.01.2026

  • 39 Оня с парчето

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    Обичаш ли парчето?

    20:32 28.01.2026

  • 40 П о р и м русофилчета

    6 10 Отговор
    Безплатно.

    Коментиран от #99, #118

    20:32 28.01.2026

  • 41 Рибентроп Молотов

    9 17 Отговор
    Историята помни

    Кой в имал връзки с Третия Райх.

    Подли Руски Пияндурници.

    20:32 28.01.2026

  • 42 Факт

    10 6 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    20:33 28.01.2026

  • 43 койдазнай

    8 15 Отговор
    Когато англичани и французи са се биели с Хитлер, руснаците са доставяли нефт, дървесина, жито, памук, стомана, молибден и какво ли още не на германската армия. В замяна са получавали последни модели въоръжения

    Коментиран от #48, #124

    20:34 28.01.2026

  • 44 Трай бре Мръшляк

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Хмм":

    Прочети първо преди да умуваш .Като не си учил прочети интернет имаш гледам ползвай го.Личи си ,че си съвтеменна Ч и ки я дето нищо не знае.

    20:35 28.01.2026

  • 45 Гост

    12 3 Отговор
    Понеже гледам че пуберите коментират снимки разни, то бих искал да поздравя Редакцията!
    Тази снимка от преди намколко си години е за младите членове на форума! Тези, с нежните длани! Ние, старите кучета можем и без снимка!
    Въобще, форума е пълен с длани, ако ме разбирате! И най бързите длани определено са русофоби!!! Абе, въобще селски мишмаш...

    Коментиран от #122

    20:35 28.01.2026

  • 46 хикочко..

    17 3 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Пановете са въртиопашковски подлизурковци,беха с натцистите а сега са с укронатьцистите,варшаву много бързо забрави как бандерците батисаха над стохиляди паляки във волинската трагедия

    20:36 28.01.2026

  • 47 хаха🤣

    4 11 Отговор
    леля Маша пак ни показа последствията от комбинацията на амфетамини и одеколон за пиене 🤣🤣🤣

    20:36 28.01.2026

  • 48 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "койдазнай":

    Ала-Бала!

    20:36 28.01.2026

  • 49 Абсурдистан

    11 15 Отговор
    Орките достигнаха върха на гнусотията. Тези, които си разделиха Полшя с нацистите и отпразнуваха подялбата със съвместен военен парад, тези обвиняват Полша в антисиметизъм. Тези, които обучяваха до последно нацистите на военни дела и до последншят ден снабдяваха хитлеристите с ценни суровини, тези които избиха цветът на интелигенцията на Полша, тези които днес водят братоубийствена война, тези които се съюзиха с аятоласите!!! Това е пълно паденше!

    20:36 28.01.2026

  • 50 Маша

    6 11 Отговор
    забрави ли,кой подели Полша с Хитлер?

    20:36 28.01.2026

  • 51 Пиночет

    5 10 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.

    20:37 28.01.2026

  • 52 Тигран Кеосян

    5 11 Отговор
    Маргарита Алкашян

    Оня ден почна с Химиотерапиите

    Ракът плъзна и по нея .

    Захарова да си помисли
    Какво прави Господ със
    Руските и Кремълските Лаладжии и
    Лъжци.

    Нищо добро не я чака .

    20:37 28.01.2026

  • 53 Алкохола

    4 9 Отговор
    замъглява пеметта!

    20:38 28.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Никой

    5 2 Отговор
    Били са други времена - докато се усетим, че са откачени - фашистите са се разпространили.

    20:40 28.01.2026

  • 56 Пак пуснаха известната в Русия като

    6 10 Отговор
    Машка Алкашка да говори бред. Абе, цука, кой беше съюзник с Хитлер и нападна Полша? Кой доставяше на Хитлер ресурси да воюва с Франция и Великобритания? Кой нападна Финландия?

    Въобще в Русия има ли свестни и почтени хора? Всички ли са боклуци като Машка Алкашка?

    20:42 28.01.2026

  • 57 Копейките са като войниците на Самуил

    2 9 Отговор
    1 на 100 от тях знае да пише и да чете та да лъже останалите.😅

    Коментиран от #62

    20:43 28.01.2026

  • 58 Направила си е готка с

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Говорителят на руското външно":

    тебе.
    Убавец мамин.

    20:43 28.01.2026

  • 59 Кьорав

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "Говорителят на руското външно":

    Коя е козата, коя е Маша?

    Коментиран от #76

    20:43 28.01.2026

  • 60 По аналогия

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Полша също ви разкара":

    За надето Освобождение на може да се измисли, например, че Русия е виновна за Османската експанзия в Европа и падането на Второто Българско Царство. И затова, 5 века по късно, с гузна съвест идва ни освободила. Колко трябва да си объркан ментално, за да твърдиш, че Русия е нападнала Германия, и между другото Полша, и е причина за Холокоста, и между другото дава 20 милиона цивилни жертви.

    Коментиран от #112

    20:44 28.01.2026

  • 61 Копейка

    3 12 Отговор
    Изгубихме левъ!Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #66

    20:45 28.01.2026

  • 62 Капитан Крийч

    13 3 Отговор

    До коментар #57 от "Копейките са като войниците на Самуил":

    Огън мацка кака Маша, не като наште заспали скумрии Лена, Сачева, Теменужка и Надето дудукчийката от дб.

    20:45 28.01.2026

  • 63 Хаха

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаков":

    Да, сложи ли са много стара снимка. Ако ни сложат снимка от 2026, няма да я познаем. Тя и на години е доста възрастна вече, но определено алкохолът и наркотиците не прощават и допълнително обезобразяват човека.

    Коментиран от #82

    20:46 28.01.2026

  • 64 Ицо

    3 10 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #69

    20:46 28.01.2026

  • 65 Българин

    3 15 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Споразумението от Мюнхен спира втората световна война, донася мир в Европа. Чембълен са го носили на ръце в Лондон.

    Коментиран от #70

    20:46 28.01.2026

  • 66 Султан Ердоган

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "Копейка":

    България принадлежи на Османската империя.

    20:47 28.01.2026

  • 67 Сус бе

    2 11 Отговор
    Алкохоличка мърлява!Сууус!

    Коментиран от #77, #79

    20:47 28.01.2026

  • 68 Дедо

    8 4 Отговор
    Един интересен факт е ,че през 1833 година Руската и Османската Империя са били съюзници срещу Египет ,който и Мехмед Али който е щял да унищожи Османската Империя. Затова руският император Николай I изпраща към Босфора част от своя черноморски флот
    7 фрегати и 5 броненосеца начело с генерал Николай Муравиев. Цял 30-хиляден руски експедиционен корпус начело с генерал граф Алексей Орлов дебаркира близо до Цариград. През април 1833г. руските войски създават плацдарм на север от османската столица Цариград и в съюз с османската империя спасяват Истанбул от гибел .
    Та да си знаете за "братушките" и колко им е пукало за България.

    Коментиран от #119

    20:48 28.01.2026

  • 69 Нема

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ицо":

    Само продънени центаджии и софтерни ендженери фъшисти.

    20:49 28.01.2026

  • 70 ?????

    13 0 Отговор

    До коментар #65 от "Българин":

    Ъхъ само дето Хитлер влиза в Прага.
    Четете бре преди да пишете.
    Откъде ви копат такива?

    Коментиран от #81

    20:49 28.01.2026

  • 71 az СВО Победа 80

    13 5 Отговор
    В съвременната история Европа е обединявана три пъти. Първият път от Наполеон, как завършва всичко знаем, втория път от Хитлер, как завършва всичко отново знаем, третия път от Брюксел, как ще завърши и този път всички се досещаме....

    И трите пъти обединена Европа тръгва на самоунищожителна война срещу руснаците, като втория и третия път под знамената на една и съща идеология, тази на нацизма!

    Коментиран от #73, #74, #78, #91, #98, #100, #114, #123

    20:50 28.01.2026

  • 72 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 9 Отговор
    ВРЪZКИ С "ТРЕТИЯ РАЙХ" Е ИМЛО ................... МЕЖДУ ХИТЛЕР И СТАЛИН ................... виж ПАКТА МОЛОТОВ - РИБЕНТРОП .................... КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ , КОМУНОПИТЕЦИТЕ ДА МЪЛЧАТ ................... ФАКТ !

    Коментиран от #88

    20:51 28.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Овчи, колко метра останаха до Киев? М?

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги! М?

    20:52 28.01.2026

  • 75 Владо

    4 7 Отговор
    На руските сбърканяци им спряха ю туб.

    20:54 28.01.2026

  • 76 Това не е коза

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Кьорав":

    Това е черен пръч порода казански

    20:54 28.01.2026

  • 77 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Сус бе":

    по-добре изглежда от президентката йотова, която ни хариза Радев

    20:54 28.01.2026

  • 78 Тихо пръдлю.

    4 6 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Не си компетентен в областа на геополитиката.

    20:55 28.01.2026

  • 79 Хмм

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Сус бе":

    по-добре изглежда от президентката йотова, която ни хариза Радев

    Коментиран от #87

    20:56 28.01.2026

  • 80 шмара пэрэгаровна

    4 3 Отговор
    молотоф-рибентроп хлъц

    20:57 28.01.2026

  • 81 ?????

    7 4 Отговор

    До коментар #70 от "?????":

    Ъхъ.
    И да напомня че Полша не позволява на Червената армия да защити Чехословакия съгласно съветско-чехословашкия договор.
    С една дума благодарение на поляците Хитлер дефилира в Прага.

    20:57 28.01.2026

  • 82 Е не е стара

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Хаха":

    Преди няма и месец декември миналата година навърши 50 години...заради алкохола сега изглежда 65-70 години

    20:57 28.01.2026

  • 83 Факт

    4 7 Отговор
    СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която доведе до трагедията на Холокоста. Това заяви полският президент Карол Навроцки на 27 януари на възпоменателна церемония в музея в Аушвиц, цитиран от TVP.

    Коментиран от #117

    20:57 28.01.2026

  • 84 Иван

    5 3 Отговор
    Соросоидните темерути не се впечатляват от исторически факти.

    20:58 28.01.2026

  • 85 Колективен руски крепостен

    3 5 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да отварям ли водката?

    Коментиран от #90

    20:58 28.01.2026

  • 86 Полша дава 3 дивизии на Хитлер

    6 2 Отговор
    За да превземе Чехословакия.
    За благодарност Хитлер и дава чешката Тихвинска област която и до сега е полска.
    През 1921 г.в гр.Тухле на 80 км. от Краков Полша избива 121 000 руски войници и офицери.
    В Катин убитите поляци са 46б00 души.

    20:58 28.01.2026

  • 87 Йотова на 61 а захарова на 50

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Хмм":

    Кой как изглежда?

    20:59 28.01.2026

  • 88 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Пропускаш доста факти :)
    Като например "Мюнхенския затвор", Британско-германското военноморско споразумение
    и Пакта Пилсудски-Хитлер, който пряко касае Полша.

    21:00 28.01.2026

  • 89 да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Какво СВО , каква пабеда бе , ошане ... смешниците

    Коментиран от #95

    21:00 28.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Българин

    5 6 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Ако Европа тръгне срещу ватенките от русия няма да остане много.

    Коментиран от #94

    21:01 28.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Казьол ,

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Говорителят на руското външно":

    Блин ... 🤭

    21:02 28.01.2026

  • 94 Балзак

    5 6 Отговор

    До коментар #91 от "Българин":

    Европа е периферия на Русия

    21:02 28.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Смачкан

    1 0 Отговор
    Джагал

    21:04 28.01.2026

  • 97 Тервел

    4 3 Отговор
    На света няма по голяма омраза от тази на поляците към руснаците .......поляците просто ненавиждат от дъното на душата си руските орди.

    Коментиран от #102

    21:05 28.01.2026

  • 98 Карлуково

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Тук ли си се скрил? Айде прибирай се да не идваме с ризата без ръкави.

    21:05 28.01.2026

  • 99 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "П о р и м русофилчета":

    Ти ли бе репедас

    21:05 28.01.2026

  • 100 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната СВО?

    Коментиран от #105

    21:06 28.01.2026

  • 101 Женя

    4 5 Отговор
    Гледай си собствената държава ма . Нямаш работа да коментираш Полша. Това не е твоята държава .

    21:07 28.01.2026

  • 102 Порязите

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Тервел":

    са като помаците,само че с католическа, вместо срл мюсюлманска религия.
    Понемчени славяни, нито риба,нито рак

    Коментиран от #116

    21:08 28.01.2026

  • 103 Да бе

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    прочети и за еврейските погроми в любимите ти мочурища. далеч преди описаните от теб в полша и германия. трудно е точно вие да коментирате всв като се има предвид, че сте я започнали тази война с германците. да припомням ли пък партизанските акции в българия, плащани от московията, за да влезем в съюз с германия?

    Коментиран от #107, #115, #121

    21:08 28.01.2026

  • 104 Редактор

    2 2 Отговор
    В заглавието има правописна грешка. Ако Анатоли е неграмотен, то няма ли редактор и коректор?

    21:09 28.01.2026

  • 105 Досега бе Герасимов

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Но вече е Суровини, ген.Армагедон.
    Усеща га таркована и вие на умряло

    21:10 28.01.2026

  • 106 Копейки,

    4 2 Отговор
    Още 3 дни ще имате в джоба левчетата 🤣🤣🤣

    21:10 28.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ,,,,,,

    2 3 Отговор
    Полша е една мръсница

    21:13 28.01.2026

  • 109 Третия райх и СССР.,

    2 2 Отговор
    Нападат Полша през 1939 ГД и след което си я делят правят ВОЕНЕН ПАРАД на 22 септември в град БРЕСТ ... ЗАХАРОВА СССР И ТРЕТИЯ РАЙХ БЯХА СЪЮЗНИЦИ ..НЕ лъжете хората....

    21:15 28.01.2026

  • 110 Пинокио

    1 3 Отговор
    Цялата Мара втасала , тръгнала Полша да оправя .

    21:16 28.01.2026

  • 111 Ферд

    0 4 Отговор
    Полша става икономически тигър , икономиката и бележи бум. Държавата им става водеща в Източна Европа и стандарта на живот започва да достига този на Западните държави...........Точно това дразни руснаците и те винаги се опитват да дръпнат Полша и другите източноевропейски държави назад в руското блато на мизерия и бандитизъм.

    21:18 28.01.2026

  • 112 Ахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "По аналогия":

    Ма ква гузна като крепостните не са знаели кво има зад урал

    21:19 28.01.2026

  • 113 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Говорителят на руското външно":

    Много красива козичка

    Коментиран от #125

    21:19 28.01.2026

  • 114 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Русия във всичките и физически проявления на този свят- Царска Русия/СССР/РФ, играе ролята на Катехон - оня страж, който бди и не допуска силите на злото да тържествуват над света!

    21:20 28.01.2026

  • 115 ?????

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Да бе":

    Ъхъ.
    Чети бре за
    The Jedwabne pogrom was a massacre of Polish Jews in the town of Jedwabne, German-occupied Poland, on 10 July 1941, during World War II and the early stages of the Holocaust.4 Estimates of the number of victims vary from 300 to 1,600, including women, children, and elderly, many of whom were locked in a barn and burned alive.5

    At least 40 ethnic Poles carried out the killing; their ringleaders decided on it beforehand with Germanys Gestapo, SS security police or SS intelligence, and they cooperated with German military police.
    Ако нещо ти говори тва все пак.
    Или тва е друго? А?

    21:20 28.01.2026

  • 116 Тервел

    1 4 Отговор

    До коментар #102 от "Порязите":

    Няма такова нещо като "славяни" това е руска измишльотина от времето на Екатерина Велика

    21:20 28.01.2026

  • 117 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Факт":

    Версайският договор е виновен за ВСВ

    21:21 28.01.2026

  • 118 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "П о р и м русофилчета":

    Дай телефон ,тесен съм

    21:23 28.01.2026

  • 119 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Дедо":

    Бе те после по случайност да се натъкнали на някакъв народ там

    21:24 28.01.2026

  • 120 С отвращение

    3 2 Отговор
    Дори и най-големият защитник на ш.ляхтите ,Чърчил ги защитава с отвращение. Чърчил им лепна прякора "Хиената на Европа". Никой от съседите им не ги обича - грабили са и от Германия,и от Чехия,и от Литва, и от Украйна.

    21:25 28.01.2026

  • 121 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Да бе":

    Мога да ти ги изкарвам колкото щеш.
    Щото поляците винаги са били големи антисемити щото са големи католици.
    The Kielce pogrom was an outbreak of anti-Jewish violence that took place on 4 July 1946 in the city of Kielce, Poland. Polish soldiers, police officers, and civilians1 attacked a building at 7 Planty Street that housed around 150–160 Jewish Holocaust survivors, killing 42 Jews and wounding more than 40. The violence was sparked by a false accusation of child kidnapping, a revival of the antisemitic blood libel myth
    Или и тва е друго? А?

    21:25 28.01.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ????

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Е как хитлер обединил като изпонападал всичко в радиус около него

    21:26 28.01.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Верно бе приятел!

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "Даа":

    Абе тая на снимката е много готина, ама си е сбъркала професията. Да си я вземем в БГ-то и да я щастливим. Тия рашки не стават за нищо. Може и тях да вземем на задна поза.

    Коментиран от #126

    21:34 28.01.2026

  • 126 Ха ха ха...

    0 2 Отговор

    До коментар #125 от "Верно бе приятел!":

    Ще и пръснем задницата на мамашката!

    Коментиран от #128

    21:36 28.01.2026

  • 127 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Говорителят на руското външно":

    Такава, каквато е. И има чувство за хумор.

    21:45 28.01.2026

  • 128 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Ха ха ха...":

    Можеш да пръснеш само Акита!

    21:47 28.01.2026

  • 129 ?????

    0 0 Отговор
    Омръзнахте ми с вашето незнание.
    Ево ви едно фото от 15.03.1939 г. в Прага.
    Все ми е тая що сте толкова ограничени и кво е в промитите ви мозъци.
    Като искате пак настъпвайте мотиката.

    21:48 28.01.2026

  • 130 Случилото се

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Захарова да се замисли как така":

    в Катин си е чисто отмъщение за минали ист. събития и за в бъдеще-отрязване на главата на полската армия. Историята си е история. Смърт без причина няма. Случващото се в Украйна е подобно. Тук отмъщение няма. Русия си взема своето от враждебно настроен брат. И пак брутално, чрез месомелачка. Какво ли ще е отмъщението за онези наливащи бензин в огъня, не знам. Русия в момента си трае в международен план.

    21:55 28.01.2026

  • 131 Харно

    1 0 Отговор
    Те по принцип са като хиени,който е имал вземане даване с поляк знае за какво иде реч,Чърчил не е бил глупав човек

    21:56 28.01.2026

Новини по държави:
