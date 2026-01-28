Полските лидери правят всичко възможно, за да накарат светът да забрави връзките на полски фигури с Третия райх. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, която препоръча полският президент Карол Навроцки да препрочете статията на руския президент Владимир Путин за отговорността за запазване на паметта на жертвите на Великата отечествена война, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



"Според съобщения в медиите, полският президент Навроцки, говорейки на възпоменателна церемония в музея на концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау (Ошвиенцим) в Международния ден на паметта на Холокоста, за пореден път грубо изопачи предвоенната история. Той повтори невярното твърдение, че Съветският съюз е отговорен за избухването на Втората световна война, което в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста“, написа дипломатът в своя Telegram канал.



"Официално Варшава прави всичко възможно, за да гарантира, че светът ще забрави връзките на полски фигури с Третия райх, пакта Пилсудски-Хитлер и съучастието на Полша в разделянето на Чехословакия през 1938 г. Именно за това последно деяние Уинстън Чърчил го нарече "хиена“, подчертава Захарова.



"Препоръчваме на Навроцки да препрочете статията на президента Владимир Путин "75 години от Великата победа: Споделена отговорност пред историята и бъдещето“ от 19 юни 2020 г.“



Според официалния представител на руското Министерство на външните работи "антисемитизмът на Полша преди войната е бил напълно позорен“.



"Варшава трябва да помни изгонването от Збоншин – отказът да приеме собствените си еврейски граждани, които нацистите възнамеряваха да изпратят обратно в родината им. За да предотврати завръщането им, полският Сейм прие закон за отнемане на гражданство през март 1938 г., което засегна много поляци от еврейски произход. Ако единият съпруг или родител беше лишен от гражданство, другият съпруг и децата също бяха незабавно лишени от статут на гражданство“, отбелязва дипломатът.



Захарова припомни, че през октомври 1938 г. полските дипломати получиха заповеди от Варшава да поставят специален печат в паспортите на поляците в чужбина, който им даваше право да влязат в Полша. "Без такъв печат документът ставаше невалиден. По този начин поляците лишиха полските евреи от гражданство“, пише още тя.



"Дори нацистки Берлин поиска Варшава да отмени закона, за да започне депортирането на евреи от германска територия. Когато влакове с 20 000 полски евреи достигнаха германо-полската граница, полските граничари започнаха да поставят печати в паспортите на пристигащите с "невалиден“. В крайна сметка бяха допуснати само 4000 души. Останалите 16 000 се озоваха в концентрационни лагери, благодарение на действията на полските власти. Така Полша взе пряко участие в първите актове на трагедията на Холокоста“, подчертава дипломатът.

