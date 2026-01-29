Запознаваме ви първи с най-усъвършенстваната S-Class в историята (ВИДЕО)

Както вече ви разказхаме по-рано, днешният ден е изключително важен за Mercedes-Benz и не случайно от компанията избраха именно 29 януари, за да покажат най-новото поколение на своя флагман – S-Class. Макар това да е фейслифт на поколението W223, инженерите са променили изцяло лимузината, както външно, така и под нейната обвивка. Преработени са около 2700 компонента, което представлява почти половината от цялостната конструкция на автомобила. От революционна нова инфоразвлекателна архитектура до изненадващо агресивна актуализация на двигателя, Mercedes явно има намерение да докаже, че флагманът с вътрешно горене все още има няколко трика в ръкава, преди електрическата ера да поеме напълно контрола.

Визуалното присъствие на S-Class 2026 е променено за още по-голяма авторитетност, като се насочва специално към пазарите в САЩ и Китай, което може и да не е по вкуса на евреопейските клиенти. Радиаторната решетка е увеличена с 20% и сега разполага с осветена рамка и четири хоризонтални хромирани ламели, които заменят предишния дизайн с три ламела. Нов е и светлинния подпис с Twin-Star LED схема във фаровете и тройни хромирани звезди, вградени в задните светлини. Дори класическата, изправена звезда на капака вече може да се осветява като опция. Нови варианти има и за джантите, които използват нов вид на изливане, за да се постигнат по-тънки, по-леки и по-сложни дизайни на спиците.

В интериора промените са още по-големи, тъй като S-Class официално приема MBUX Superscreen като стандартна функция. Това замества стария вертикален дисплей с масивен стъклен панел, който съдържа 14,4-инчов централен сензорен екран и 12,3-инчов екран за пътника, докато 3D инструменталният панел на водача остава отделен за по-добра видимост. Mercedes е взел предвид и обратната връзка от шофьорите по отношение на ергономията, като е премахнал фините сензорни плъзгачи на волана в полза на физически бутони за круиз контрол и сила на звука. Технологичният пакет вече се захранва от „супермозък“, работещ с новата MB.OS, интегриращ генеративна AI от ChatGPT-4o и Google Gemini, за да позволи по-естествени, контекстуални диалози с бордовия асистент.

Автомобилът въвежда Digital Vent Control, което позволява на пътниците да регулират електрически въздушния поток чрез предварителни настройки като „Focus“ или „Relax“ чрез системата MBUX. Пътниците на задните седалки, които обикновено са приоритет в този сегмент, получават подобрени дисплеи, оборудвани с HD камери за професионални видеоконференции чрез Microsoft Teams или Zoom. Едно от по-уникалните допълнения за комфорт е новата система за отопление на коланите, която се загрява до 44 градуса Целзий, за да предостави това, което Mercedes нарича ефект на „топла прегръдка“, теоретично насърчавайки пътниците да носят коланите си дори върху дебели зимни палта.

Под капака инженерният екип е подготвил истинска изненада за ценителите на ДВГ. Както вече ви информирахме, 4,0-литровия битурбо V8 в S 580 остава, като вече е проектиран да намали вътрешните вибрации и да подобри реакцията на педала на газта, като увеличава мощността до 537 конски сили и 750 Nm въртящ момент. Plug-in хибридът S 580e също отбелязва скок в мощността до 585 конски сили, като запазва над 100 километра електрически пробег. Дори дизеловите модели получават технологично подобрение с електрически нагряван катализатор – първият по рода си в серийно произвеждан автомобил – който позволява на системата за пречистване на отработените газове да достигне оптимална температура почти мигновено, за да отговори на строгите стандарти Euro 7.

По отношение на шасито, Mercedes прави задното управление стандартно за цялата гама, за да направи 5,2-метровия седан маневрен, колкото компактен автомобил в градско движение. Въздушното окачване също е станало цифрово, като използва облачни данни Car-to-X, за да „ натовари“ амортисьорите. Ако S-Class се натъкне на дупка в една част на града, тези данни се споделят незабавно с всеки друг свързан Mercedes в близост, което позволява окачването им да се омекоти в очакване на препятствието. За тези, които изискват максимална сигурност, S 680 Guard с V12 двигател продължава да бъде в гамата с бронировка VR10, въпреки че максималната му скорост е ограничена до 210 км/ч, за да се улесни по-бързото бягство, ако е необходимо. Очаква се да разберем повече подробности за цените и наличността в шоурумите по-късно тази година.