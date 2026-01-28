"Съдебната система в България е корумпирана": Делегация от евродепутати пристига у нас

Делегация от европейски депутати пристига тази вечер в България, за да подготви доклад за състоянието на върховенството на правото у нас, съобщават от bTV.
Тя се ръководи от Валери Айе, председател на групата на европейските либерали "Обнови Европа" в Европарламента.
В делегацията не са включени български евродепутати, за да не влияят на подаваната от София информация.
Съдебната система в България е корумпирана, заяви Валери Айе, преди да тръгне към София.
„От олигарсите, в частност от господин Пеевски, който, ако правилно съм разбрала, дърпа конците. Това е голям проблем. За българите и за европейската демокрация“, каза Валери Айе.
Какви са червените линии за европейските либерали, които българските им членове би трябвало да имат предвид в предизборната ситуация у нас?
„Никаква толерантност, никакъв компромис с Русия на Путин. Всеки ден в европарламента осъждаме позициите на Виктор Орбан и на Роберт Фицо, които защитават интересите на Путин“, заяви Айе.
1 Гост
Коментиран от #49
20:56 28.01.2026
2 Гост
Коментиран от #64
20:57 28.01.2026
3 БОЛШЕВИК
20:57 28.01.2026
4 Гост
Коментиран от #72
20:58 28.01.2026
5 О-йе
20:59 28.01.2026
6 Новичок
20:59 28.01.2026
7 Тити
Коментиран от #43, #56
21:00 28.01.2026
8 Дедо Мраз
Коментиран от #26, #30
21:01 28.01.2026
9 😳😳😳😳😳
21:02 28.01.2026
10 НИЯ
Коментиран от #18
21:02 28.01.2026
11 хаха
Защото заблатените кухоглави кроманьонци си мислят, че това означава че ще си правят каквото си искат и няма да им се търси отговорност.
21:03 28.01.2026
12 Факт:
дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу
зaceгa нe им ce пoлучaвa..
21:05 28.01.2026
13 Хипотетично
Не може да прави обективен доклад за върховенството на закона, ПРЕДВАРИТЕЛНО предубеден магистрат.
Заключението е опорочено априори и екскурзията му до България е безпредметна, но понеже е за сметка на обществото, той не е корумпиран, а само се възползва.
21:05 28.01.2026
14 Ами
да говорят за борба с корупцията е просто смешно :)
21:06 28.01.2026
15 Това е положението.
почти винаги са недостатъчни и спорни...
21:07 28.01.2026
16 урсул
21:07 28.01.2026
17 Да и не само и МВР най много
Избори Април 2021:
(ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)
ГЕРБ – 837 707 гласа
ДПС – 336 306
Избори Юли 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)
ГЕРБ – 642 165 (-195 542)
ДПС – 292 514 (-43 792)
Избори Ноември 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)
ГЕРБ – 596 456 (-45 709)
ДПС – 341 000 (+48 486) !!!
Коментиран от #28, #46
21:07 28.01.2026
18 досада
До коментар #10 от "НИЯ":Пеевски (торбалан) отдавна не работи в съдебната система като следовател
21:08 28.01.2026
19 страдалец
21:08 28.01.2026
20 Данко Харсъзина
21:09 28.01.2026
21 604
21:10 28.01.2026
22 Малкия холандец
21:11 28.01.2026
23 Оффф
21:13 28.01.2026
24 Председателят на Европейската група
"Съдебната система е корумпирана от олигарсите, в частност от господин Пеевски, който, ако правилно съм разбрала, дърпа конците. Това е голям проблем. За българите и за европейската демокрация“, каза Валери Айе, председател на групата на европейските либерали "Обнови Европа" в Европарламента.
21:14 28.01.2026
25 "Кучето" е заровено
на света... Помните ли, че преди да дойде на власт Тулупа обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за
промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание,
което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет -
"Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората ! Но, като се усети, че и той и неговата
шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи!
Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от
екипа на Слави...
21:16 28.01.2026
26 че Шиши ще го погнат отвсякъде
До коментар #8 от "Дедо Мраз":едва ли ще стане нещо
по скоро бай дончо ако прати въртолети за връчване на медал гранитски и с тиквата при мъдъро
21:16 28.01.2026
27 Данко Харсъзина
На Шишко му дреме. Него не го избира Валери, а турците и циганите.
21:16 28.01.2026
28 статистиката
До коментар #17 от "Да и не само и МВР най много":Предупредителните полицейски протоколи и демонстрации към по неуките избиратели с цел да не участват в изборите, (понеже ПП няма влияние сред тях), не прави по-честни изборите нито по-свободни.
Задължителното гласуване (при социализма с печат в зеления паспорт -- "гладувал" за... кмет) също не ги прави по-свободни, нито по-легитимни.
21:19 28.01.2026
29 Нееееееее грешиш
21:20 28.01.2026
30 Бюрека при Карбовски
До коментар #8 от "Дедо Мраз":Миналия ден и друго прогнозира - че има огромна вероятност шиши да не участва изобщо на изборите след 3 месеца а направо ще избяга
Коментиран от #33, #37
21:21 28.01.2026
31 Руменчо радеф боташшш
21:22 28.01.2026
32 Данко Харсъзина
21:22 28.01.2026
33 Така е факт
До коментар #30 от "Бюрека при Карбовски":Бареков гостува на Карбовски а след 2 дни гостува Борисов. Бареков при Карбовски е гледан от близо 156 хиляди човека а Борисов от 139 хиляди. Излиза Бареков е по харесван и интересен от премиера 3 пъти Бойко Борисов
Коментиран от #57, #66
21:24 28.01.2026
34 Ха-ха
21:26 28.01.2026
35 Щом съдят психично болните
В името на народа
А убийците ги пускат на свобода
21:27 28.01.2026
36 Цецко
21:31 28.01.2026
37 Даа
До коментар #30 от "Бюрека при Карбовски":Бареков гостува на Карбовски а след 2 дни гостува Борисов. Бареков при Карбовски е гледан от близо 156 хиляди човека а Борисов от 139 хиляди. Излиза Бареков е по харесван и интересен от премиера 3 пъти Бойко Борисов
Коментиран от #41
21:33 28.01.2026
38 Питар
1.Христо Иванов
2.Лена Бориславова
3.Гошо тъпото от Боец.
А за главен прокурор Бойко Рашков.
Е тогава за шарлатаните няма да има корупция в съдебната система на Република България
21:33 28.01.2026
39 Хмм
Коментиран от #48
21:33 28.01.2026
40 Анонимни
Коментиран от #47
21:36 28.01.2026
41 Хмм
До коментар #37 от "Даа":борисов има вече 149 хиляди, карбовски и той като дачков, за лайкове и абонати готов на всичко, дори да слуша в захлас речите на борисов
21:36 28.01.2026
42 az СВО Победа 80
Високопоставен неонацист от Брюксел е дошъл при аборигените...
Коментиран от #50
21:36 28.01.2026
43 Промяна
До коментар #7 от "Тити":ТАЯ Е ДОВЕДЕНА ОТ ОНЗИ МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО КОРУМПИТЕТЕГЕ ТАЗИ КАКВО ДЪРЖИ СМЕТКА НА БЪЛГАРИЯ ЖАЛКИ СТЕ
21:38 28.01.2026
44 Лидер Борисов с лична изповед
Коментиран от #60
21:39 28.01.2026
45 Уса
21:39 28.01.2026
46 Промяна
До коментар #17 от "Да и не само и МВР най много":МАЛКО ФАКТИ ДО 17 АМА ТОВА СА БАБИНИ ДЕВЕТИНИ РАШКОВ ДЯДОТО ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР С 19 ТОАЛЕТНИ ДЕТО ХОДЕШЕ ДА ПЛАШИ БАБИТЕ И СТАРЦИТЕ ПО СЕЛА И ПАЛАНКИ ТОВА СЕ НАРИЧА ТЕРОР С
Коментиран от #51, #63
21:40 28.01.2026
47 "ПРОМЯНА" пиши с ника си
До коментар #40 от "Анонимни":Или видя че съвсем доунищожаваш Герб и боко тиквата и вече масово всички ги намразиха
21:40 28.01.2026
48 Данко Харсъзина
До коментар #39 от "Хмм":Тази група е много малка, има едва 77 депутата, но много креслива. Тази френска мистрия може да ни създаде големи ядове по отношение на македонците. Колкото до Шиши, на него не може да му направи нищо. Него го избират турците и циганите, а те дори не са чували за г-жа Айе, и не ги интересува.
Коментиран от #58
21:41 28.01.2026
49 смехоран
До коментар #1 от "Гост":хаха,айде бутона го натиснаха,и матряла вилнее и се радва.
21:42 28.01.2026
50 Ха ха
До коментар #42 от "az СВО Победа 80":Ти да не се намираш в Дрисчанск😀
21:42 28.01.2026
51 Какъв е Рашков не ни засяга
До коментар #46 от "Промяна":Важното е когато шеф на МВР не е на тиквата или свиня пеевски ГРОБ и свинята губят стотици хиляди гласове. Когато премиер е Гюров и бъдат сменени директорите на всички областни дирекции както предложи Цветанов ,ГРОБ се срива на 6 място както в Пазарджик
Коментиран от #62, #69
21:43 28.01.2026
52 Обосновано предположение.
21:43 28.01.2026
53 Баце ЕООД
21:43 28.01.2026
54 Анонимен
21:43 28.01.2026
55 Абсурдистан
21:43 28.01.2026
56 Бастардо
До коментар #7 от "Тити":Щото пък те са цвете за мирисане.Защо първо не разследват Урсулите,а?Смеят ли,а?Не защитавам Шиши,ама първо да погледнат корупционерите между тях.
21:44 28.01.2026
57 155 хиляди и 800 гледания досега
До коментар #33 от "Така е факт":Бареков при Карбовски. Показа потресаващи факти
Коментиран от #67
21:44 28.01.2026
58 Хеми значи бензин
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Тоест съм прав БГ е циганотурска русофилска източно европейска сгомнясанадупка.
21:45 28.01.2026
59 По стар български обичай ще и дадът
Както направиха магия на Путин който сега пролива човешка кръв на невинните руснаЧета
21:45 28.01.2026
60 големдебил
До коментар #44 от "Лидер Борисов с лична изповед":Е и?
21:46 28.01.2026
61 Ами тя и
21:46 28.01.2026
62 Промяна
До коментар #51 от "Какъв е Рашков не ни засяга":ТОВА СЕ НАРИЧА ТЕРОР С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ОБИКНОВЕНИ БЪЛГАРИ РАШКОВ ДЕДОТО ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР НЕ ТЕ ИНТЕРЕСУВА В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЕ Е ДОПУСТИМО ТОВА САМО И САМО ДА СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ ТВОИТЕ ТОВА КАК СЕ НАРИЧА А ТИКВО
Коментиран от #70
21:47 28.01.2026
63 Факт
До коментар #46 от "Промяна":Когато през 90-те Рашков беше шеф на Следствието мутрите правеха каквото си поискаха...
21:47 28.01.2026
64 Гошо
До коментар #2 от "Гост":Дебелуту в поза амазонка
21:48 28.01.2026
65 То не може хем атлантици
21:48 28.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 не ми го хвали
До коментар #57 от "155 хиляди и 800 гледания досега":Абе аз колко потресаващи неща съм чел за Барека,и за хубавата му жена,свет ми се зави.
21:49 28.01.2026
68 Нямавеченкеф
21:50 28.01.2026
69 Промяна
До коментар #51 от "Какъв е Рашков не ни засяга":А ТОВА НЕ СЕ ЛИ НАРИЧА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ СЪС СЛУЖЕБНИТЕ КАБИНЕТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРТИИИ НАТИСКАТ ТЕРОРИЗИРАТ ЕДНИ ЗА ДА СПЕЧЕЛЯТ ДРУГИ ТУК ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕСЯТ ЗАКОНИТЕ
21:51 28.01.2026
70 Тиквена бабке
До коментар #62 от "Промяна":Значи Рашков като министър заплашвал и тероризирал гражданите и затова смъкнал гласовете за ГЕРБ ли?
21:51 28.01.2026
71 Чакай сега
21:52 28.01.2026
72 Герб и Дпс са обвързани с мафията
До коментар #4 от "Гост":Мафията зад Шиши, той е лицето им!
Коментиран от #74
21:53 28.01.2026
73 Кую
21:54 28.01.2026
74 Промяна
До коментар #72 от "Герб и Дпс са обвързани с мафията":АМА ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ ОБИЛНО МА ФИ Я ТА ИМА МНОГО ЛИЦА ЗАЩО НЕ КАЖЕТЕ И ДРУГИТЕ ИМЕНА ОСВЕН ШИШИШИ МИШИ ИМА ОЩЕ МНОГО ИЛИ СИЪПАЗИТЕ ВАШАТА МА ФИ Я ЖАЛКИ ЛЪЖЦИ СТЕ
21:57 28.01.2026
75 оня с питон.я
21:58 28.01.2026