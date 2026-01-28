"Съдебната система в България е корумпирана": Делегация от евродепутати пристига у нас

Делегация от европейски депутати пристига тази вечер в България, за да подготви доклад за състоянието на върховенството на правото у нас, съобщават от bTV.

Тя се ръководи от Валери Айе, председател на групата на европейските либерали "Обнови Европа" в Европарламента.

В делегацията не са включени български евродепутати, за да не влияят на подаваната от София информация.

Съдебната система в България е корумпирана, заяви Валери Айе, преди да тръгне към София.

„От олигарсите, в частност от господин Пеевски, който, ако правилно съм разбрала, дърпа конците. Това е голям проблем. За българите и за европейската демокрация“, каза Валери Айе.

Какви са червените линии за европейските либерали, които българските им членове би трябвало да имат предвид в предизборната ситуация у нас?

„Никаква толерантност, никакъв компромис с Русия на Путин. Всеки ден в европарламента осъждаме позициите на Виктор Орбан и на Роберт Фицо, които защитават интересите на Путин“, заяви Айе.