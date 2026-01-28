Новини
"Съдебната система в България е корумпирана": Делегация от евродепутати пристига у нас

28 Януари, 2026 20:55 1 352 75

  • съдебна система-
  • българия-
  • корупция-
  • делегация-
  • евродепутати

"Съдебната система е корумпирана от олигарсите, в частност от господин Пеевски, който, ако правилно съм разбрала, дърпа конците. Това е голям проблем. За българите и за европейската демокрация“, каза Валери Айе, председател на групата на европейските либерали "Обнови Европа" в Европарламента.

Делегация от европейски депутати пристига тази вечер в България, за да подготви доклад за състоянието на върховенството на правото у нас, съобщават от bTV.

Тя се ръководи от Валери Айе, председател на групата на европейските либерали "Обнови Европа" в Европарламента.

В делегацията не са включени български евродепутати, за да не влияят на подаваната от София информация.

Съдебната система в България е корумпирана, заяви Валери Айе, преди да тръгне към София.
„От олигарсите, в частност от господин Пеевски, който, ако правилно съм разбрала, дърпа конците. Това е голям проблем. За българите и за европейската демокрация“, каза Валери Айе.

Какви са червените линии за европейските либерали, които българските им членове би трябвало да имат предвид в предизборната ситуация у нас?

„Никаква толерантност, никакъв компромис с Русия на Путин. Всеки ден в европарламента осъждаме позициите на Виктор Орбан и на Роберт Фицо, които защитават интересите на Путин“, заяви Айе.


  • 1 Гост

    29 6 Отговор
    Шиши е превзел сичко.

    Коментиран от #49

    20:56 28.01.2026

  • 2 Гост

    28 5 Отговор
    Шиши и тая ще я обладае.

    Коментиран от #64

    20:57 28.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    32 5 Отговор
    И не само съдебната система!

    20:57 28.01.2026

  • 4 Гост

    22 6 Отговор
    Шиши е навсякъде.

    Коментиран от #72

    20:58 28.01.2026

  • 5 О-йе

    16 2 Отговор
    Айе да ходи да се ...е

    20:59 28.01.2026

  • 6 Новичок

    8 8 Отговор
    Ей сега pi ar sevi ще ги налази, за да може Бойко циганина да се снима да ги почерпи и др. ПФУ...

    20:59 28.01.2026

  • 7 Тити

    20 9 Отговор
    Много западняците не са тъпи и знаят за мафиотският модел на Боко и Шиши.

    Коментиран от #43, #56

    21:00 28.01.2026

  • 8 Дедо Мраз

    15 6 Отговор
    Бюреков май излезе прав, че Шиши ще го погнат отвсякъде.

    Коментиран от #26, #30

    21:01 28.01.2026

  • 9 😳😳😳😳😳

    23 3 Отговор
    Я пак, че не схванах, какво общо има сега Русия и Путин с корупцията в съдебната система и Пеевски?

    21:02 28.01.2026

  • 10 НИЯ

    16 6 Отговор
    Дано госпожа Айе не бъде заблудена фатално,и дано си свърши качествено работата.Да се молим това да е края на Пеевски,стига толкова,достатъчно терор понесе българина от този индивид.

    Коментиран от #18

    21:02 28.01.2026

  • 11 хаха

    10 3 Отговор
    Ноу шит Шерлок? Това е причината да няма никаква "независима" съдебна система в Блатото.

    Защото заблатените кухоглави кроманьонци си мислят, че това означава че ще си правят каквото си искат и няма да им се търси отговорност.

    21:03 28.01.2026

  • 12 Факт:

    8 1 Отговор
    Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се
    дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу
    зaceгa нe им ce пoлучaвa..

    21:05 28.01.2026

  • 13 Хипотетично

    10 3 Отговор
    💲Съдебната система в България е корумпирана, заяви Валери Айе, ПРЕДИ да тръгне към София.💲
    Не може да прави обективен доклад за върховенството на закона, ПРЕДВАРИТЕЛНО предубеден магистрат.
    Заключението е опорочено априори и екскурзията му до България е безпредметна, но понеже е за сметка на обществото, той не е корумпиран, а само се възползва.

    21:05 28.01.2026

  • 14 Ами

    17 3 Отговор
    Не че казаното не е вярно, но точно европейските либерали
    да говорят за борба с корупцията е просто смешно :)

    21:06 28.01.2026

  • 15 Това е положението.

    10 0 Отговор
    За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
    почти винаги са недостатъчни и спорни...

    21:07 28.01.2026

  • 16 урсул

    12 3 Отговор
    На запад е още по страшно! Вервайте ми!

    21:07 28.01.2026

  • 17 Да и не само и МВР най много

    4 5 Отговор
    Малко факти. Месец април 2021 г.с министър на МВР от ГЕРБ и месец юли същата година с министър Рашков за 3 месеца ГЕРБ губи близо 200 хил.гласа купен вот -

    Избори Април 2021:

    (ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)

    ГЕРБ – 837 707 гласа

    ДПС – 336 306

    Избори Юли 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)

    ГЕРБ – 642 165 (-195 542)

    ДПС – 292 514 (-43 792)

    Избори Ноември 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)

    ГЕРБ – 596 456 (-45 709)

    ДПС – 341 000 (+48 486) !!!

    Коментиран от #28, #46

    21:07 28.01.2026

  • 18 досада

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "НИЯ":

    Пеевски (торбалан) отдавна не работи в съдебната система като следовател

    21:08 28.01.2026

  • 19 страдалец

    7 1 Отговор
    Като видя в едно изречение "българска съдебна система" и "право" и ми се повдига!

    21:08 28.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Валери Айе е брутална българофобка. Домъкнали са я розовите понита.

    21:09 28.01.2026

  • 21 604

    5 0 Отговор
    я кът си разбрала, къ го разбра и кой ти го доказа и как ...и кът е толкоз просто що немъ никой усъдени. те такива требе се съдят по бързата процедура за разпространение на лъжи и пропаганда!!!! От къ сме при вас , чакаме да я ударите тая корупция, а вие я развъдихте в още по гнусни размери......, а при вас е тотал щета!!!!!

    21:10 28.01.2026

  • 22 Малкия холандец

    4 0 Отговор
    Г-ба Айше още като я изтръскат бакшишите в София, ушевите и я приключат ДАИ нема се сети за съд и прокуратура.

    21:11 28.01.2026

  • 23 Оффф

    7 0 Отговор
    Тая па сега се сетила

    21:13 28.01.2026

  • 24 Председателят на Европейската група

    3 3 Отговор
    И цялата делегация се запозна с материалите. И заяви -

    21:14 28.01.2026

  • 25 "Кучето" е заровено

    3 1 Отговор
    в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата"
    на света... Помните ли, че преди да дойде на власт Тулупа обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за
    промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание,
    което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет -
    "Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората ! Но, като се усети, че и той и неговата
    шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи!
    Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от
    екипа на Слави...

    21:16 28.01.2026

  • 26 че Шиши ще го погнат отвсякъде

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо Мраз":

    едва ли ще стане нещо
    по скоро бай дончо ако прати въртолети за връчване на медал гранитски и с тиквата при мъдъро

    21:16 28.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Ще дойде да ни каже, че трябва да признаем македонско малцинство. Вече го е правила.
    На Шишко му дреме. Него не го избира Валери, а турците и циганите.

    21:16 28.01.2026

  • 28 статистиката

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да и не само и МВР най много":

    Предупредителните полицейски протоколи и демонстрации към по неуките избиратели с цел да не участват в изборите, (понеже ПП няма влияние сред тях), не прави по-честни изборите нито по-свободни.
    Задължителното гласуване (при социализма с печат в зеления паспорт -- "гладувал" за... кмет) също не ги прави по-свободни, нито по-легитимни.

    21:19 28.01.2026

  • 29 Нееееееее грешиш

    4 5 Отговор
    Тук от 9 септември 1944 ГД няма правосъдие откакто комунягите и трети украински фронт нахлуха в ПРЕКРАСНАТА ДЪРЖАВА ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ...И ИЗБИХА НАЙ УМНИТЕ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА ..НИЕ СМЕ КАТО КОННИКА БЕЗ ГЛАВА... онази България я няма вече жалко,.

    21:20 28.01.2026

  • 30 Бюрека при Карбовски

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо Мраз":

    Миналия ден и друго прогнозира - че има огромна вероятност шиши да не участва изобщо на изборите след 3 месеца а направо ще избяга

    Коментиран от #33, #37

    21:21 28.01.2026

  • 31 Руменчо радеф боташшш

    3 2 Отговор
    Айдеее шшшъъът овцете на избори айде ...

    21:22 28.01.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Ще види Ларгото, ще пие хубаво вино в някоя кръчма, ще ни каже да признаем македонско малцинсво и че руснаците са много лоши, и ще си замине. Тази френска мистрия е на хранилка при Мицкоски.

    21:22 28.01.2026

  • 33 Така е факт

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бюрека при Карбовски":

    Бареков гостува на Карбовски а след 2 дни гостува Борисов. Бареков при Карбовски е гледан от близо 156 хиляди човека а Борисов от 139 хиляди. Излиза Бареков е по харесван и интересен от премиера 3 пъти Бойко Борисов

    Коментиран от #57, #66

    21:24 28.01.2026

  • 34 Ха-ха

    1 2 Отговор
    Тези откриха топлата вода.!

    21:26 28.01.2026

  • 35 Щом съдят психично болните

    2 0 Отговор
    Вместо да ги лекуват
    В името на народа
    А убийците ги пускат на свобода

    21:27 28.01.2026

  • 36 Цецко

    2 3 Отговор
    Половината съдии са назначени през Красьо Черния. А Красьо Черния е изпълнител на Дебелян Дубайския.

    21:31 28.01.2026

  • 37 Даа

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Бюрека при Карбовски":

    Бареков гостува на Карбовски а след 2 дни гостува Борисов. Бареков при Карбовски е гледан от близо 156 хиляди човека а Борисов от 139 хиляди. Излиза Бареков е по харесван и интересен от премиера 3 пъти Бойко Борисов

    Коментиран от #41

    21:33 28.01.2026

  • 38 Питар

    4 1 Отговор
    За да не е корумпирана съдебната система трябва да се назначат
    1.Христо Иванов
    2.Лена Бориславова
    3.Гошо тъпото от Боец.
    А за главен прокурор Бойко Рашков.
    Е тогава за шарлатаните няма да има корупция в съдебната система на Република България

    21:33 28.01.2026

  • 39 Хмм

    3 1 Отговор
    Обнови Европа - това е групата, в която участва партията на Доган

    Коментиран от #48

    21:33 28.01.2026

  • 40 Анонимни

    3 2 Отговор
    А ТИ КОЯ СИ Я ВЪН ДОШЛА ОТ НИКЪДЕ НИКОЙ СИ

    Коментиран от #47

    21:36 28.01.2026

  • 41 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Даа":

    борисов има вече 149 хиляди, карбовски и той като дачков, за лайкове и абонати готов на всичко, дори да слуша в захлас речите на борисов

    21:36 28.01.2026

  • 42 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Накратко:

    Високопоставен неонацист от Брюксел е дошъл при аборигените...

    Коментиран от #50

    21:36 28.01.2026

  • 43 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    ТАЯ Е ДОВЕДЕНА ОТ ОНЗИ МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО КОРУМПИТЕТЕГЕ ТАЗИ КАКВО ДЪРЖИ СМЕТКА НА БЪЛГАРИЯ ЖАЛКИ СТЕ

    21:38 28.01.2026

  • 44 Лидер Борисов с лична изповед

    3 0 Отговор
    От срещата му с Тръмп преди 7 години...

    Коментиран от #60

    21:39 28.01.2026

  • 45 Уса

    0 2 Отговор
    Идват да ядат и пият.Пеевски ще им кихне 1 милиард и готово по живо по здраво.Така се прави вече 36 години

    21:39 28.01.2026

  • 46 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Да и не само и МВР най много":

    МАЛКО ФАКТИ ДО 17 АМА ТОВА СА БАБИНИ ДЕВЕТИНИ РАШКОВ ДЯДОТО ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР С 19 ТОАЛЕТНИ ДЕТО ХОДЕШЕ ДА ПЛАШИ БАБИТЕ И СТАРЦИТЕ ПО СЕЛА И ПАЛАНКИ ТОВА СЕ НАРИЧА ТЕРОР С

    Коментиран от #51, #63

    21:40 28.01.2026

  • 47 "ПРОМЯНА" пиши с ника си

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимни":

    Или видя че съвсем доунищожаваш Герб и боко тиквата и вече масово всички ги намразиха

    21:40 28.01.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хмм":

    Тази група е много малка, има едва 77 депутата, но много креслива. Тази френска мистрия може да ни създаде големи ядове по отношение на македонците. Колкото до Шиши, на него не може да му направи нищо. Него го избират турците и циганите, а те дори не са чували за г-жа Айе, и не ги интересува.

    Коментиран от #58

    21:41 28.01.2026

  • 49 смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    хаха,айде бутона го натиснаха,и матряла вилнее и се радва.

    21:42 28.01.2026

  • 50 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 80":

    Ти да не се намираш в Дрисчанск😀

    21:42 28.01.2026

  • 51 Какъв е Рашков не ни засяга

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Важното е когато шеф на МВР не е на тиквата или свиня пеевски ГРОБ и свинята губят стотици хиляди гласове. Когато премиер е Гюров и бъдат сменени директорите на всички областни дирекции както предложи Цветанов ,ГРОБ се срива на 6 място както в Пазарджик

    Коментиран от #62, #69

    21:43 28.01.2026

  • 52 Обосновано предположение.

    1 2 Отговор
    Ако съдебната система беше "окупирана от Пеевски" и Про100 Киро и Лена Пара5ка и Кокорчо щяха да получат справедливи присъди...

    21:43 28.01.2026

  • 53 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Няква дет, ако правилно е разбрала, дори тогава за нищо не става.. Да са махат тия европейци от България

    21:43 28.01.2026

  • 54 Анонимен

    3 0 Отговор
    Съвсем до скоро Пеевски беше от Евро либералите,но тогава не е бил корумпиран олигарх

    21:43 28.01.2026

  • 55 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    А стига бе! Това е напълно изненадващо!

    21:43 28.01.2026

  • 56 Бастардо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    Щото пък те са цвете за мирисане.Защо първо не разследват Урсулите,а?Смеят ли,а?Не защитавам Шиши,ама първо да погледнат корупционерите между тях.

    21:44 28.01.2026

  • 57 155 хиляди и 800 гледания досега

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Така е факт":

    Бареков при Карбовски. Показа потресаващи факти

    Коментиран от #67

    21:44 28.01.2026

  • 58 Хеми значи бензин

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    Тоест съм прав БГ е циганотурска русофилска източно европейска сгомнясанадупка.

    21:45 28.01.2026

  • 59 По стар български обичай ще и дадът

    2 1 Отговор
    Да яде агнешко в ресторант чевермето
    Както направиха магия на Путин който сега пролива човешка кръв на невинните руснаЧета

    21:45 28.01.2026

  • 60 големдебил

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лидер Борисов с лична изповед":

    Е и?

    21:46 28.01.2026

  • 61 Ами тя и

    1 2 Отговор
    Съдебната система в Германия и Франция е корумпирана. И кво?

    21:46 28.01.2026

  • 62 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Какъв е Рашков не ни засяга":

    ТОВА СЕ НАРИЧА ТЕРОР С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ОБИКНОВЕНИ БЪЛГАРИ РАШКОВ ДЕДОТО ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР НЕ ТЕ ИНТЕРЕСУВА В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЕ Е ДОПУСТИМО ТОВА САМО И САМО ДА СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ ТВОИТЕ ТОВА КАК СЕ НАРИЧА А ТИКВО

    Коментиран от #70

    21:47 28.01.2026

  • 63 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    Когато през 90-те Рашков беше шеф на Следствието мутрите правеха каквото си поискаха...

    21:47 28.01.2026

  • 64 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Дебелуту в поза амазонка

    21:48 28.01.2026

  • 65 То не може хем атлантици

    0 0 Отговор
    И хем НЕкорумпирани. Или едното или другото

    21:48 28.01.2026

  • 67 не ми го хвали

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "155 хиляди и 800 гледания досега":

    Абе аз колко потресаващи неща съм чел за Барека,и за хубавата му жена,свет ми се зави.

    21:49 28.01.2026

  • 68 Нямавеченкеф

    0 0 Отговор
    Отдавна им харчим парите.Сега виждат че сме прахосници.Може да ни помолят да напуснем.

    21:50 28.01.2026

  • 69 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Какъв е Рашков не ни засяга":

    А ТОВА НЕ СЕ ЛИ НАРИЧА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ СЪС СЛУЖЕБНИТЕ КАБИНЕТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРТИИИ НАТИСКАТ ТЕРОРИЗИРАТ ЕДНИ ЗА ДА СПЕЧЕЛЯТ ДРУГИ ТУК ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕСЯТ ЗАКОНИТЕ

    21:51 28.01.2026

  • 70 Тиквена бабке

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Промяна":

    Значи Рашков като министър заплашвал и тероризирал гражданите и затова смъкнал гласовете за ГЕРБ ли?

    21:51 28.01.2026

  • 71 Чакай сега

    2 2 Отговор
    таз чафка днес дойде и вече всичко знае!? Какво ще разследва тогава!?

    21:52 28.01.2026

  • 72 Герб и Дпс са обвързани с мафията

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Мафията зад Шиши, той е лицето им!

    Коментиран от #74

    21:53 28.01.2026

  • 73 Кую

    1 0 Отговор
    Здрасти...

    21:54 28.01.2026

  • 74 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Герб и Дпс са обвързани с мафията":

    АМА ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ ОБИЛНО МА ФИ Я ТА ИМА МНОГО ЛИЦА ЗАЩО НЕ КАЖЕТЕ И ДРУГИТЕ ИМЕНА ОСВЕН ШИШИШИ МИШИ ИМА ОЩЕ МНОГО ИЛИ СИЪПАЗИТЕ ВАШАТА МА ФИ Я ЖАЛКИ ЛЪЖЦИ СТЕ

    21:57 28.01.2026

  • 75 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Току що приехме еврото и дойдоха да се месят в изборите. Ако не изберете който трябва ще ви блокират сметките.

    21:58 28.01.2026

