Вашингтон отмени санкции, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол. Това стана по-малко от месец след залавянето при специална операция в Каракас на венецуелския президент Николас Мадуро, предадоха световните агенции.

Транзакциите, извършвани от венецуелската държавна петролна компания „Петролеос де Венецуела“, както и тези на компаниите, от които тя притежават най-малко 50 процента, вече са разрешени, обяви американското министерство на финансите.

Установени са условия, за да се избегне венецуелският петрол да отиде в Русия, Северна Корея, Куба или в Китай, допълва ведомството. Решението беше взето малко след като парламентът на Венецуела прие реформа на закона за въглеводородите, която ще позволи навлизане на частни инвестиции в петролния сектор на страната.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е поискал да бъде отворено въздушното пространство над Венецуела за граждански полети, предаде Франс прес.

„Американските граждани много скоро ще могат да пътуват до Венецуела и ще бъдат в безопасност там. Страната е под много строг контрол“, заяви Тръмп и каза, че е обсъдил този въпрос с временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

Малко след това Американското управление за въздухоплаване заяви, че е отменило предупреждението към пилотите относно региона на Карибите и Венецеуела, издадено заради американските военни операции там по-рано този месец.

Компанията „Америкън еърлайнс“ заяви , че има намерение да поднови преките си полети между САЩ и Венецуеула, които преустанови през 2019 г.

А министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че неговите ведомства правят всичко възможно, за да подновят пътуванията между САЩ и Венуцела.

На 8 януари Тръмп беше предупредил, че САЩ ще започнат да нанасят удари по суша по наркокартелите, след като нанесоха удари по кораби на предполагаеми наркотрафиканти в Карибите и в Тихия океан. Предупреждението дойде пет дни след като Мадуро беше заловен в Каракас, за да бъде съден в САЩ за наркотероризъм. Той и съпругата му, заловена заедно с него по същите обвинения, вече се явиха в американки съд на 5 януари и следващото заседание по делото е насрочено за 17 март.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ѝ е направила важни стъпки напред. Това мнение тя изрази след телефонен разговор, който е провела с президента на САЩ Доналд Тръмп и след като обнародва нормативен акт, реформиращ законодателството за въглеводородите на Венецуела, предаде Франс прес. Родригес поясни, че Тръмп и американският държавен секретар Марко Рубио са ѝ позвънили.

Родригес подчерта, че реформата на закона е исторически скок. Тя изтъкна, че реформата ще позволи на Венецуела да превърне петролните си запаси, които са най-големите на планетата, в най-голямото щастие, което може да споходи един народ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който постановява, че САЩ могат да налагат мита с неуточнен размер на страни, които продават петрол на Куба, предадоха световните агенции.



"Допълнителни мита, изчислени въз основа на оценка на стойността, биха могли да бъдат наложени върху вноса на стоки, произведени от страни, които продават пряко или непряко петрол на Куба или които снабдяват Куба с петрол", се казва в указа, публикуван от Белия дом.



Това решение цели да засили още повече натиска над острова, управляван от комунистически режим и се базира на оценка за "изключителната заплаха, която Куба представлява за американската национална сигурност", във връзка с което е "обявено и извънредно положение", се отбелязва в указа.



Вашингтон упреква кубинските власти, че подкрепят редица държави, международни терористични организации и враждебни към САЩ играчи на глобалната сцена, като Русия, Китай, Иран, „Хамас“ и „Хизбула“. Куба е обвинена също така, че „дестабилизира региона чрез миграция и насилие“, като същевременно „разпространява своите комунистически идеи, програми и практики“.



Американският президент неотдавна е дал да се разбере на Хавана, че за Куба „няма да има повече петрол“ без „споразумение“ с властите.



Доналд Тръмп постави под американски контрол петролния сектор на Венецуела, която от началото на 21-и век беше основният доставчик на петрол за Куба, който беше неин съюзник.



Новата заплаха от страна на републиканския лидер идва в момент, когато островът вече се намира в тежка енергийна ситуация. Куба, която е подложена на американско ембарго от 1962 г., през последните три години изпитва сериозен недостиг на горива, който пряко засяга производството на електроенергия. Според данни, събрани и анализирани от Франс прес, през 2025 г. страната е успяла да покрие едва около половината от нуждите си от електроенергия.



Мексико е една от малкото държави, които все още доставят суров петрол на Куба. Президентката на страната Клаудия Шейнбаум заяви във вторник, че остава „солидарна“ с острова, като опроверга публикации в медиите, според които правителството ѝ е решило да прекрати доставките на петрол.