Руската армия е най-бавната военна сила в света за последните сто години

Руската армия е най-бавната в света за последния век, пише германското издание Focus.de, цитирайки данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).
Руската армия напредва бавно в Украйна. Според анализ дневният напредък от началото на 2024 г. варира от 15 до 70 метра, което я прави, според The Telegraph , най-бавната военна сила през последните сто години.
Въпреки този оскъден напредък, Москва плаща висока цена. Западните анализи оценяват руските жертви до 1,2 милиона убити и ранени войници.
Русия постига малък напредък, особено в Източна Украйна. Битката за стратегически важния фронтов град Покровск е символична за това. Въпреки интензивните атаки от лятото на 2024 г. насам, Украйна продължава да държи части от града.
Русия е завладяла съответно само 0,6% и 0,8% от украинската територия през 2024 и 2025 г. Като цяло Москва контролира приблизително 20% от Украйна. По-голямата част от тези проценти се дължат на руската окупация на Крим от 2014 г.
Ключов компонент от руската стратегия е деморализирането на украинското цивилно население чрез масирани атаки с дронове и ракети срещу електроцентрали и жилищни сгради. Последните атаки се случиха на фона на тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати. Според Киев, следващата среща между украински и руски представители е планирана да се проведе в неделя в столицата на Обединените арабски емирства. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посочи, че САЩ отново ще участват.
17 Статията е точна но не съвсем
18 Обаче когато отстъпва
21 гочето
Ще денацифицират всичко до Париж за месец....
До коментар #20 от "Ти да видиш":ама докато запрегнат и няма да им остане армия
23 Истината
съветник на президента на Украйна
Руските сили са понесли близо 2,2 милиона загуби от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна. Нито една велика сила не е понесла толкова тежки загуби, в която и да е война след Втората световна. На бойното поле руската армия се придвижва изключително бавно, руското производство намалява, инфлацията остава висока, а Русия е изправена пред недостиг на работна ръка.
15:09 29.01.2026
26 "Въпреки провалите и при трите
До коментар #8 от "Лопата Орешник":използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."
27 Китайски Орешник
До коментар #14 от "Лопата Орешник":И ние помагаме ..
28 Ама как така
15:11 29.01.2026
До коментар #3 от "хаха🤣":Мисля даже ,че се връщат по 17м на ден.
15:12 29.01.2026
И не, нееее!
Никой не умира от смях пред жалните стенания за мир от едната страна в този конфликт!
35 Освен това, руските валенки
"М. Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"
15:14 29.01.2026
15:14 29.01.2026
15:15 29.01.2026
До коментар #36 от "войната е опиат":всичко е по план 😂
39 Лятна ушанка
40 Самата истина
До коментар #3 от "хаха🤣":И що трябва всяка тъпотия изръсена от соросоид,да се възприема като новина ,хахо?
15:17 29.01.2026
42 Факт
Хубавото е, че на последните преговори май са се договорили това да спре.
15:17 29.01.2026
43 Викаш веднъж да впрегнат
До коментар #8 от "Лопата Орешник":И бързо ще стигнат Владивосток😊😊😊
15:18 29.01.2026
До коментар #17 от "Статията е точна но не съвсем":Сега на тебе ли да вярваме или на статията - "Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва" ? Мисля, че математически е повече от ясно кой, кой е тук?
Германците нямат валенки, но се спасяват както могат.
Коментиран от #66
49 Куев
15:21 29.01.2026
51 Куев
„Има играчки за регулиране на температурата и в момента ги рекламираме за студени вечери, защото затоплят до 38 градуса по Целзий. Ако няма отопление, можете да се обградите с вибратори и да се стоплите.“
15:22 29.01.2026
52 да поправя заглавието
53 Без Америка
До коментар #9 от "пешо":щяха да стигнат до кривата круша.
15:23 29.01.2026
55 Три дневно-четири годишно СВО
До коментар #6 от "Тома":Просто толкова могат рашистите !
60 Куев
15:26 29.01.2026
65 Димяща ушанка
До коментар #39 от "Лятна ушанка":Утре вече наистина влизам в Киев !!!
66 Че то според писанията на руската...
До коментар #48 от "рЪкетЪтЪ":Пропаганда... в Украйна вече трябва да няма и един войник, с кого тогава руските варвари се сражават?, и пълнят груз 200?
15:28 29.01.2026
67 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #49 от "Куев":В апартаментите се образуват висулки от напуканите тръби. Стълбищата са заледени като бобслей, но за сметка на това тъмни като ъъъъ в рог.😜 Асансьорите са изключени.
15:28 29.01.2026
70 Брачед ,
До коментар #47 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Не ти е баш ясно ... Обувал ли си валенки ?!
71 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #21 от "гочето":Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА !
72 Израел за същото време
74 Лука
До коментар #41 от "Лиз ач евроатлантик":Прав си не е новина ,това го знаем отдавна !
76 Българин
Тогава ще имате десетина минути да разберете какво е то бързина, малко преди да бъдете изпепелени.
15:35 29.01.2026
79 Я пак да сметнем
До коментар #66 от "Че то според писанията на руската...":От 43 милиона население, към момента се оценява на 29.
10-11 да са бежанци.
Остават едни 2-3 милиона за "размяна" на тела ....
Това означава по към 1400 укри на ден за четирите години ...
80 Куев
До коментар #67 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Украинците крещяха, че в Русия няма ток, няма отопление, няма тоалетни, но бумерангът се завърна. Както винаги, генерал Мороз помогна. Сега Украйна е върната сто години назад; всичко, което Съветският съюз е построил, е пропиляно.
81 "Злобното Джуджи"
Руската Армия е най - бавната, ама усръинския доБитък ич и да не си помисля, че ще му се размине...........
82 рЪкетЪтЪ
До коментар #66 от "Че то според писанията на руската...":То и вашата пропаганда дрънкаше, че руснаците са свършили ракетите и де що оръжия имат и вече се бият само с лопати, ама като гледам и с тях добре им се получава 1000 укр. жертви срещу 38 руски. Ти на кво мнение си? Питам, защото математиката е доста ясна наука нали ?
83 Куев
До коментар #71 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Разкажете ни как в демократична Украйна хората биват събирани като кучета, бити и изпращани на фронта. Пишете за това как страната се е превърнала в концентрационен лагер. Разкажете ни как всеки украинец мечтае да избяга от страната.
15:43 29.01.2026
84 Д-р Марин Белчев
Да жертваш стотици хиляди млади мъже за метри територия в 21 век не е просто лошо е жестоко, а разрушително за самата държава – икономически, социално и морално.
Ако Русия иска да оцелее трябва да промени безумният модел по-който воюва: за свое собствено добро. Но няма да го промени, а ще кара по инерция, докато може.
В този смисъл ЕС и НАТО манипулират и лъжат, че Русия може да ги нападне и да завладява. Целта е да се пренасочват пари към съответни фирми, които произвеждат оръжие и да се отклонява вниманието от по-сложни проблеми в ЕС - климат, демография, социална справедливост, имиграция и пр. НАТО, дори без САЩ, но с Канада, може да се справи с Русия при конвенционална война. Разбира се при ядрена война, Русия ще има предимство. Но не е идеята светът да си мери оръжията, а както казва самият Путин: момчета, нека да живеем в мир! :-)
88 Сметах, сметах
Лимберг
91 Някой
А знаете ли какви са целите на Русия? Да не би една от тях да е да изтощи Запада? Щото така се получава. Ама вие се присмивайте, че била бавна. Бавна, но напредва. И до вас ще стигне.
92 ВВП
93 Бате Коце
До коментар #76 от "Българин":Интересно българино , ти не живееш ли в Европа?
Ако наистина мразиш мястото в което живееш , защо не се възползваш от възможността да придобиеш руска виза и мигрираш към тази невероятна страна?
15:48 29.01.2026
94 стига пропаганда
Жертви от Украйна
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Общо около 1 700 000 само жертви. Тук не влизат избягали, дезертирали, инвалиди и т.н.
Жертви за Русия 9 около 450 000 души.
Второ - няма как Русия да е бърза, като воюва сама срещу цялото НАТО. Освен това, няма да е лошо жълтопаветните евроатлантици да четат военният капацитет и германски канцлер Бисмарк. Той казва - руската военна машина впряга бавно, но като тръгне веднъж, непрекъснато ускорява и няма спиране. Затова влиза докрай без никакъв шанс за противника. Ако не вярвате на Бисмарк, си спомнете Османската империя и Хитлер.
Просто не знам, защо се публикуват тези лъжи - може би да ни подготвят за война чрез тези внушения за незначителността на руската армия и колко ще е хубаво да воюваме. Само да припомня /пак по западни данни/, че бавната руска армия вече една седмица съсипва цялата инфаструктура на Украйна с ракети от 1961 г., залежали по складовете, а прехвалената НАТО-вска ПВО с най-модерните си ракети гледа и не може да отреагира. Така че, по-леко с пропагандата.
97 Карго 200
" Студ,дронове,ракети,а украинците - музика песни танци,това влудява руснаците"
98 Куев
15:51 29.01.2026
99 Мунчо от Под присъствието
100 Копейка в шок
101 Клуб НЛО
До коментар #98 от "Куев":Малеееееее студ.
103 Кой се страхува?
До коментар #5 от "БеГемот":Целия свят им се смее за Спец.АбАсрАция
104 ВВП
106 Копейка
До коментар #98 от "Куев":Ха ха Защото другите им генерали за нищо не стават.
107 Болгарин 2
До коментар #93 от "Бате Коце":Искам да те попитам, кой си ти, че да казваш на хората къде да живеят? Хората имат своя гледна точка, за разлика от теб. За теб Зеленски е герой, но за нас той е фашист, унищожител на славяните.
108 Експерт
109 ВВП
110 az СВО Победа 80
Вече не вървят лъжите, че руснаците били свършили войниците, снарядите и ракетите и измислят новите глупости...
🤣🤣🤣
И уж руснаците били много "зле", ама никой не смее да прати войниците си срещу тях в бившя Украйна, нали?
🤣🤣🤣
111 Пишете глупости, вземете се
112 пешо
До коментар #53 от "Без Америка":руснаците бяха на унгарската граница когато краварите отвориха втория фронт
114 Гадно
До коментар #1 от "наша мара":наша мара
9314ОТГОВОР
е най-бързата мисирка.
-;-
А Пешо Волгата дали е най-тъпата Волга кред русофилите?!
115 Куев
116 123
До коментар #12 от "Ватманяк":На Мимето друго и в главата и у полата.
118 БАРС
119 Тъпо мнение на
До коментар #114 от "Гадно":т.панар.
122 Та то Копейките какви надежди
До коментар #3 от "хаха🤣":хаха🤣
6564ОТГОВОР
тая новина направо разби всички представи и надежди на копейките 🤣
-;-
Малее сага след 01.02.2026 тодита Варненската копейка и Ямболстата Рубла с какви платежни средства ще са?!
Или ще имат превалутиране от рублите през Тугриците в евро?!?!?
Какви пропадзнали русофили имаме!
124 Куев
„Някои го намират за смешно, други за тъжно. Но има един проблем. Ако всички жители на Троещина използват външни тоалетни с дупки в пода, можете ли да си представите какви нехигиенични условия ще възникнат в Киев? Ще бъде като през 17-ти век. Единствената разлика е, че населението на Киев тогава е било 10 000 души.“
16:03 29.01.2026
125 тотален идиот
До коментар #3 от "хаха🤣":си нали знаеш копейка си ти съдранпедераст
126 Е-е-е-
До коментар #32 от "Боруна Лом":32 Боруна Лом
262ОТГОВОР
ТО И БИКА Е БАВЕН,НО ПЪК ЗА ТОВА Е МОЩЕ..
-;-
Преди време водкаджиите ги определяха като Мечките, сета като Бик
егати пропадналите рашисти!
127 Нещо съвсем се смахнахте
До коментар #124 от "Куев":С тези външни тоалетни ми се струва.
128 да знаеш
До коментар #53 от "Без Америка":Американците отвориха втория фронт, защото вече виждаха накъде отива работата,
та решиха и те да се присламчат към победителите.
129 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😆
130 Бизнес инсайдър
133 Това изобщо не е добре.
До коментар #10 от "Мишел":Нито руснаците, нито украинците имат уважение към загиналите руски войници.
137 Kaлпазанин
До коментар #1 от "наша мара":Току що се събудих и заглавието ми подейства като кафе ,нема как и кой да измисли такова заглавие
138 Слава на Русия
141 Дооообре бе
Тогава, кво се пънете да ни убедите, че Русия щяла да напада НАТО? Ми те докато стигнат до територията на НАТО ще минат столетия! Що да се хабим изобщо да харчим луди пари за оръжие, да връщаме наборната служба, да купуваме модерно оръжие? Да си гледаме кефа и да си живеем живота!
146 Специални образователни потребности
До коментар #3 от "хаха🤣":Детската градина да не е излязла онлайн?
