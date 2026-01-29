Руската армия е най-бавната в света за последния век, пише германското издание Focus.de, цитирайки данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Руската армия напредва бавно в Украйна. Според анализ дневният напредък от началото на 2024 г. варира от 15 до 70 метра, което я прави, според The Telegraph , най-бавната военна сила през последните сто години.

Въпреки този оскъден напредък, Москва плаща висока цена. Западните анализи оценяват руските жертви до 1,2 милиона убити и ранени войници.

Русия постига малък напредък, особено в Източна Украйна. Битката за стратегически важния фронтов град Покровск е символична за това. Въпреки интензивните атаки от лятото на 2024 г. насам, Украйна продължава да държи части от града.

Русия е завладяла съответно само 0,6% и 0,8% от украинската територия през 2024 и 2025 г. Като цяло Москва контролира приблизително 20% от Украйна. По-голямата част от тези проценти се дължат на руската окупация на Крим от 2014 г.

Ключов компонент от руската стратегия е деморализирането на украинското цивилно население чрез масирани атаки с дронове и ракети срещу електроцентрали и жилищни сгради. Последните атаки се случиха на фона на тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати. Според Киев, следващата среща между украински и руски представители е планирана да се проведе в неделя в столицата на Обединените арабски емирства. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посочи, че САЩ отново ще участват.