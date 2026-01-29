Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия е най-бавната военна сила в света за последните сто години
  Тема: Украйна

Руската армия е най-бавната военна сила в света за последните сто години

29 Януари, 2026 15:01 2 671 147

  • украйна-
  • русия-
  • руска армия-
  • война

Ключов компонент от руската стратегия е деморализирането на украинското цивилно население чрез масирани атаки с дронове и ракети срещу електроцентрали и жилищни сгради

Руската армия е най-бавната военна сила в света за последните сто години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската армия е най-бавната в света за последния век, пише германското издание Focus.de, цитирайки данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Руската армия напредва бавно в Украйна. Според анализ дневният напредък от началото на 2024 г. варира от 15 до 70 метра, което я прави, според The Telegraph , най-бавната военна сила през последните сто години.

Въпреки този оскъден напредък, Москва плаща висока цена. Западните анализи оценяват руските жертви до 1,2 милиона убити и ранени войници.

Русия постига малък напредък, особено в Източна Украйна. Битката за стратегически важния фронтов град Покровск е символична за това. Въпреки интензивните атаки от лятото на 2024 г. насам, Украйна продължава да държи части от града.

Русия е завладяла съответно само 0,6% и 0,8% от украинската територия през 2024 и 2025 г. Като цяло Москва контролира приблизително 20% от Украйна. По-голямата част от тези проценти се дължат на руската окупация на Крим от 2014 г.

Ключов компонент от руската стратегия е деморализирането на украинското цивилно население чрез масирани атаки с дронове и ракети срещу електроцентрали и жилищни сгради. Последните атаки се случиха на фона на тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати. Според Киев, следващата среща между украински и руски представители е планирана да се проведе в неделя в столицата на Обединените арабски емирства. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посочи, че САЩ отново ще участват.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 67 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наша мара

    123 18 Отговор
    е най-бързата мисирка.

    Коментиран от #114, #137

    15:02 29.01.2026

  • 2 Робин Хорсфол

    94 18 Отговор
    Г-жо по бавна сте само вие :)

    15:02 29.01.2026

  • 3 хаха🤣

    74 84 Отговор
    тая новина направо разби всички представи и надежди на копейките 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30, #41, #122, #125, #146

    15:03 29.01.2026

  • 4 Да, но за сметка на това

    37 51 Отговор
    Руските часовници са най-бързите в света

    Коментиран от #35

    15:03 29.01.2026

  • 5 БеГемот

    103 17 Отговор
    Така е ....тогава защо се страхувате,?!

    Коментиран от #103

    15:03 29.01.2026

  • 6 Тома

    84 18 Отговор
    С бавна скорост не боли.Полека полека за да е гуд.

    Коментиран от #59

    15:04 29.01.2026

  • 7 Нафарфорий

    16 62 Отговор
    Бързат бавно, като в казармата - русофилите да скачат...

    15:05 29.01.2026

  • 8 Лопата Орешник

    104 16 Отговор
    Ако илитератите се бяха поровили в историята, щяха да знаят,че Русия наистина е най бавната! НАЙ БАВНО ВПРЯГА И НАЙ БЪРЗО ПРИСТИГА!!! Учете я тази история бе!

    Коментиран от #26, #43, #129

    15:05 29.01.2026

  • 9 пешо

    98 15 Отговор
    те и преди бавно напредваха но стигнаха до БЕРЛИН

    Коментиран от #53

    15:05 29.01.2026

  • 10 Мишел

    83 12 Отговор
    Днес Русия и Украйна пак обмениха тела на загинали във войната военни. Русия предаде на Украйна 1000 загинали украински военни, получи телата на 38 руски. Русия съхранява телата на още над 8000 украински военни, които Украйна няма с какво да замени.

    Коментиран от #133

    15:06 29.01.2026

  • 11 ти да видиш

    55 10 Отговор
    "Бързата kyчка слепи ги ражда"!

    15:06 29.01.2026

  • 12 Ватманяк

    58 12 Отговор
    Мимето дали е чувала в соросоидните среди поговорката "Бързата кучка слепи ги ражда", "Бързата работа срам за майстора"

    Коментиран от #116

    15:06 29.01.2026

  • 13 Сила

    13 29 Отговор
    Но най "славната " ....втора е в Света по "слава " !!!

    15:06 29.01.2026

  • 14 Лопата Орешник

    49 6 Отговор
    Така е , така е , жабата точно това си мисли докато я варят бавно, бавно!!!

    Коментиран от #27

    15:06 29.01.2026

  • 15 Делю Хайдутин

    38 4 Отговор
    Бързата работа -срам за майстора.

    15:07 29.01.2026

  • 16 фактология

    5 12 Отговор
    бацеееее

    15:07 29.01.2026

  • 17 Статията е точна но не съвсем

    12 59 Отговор
    Не само най бавната а и с най много убити рашняци и не са 1.2 милиона а 2,3 милиона за 4 години танцуват на концерта на кобзон

    Коментиран от #46

    15:07 29.01.2026

  • 18 Обаче когато отстъпва

    12 46 Отговор
    Е най-бързата в света.

    15:07 29.01.2026

  • 19 Васил

    6 4 Отговор
    До № 3 Новина? Дебилство

    15:07 29.01.2026

  • 20 Ти да видиш

    45 5 Отговор
    Каква беше приказката.... "Бавно запрягат, ама запрегнат ли.... нямат спиране".

    Коментиран от #22

    15:07 29.01.2026

  • 21 гочето

    50 7 Отговор
    щом бавно бавно денацифицираха почти 2 милиона бандери, представяте ли си ако се забързат?!?!?
    Ще денацифицират всичко до Париж за месец....

    Коментиран от #71

    15:08 29.01.2026

  • 22 даа

    6 36 Отговор

    До коментар #20 от "Ти да видиш":

    ама докато запрегнат и няма да им остане армия

    Коментиран от #48

    15:09 29.01.2026

  • 23 Истината

    12 44 Отговор
    Михайло Подоляк
    съветник на президента на Украйна
    Руските сили са понесли близо 2,2 милиона загуби от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна. Нито една велика сила не е понесла толкова тежки загуби, в която и да е война след Втората световна. На бойното поле руската армия се придвижва изключително бавно, руското производство намалява, инфлацията остава висока, а Русия е изправена пред недостиг на работна ръка.

    15:09 29.01.2026

  • 24 Бангладеш

    6 22 Отговор
    Ние им помагаме , ама вярно ... Много са бавни .

    15:09 29.01.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    36 4 Отговор
    То западният фронт 1914-18 се движи с по 20 метра,ама после за 1 месец се свижи с 1000км 😉

    15:10 29.01.2026

  • 26 "Въпреки провалите и при трите

    8 41 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    15:10 29.01.2026

  • 27 Китайски Орешник

    5 15 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    И ние помагаме ..

    15:11 29.01.2026

  • 28 Ама как така

    6 25 Отговор
    Руската армия е инкубатор на шампиони параолимпийци. Ще видите на следващите пара олимпиади какво ще направят завърналите се ветерани

    15:11 29.01.2026

  • 29 Смях в залата

    8 22 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    15:11 29.01.2026

  • 30 Копейка

    12 23 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Мисля даже ,че се връщат по 17м на ден.
    Загубите са десетки милиони руснаци,ток ,вода,газ и топлина няма в половин Москва,80% от Петербург ,в целите Екатеринбург и Новосибирск и Уфа.
    И накрая Русия моли да се спре енергийния геноцид ,самия Пеевски

    15:12 29.01.2026

  • 31 Тити на Кака

    33 7 Отговор
    Абе, гола вода са руснаците, само дето размазват НАТОкрайна, което никакъв успех не е, щото много бавно!
    И не, нееее!
    Никой не умира от смях пред жалните стенания за мир от едната страна в този конфликт!

    15:13 29.01.2026

  • 32 Боруна Лом

    31 4 Отговор
    ТО И БИКА Е БАВЕН,НО ПЪК ЗА ТОВА Е МОЩЕН И НЕУДЪРЖИМ!

    Коментиран от #126

    15:13 29.01.2026

  • 33 Тва да не ви е

    24 3 Отговор
    Олимпиада бре

    15:13 29.01.2026

  • 34 Любознателен

    39 4 Отговор
    Наистина не се уморихте да ръсите тъпотии. Ако Русия сего обяви мобилизация, може да събере едномилионна армия и ще отнесе Украйна за седмица. Само че с цената на много жертви от руска страна. Руснаците дадога най-много жертви в началото на СВО, защото започнаха да я водят като конвенционална и впоследствие промениха тактиката. Сега се води война на изтощение с малко жертви. Бавно, но сигурно.

    15:14 29.01.2026

  • 35 Освен това, руските валенки

    6 29 Отговор

    До коментар #4 от "Да, но за сметка на това":

    са много високо технологични..😆..

    "М. Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"

    Коментиран от #44, #47

    15:14 29.01.2026

  • 36 войната е опиат

    19 2 Отговор
    Бавно и полека , руският император поне още 10 години ще бъде на власт , за къде да ускорява завладяването на територии .

    Коментиран от #38

    15:14 29.01.2026

  • 37 Куев

    26 4 Отговор
    Студено, гладно, тъмно, без пари, без светлина, без електричество, без помощ, генерал Фрост е на руска страна

    15:15 29.01.2026

  • 38 точно така

    5 10 Отговор

    До коментар #36 от "войната е опиат":

    всичко е по план 😂

    15:16 29.01.2026

  • 39 Лятна ушанка

    6 6 Отговор
    И аз така бавно, бавно искам да лашкам госпожица Лашкова...

    Коментиран от #65

    15:16 29.01.2026

  • 40 Самата истина

    8 3 Отговор
    Ххахахаха!!!

    15:16 29.01.2026

  • 41 Лиз ач евроатлантик

    21 21 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    И що трябва всяка тъпотия изръсена от соросоид,да се възприема като новина ,хахо?

    Коментиран от #74

    15:17 29.01.2026

  • 42 Факт

    22 22 Отговор
    Рашистите реално са терористи и нищо друго. Колосалните загуби на фронта ги озлобяват максимално и затова обстрелват критичната инфраструктура на Украйна.
    Хубавото е, че на последните преговори май са се договорили това да спре.

    15:17 29.01.2026

  • 43 Викаш веднъж да впрегнат

    7 30 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    И бързо ще стигнат Владивосток😊😊😊

    15:18 29.01.2026

  • 44 Куев

    26 4 Отговор

    До коментар #35 от "Освен това, руските валенки":

    Валенките са най-топлите обувки през зимата; краката ви няма да замръзнат в тях, а във високотехнологичния европейски град Киев копаят дупки в дворовете, за да могат хората да се изхождат и да пишкат.

    15:18 29.01.2026

  • 45 Валяка

    26 5 Отговор
    също е бавен,но всичко мачка!"Бавната"руска армия смля два милиона украински войници и западни наемници!

    15:18 29.01.2026

  • 46 рЪкетЪтЪ

    23 3 Отговор

    До коментар #17 от "Статията е точна но не съвсем":

    Сега на тебе ли да вярваме или на статията - "Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва" ? Мисля, че математически е повече от ясно кой, кой е тук?

    15:19 29.01.2026

  • 47 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    19 6 Отговор

    До коментар #35 от "Освен това, руските валенки":

    Валенките са ботуши от дебело кече, които зиме се надяват върху ботушите или кубинките.
    Германците нямат валенки, но се спасяват както могат.

    Коментиран от #70

    15:20 29.01.2026

  • 48 рЪкетЪтЪ

    20 4 Отговор

    До коментар #22 от "даа":

    Сега на тебе ли да вярваме или на статията - "Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва" ? Мисля, че математически нещата са повече от ясни. Чия армия ще свърши и коя ще остане ?

    Коментиран от #66

    15:21 29.01.2026

  • 49 Куев

    21 4 Отговор
    На 20 януари Кристалина Георгиева, ръководител на МВФ, призова украинците да реват като лъвове сутрин – това, каза тя, ще повдигне духа им и ще им помогне да преживеят ниските температури в спалнята.

    Коментиран от #67

    15:21 29.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Куев

    13 3 Отговор
    Светлана Павелецкая, любовница на бившия украински външен министър Дмитро Кулеба и собственик на верига секс магазини, предложи следното:

    „Има играчки за регулиране на температурата и в момента ги рекламираме за студени вечери, защото затоплят до 38 градуса по Целзий. Ако няма отопление, можете да се обградите с вибратори и да се стоплите.“

    15:22 29.01.2026

  • 52 да поправя заглавието

    14 4 Отговор
    Говори Козяк: Руската армия е най-бавната военна сила в света за последните сто години

    15:23 29.01.2026

  • 53 Без Америка

    5 17 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    щяха да стигнат до кривата круша.

    Коментиран от #112, #128

    15:23 29.01.2026

  • 54 Диванни експерти

    19 3 Отговор
    Който си мисли, че е по-добър, да нападне Русия, да покаже домбомбулаторските си успехи!

    15:23 29.01.2026

  • 55 Три дневно-четири годишно СВО

    6 20 Отговор
    Ами не могат да победят Украйна и това е, това го разбра и най-простата БГ копейка, и сега за кремълският плъх остана единствен шанс Тръмп, да му помогне да постигне нещо, иначе разрушенията и обстрела по цивилното население е от злоба и безпомощност.

    Коментиран от #102

    15:24 29.01.2026

  • 56 Киев за 3 дня

    4 11 Отговор
    Още ги чакаме.

    15:24 29.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Да де

    16 4 Отговор
    То и валяка е бавен.Но всеки е виждал,какво се получава,след като мине през " терен".Без значение,дали е баластра,или асфалт.

    15:25 29.01.2026

  • 59 Лука

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Просто толкова могат рашистите !

    15:26 29.01.2026

  • 60 Куев

    19 3 Отговор
    Студено, гладно, тъмно, без пари, без светлина, без електричество, без помощ, генерал Фрост е на руска страна.

    15:26 29.01.2026

  • 61 Мария Атанасова

    16 4 Отговор
    “Бързата работа — срам за майстора”

    15:27 29.01.2026

  • 62 Лука

    16 2 Отговор
    Слава Великой России!!!

    15:27 29.01.2026

  • 63 Гориил

    22 3 Отговор
    Западните анализатори преувеличават данните за жертвите на Русия и подценяват тези на Украйна. Това е така, защото страните в конфликта рядко публикуват реални данни за жертвите, които се различават коренно от оценките на западните анализатори. Това е по същество форма на черна пропаганда, насочена към фалшифициране на ситуацията на фронта. Днешните войни са коренно различни от класическите модели на предишни теории за бой и постигане на превъзходство. По същество това е битка между роботи и интелигентни дронове, както във въздуха, на сушата, така и в морето. В този случай участието на голям брой хора е технически изключено.

    15:27 29.01.2026

  • 64 Герге ,

    4 0 Отговор
    Ти сакаш ли да удължиш бастуна от Телемаркет ... ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    15:28 29.01.2026

  • 65 Димяща ушанка

    4 13 Отговор

    До коментар #39 от "Лятна ушанка":

    Утре вече наистина влизам в Киев !!!

    15:28 29.01.2026

  • 66 Че то според писанията на руската...

    2 19 Отговор

    До коментар #48 от "рЪкетЪтЪ":

    Пропаганда... в Украйна вече трябва да няма и един войник, с кого тогава руските варвари се сражават?, и пълнят груз 200?

    Коментиран от #79, #82

    15:28 29.01.2026

  • 67 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    18 1 Отговор

    До коментар #49 от "Куев":

    В апартаментите се образуват висулки от напуканите тръби. Стълбищата са заледени като бобслей, но за сметка на това тъмни като ъъъъ в рог.😜 Асансьорите са изключени.

    Коментиран от #80

    15:28 29.01.2026

  • 68 Ало колежките

    19 2 Отговор
    Четете ли си статиите или просто ги пущате! 1000 тела предадени на Киев, 38 на Москва!!!

    15:29 29.01.2026

  • 69 Кулеба

    12 2 Отговор
    Ако украинците нямат отопление, могат да се увият във вибратори и да се стоплят; секс играчките се нагряват до 38 градуса по Целзий, казва Павелецкая, съпруга на бившия външен министър Кулеба.

    15:29 29.01.2026

  • 70 Брачед ,

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Не ти е баш ясно ... Обувал ли си валенки ?!

    15:31 29.01.2026

  • 71 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 13 Отговор

    До коментар #21 от "гочето":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА !

    Коментиран от #83

    15:31 29.01.2026

  • 72 Израел за същото време

    12 2 Отговор
    и то срещу беззащитни жени, деца и старци са превзели 45 пъти по малко

    15:33 29.01.2026

  • 73 Швейк

    2 7 Отговор
    Толкова могат хората.

    15:33 29.01.2026

  • 74 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Лиз ач евроатлантик":

    Прав си не е новина ,това го знаем отдавна !

    15:34 29.01.2026

  • 75 Той и валяка е бавен

    12 2 Отговор
    Ама много яко мачка

    15:34 29.01.2026

  • 76 Българин

    10 2 Отговор
    Ами що като е толкова бавна не я нападнете целият ЕС?
    Тогава ще имате десетина минути да разберете какво е то бързина, малко преди да бъдете изпепелени.

    Коментиран от #93

    15:35 29.01.2026

  • 77 Точен

    10 1 Отговор
    Вярно е, но през Първата Световна напредъкът от двете страни на фронта за 4 г е бил 0,1 м за година...

    15:36 29.01.2026

  • 78 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    10 3 Отговор
    НАТО и САЩ в Авганистан бяха най бързата армия. Видяхме ги как най бързо избягаха.

    15:36 29.01.2026

  • 79 Я пак да сметнем

    12 1 Отговор

    До коментар #66 от "Че то според писанията на руската...":

    От 43 милиона население, към момента се оценява на 29.
    10-11 да са бежанци.
    Остават едни 2-3 милиона за "размяна" на тела ....
    Това означава по към 1400 укри на ден за четирите години ...

    15:38 29.01.2026

  • 80 Куев

    10 2 Отговор

    До коментар #67 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Украинците крещяха, че в Русия няма ток, няма отопление, няма тоалетни, но бумерангът се завърна. Както винаги, генерал Мороз помогна. Сега Украйна е върната сто години назад; всичко, което Съветският съюз е построил, е пропиляно.

    15:39 29.01.2026

  • 81 "Злобното Джуджи"

    7 2 Отговор
    Хи хи хи
    Руската Армия е най - бавната, ама усръинския доБитък ич и да не си помисля, че ще му се размине...........

    15:40 29.01.2026

  • 82 рЪкетЪтЪ

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Че то според писанията на руската...":

    То и вашата пропаганда дрънкаше, че руснаците са свършили ракетите и де що оръжия имат и вече се бият само с лопати, ама като гледам и с тях добре им се получава 1000 укр. жертви срещу 38 руски. Ти на кво мнение си? Питам, защото математиката е доста ясна наука нали ?

    15:42 29.01.2026

  • 83 Куев

    9 3 Отговор

    До коментар #71 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Разкажете ни как в демократична Украйна хората биват събирани като кучета, бити и изпращани на фронта. Пишете за това как страната се е превърнала в концентрационен лагер. Разкажете ни как всеки украинец мечтае да избяга от страната.

    15:43 29.01.2026

  • 84 Д-р Марин Белчев

    2 7 Отговор
    Въпреки, че нямам лоши чувства към руснаците, истината е, че воюват бавно и с цената на големи жертви. Това е логика, позната още от Втората световна война: територията и времето се купуват с човешки живот. Тогава това е било възможно заради огромния демографски резерв. Днес не е. Русия е в дълбока демографска криза: ниска раждаемост, висока смъртност, емиграция и пр.
    Да жертваш стотици хиляди млади мъже за метри територия в 21 век не е просто лошо е жестоко, а разрушително за самата държава – икономически, социално и морално.
    Ако Русия иска да оцелее трябва да промени безумният модел по-който воюва: за свое собствено добро. Но няма да го промени, а ще кара по инерция, докато може.
    В този смисъл ЕС и НАТО манипулират и лъжат, че Русия може да ги нападне и да завладява. Целта е да се пренасочват пари към съответни фирми, които произвеждат оръжие и да се отклонява вниманието от по-сложни проблеми в ЕС - климат, демография, социална справедливост, имиграция и пр. НАТО, дори без САЩ, но с Канада, може да се справи с Русия при конвенционална война. Разбира се при ядрена война, Русия ще има предимство. Но не е идеята светът да си мери оръжията, а както казва самият Путин: момчета, нека да живеем в мир! :-)

    15:43 29.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 хахаха

    9 2 Отговор
    сетих за един виц, точно тук му е мястото. Стар и бик и младото биче пасели на билото на един хълм, а долу стадо крави. Младото биче скачало покрай стария с вирната опашка и викало: Тате, тате, да слезем бъзо долу и да оправим една крава!! Не, сине, ще слезем бавно и ще оправим всичките!

    15:44 29.01.2026

  • 87 Куев

    6 1 Отговор
    Общ студ: очаква се минус 25 градуса по Целзий в Киев този уикенд.

    15:44 29.01.2026

  • 88 Сметах, сметах

    6 1 Отговор
    Ми чи то усръинсите превзели вече Лвiв, пардоне моа
    Лимберг

    15:44 29.01.2026

  • 89 Куев:

    4 2 Отговор
    Генерал Мороз: очаква се минус 25 градуса по Целзий в Киев този уикенд.

    15:45 29.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Някой

    8 0 Отговор
    А тогава защо ревете за примирие?
    А знаете ли какви са целите на Русия? Да не би една от тях да е да изтощи Запада? Щото така се получава. Ама вие се присмивайте, че била бавна. Бавна, но напредва. И до вас ще стигне.

    15:47 29.01.2026

  • 92 ВВП

    6 0 Отговор
    Надъхайте умрелите окропи ,че нещо се предават . АХАХА..Фулл перверзия .Бавно ама ,качествено..

    15:48 29.01.2026

  • 93 Бате Коце

    1 6 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Интересно българино , ти не живееш ли в Европа?
    Ако наистина мразиш мястото в което живееш , защо не се възползваш от възможността да придобиеш руска виза и мигрираш към тази невероятна страна?

    Коментиран от #107

    15:48 29.01.2026

  • 94 стига пропаганда

    9 2 Отговор
    Първо -това за жертвите е абсолютна лъжа. Директните данни от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, които ги имат на Запад, но се крият у нас са следните:
    Жертви от Украйна
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Общо около 1 700 000 само жертви. Тук не влизат избягали, дезертирали, инвалиди и т.н.
    Жертви за Русия 9 около 450 000 души.
    Второ - няма как Русия да е бърза, като воюва сама срещу цялото НАТО. Освен това, няма да е лошо жълтопаветните евроатлантици да четат военният капацитет и германски канцлер Бисмарк. Той казва - руската военна машина впряга бавно, но като тръгне веднъж, непрекъснато ускорява и няма спиране. Затова влиза докрай без никакъв шанс за противника. Ако не вярвате на Бисмарк, си спомнете Османската империя и Хитлер.
    Просто не знам, защо се публикуват тези лъжи - може би да ни подготвят за война чрез тези внушения за незначителността на руската армия и колко ще е хубаво да воюваме. Само да припомня /пак по западни данни/, че бавната руска армия вече една седмица съсипва цялата инфаструктура на Украйна с ракети от 1961 г., залежали по складовете, а прехвалената НАТО-вска ПВО с най-модерните си ракети гледа и не може да отреагира. Така че, по-леко с пропагандата.

    15:49 29.01.2026

  • 95 ВВП

    4 4 Отговор
    В САЩ работи климатичното оръжие на РФ.В Киев ще избият гарнитура този уикенд.Яко студ.Така си го пожелаха хахлята

    15:50 29.01.2026

  • 96 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 4 Отговор
    Абсолютно вярно е,но за сметка на това е и най-разкаляната и позорна "армия" в най цялото мире....😂😂😂😂

    15:50 29.01.2026

  • 97 Карго 200

    4 4 Отговор
    Горица Радева - военен кореспондент на корпус "Азов"

    " Студ,дронове,ракети,а украинците - музика песни танци,това влудява руснаците"

    15:51 29.01.2026

  • 98 Куев

    5 3 Отговор
    Генерал Мороз: очаква се минус 25 градуса по Целзий в Киев този уикенд.

    Коментиран от #101, #106

    15:51 29.01.2026

  • 99 Мунчо от Под присъствието

    4 1 Отговор
    То и валяка е бавен, ама защо не паркираш един мерцедес пред него да видим какво ще стане.

    15:51 29.01.2026

  • 100 Копейка в шок

    2 2 Отговор
    Ай стига бе, пак се шокиран.Аз тъпо и упорито продължавам да меся и чакам ,чакам и меся братушките салдатушки

    15:51 29.01.2026

  • 101 Клуб НЛО

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Куев":

    Малеееееее студ.

    15:52 29.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Кой се страхува?

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "БеГемот":

    Целия свят им се смее за Спец.АбАсрАция

    15:53 29.01.2026

  • 104 ВВП

    5 2 Отговор
    Окропитеците не трябва да се зъбят на руснаците .,щото се вижда че погрома е брутален..да свиват знамето ,вадят белия парцал ,и има шанс .И само е, СВО.

    15:54 29.01.2026

  • 105 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 1 Отговор
    Затова пък германската армия е най-бързата... в отстъплението...

    15:55 29.01.2026

  • 106 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Куев":

    Ха ха Защото другите им генерали за нищо не стават.

    15:56 29.01.2026

  • 107 Болгарин 2

    7 2 Отговор

    До коментар #93 от "Бате Коце":

    Искам да те попитам, кой си ти, че да казваш на хората къде да живеят? Хората имат своя гледна точка, за разлика от теб. За теб Зеленски е герой, но за нас той е фашист, унищожител на славяните.

    15:56 29.01.2026

  • 108 Експерт

    4 1 Отговор
    Украйнската армия на-храбро се предава.

    15:56 29.01.2026

  • 109 ВВП

    2 2 Отговор
    Разбира се че,този конфликт е изгоден за ЕССР + САЩ и НАТО..Избиват се руснаци ,печелят ВПК..На кой му дреме за украинците ..?

    15:57 29.01.2026

  • 110 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Айде пак от вкисналите манджи!

    Вече не вървят лъжите, че руснаците били свършили войниците, снарядите и ракетите и измислят новите глупости...
    🤣🤣🤣

    И уж руснаците били много "зле", ама никой не смее да прати войниците си срещу тях в бившя Украйна, нали?
    🤣🤣🤣

    15:57 29.01.2026

  • 111 Пишете глупости, вземете се

    1 1 Отговор
    спрете.

    15:58 29.01.2026

  • 112 пешо

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Без Америка":

    руснаците бяха на унгарската граница когато краварите отвориха втория фронт

    15:59 29.01.2026

  • 113 дедо Герчо

    3 3 Отговор
    НАЙ-БАВНАТА И НАЙ-СЛАВНАТА...ХЪХЪХЪ...

    15:59 29.01.2026

  • 114 Гадно

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "наша мара":

    наша мара
    9314ОТГОВОР
    е най-бързата мисирка.
    -;-
    А Пешо Волгата дали е най-тъпата Волга кред русофилите?!

    Коментиран от #119

    15:59 29.01.2026

  • 115 Куев

    3 1 Отговор
    Ще се изсереш в ями“ - жителите на Киев бяха официално информирани за преминаването към външни тоалетни „с дупка в пода“

    15:59 29.01.2026

  • 116 123

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ватманяк":

    На Мимето друго и в главата и у полата.

    15:59 29.01.2026

  • 117 Мдаа

    5 0 Отговор
    То за това ви се привиждат руснаци и под леглото даже. И пропагандата ви не струва.

    15:59 29.01.2026

  • 118 БАРС

    3 1 Отговор
    ХАЙДЕ СТИГА С ТИЯ УКРАИНСКИ ФАЛШИВИ НОВИНИ БАНЕЛНИ СТАВАТЕ.ЗАЩО НЕ ПИШЕ ТРВА КОЕТО РАШКИТЕ ПОКАЗВАТ И ГОВОРЯТ ОТ 2013 ГОД.ДО СЕГА ТАМ Е ИСТИНАТА ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА.

    16:00 29.01.2026

  • 119 Тъпо мнение на

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Гадно":

    т.панар.

    16:00 29.01.2026

  • 120 Сега това ли измислихме?

    5 1 Отговор
    Много са ми смешни Атлантическите дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето НЕ е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете

    16:00 29.01.2026

  • 121 ВВП

    2 0 Отговор
    И за поредна път питаме за тези 3 години..Защо НАТО на изпрати армия ,да превземат РФ.

    16:00 29.01.2026

  • 122 Та то Копейките какви надежди

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    хаха🤣
    6564ОТГОВОР
    тая новина направо разби всички представи и надежди на копейките 🤣
    -;-
    Малее сага след 01.02.2026 тодита Варненската копейка и Ямболстата Рубла с какви платежни средства ще са?!
    Или ще имат превалутиране от рублите през Тугриците в евро?!?!?
    Какви пропадзнали русофили имаме!

    16:02 29.01.2026

  • 123 Някоя жена писачка

    1 0 Отговор
    Иска бърз секс...мого, мого ама много бърз 10 секунден секс

    16:02 29.01.2026

  • 124 Куев

    0 0 Отговор
    Украинската журналистка Диана Панченко отбелязва:

    „Някои го намират за смешно, други за тъжно. Но има един проблем. Ако всички жители на Троещина използват външни тоалетни с дупки в пода, можете ли да си представите какви нехигиенични условия ще възникнат в Киев? Ще бъде като през 17-ти век. Единствената разлика е, че населението на Киев тогава е било 10 000 души.“

    Коментиран от #127

    16:03 29.01.2026

  • 125 тотален идиот

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    си нали знаеш копейка си ти съдранпедераст

    16:04 29.01.2026

  • 126 Е-е-е-

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Боруна Лом":

    32 Боруна Лом
    262ОТГОВОР
    ТО И БИКА Е БАВЕН,НО ПЪК ЗА ТОВА Е МОЩЕ..
    -;-
    Преди време водкаджиите ги определяха като Мечките, сета като Бик

    егати пропадналите рашисти!

    16:05 29.01.2026

  • 127 Нещо съвсем се смахнахте

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Куев":

    С тези външни тоалетни ми се струва.

    16:05 29.01.2026

  • 128 да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Без Америка":

    Американците отвориха втория фронт, защото вече виждаха накъде отива работата,
    та решиха и те да се присламчат към победителите.

    16:06 29.01.2026

  • 129 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
    😆

    16:06 29.01.2026

  • 130 Бизнес инсайдър

    0 0 Отговор
    Ненапразно предвидливият президент Зеленски откри в Киев в начолото на септември най големият мегаструкторен проект за тази година -военно гробище с капацитет от 150000 до 250000 .Със здраве да си го ползват по предназначение !

    16:07 29.01.2026

  • 131 И аз се чудя същото

    2 0 Отговор
    Кво се бавят братушките а не им метнат голямата берта и да им приключат драмите. Ама нали Путин си е добряк.....

    16:08 29.01.2026

  • 132 Куев

    0 0 Отговор
    Полски генератори, закупени с дарения от полски граждани, станаха достъпни за продажба в Украйна чрез пазари.

    16:09 29.01.2026

  • 133 Това изобщо не е добре.

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Нито руснаците, нито украинците имат уважение към загиналите руски войници.

    16:10 29.01.2026

  • 134 Куев

    2 0 Отговор
    Генерал Мороз: очаква се минус 25 градуса по Целзий в Киев този уикенд.

    16:11 29.01.2026

  • 135 тука има - тука нема...

    0 2 Отговор
    Русия ке биде прегазена и бита, дълго време само ке шушне, помнете ми думата...

    16:11 29.01.2026

  • 136 В това "изледване"

    4 0 Отговор
    дали са включе ни и едни бавни ракети Орешник?

    16:11 29.01.2026

  • 137 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "наша мара":

    Току що се събудих и заглавието ми подейства като кафе ,нема как и кой да измисли такова заглавие

    16:13 29.01.2026

  • 138 Слава на Русия

    2 0 Отговор
    Добре че има такиваМастии за да разберем за руската армия ,боклука си еБоклук

    16:13 29.01.2026

  • 139 Гошо

    2 0 Отговор
    Порно сайтчето взе 5 лефчета за тъз статия

    16:15 29.01.2026

  • 140 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Бавна ама като тръгне няма спиране. Краварите и наглетата се включиха в голямата война кога Иван стигна границата на дойчовците и то за да не звладее ПАК цяла геуропа.

    16:15 29.01.2026

  • 141 Дооообре бе

    2 0 Отговор
    Разбрахме, че руската армия е най-бавната (напредвала с по 10-тина сантиметра на ден, с най-много жертви и т.н. Като цяло - най-слабата армия.
    Тогава, кво се пънете да ни убедите, че Русия щяла да напада НАТО? Ми те докато стигнат до територията на НАТО ще минат столетия! Що да се хабим изобщо да харчим луди пари за оръжие, да връщаме наборната служба, да купуваме модерно оръжие? Да си гледаме кефа и да си живеем живота!

    16:16 29.01.2026

  • 142 604

    1 0 Отговор
    Бавно но сигурно ...едвам се движът..докът не се пръсне линията..ако го искат..щот май главната цел е да се утилизира ВСУ...

    16:19 29.01.2026

  • 143 Берлин

    1 0 Отговор
    Уникална статия,кая,мая, уСрула,мирц и другите образи автори,ха ха ха, днес размениха телата 36 руски бойци на 1000 окрабандеровци.

    16:20 29.01.2026

  • 144 Дежурната дневна русофбска пропаганда!

    1 0 Отговор
    Само дето пропускат да отбележат , че Русия за това бавно време" смля оръжието на нато и събори икономически и енергийно ЕС благодарение на самоубийствените им санкции!

    16:23 29.01.2026

  • 145 Бързата кучка

    0 0 Отговор
    Вярно че всички очакваха блицкриг, обаче така е още по-забавно.

    16:23 29.01.2026

  • 146 Специални образователни потребности

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Детската градина да не е излязла онлайн?

    16:24 29.01.2026

  • 147 Мишел

    0 0 Отговор
    Руските ракети, вече и хиперзвукови , Авангард ", "Циркон" и други са бързи и компенсират.

    16:27 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания