Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

Познавам Андрей като изключително почтен човек. Трудолюбив, дисциплиниран. Човек с достойнство.
Много се е изписало последните години за него. Като кандидат за управител на БНБ стана ясна неговата биография и професионални качества. Учил, работил, преподавал - в България и в чужбина.
Това написа във "Фейсбук" мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов.
Но ще ви кажа неща, които не знаете. И които никой няма да ви каже. Защото това са онези малки черти на нашите характери, които не са особено забележими, но пък ни предопределят като хора и личности.
Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си.
Нямаше политическа школовка, нямаше политически опит. А пое огромния товар да бъде председател на парламентарна група - най-голямата парламентарна група в 47 НС. Тази, която излъчи и правителство. Огромна отговорност!
Андрей ръководеше групата с присъщите си хладнокръвие, спокойствие, разум, дисциплина и емпатия. Парламентарна група от разнородни характери и хора, които в голямата си част за първи път се срещаха. От тази група от хора трябваше да бъде направен дисциплиниран отбор. И насред непознатото за всички /без един/ поле на политиката за няколко месеца се научихме как да бъдем отбор, какво означава да си народен представител /наред с всички грешки, породени от липсата на опит, разбира се/.
Андрей без колебание влизаше в дебати с обиграни политици. Не се колебаеше и не го беше страх да излиза на парламентарната трибуна и да казва истината. Докато политическите ни противници, стоящи срещу него крещяха, обиждаха и заплашваха.
Андрей бе винаги един от първите в народното събрание и си тръгваше един от последните. Търсеше диалог и се стараеше да решава всички проблеми с диалог. С дължимото към всеки уважение - начин на мислене, породен от очевидно доброто му възпитание.
Андрей спазваше етикета и неписаните правила на най-висшия орган в държавата! За разлика от повечето от тези опитни политици, които ни посрещнаха там. Андрей уважаваше институцията и подбираше внимателно думите, облеклото и въобще цялостното си поведение.
Като председател на парламентарна група Андрей имаше право на служебен автомобил. И докато всички други председатели на парламентарни групи идваха със служебни автомобили, Андрей идваше на работа с личния си автомобил, идваше с градски транспорт или пеша. И не се поблазни нито веднъж да се ползва от привилегиите, които заеманата от него позиция му даваше като възможност.
Когато бе избран за подуправител на БНБ, Андрей преустанови партийната си дейност. И не направи изключение. Така е и до днес. Защото това изисква закона, а Андрей е човек, който се е научил да го спазва.
За тези малко повече от 4 години откакто го познавам не чух лоша дума за него. Вероятно и това е показателно.
И казвам всички тези неща, защото те трябва да се знаят!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
13:49 29.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #29
13:50 29.01.2026
3 Мъжът
13:50 29.01.2026
4 Това
13:50 29.01.2026
5 Хубаво аре разбрахме
13:51 29.01.2026
6 Дедо
Коментиран от #18, #20
13:51 29.01.2026
7 много лъжци
13:51 29.01.2026
8 Лена хищна хиена
13:51 29.01.2026
9 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #13
13:52 29.01.2026
10 хихи
13:53 29.01.2026
11 цццц
13:53 29.01.2026
12 преместих го
13:53 29.01.2026
13 Миро Рогача
До коментар #9 от "Архимандрисандрит Бибиян":Казано с една дума:Баджанак.
13:54 29.01.2026
14 Въпросче
13:54 29.01.2026
15 Гост
13:54 29.01.2026
16 Мъжът на Лена
И двамата са безлични!
Коментиран от #21, #41
13:56 29.01.2026
17 Бай Араб
13:57 29.01.2026
18 Факт
До коментар #6 от "Дедо":Къде е женати в момента!?
Коментиран от #27
13:58 29.01.2026
19 цццц
13:58 29.01.2026
20 Пенчо доктора
До коментар #6 от "Дедо":Лопатар
13:58 29.01.2026
21 Бай Араб
До коментар #16 от "Мъжът на Лена":Е кой е бащата на детето?
Коментиран от #30
13:58 29.01.2026
22 Хипотетично
Ще стане служебен премиер при личното му условие да няма към него скрити условия, (каквото и да намеква така ясно и винаги открито назоваващия нередностите кандидат)
13:58 29.01.2026
23 007 /агент/
А с тези хвалби - на миро славчо в кърпа му е вързано някое топло кресло, щото и мустакатата вече.....
Простено му е... Човека семейство храни. Е не е глава на семейството, но все пак...
13:58 29.01.2026
24 един от мъжете
13:58 29.01.2026
25 Мъро
13:59 29.01.2026
26 цццц
14:00 29.01.2026
27 Дедо
До коментар #18 от "Факт":Па знам ли я.... И без това не моа я гледам последните 20 годин.
14:01 29.01.2026
28 гЮров на бЮро и бЮрокрацията
14:01 29.01.2026
29 Това,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Че си учредител, а сега само държиш vc на Централна какво ли говори за теб ?
14:01 29.01.2026
30 Това което не знаем е
До коментар #21 от "Бай Араб":Дали пък Гюров не е баща на детето на Ленчето, опазил Господ!
14:01 29.01.2026
31 Сатана Z
Някакъв Мирослав Иванов по-известен с това ,че е мъж на кака Лена.Добър бекграунд.Кирчо го е окачил на стената с трофеите.
Коментиран от #33
14:02 29.01.2026
32 ПП(Промяна на Пола)
ДАНО НЕ Е ПРО$ТО КАТО н€го!
14:03 29.01.2026
33 Гост
До коментар #31 от "Сатана Z":Киро е чапкънин.
14:03 29.01.2026
34 безпартиен
14:04 29.01.2026
35 Гърди гъди
14:04 29.01.2026
36 хах
14:05 29.01.2026
37 Гюрова
14:09 29.01.2026
38 МВР служител
Коментиран от #44, #55, #62
14:09 29.01.2026
39 ППарапетман
14:09 29.01.2026
40 Боруна Лом
14:10 29.01.2026
41 Бащата
До коментар #16 от "Мъжът на Лена":На детето, което дядо му го уби при ПТП при Телиш!
И той като мъжът на Лена си няма име!
14:10 29.01.2026
42 Похвално слово
14:10 29.01.2026
43 Хаха
14:10 29.01.2026
44 заинтригован
До коментар #38 от "МВР служител":Това показания на черепа ли са или споделяш кошмарни съновидения.
14:13 29.01.2026
45 От написаното разбрах
14:18 29.01.2026
46 на Миpо рoгачa
14:19 29.01.2026
47 456
14:20 29.01.2026
48 Айде бе
14:22 29.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Анонимен
14:26 29.01.2026
51 неро зеро
14:27 29.01.2026
52 Гост
14:27 29.01.2026
53 Щом този хубостник го познава
14:29 29.01.2026
54 Реалист
14:29 29.01.2026
55 Промяна
До коментар #38 от "МВР служител":ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КАКВИ ПАСКВИЛИ ПО ЧЕРЕПИТЕ ЩО НЕ ОТИДЕШ ДА РАЗКОПАЕШ У БОЖКОВИ ЖАЛКИ АНТИБЪЛГАРИ ЗА НЯКОЛКО ЦЕНТА АНТИБЪЛГАРИ
14:29 29.01.2026
56 Абсурдистан
14:30 29.01.2026
57 Мъжът на Лена ли!
14:33 29.01.2026
58 Иван
14:35 29.01.2026
59 Гошо
14:37 29.01.2026
60 БАРС
14:38 29.01.2026
61 Хе!
14:41 29.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.