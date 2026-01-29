Вече има и второ "да": Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер

Новини
29 Януари, 2026 15:30 2 614 84

"Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”. Ще приема, ако тя прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме поста на служебен министър-председател. Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова, съобщават от Нова телевизия.
"Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”. Ще приема, ако тя прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова.

Пред журналисти тя каза, че от 15 години е държавен служител и работи за благополучието на хората.
„Да” президентът чу и от третия подуправител на БНБ Андрей Гюров. Досега поста отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, подуправителите на централната банка Петър Чобанов и Радослав Миленков и омбудсманът Велислава Делчева.


  • 1 Ох, майко

    109 1 Отговор
    Те тая ще ни оправи.

    Коментиран от #50

    15:31 29.01.2026

  • 2 Може, може

    87 1 Отговор
    Тя по навик...

    15:31 29.01.2026

  • 3 А честито

    44 22 Отговор
    на народа! Много ме съмнява .че кукумявката президент ще полегне и ще я назначи!

    15:32 29.01.2026

  • 4 Хипотетично

    21 37 Отговор
    Изненада за екс президента! прът в колата на Гюров.

    15:32 29.01.2026

  • 5 Сатана Z

    23 9 Отговор
    Заместниците вписани в домовата книга са си заместници.Не стават за ПМ според закона ,който категорично упоменава кой може да изпълнява тази длъжност и за заместниците не става дума.

    15:32 29.01.2026

  • 6 ха ха

    19 28 Отговор
    Шиши им го н.....апомпа за пореден път....... Истината, че и тази и Гюро не стават ..просто не стават....

    Коментиран от #68

    15:32 29.01.2026

  • 7 Те тая се бори за Трудовата книжка

    51 4 Отговор
    Там ще пише, че е била Премиер!
    Ще вземе голяма пенсия!

    15:32 29.01.2026

  • 8 Сила

    32 15 Отговор
    Е сега Черепа го закъса ....много "грубо"ще му стане !!! Тая каквато е злопаметна ....

    Коментиран от #15

    15:33 29.01.2026

  • 9 Любопитен

    87 9 Отговор
    Какво падение! Тази, която на 2 магарета сламата не може да раздели, не е създала семейство, откъдето мине, след нея само скандали - какъв пример даваме на младите хора?!

    15:33 29.01.2026

  • 10 Онли фен

    63 2 Отговор
    Сега в министерството студио на Онли Фенс ли ще правят?

    15:33 29.01.2026

  • 11 Макс

    50 4 Отговор
    КОЙ я активира ?

    Коментиран от #14, #63

    15:34 29.01.2026

  • 12 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    49 1 Отговор
    тази МНОГО ГИ € ПО€МАЛА,ТА ТОЗИ ПО$Т ЛИ НЯМА ДА ПО€М€...!?

    15:35 29.01.2026

  • 13 Читател

    56 1 Отговор
    Момичето за "специални поръчки" от sms -те на един финансов министър, бившръководитл на КЗП, спещу който с отворено писмо излязоха служители на организацията, че ен познава законите, а "подвизите" й вАгенция по вписванията?!

    15:36 29.01.2026

  • 14 Факт

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Макс":

    Пиздев!

    15:37 29.01.2026

  • 15 да бе, да

    35 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Тя ходила в офиса му, за да може той да я изнасилва. И така няколко пъти. Не й завиждам на Йотова, егати избора, дето й дадоха. После се сетих, че тя пък обикаля с бял чаршаф, и спрях да я съжалявам.

    15:37 29.01.2026

  • 16 Наблюдател

    60 4 Отговор
    Какъв премиер може да бъде тази, която няма опит, според собствените й приказки не разбирала от политика, не създала дори семейство?! С какво я запомнихме, освен със скандалите, които твори - девойка за "специални поръчки" от sms -те на един финансов министър, с писмото на служители в КЗП срещу нея, защото не познава законите и уронва престижа на институцията и още, и още ... Боже, пази България от хора без чувство за реална оценка за себе си!

    15:38 29.01.2026

  • 17 Лост

    51 3 Отговор
    И какво точно е постигнала за благополучието на хората през тези 15 години?Той и Пеевски каза,че работи за народа.

    15:38 29.01.2026

  • 18 123456

    30 1 Отговор
    те си мислят , че е като гримирането , като ти омръзне и можеш да се разгримираш

    15:38 29.01.2026

  • 19 Дядо ви Курти от село пиперково

    69 4 Отговор
    Тази не беше ли девойката на Владислав горанов която получаваше ценни указания,когато беше в председател на комисията по хазарта..
    Не беше ли връзката на мафията с Васил Божков-черепа, който плащаше рекет,за до не плаща данъци от хазарт.
    Тази ли ще става министър председател?
    Няма такова дъно никъде по света...

    15:39 29.01.2026

  • 20 Бончо

    12 40 Отговор
    Ха сега да видим обвързаностите на Йотова: дали ще се спре на човек, който от почти две години не ходи на работа и изобщо не е свързан с поста му на трети подуправител на БНБ или ще избере тази млада дама (наподобява ми малко на сегашната премиерша на Италия), която от 15 години е държавен служител и работи за благополучието на хората.

    15:39 29.01.2026

  • 21 Опа

    8 38 Отговор
    Дано да изберат нея. Тя не е от никоя партия, а Гюров е от ППДБ. Но ми се струва, че Радев вече наредил служебния кабинет и ще изберат Гюров. Ще сложат министри, които ще бутат Радев, ППДБ и Доган. Това е бъдещата сглобка, която ни готвят.

    Коментиран от #65

    15:39 29.01.2026

  • 22 Олеееее майко

    50 5 Отговор
    И тая киффла Мария Филипова самочувствие има че за служебен премиер става. Просто е покъртително до какви низини стигнахме

    15:39 29.01.2026

  • 23 ФЕЙК - либераст

    15 12 Отговор
    Щом такива "красавици и умнотии" като Урсулата и Каята са начело на Европейския съюз, наша Мария поне има фаца и дядо Дони с мерак ще я приема!

    15:40 29.01.2026

  • 24 Хаха

    4 30 Отговор
    Сега ако Йотова назначи партийният функционер на ППДБ всичко е ясно.

    Коментиран от #46

    15:41 29.01.2026

  • 25 Бончо

    36 1 Отговор
    Една от Пеевските м4стийки разбира се, че ще каже да ...

    Коментиран от #38

    15:41 29.01.2026

  • 26 Цвете

    44 2 Отговор
    ТАЗИ ПРАЗНОГЛАВА КУХА ЛЕЙКА, ЗА КАКВА СЕ МИСЛИ ? БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ТАКИВА, ДЕТО НЕЗНАЯТ ,КАКВО РАБОТЯТ? 🙈🙊🙉🤡👎

    Коментиран от #36

    15:41 29.01.2026

  • 27 Щрак

    27 1 Отговор
    марийка на портрет...

    15:42 29.01.2026

  • 28 Европа погина

    34 1 Отговор
    от тез кифли!

    15:42 29.01.2026

  • 29 Ами тя ще бъди

    25 1 Отговор
    Още преди да я изберат за зам.омбутсман се знаеше, че евентуално я готвят за този пост. Нали знаете важно е кой те предлагат ............ ха ха.

    .

    15:43 29.01.2026

  • 30 Цвете

    25 3 Отговор
    ТАЗИ ПРАЗНОГЛАВА КУХА ЛЕЙКА, ЗА КАКВА СЕ МИСЛИ ? БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ТАКИВА, ДЕТО НЕЗНАЯТ ,КАКВО РАБОТЯТ? 🙈🙊🙉🤡👎

    Коментиран от #43

    15:43 29.01.2026

  • 31 Хххххххх

    33 2 Отговор
    Винаги е работела за хората , да уточни за кой хора? Защото ние знаем кои са тези хора, а те са Бойко, Делянчо и Черепа. Пази боже сляпо да прегледа!

    Коментиран от #45

    15:43 29.01.2026

  • 32 Пиленцето на батко

    19 2 Отговор
    иска да става голяма бяла птица

    15:44 29.01.2026

  • 33 Жълтопаветен кърлеж

    5 16 Отговор
    Никой не иска да управлява с ППДБ освен Радев и Доган.

    15:45 29.01.2026

  • 34 Ами тя ще бъди

    15 0 Отговор
    Още преди да я изберат за зам.омбутсман се знаеше, че евентуално я готвят за този пост. Нали знаете важно е кой те предлагат ............ ха ха.

    .

    15:45 29.01.2026

  • 35 Азът

    31 2 Отговор
    Тя Мария Филипова по принцип само "да" казва, така че, не е изненада как е отговорила.

    15:46 29.01.2026

  • 36 Коко

    25 4 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Тази ходеше редовно при Васил Божков-черепа да я изнасилва преди години, когато черепа плащаше на мафията рекет за да си спаси хазарта..

    Коментиран от #83

    15:46 29.01.2026

  • 37 Българин

    4 11 Отговор
    Тая става!

    15:47 29.01.2026

  • 38 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Бончо":

    АБЕ БОНЧО А ТИ СИ ШАРЛАТАНСКАТА ТАКАВА БОНЧО СПРИ ДА ОБИЖДАШ ШАРЛАТАНИНО

    15:48 29.01.2026

  • 39 Отвратен

    12 3 Отговор
    ЕГОЦЕНТРИЧКА, работеща единствено за джоба си! Бог да пази България!

    15:48 29.01.2026

  • 40 Данса

    16 5 Отговор
    Тази е личната компаньонк@ на мафията герб-дпс.
    Колко пъти е източила двете прасета..Сега и премиер...Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха

    Коментиран от #48

    15:49 29.01.2026

  • 41 Ще им се разбъркат плановете

    6 13 Отговор
    Ами Гюров в момента е разследван от съдебната власт и ако стане премиер ще са нелигитимни решенията му. По-добре тази сладка женичка да организира изборите, защото другото е нарушение на закона!

    Коментиран от #55

    15:49 29.01.2026

  • 42 Българин

    10 3 Отговор
    Това момиченце въобще не знае за какво става дума. Обяснението, че била 15 години държавен служител /ерго затова има знания и опит за служебен премиер/ е меко казано смехотворно.
    Призовавам Ренета Инджова да загърби мъката си в името на България и да направи партия. Всички ще бъдат изненадани от резултата й. Със сигурност ще обере електората на всички бивши и бъдещи месии- Слави, царя, Бойко, Шиши, Радев, Петков, Василев, Костадинов и т.н..
    Българино мисли като гласуваш. Пътя ни е само в Европа.

    15:49 29.01.2026

  • 43 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    А ТИ ЗА ТЕЗИ КЛЕВЕТИЗАСЛУЖАВАШ ДЕЛО ДА ТИ СЕ ЗАВЕДЕ ЗНАЕШ ЛИ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ НЯКАКВИ ПОДВИЗАВАЩИ СЕ ЩЕ КЛЕВЕТЯТ ХОРА НА ПОЗИЦИИ БЕЗ ИЗОБЩО ДА ГИ ПОЗНАВАТ

    15:50 29.01.2026

  • 44 Стоев

    14 4 Отговор
    Това е дъното!

    Коментиран от #56

    15:50 29.01.2026

  • 45 Бончо

    6 9 Отговор

    До коментар #31 от "Хххххххх":

    Е, за кого да работи? За Кокорчо, Просто Киро - Парапета, Рашков - дружката с митническата мафия и 25-те тоалетни (притежавани от жена му) за Джуджето Атанасов или за Гела?

    15:50 29.01.2026

  • 46 Иванич

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Какво, например, е ясно, моля за уточнение?

    15:51 29.01.2026

  • 47 Българин

    2 7 Отговор
    РАдев ще трябва да работи за тандема ДПС-ГЕРБ. Така че само Заместник-омбудсманът Мария Филипова може да е премиер!

    15:51 29.01.2026

  • 48 Тройка

    17 1 Отговор

    До коментар #40 от "Данса":

    Ама тя и с двамата ли се такова ? Аз си мислех ,че само с Прасето?

    15:51 29.01.2026

  • 50 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ох, майко":

    Ма да ти кажа нямам против да ни оправи.

    15:52 29.01.2026

  • 51 БЪхти държавата

    22 3 Отговор
    Тази беше на влаТко горанов личната държанка.
    Цялата мафия я плющ.я с години докато беше по младичка...Божков-черепа плащаше рекета през нея...

    Коментиран от #61

    15:53 29.01.2026

  • 52 Мераклия

    13 2 Отговор
    За разлика от другите тая поне има визия на маги стралка !

    15:53 29.01.2026

  • 53 бай Ставри

    7 5 Отговор
    Това е най-подходящия министър председател на България ... за среща с президента на USA - Доналд Тръмп. След такава среща Мелания може да се окаже отявлен демократ и либерал.

    15:54 29.01.2026

  • 54 Опасен чар

    14 3 Отговор
    Тази е пробита отвсякъде. Много, юного човек на свинчука и толупа. Ако,недай Боже, Йотова я сложи тази,това е краят на България и ще означава, че мафията е победител.

    Коментиран от #57

    15:55 29.01.2026

  • 55 Стефко

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ще им се разбъркат плановете":

    Къде е разследван и от кого)))? Не се наразследвахте , но сега сериозно, по вероятно е да дойде време за привличане към наказателна отговорност срещу правосъдната система. Примерите са много.

    15:56 29.01.2026

  • 56 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #44 от "Стоев":

    ДЪНОТО ЛИ ХАХАХАХА ДЪНОТО СА ШАРЛАТАНИЯТА КОЯТО 5 ГОДИНИ Е ПРЕВЗЕЛА ДЪРЖАВАТА И САБОТИРА ВСИЧКО ТУК С МЕТЕЖИ ИСКАТ СЛУЖЕБНО ВЛАСТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ТОВА Е ДЪНОТО БЕЗЗАКОНИЕТО ШАРЛАТАНСКО

    15:58 29.01.2026

  • 57 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #54 от "Опасен чар":

    СВИНЧУКА СИ ТИ ДРАСКАЧО А Е ВРИМЕ В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ СПАЗВАТ ИСТИНСКИТЕ ЗАКОНИ НЕ ВА МЕТЕЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН

    15:59 29.01.2026

  • 58 логика

    8 2 Отговор
    То не е само да се съгласиш, но трябва да можеш да свършиш работа. Тази кандидатка не я виждам, че може да свърши работата и да проведе честни избори. Нека всеки да си знае мястото и възможностите.

    16:00 29.01.2026

  • 59 нннн

    6 1 Отговор
    Шахматист:
    Дебютът е Cвинcки гамбит, вариант Tиквa.

    16:01 29.01.2026

  • 60 Тончо

    4 10 Отговор
    Бих бил благодарен ако тези, които пишат негативни коментари против Мария Филипова да изредят качествата на другия кандидат - Гюров, който от почти две години не ходи на работа и оттогава не е свързан с поста му на трети подуправител на БНБ. Та, с какво този Гюров е доказал, че може да бъде по-добър служебен премиер от дамата? С това, че е бил 3 - 4 пъти депутат в НС от партия ПП, бил е председател на парламентарната група на същата партия... с това ли? Та този Гяуров се е оказал пълен провал като банкер в БНБ, където НЯМА и година реален трудов стаж!

    Коментиран от #75

    16:01 29.01.2026

  • 61 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "БЪхти държавата":

    51 ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА И СЕ ЗАВЕДЕ ДЕЛО ЗА КРЕВЕТА ПО САЙТОВЕТЕ СЕ РАЗПРАХТЕ ПО ШАРЛАТАНСКИ ДА ВИЛНЕЕТЕ РЕШИЛИ ЧЕ САМО ВИЕ ЖИВЕЕТЕ ТУК НЕ НА ШАРЛАТАНИЯТА ВЪН

    16:01 29.01.2026

  • 62 Като нормален

    4 3 Отговор
    хетеросексуален мъж ще избера хубавата мацка. Който предпочита педигри пал и колоездачи без седалки си и негова работа.

    16:04 29.01.2026

  • 63 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Макс":

    А КОЙ АКТИВИРА ГЮРО КОЙТО ДАЖЕ НЕ РАБОТИ В БНБ ОТСТРАНЕН Е ВОДЯТ СЕ ДЕЛА БЕЗРАБОТЕН Е ГЮРО КАК ТАКА ЩЕ СЕ НАВЛИЧА ЗА СЛУЖЕБЕН

    Коментиран от #66

    16:05 29.01.2026

  • 64 Мнение

    3 1 Отговор
    Няма да е тя, за какво е нужен заместник на кухата лейка?

    16:07 29.01.2026

  • 65 да бе, да

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Опа":

    Как мислиш, че се става председател на Комисията за защита на потребителите без да си партийно назначение. Филипова е човек на ГЕРБ, а за поста зам.-омбудсман я посочи Пеевски. Нищо общо няма с партиите Мара, ама нищо общо. А каква куха лейка е можеш да разбереш от медийните й участия. Положението е направо трагично.

    Коментиран от #82

    16:07 29.01.2026

  • 67 Ддд

    1 1 Отговор
    Не дай Боже!

    16:08 29.01.2026

  • 68 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха":

    Лили и Боко накрая може да не стигнат и до затвора, поне не и живи.

    Коментиран от #79

    16:09 29.01.2026

  • 69 Тервел

    8 2 Отговор
    България е държавата на Шиши където юристи завършили в Софийския университет стават юрисконсулти ,а тези завършили право в Югозападния, УНСС и Великотърновския стават висши съдии,главни прокурори , зам.омбудсмани и кандидатки за Премиер

    16:10 29.01.2026

  • 70 Някоя друга

    7 2 Отговор
    Порно актриса нямаме ли?

    16:11 29.01.2026

  • 71 Гедер

    4 2 Отговор
    Кадрите на Дебелян Дубайския са или мутри и ММА бойци или танцьорки и моделки на повикване като тази убавица. Ако продължава така , следващата стъпка на Дебелян ще е да назначава ромски барони на висши държавни длъжности.

    16:12 29.01.2026

  • 72 Тервел

    2 1 Отговор
    Това е несериозно. Миската 85 набор , неженена ,без деца , завършила УНСС. Това майтап ли е?

    16:14 29.01.2026

  • 73 Уса

    1 1 Отговор
    Сякаш избираме някой да ни представя на пдрс кото сборище "евровизия"

    16:14 29.01.2026

  • 74 Тая ,

    3 1 Отговор
    която Васил Божков се опитал уж да изнасили , ли ? Падението в страната е като лавина , няма спиране

    16:14 29.01.2026

  • 75 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Тончо":

    Тончо, това, че Марийка не става за нищо, освен за любов, не означава, че от Андрейчо става нещо. Никаква връзка няма едното с другото. Имаме некачествени хора, поставени от други некачествени хора на високи позиции. Където да бутнеш все некадърно безличие излиза. Посочи ми поне един, заел висок пост в държавната администрация, който да има авторитет в обществото, да е възпитан, добре образован и компетентен? Поне един.

    16:14 29.01.2026

  • 76 Гларус

    1 1 Отговор
    Кеф,кеф,за благото, за радостта.Като ученичка е.Кеф.

    16:15 29.01.2026

  • 77 Тя като гледам

    3 1 Отговор
    Е готова и други неща да поеме

    И много да се забавлява с тях

    16:16 29.01.2026

  • 78 Македонка

    0 1 Отговор
    Най-редкият човешки жребий е възможността да избираш
    между баджанаци и бад жаци.
    Нека да е зима,
    сух суджук да има,
    два бад жака бели,
    цинцорани напращели,
    сняг да превалява,
    к. ю. р корав да стaва,
    вино и ракия,
    п...а арабия,
    нека да е зима!

    16:17 29.01.2026

  • 79 така ли мислиш

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ха ха ха":

    И кой ще ги замете....някой с розова коса и пенюар ли...или веган ходещ на фитнес и си скубещ веждите, но гласуващ за пп дб... смях в залата... смях

    16:19 29.01.2026

  • 80 Промяна

    1 0 Отговор
    ПРОЧЕТОХ НАПИСАНОТО ТУК НА НЯКОИ ОТГОВОРИХ 2026 ГОДИНА Е БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И СМЯТАМ ЧЕ ЩЕ СЕ РАЗВИВА КАТО ТАКАВА ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ МЕТЕЖИ КОИТО СА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ ЗАКОННОСТТА ДЕМОКРАЦИЯТА ПРАВОСЪДИЕТО СЛЕД ЧЕРНАТА РЕКА ВИНАГИ ИДВА ЗЛАТНАТА ДА ЗНАЕТЕ

    16:20 29.01.2026

  • 81 Граовец

    1 0 Отговор
    Гюров от страна на ПП, Филипова от страна на ДПС-НН, утре Главчев от страна на ГЕРБ

    16:21 29.01.2026

  • 82 Тунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "да бе, да":

    Виж другарю, времената се промениха и лъжите ви, които преди години минаваха, вече не могат да минат!! Има интернет и хората лесно могат да проверят фактите! Дамата е предложена на НС за да бъде гласувана и избрана за заместник-омбудсман от сегашния омбудсман Велислава Делчева! Това е направено от комисия след проведено ПУБЛИЧНО изслушване на няколко кандидати! Филипова е предложена на Делчева като кандидат от страна Българската национална асоциация на активните потребители! За всичко това има ФАКТИ - копия на писма, предложения, подписани и т.н. Ти другарю, какво може да предложиш като факти и доказателства, че Филипова е човек на ГЕРБ и че е била посочена за поста зам.-омбудсман от Пеевски? Жалка история сте!!!

    16:23 29.01.2026

  • 83 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Коко":

    Коко а ти заедно с нея ли ходеше та така обилно пишеш тук ВИДЯ ли там ли беше ИЛИ си човек на Божков или си бил там лично или лъжеш КОКо много лъжеш

    16:24 29.01.2026

  • 84 Македонка

    0 0 Отговор
    ... след 9 - национализараха, след 10-ти - приватизираха.
    Комуняги. Не са един, много са. "Силни" са.

    16:24 29.01.2026

