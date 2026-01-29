Вече има и второ "да": Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме поста на служебен министър-председател. Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова, съобщават от Нова телевизия.
"Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”. Ще приема, ако тя прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова.
Пред журналисти тя каза, че от 15 години е държавен служител и работи за благополучието на хората.
„Да” президентът чу и от третия подуправител на БНБ Андрей Гюров. Досега поста отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, подуправителите на централната банка Петър Чобанов и Радослав Миленков и омбудсманът Велислава Делчева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох, майко
Коментиран от #50
15:31 29.01.2026
2 Може, може
15:31 29.01.2026
3 А честито
15:32 29.01.2026
4 Хипотетично
15:32 29.01.2026
5 Сатана Z
15:32 29.01.2026
6 ха ха
Коментиран от #68
15:32 29.01.2026
7 Те тая се бори за Трудовата книжка
Ще вземе голяма пенсия!
15:32 29.01.2026
8 Сила
Коментиран от #15
15:33 29.01.2026
9 Любопитен
15:33 29.01.2026
10 Онли фен
15:33 29.01.2026
11 Макс
Коментиран от #14, #63
15:34 29.01.2026
12 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
15:35 29.01.2026
13 Читател
15:36 29.01.2026
14 Факт
До коментар #11 от "Макс":Пиздев!
15:37 29.01.2026
15 да бе, да
До коментар #8 от "Сила":Тя ходила в офиса му, за да може той да я изнасилва. И така няколко пъти. Не й завиждам на Йотова, егати избора, дето й дадоха. После се сетих, че тя пък обикаля с бял чаршаф, и спрях да я съжалявам.
15:37 29.01.2026
16 Наблюдател
15:38 29.01.2026
17 Лост
15:38 29.01.2026
18 123456
15:38 29.01.2026
19 Дядо ви Курти от село пиперково
Не беше ли връзката на мафията с Васил Божков-черепа, който плащаше рекет,за до не плаща данъци от хазарт.
Тази ли ще става министър председател?
Няма такова дъно никъде по света...
15:39 29.01.2026
20 Бончо
15:39 29.01.2026
21 Опа
Коментиран от #65
15:39 29.01.2026
22 Олеееее майко
15:39 29.01.2026
23 ФЕЙК - либераст
15:40 29.01.2026
24 Хаха
Коментиран от #46
15:41 29.01.2026
25 Бончо
Коментиран от #38
15:41 29.01.2026
26 Цвете
Коментиран от #36
15:41 29.01.2026
27 Щрак
15:42 29.01.2026
28 Европа погина
15:42 29.01.2026
29 Ами тя ще бъди
.
15:43 29.01.2026
30 Цвете
Коментиран от #43
15:43 29.01.2026
31 Хххххххх
Коментиран от #45
15:43 29.01.2026
32 Пиленцето на батко
15:44 29.01.2026
33 Жълтопаветен кърлеж
15:45 29.01.2026
34 Ами тя ще бъди
.
15:45 29.01.2026
35 Азът
15:46 29.01.2026
36 Коко
До коментар #26 от "Цвете":Тази ходеше редовно при Васил Божков-черепа да я изнасилва преди години, когато черепа плащаше на мафията рекет за да си спаси хазарта..
Коментиран от #83
15:46 29.01.2026
37 Българин
15:47 29.01.2026
38 Промяна
До коментар #25 от "Бончо":АБЕ БОНЧО А ТИ СИ ШАРЛАТАНСКАТА ТАКАВА БОНЧО СПРИ ДА ОБИЖДАШ ШАРЛАТАНИНО
15:48 29.01.2026
39 Отвратен
15:48 29.01.2026
40 Данса
Колко пъти е източила двете прасета..Сега и премиер...Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха
Коментиран от #48
15:49 29.01.2026
41 Ще им се разбъркат плановете
Коментиран от #55
15:49 29.01.2026
42 Българин
Призовавам Ренета Инджова да загърби мъката си в името на България и да направи партия. Всички ще бъдат изненадани от резултата й. Със сигурност ще обере електората на всички бивши и бъдещи месии- Слави, царя, Бойко, Шиши, Радев, Петков, Василев, Костадинов и т.н..
Българино мисли като гласуваш. Пътя ни е само в Европа.
15:49 29.01.2026
43 Промяна
До коментар #30 от "Цвете":А ТИ ЗА ТЕЗИ КЛЕВЕТИЗАСЛУЖАВАШ ДЕЛО ДА ТИ СЕ ЗАВЕДЕ ЗНАЕШ ЛИ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ НЯКАКВИ ПОДВИЗАВАЩИ СЕ ЩЕ КЛЕВЕТЯТ ХОРА НА ПОЗИЦИИ БЕЗ ИЗОБЩО ДА ГИ ПОЗНАВАТ
15:50 29.01.2026
44 Стоев
Коментиран от #56
15:50 29.01.2026
45 Бончо
До коментар #31 от "Хххххххх":Е, за кого да работи? За Кокорчо, Просто Киро - Парапета, Рашков - дружката с митническата мафия и 25-те тоалетни (притежавани от жена му) за Джуджето Атанасов или за Гела?
15:50 29.01.2026
46 Иванич
До коментар #24 от "Хаха":Какво, например, е ясно, моля за уточнение?
15:51 29.01.2026
47 Българин
15:51 29.01.2026
48 Тройка
До коментар #40 от "Данса":Ама тя и с двамата ли се такова ? Аз си мислех ,че само с Прасето?
15:51 29.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гост
До коментар #1 от "Ох, майко":Ма да ти кажа нямам против да ни оправи.
15:52 29.01.2026
51 БЪхти държавата
Цялата мафия я плющ.я с години докато беше по младичка...Божков-черепа плащаше рекета през нея...
Коментиран от #61
15:53 29.01.2026
52 Мераклия
15:53 29.01.2026
53 бай Ставри
15:54 29.01.2026
54 Опасен чар
Коментиран от #57
15:55 29.01.2026
55 Стефко
До коментар #41 от "Ще им се разбъркат плановете":Къде е разследван и от кого)))? Не се наразследвахте , но сега сериозно, по вероятно е да дойде време за привличане към наказателна отговорност срещу правосъдната система. Примерите са много.
15:56 29.01.2026
56 Промяна
До коментар #44 от "Стоев":ДЪНОТО ЛИ ХАХАХАХА ДЪНОТО СА ШАРЛАТАНИЯТА КОЯТО 5 ГОДИНИ Е ПРЕВЗЕЛА ДЪРЖАВАТА И САБОТИРА ВСИЧКО ТУК С МЕТЕЖИ ИСКАТ СЛУЖЕБНО ВЛАСТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ТОВА Е ДЪНОТО БЕЗЗАКОНИЕТО ШАРЛАТАНСКО
15:58 29.01.2026
57 Промяна
До коментар #54 от "Опасен чар":СВИНЧУКА СИ ТИ ДРАСКАЧО А Е ВРИМЕ В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ СПАЗВАТ ИСТИНСКИТЕ ЗАКОНИ НЕ ВА МЕТЕЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН
15:59 29.01.2026
58 логика
16:00 29.01.2026
59 нннн
Дебютът е Cвинcки гамбит, вариант Tиквa.
16:01 29.01.2026
60 Тончо
Коментиран от #75
16:01 29.01.2026
61 Промяна
До коментар #51 от "БЪхти държавата":51 ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА И СЕ ЗАВЕДЕ ДЕЛО ЗА КРЕВЕТА ПО САЙТОВЕТЕ СЕ РАЗПРАХТЕ ПО ШАРЛАТАНСКИ ДА ВИЛНЕЕТЕ РЕШИЛИ ЧЕ САМО ВИЕ ЖИВЕЕТЕ ТУК НЕ НА ШАРЛАТАНИЯТА ВЪН
16:01 29.01.2026
62 Като нормален
16:04 29.01.2026
63 Промяна
До коментар #11 от "Макс":А КОЙ АКТИВИРА ГЮРО КОЙТО ДАЖЕ НЕ РАБОТИ В БНБ ОТСТРАНЕН Е ВОДЯТ СЕ ДЕЛА БЕЗРАБОТЕН Е ГЮРО КАК ТАКА ЩЕ СЕ НАВЛИЧА ЗА СЛУЖЕБЕН
Коментиран от #66
16:05 29.01.2026
64 Мнение
16:07 29.01.2026
65 да бе, да
До коментар #21 от "Опа":Как мислиш, че се става председател на Комисията за защита на потребителите без да си партийно назначение. Филипова е човек на ГЕРБ, а за поста зам.-омбудсман я посочи Пеевски. Нищо общо няма с партиите Мара, ама нищо общо. А каква куха лейка е можеш да разбереш от медийните й участия. Положението е направо трагично.
Коментиран от #82
16:07 29.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ддд
16:08 29.01.2026
68 Ха ха ха
До коментар #6 от "ха ха":Лили и Боко накрая може да не стигнат и до затвора, поне не и живи.
Коментиран от #79
16:09 29.01.2026
69 Тервел
16:10 29.01.2026
70 Някоя друга
16:11 29.01.2026
71 Гедер
16:12 29.01.2026
72 Тервел
16:14 29.01.2026
73 Уса
16:14 29.01.2026
74 Тая ,
16:14 29.01.2026
75 хмм
До коментар #60 от "Тончо":Тончо, това, че Марийка не става за нищо, освен за любов, не означава, че от Андрейчо става нещо. Никаква връзка няма едното с другото. Имаме некачествени хора, поставени от други некачествени хора на високи позиции. Където да бутнеш все некадърно безличие излиза. Посочи ми поне един, заел висок пост в държавната администрация, който да има авторитет в обществото, да е възпитан, добре образован и компетентен? Поне един.
16:14 29.01.2026
76 Гларус
16:15 29.01.2026
77 Тя като гледам
И много да се забавлява с тях
16:16 29.01.2026
78 Македонка
между баджанаци и бад жаци.
Нека да е зима,
сух суджук да има,
два бад жака бели,
цинцорани напращели,
сняг да превалява,
к. ю. р корав да стaва,
вино и ракия,
п...а арабия,
нека да е зима!
16:17 29.01.2026
79 така ли мислиш
До коментар #68 от "Ха ха ха":И кой ще ги замете....някой с розова коса и пенюар ли...или веган ходещ на фитнес и си скубещ веждите, но гласуващ за пп дб... смях в залата... смях
16:19 29.01.2026
80 Промяна
16:20 29.01.2026
81 Граовец
16:21 29.01.2026
82 Тунчо
До коментар #65 от "да бе, да":Виж другарю, времената се промениха и лъжите ви, които преди години минаваха, вече не могат да минат!! Има интернет и хората лесно могат да проверят фактите! Дамата е предложена на НС за да бъде гласувана и избрана за заместник-омбудсман от сегашния омбудсман Велислава Делчева! Това е направено от комисия след проведено ПУБЛИЧНО изслушване на няколко кандидати! Филипова е предложена на Делчева като кандидат от страна Българската национална асоциация на активните потребители! За всичко това има ФАКТИ - копия на писма, предложения, подписани и т.н. Ти другарю, какво може да предложиш като факти и доказателства, че Филипова е човек на ГЕРБ и че е била посочена за поста зам.-омбудсман от Пеевски? Жалка история сте!!!
16:23 29.01.2026
83 Промяна
До коментар #36 от "Коко":Коко а ти заедно с нея ли ходеше та така обилно пишеш тук ВИДЯ ли там ли беше ИЛИ си човек на Божков или си бил там лично или лъжеш КОКо много лъжеш
16:24 29.01.2026
84 Македонка
Комуняги. Не са един, много са. "Силни" са.
16:24 29.01.2026