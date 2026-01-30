Тръмп: Опитите за сближаване на Великобритания и Канада с Китай са много опасни!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като "много опасно“ желанието на Обединеното кралство да се сближи с Китай, предадоха световните агенции.



""Много е опасно за тях да правят това“, каза американският президент, след като британският премиер Киър Стармър, който е на посещение в Пекин вчера заяви, че за страната му е "от жизненоважно значение“ да подобри отношенията си с Китай.



По този повод китайският президент Си Цзинпин и Стармър приветстваха подобряването на отношенията между двете държави, което според тях е необходимо, въпреки че между тях продължават да съществуват сериозни разногласия.



Това е първото посещение в Китай на британски министър-председател от 2018 г. насам и то беше извършено след поредица от визити на други западни лидери, които се стремят да се сближат с Пекин в момент, когато традиционният им американски съюзник става все по-непредсказуем. Сред тези западни лидери беше и канадският премиер Марк Карни.



"Смятам, че за Канада е още по-опасно да прави бизнес с Китай“, добави Доналд Тръмп. "Канада не е в добро състояние и не можете да гледате на Китай като на решение“, допълни той.

Тръмп заяви, че страната му ще отмени сертификацията на канадските самолети "Бомбардие", както и на "всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада“, като ответна мярка заради отказано от Отава сертифициране на американски самолети, предадоха световните агенции.

Американският президент написа в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Канада по "неоправдан, незаконен и систематичен начин“ отказва да предостави сертификация на американските самолети и бизнес джетове "Гълфстрийм 500, 600, 700 и 800".

"С настоящото решение отнемаме сертификацията на техните "Бомбардие Глобал Експрес", както и на всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада, докато "Гълфстрийм" не получи пълна сертификация“, написа Тръмп.

В същата публикация американският президент заплаши да наложи на Канада мита от "50% върху всички въздухоплавателни средства, продавани в САЩ“, ако страната запази забраната за продажба на "продукти на Гълфстрийм“.

След завръщането си на власт Доналд Тръмп започна да нарича тогавашния канадски премиер Джъстин Трюдо "губернатор“ на американски щат, с цел да го унижи и да подчертае желанието си Канада да стане част от САЩ. Наследникът на Трюдо - Марк Карни, който дойде на власт през март, досега беше пощаден от подобна реторика, но след като произнесе реч, в която втвърди тона спрямо САЩ на Световния икономически форум в Давос, тонът на Тръмп към него също се изостри, отбелязва Франс прес.

Премиерът на Канада Марк Карни каза, че очаква американската администрация да уважава канадския суверенитет, след като в медиите се появиха информации за срещи между представители на Държавния департамент на САЩ и активисти от провинция Алберта, предаде Франс прес.

Според "Файненшъл таймс" във Вашингтон са били организирани три тайни срещи с групата "Проект за просперитет на Алберта" , започнала петиция за провеждане на референдум за независимостта на тази канадска петролна провинция, намираща се в западната част на страната.

Запитан от Франс прес, високопоставен служител на Държавния департамент обясни, че ведомството му редовно се среща с представители на гражданското общество. „Както обикновено при подобни рутинни срещи, не са поети никакви ангажименти“, добави той.

Тези разкрития идват на фона на силно напрежение между двата северноамерикански съседа. След завръщането си на власт американският президент Доналд Тръмп започна търговска война срещу канадския си съюзник и редовно отправя заплахи за анексирането му.

Американският министър на финансите Скот Бесънт неотдавна изглежда подкрепи идеята за независима Алберта, като по време на Световния икономически форум в Давос я нарече "естествен партньор за САЩ“ сякаш става дума за отделна държава.

Премиерът на Британска Колумбия - канадска провинция на западното крайбрежие и съседка на Алберта - изрази възмущението си от срещите на привърженици на независимостта на Алберта и ги дефинира като "предателство“.

"Напълно недопустимо е да се иска от чужда сила да помогне за разпадането на тази страна и, между другото, от президент, който не е проявявал особено уважение към канадския суверенитет“, заяви той.

За разлика от квебекското движение за независимост, което съществува от десетилетия и е добре организирано, сепаратисткото движение в Алберта е сравнително ново и разнородно и досега никога не е било смятано за сериозна заплаха за единството на Канада. Според няколко скорошни социологически проучвания едва около една трета от жителите на Алберта биха гласували за независимост на провинцията в случай на референдум.