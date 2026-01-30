Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЕК прие стратегия за „по-интелигентна, модерна и последователна визова политика“

30 Януари, 2026 05:18, обновена 30 Януари, 2026 05:24 509 3

Тя има за цел да направи Европа по-сигурна, просперираща и конкурентоспособна, както и по-влиятелна и ефективна в световен мащаб

ЕК прие стратегия за „по-интелигентна, модерна и последователна визова политика“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) прие първата по рода си стратегия за визова политика на ЕС, която има за цел да направи Европа по-сигурна, просперираща и конкурентоспособна, както и по-влиятелна и ефективна в световен мащаб, чрез „по-интелигентна, модерна и последователна визова политика“.

ЕК набляга на укрепването на визовите лостове като част от укрепването на сигурността на ЕС. Очаква се член 25а от Визовия кодекс да бъде модернизиран, като позволи ограничения (спиране на визите, увеличаване на таксите и удължаване) за държави, които не сътрудничат по отношение на обратното приемане на мигранти и сигурността.

Друг ключов аспект на стратегията са „възможни целенасочени ограничителни мерки за визи“, насочени към спиране, отказ или ограничаване на визите в отговор на „враждебни действия“ от трети държави, които подкопават сигурността на ЕС. Прилагането на съществуващите безвизови режими също трябва да бъде засилено.

Освен това Европейската комисия подчерта, че ЕС внедрява „модерни цифрови инструменти“ за модернизиране на визовия и граничния контрол, включително за предотвратяване на злоупотреби с визи.

ЕК припомни, че през 2022 г. Комисията е приела „ясни насоки“ за деприоритизиране на визите за руснаци и фокусиране върху сигурността и граничния контрол.

През ноември 2025 г. Комисията ограничи издаването на нови многократни визи за руски граждани. Новите ограничения обаче няма да повлияят съществено на туристическия поток към популярни дестинации сред руските туристи, според участници на туристическия пазар и експерти, подчертава RBC.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    ЕсеС и всички негови органи НЕ СА ЕВРОПА❗
    Те дори нямат юрисдикция в по- голямата част от Европа❗

    05:42 30.01.2026

  • 2 Тумби индийци

    2 0 Отговор
    Иначе ще внасят роби от Индия по бързата процедура, но за белите хора затягали визите? Абе трябва си нова Френска Революция и ще хвърчи брюкселско зеле във въздуха!

    Коментиран от #3

    05:48 30.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тумби индийци":

    И онова изобретение на д-р Жозеф Гийотен❗

    05:52 30.01.2026