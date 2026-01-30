ЕК прие стратегия за „по-интелигентна, модерна и последователна визова политика“

Европейската комисия (ЕК) прие първата по рода си стратегия за визова политика на ЕС, която има за цел да направи Европа по-сигурна, просперираща и конкурентоспособна, както и по-влиятелна и ефективна в световен мащаб, чрез „по-интелигентна, модерна и последователна визова политика“.

ЕК набляга на укрепването на визовите лостове като част от укрепването на сигурността на ЕС. Очаква се член 25а от Визовия кодекс да бъде модернизиран, като позволи ограничения (спиране на визите, увеличаване на таксите и удължаване) за държави, които не сътрудничат по отношение на обратното приемане на мигранти и сигурността.

Друг ключов аспект на стратегията са „възможни целенасочени ограничителни мерки за визи“, насочени към спиране, отказ или ограничаване на визите в отговор на „враждебни действия“ от трети държави, които подкопават сигурността на ЕС. Прилагането на съществуващите безвизови режими също трябва да бъде засилено.

Освен това Европейската комисия подчерта, че ЕС внедрява „модерни цифрови инструменти“ за модернизиране на визовия и граничния контрол, включително за предотвратяване на злоупотреби с визи.

ЕК припомни, че през 2022 г. Комисията е приела „ясни насоки“ за деприоритизиране на визите за руснаци и фокусиране върху сигурността и граничния контрол.

През ноември 2025 г. Комисията ограничи издаването на нови многократни визи за руски граждани. Новите ограничения обаче няма да повлияят съществено на туристическия поток към популярни дестинации сред руските туристи, според участници на туристическия пазар и експерти, подчертава RBC.