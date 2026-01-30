Новини
САЩ отмениха забраната от 2019 г. за полети на американски авиокомпании до Венецуела

САЩ отмениха забраната от 2019 г. за полети на американски авиокомпании до Венецуела

30 Януари, 2026 04:22, обновена 30 Януари, 2026 06:31

Вашингтон отмени санкции, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол

САЩ отмениха забраната от 2019 г. за полети на американски авиокомпании до Венецуела - 1
Летището в Каракас, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на транспорта на САЩ отмени забраната от 2019 г. за полети на американски авиокомпании до Венецуела, съобщи Ройтерс.

Агенцията отбеляза, че министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи е подчертал в заповедта си, че „спирането на въздушния трафик до Венецуела вече не е необходимо в обществен интерес“.

По-рано в четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще отворят въздушното пространство над Венецуела за търговска авиация. Той отбеляза, че е информирал за това временният държавен глава на Венецуела Делси Родригес, по-късно тя потвърди това.

„Американските граждани много скоро ще могат да пътуват до Венецуела и ще бъдат в безопасност там. Страната е под много строг контрол“, заяви по-рано Тръмп и каза, че е обсъдил този въпрос с временната президентка на Венецуела Делси Родригес, предаде БТА.

Малко след това Американското управление за въздухоплаване заяви, че е отменило предупреждението към пилотите относно региона на Карибите и Венецеуела, издадено заради американските военни операции там по-рано този месец.

Компанията „Америкън еърлайнс“ заяви , че има намерение да поднови преките си полети между САЩ и Венецуеула, които преустанови през 2019 г.

А министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че неговите ведомства правят всичко възможно, за да подновят пътуванията между САЩ и Венуцела.

Вашингтон отмени санкции, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол. Това стана по-малко от месец след залавянето при специална операция в Каракас на венецуелския президент Николас Мадуро, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Транзакциите, извършвани от венецуелската държавна петролна компания „Петролеос де Венецуела“, както и тези на компаниите, от които тя притежават най-малко 50 процента, вече са разрешени, обяви американското министерство на финансите.

Установени са условия, за да се избегне венецуелският петрол да отиде в Русия, Северна Корея, Куба или в Китай, допълва ведомството. Решението беше взето малко след като парламентът на Венецуела прие реформа на закона за въглеводородите, която ще позволи навлизане на частни инвестиции в петролния сектор на страната.

На 8 януари Тръмп беше предупредил, че САЩ ще започнат да нанасят удари по суша по наркокартелите, след като нанесоха удари по кораби на предполагаеми наркотрафиканти в Карибите и в Тихия океан. Предупреждението дойде пет дни след като Мадуро беше заловен в Каракас, за да бъде съден в САЩ за наркотероризъм. Той и съпругата му, заловена заедно с него по същите обвинения, вече се явиха в американки съд на 5 януари и следващото заседание по делото е насрочено за 17 март.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ѝ е направила важни стъпки напред. Това мнение тя изрази след телефонен разговор, който е провела с президента на САЩ Доналд Тръмп и след като обнародва нормативен акт, реформиращ законодателството за въглеводородите на Венецуела, предаде Франс прес. Родригес поясни, че Тръмп и американският държавен секретар Марко Рубио са ѝ позвънили.

Родригес подчерта, че реформата на закона е исторически скок. Тя изтъкна, че реформата ще позволи на Венецуела да превърне петролните си запаси, които са най-големите на планетата, в най-голямото щастие, което може да споходи един народ.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    венецуелски петрол за Русия явно бай Дончо наистина го стяга шапката.

    04:32 30.01.2026

  • 2 Виждаме

    0 1 Отговор
    Където няма Руска намеса
    Животът възтържествува

    06:38 30.01.2026

  • 3 Така е и хляб ще имат

    1 0 Отговор
    И работа и пътища и домове

    А Русия ще остане на кал и външни тоалетни още 1000 години

    06:39 30.01.2026