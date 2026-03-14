Тръмп: Дойде време иранците да се отърват от тиранията

14 Март, 2026 03:45, обновена 14 Март, 2026 03:49 519 17

Американският президент призна, че "не е лесно да се изправиш срещу въоръжени с картечници" в интервю за Fox News

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските протестиращи рискуват да бъдат простреляни „право в главата“, призна президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорейки за трудностите, пред които са изправени иранците при свалянето на режима.

„Току-що ми споменахте група хора, които се разхождат с картечници и стрелят по тях, казвайки: „Който и да протестира, ще го убием на улицата.“ Така че наистина мисля, че това е голяма бариера за тези, които нямат оръжия“, каза той в радио интервю с водещия на Fox News Брайън Килмийд.

Тръмп призова иранците да свалят режима и да „вземат властта в свои ръце“, когато атаките срещу републиката спрат.

„Дойде време всички сегменти от иранския народ – персийци, кюрди, азербайджанци, белуджи и ахвази – да се отърват от игото на тиранията и да установят свободен и мирен Иран“, каза той.

Републиканецът обаче отказа да даде каквито и да било обещания относно защитата на иранския народ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 11 Ненормални времена

    0 2 Отговор
    Иранци, живеещи в Запада, демонстрират срещу режима пред еврейски и американски посолства на които благодарят за помощта с бомбардировките. В същото време на Запад левичари и последователи на движението „Уоке“ демонстрират срещу собствените си страни, които се борят с теократите на Иран, които биха ги екзекутирали за упадък, ако те бяха там.

    04:06 14.03.2026

