Тръмп: Дойде време иранците да се отърват от тиранията

Иранските протестиращи рискуват да бъдат простреляни „право в главата“, призна президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорейки за трудностите, пред които са изправени иранците при свалянето на режима.

„Току-що ми споменахте група хора, които се разхождат с картечници и стрелят по тях, казвайки: „Който и да протестира, ще го убием на улицата.“ Така че наистина мисля, че това е голяма бариера за тези, които нямат оръжия“, каза той в радио интервю с водещия на Fox News Брайън Килмийд.

Тръмп призова иранците да свалят режима и да „вземат властта в свои ръце“, когато атаките срещу републиката спрат.

„Дойде време всички сегменти от иранския народ – персийци, кюрди, азербайджанци, белуджи и ахвази – да се отърват от игото на тиранията и да установят свободен и мирен Иран“, каза той.

Републиканецът обаче отказа да даде каквито и да било обещания относно защитата на иранския народ.