Иран: Не сме изстрелвали ракета към приятелска Турция, това е поредна провокация на САЩ и Израел

Говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия на Иран заяви, цитиран от иранската държавна телевизия, че иранските въоръжени сили не са изстрелвали ракети към „приятелска и съседна“ Турция.

„Като се имат предвид миналите провокации на американските лидери и ционисткия режим, изглежда, че подобно действие е предприето с цел нарушаване на отношенията между двете страни – Иран и Турция – от САЩ и ционисткия режим, което изисква разследване“, се казва в изявлението.

По-рано на 13 март турското министерство на отбраната съобщи, че иранска ракета е била свалена в турското въздушно пространство. Турският уебсайт Savunma Sanayi, посветен на отбранителната промишленост и военната авиация, определи авиобазата Инджирлик като цел. Ракетата бе свалена от силите на НАТО.

Авиобазата Инджирлик в източната част на страната е дом на американски нестратегически ядрени оръжия – гравитационни бомби B61. В момента те имат три разновидности – B61-3, B61-4 и B61-12 – с мощност от 0,3 до 170 килотона. САЩ разполагат с приблизително 200 от тези бомби, от които приблизително 100 са разположени в шест бази в пет страни от НАТО, включително Турция.

Това е третата иранска ракета, свалена над Турция. Преди това турското министерство на отбраната съобщи за свалянето на две балистични ракети, изстреляни от Иран на 4 и 9 март. Иранските власти отрекоха всякакво участие в двата в инцидента.