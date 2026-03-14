Иран: Не сме изстрелвали ракета към приятелска Турция, това е поредна провокация на САЩ и Израел

14 Март, 2026 03:28, обновена 14 Март, 2026 03:34 583 3

Случилото се изисква разследване, заяви представител на Централното командване на страната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия на Иран заяви, цитиран от иранската държавна телевизия, че иранските въоръжени сили не са изстрелвали ракети към „приятелска и съседна“ Турция.

„Като се имат предвид миналите провокации на американските лидери и ционисткия режим, изглежда, че подобно действие е предприето с цел нарушаване на отношенията между двете страни – Иран и Турция – от САЩ и ционисткия режим, което изисква разследване“, се казва в изявлението.

По-рано на 13 март турското министерство на отбраната съобщи, че иранска ракета е била свалена в турското въздушно пространство. Турският уебсайт Savunma Sanayi, посветен на отбранителната промишленост и военната авиация, определи авиобазата Инджирлик като цел. Ракетата бе свалена от силите на НАТО.

Авиобазата Инджирлик в източната част на страната е дом на американски нестратегически ядрени оръжия – гравитационни бомби B61. В момента те имат три разновидности – B61-3, B61-4 и B61-12 – с мощност от 0,3 до 170 килотона. САЩ разполагат с приблизително 200 от тези бомби, от които приблизително 100 са разположени в шест бази в пет страни от НАТО, включително Турция.

Това е третата иранска ракета, свалена над Турция. Преди това турското министерство на отбраната съобщи за свалянето на две балистични ракети, изстреляни от Иран на 4 и 9 март. Иранските власти отрекоха всякакво участие в двата в инцидента.


  • 1 Българин..

    5 1 Отговор
    Всеки нормален човек знае че Иран и Турция са миролю биви държави но кравите правят проблеми. Разделяй и владей!

    Коментиран от #3

    03:37 14.03.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    3 0 Отговор
    На цял Свят е ясно, че това е циониска инсиноация провокация

    03:50 14.03.2026

  • 3 Пламне ли Турцеия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин..":

    Ние да му мислим

    04:13 14.03.2026

