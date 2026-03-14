The New York Times: Иран е атакуван с балистични ракети, изстреляни от Бахрейн ВИДЕО

Иран беше атакуван с балистични ракети, изстреляни от Бахрейн.

Това е първият известен случай от началото на войната, на атака срещу Ислямската република, извършена директно от страна от Персийския залив, съобщава The New York Times, позовавайки се на видеозапис.

В Бахрейн е разположен Пети флот на ВМС на САЩ. От видеото не е ясно дали ракетите са изстреляни от американски или бахрейнски сили, се казва в статията, но експертите смятат, че поне една от ракетите е изстреляна от американско оборудване.

Видеото беше публикувано в социалните медии на 7 март; The Times потвърди, че е заснето близо до жилищен район и летище в северната част на Бахрейн.

Държавният департамент е наредил на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Оман, да напуснат страната поради военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Това е посочено в известие, издадено от Държавния департамент на САЩ.

Според документа „Държавният департамент е наредил на служителите на правителството на САЩ, изпълняващи неспешни мисии, и на членовете на техните семейства да напуснат Оман поради съображения за сигурност“.

В известието американските власти препоръчват на своите граждани да преразгледат плановете си за пътуване до Оман поради заплахата от ирански ракетни удари и удари с дронове, както и риска от терористични атаки. Американците трябва да избягват посещение на райони на Оман близо до границата с Йемен.