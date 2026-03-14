Зеленски: Преговорите за мир заприличаха на сериала "Санта Барбара"

14 Март, 2026 02:54, обновена 14 Март, 2026 03:00 607 4

Американците са готови за среща, но само в Америка - войната с Иран им пречи да напуснат САЩ в момента, каза украинският президент

Зеленски: Преговорите за мир заприличаха на сериала "Санта Барбара" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите за мирно уреждане на руско-украинския конфликт започнаха да приличат на телевизионния сериал „Санта Барбара“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, пише „Suspilne“.

„Стана цяла "Санта Барбара" с тези преговори заради войната в Близкия изток. Американците казаха, че са готови за среща, но само в Америка. Защото войната и ситуацията им пречат да напуснат Съединените щати в момента“, каза той.

Той каза, че украинската делегация е готова да отлети за Вашингтон или Маями. Политикът добави, че САЩ са отхвърлили предложение за среща в Турция или Швейцария.

„Зависи от американците. Те са организаторите на тази среща. Чакаме техния отговор“, заключи Зеленски.

На 10 март, специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ за разрешаване на конфликта вероятно ще се проведе следващата седмица. САЩ „виждат признаци, че и двете страни са изтощени“, добави той.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че Кремъл не вижда признаци за оттегляне на САЩ от преговорния процес за Украйна, въпреки военната операция с Израел срещу Иран. Той добави, че "Москва високо цени ролята на САЩ като посредник" и очаква продължаване на диалога.

Предишният кръг от преговори за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева; страните преди това се срещнаха в Абу Даби на 23-24 януари и 4-5 февруари. Съветникът на руския президент Владимир Медински нарече последната среща „трудна, но делова“. Белият дом говори за напредък, докато Зеленски оцени резултатите като недостатъчни.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    То преговори за мир няма. Зеленски преговаря сам със себе си. За да има преговори, на отсрещната страна на масата трябва да седи Путин. Това което се прави до сега, не са преговори, а екскурзии по света на едни хубави хора, за сметка на държавата.

    03:05 14.03.2026

  • 2 Хмм

    5 1 Отговор
    Орбан казал, че Зелнски е превърнал Украйна в морга.

    03:14 14.03.2026

  • 3 Българин.

    3 0 Отговор
    Идва му края на тоя М.индил!

    03:42 14.03.2026

  • 4 Ами ДА...!

    2 0 Отговор
    Зеленски си е професионален комик...!
    С какво друго да сравни случващото се,освен с материя от бранша си...?!

    04:04 14.03.2026

