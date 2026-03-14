Зеленски: Преговорите за мир заприличаха на сериала "Санта Барбара"

Преговорите за мирно уреждане на руско-украинския конфликт започнаха да приличат на телевизионния сериал „Санта Барбара“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, пише „Suspilne“.

„Стана цяла "Санта Барбара" с тези преговори заради войната в Близкия изток. Американците казаха, че са готови за среща, но само в Америка. Защото войната и ситуацията им пречат да напуснат Съединените щати в момента“, каза той.

Той каза, че украинската делегация е готова да отлети за Вашингтон или Маями. Политикът добави, че САЩ са отхвърлили предложение за среща в Турция или Швейцария.

„Зависи от американците. Те са организаторите на тази среща. Чакаме техния отговор“, заключи Зеленски.

На 10 март, специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ за разрешаване на конфликта вероятно ще се проведе следващата седмица. САЩ „виждат признаци, че и двете страни са изтощени“, добави той.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че Кремъл не вижда признаци за оттегляне на САЩ от преговорния процес за Украйна, въпреки военната операция с Израел срещу Иран. Той добави, че "Москва високо цени ролята на САЩ като посредник" и очаква продължаване на диалога.

Предишният кръг от преговори за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева; страните преди това се срещнаха в Абу Даби на 23-24 януари и 4-5 февруари. Съветникът на руския президент Владимир Медински нарече последната среща „трудна, но делова“. Белият дом говори за напредък, докато Зеленски оцени резултатите като недостатъчни.