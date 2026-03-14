Тръмп: Унищожихме всички военни цели на остров Харг, от благоприличие съхраних нефтената инфраструктура ВИДЕО

Под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп, Централното командване на САЩ извърши „една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток“ и напълно унищожи всички военни цели на „перлата в короната на Иран“, остров Харг, съобщи държавният глава в Truth Social.

Той каза, че операцията е извършена само „преди минути“.

Тръмп добави, че Иран никога няма да има ядрени оръжия и няма да може да „защити това, което решим да атакуваме“. Той обяви и решението си да запази нефтената инфраструктура.

„Нашите оръжия са най-мощните и сложни, които светът някога е познавал, но от благоприличие реших да НЕ унищожавам нефтената инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или някой друг направи нещо, което да възпрепятства свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение“, написа президентът на САЩ.

Тръмп отбеляза критичното значение на острова преди почти 40 години. През 1988 г. в интервю за The Guardian, бизнесменът каза: „Бих бил строг с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като глупаци. Един изстрел по нашите хора или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих го превзел. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.“

The Telegraph писа, че завземането на иранския остров Харг би позволило на президента на САЩ да контролира режима в Иран, без да разполага американски войски на континента.

Според Ройтерс, 60% от американците очакват военните действия на САЩ да продължат „дълго време“, което ще доведе до по-високи цени на бензина. Само 29% от гражданите одобряват американските атаки.