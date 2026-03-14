Тръмп: Унищожихме всички военни цели на остров Харг, от благоприличие съхраних нефтената инфраструктура ВИДЕО

14 Март, 2026 03:02, обновена 14 Март, 2026 04:04

Това беше една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток, отбеляза американският президент

Тръмп: Унищожихме всички военни цели на остров Харг, от благоприличие съхраних нефтената инфраструктура ВИДЕО
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп, Централното командване на САЩ извърши „една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток“ и напълно унищожи всички военни цели на „перлата в короната на Иран“, остров Харг, съобщи държавният глава в Truth Social.

Той каза, че операцията е извършена само „преди минути“.

Тръмп добави, че Иран никога няма да има ядрени оръжия и няма да може да „защити това, което решим да атакуваме“. Той обяви и решението си да запази нефтената инфраструктура.

„Нашите оръжия са най-мощните и сложни, които светът някога е познавал, но от благоприличие реших да НЕ унищожавам нефтената инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или някой друг направи нещо, което да възпрепятства свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение“, написа президентът на САЩ.

Тръмп отбеляза критичното значение на острова преди почти 40 години. През 1988 г. в интервю за The Guardian, бизнесменът каза: „Бих бил строг с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като глупаци. Един изстрел по нашите хора или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих го превзел. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.“

The Telegraph писа, че завземането на иранския остров Харг би позволило на президента на САЩ да контролира режима в Иран, без да разполага американски войски на континента.

Според Ройтерс, 60% от американците очакват военните действия на САЩ да продължат „дълго време“, което ще доведе до по-високи цени на бензина. Само 29% от гражданите одобряват американските атаки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още добри новини

    1 5 Отговор
    за Путин

    03:20 14.03.2026

  • 2 Истината

    3 11 Отговор
    Арабите в Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЕ, Саудитска Арабия доказаха, че имат повече мозък. Всички там долу имат петрол и природен газ, само мегаломаните в Ирак и Персия са довели страните си до войни, бедност, мизерия, пълно унищожение. Хората от другите страни там са се забавлявали страхотно, но техните хора ще продължат да плачат още много десетилетия

    Коментиран от #6

    03:34 14.03.2026

  • 3 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Бай Дончо утре пак ще посреща трупове ,ама този път от Ирак на американски пехотинци и помощен персонал положени в ламаринени сандъци ,които ще му развалят настроението докато бие топчето за голф с неговите спонсори евреи в Маями .

    03:37 14.03.2026

  • 4 Фактолог

    10 1 Отговор
    Вече и Wall Street journal потвърди - още 5 краварски самолета цистерни изгоряха преди малко на базата принц Султан е Саудитска Арабия след ирански удари с ракети.
    Общо има около 20тина подобни самолети опериращи в района и като ги унищожат и тях другите краварски хвърчила стават ненужни и безполезни, защото Иран е далеч и огромен, колкото 3 Украйни и без 2-3 заряда на гориво във въздуха не можеш да стигнеш до Техеран и да се върнеш.До една седмица ще им видят сметката на всичките. Кой знае още колко има изгорели по базите за които не знаем.
    Иранците показаха и видео как удрят вчера другия самолет цистерна и как пада, в резултат самолети танкери вече не летят над Ирак. Това е частична победа. Самолетоносачите също не оперират, защото ги е страх да приближат, така че пълната победа над краварите е близо. Още една седмица им давам!
    Без радари и без танкерите умират, не че и сега не умират с купища.

    Коментиран от #11

    03:37 14.03.2026

  • 5 Българин...

    10 0 Отговор
    Бай Дончо е изплискал легена! Срамота! А има добри болници и старчески домове!

    03:39 14.03.2026

  • 6 Айде бе

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Войните в близкия Изток ги разпалват и водят единствено задокенските блатари и кравари целенасочено срещу определени държави а другите в района ги ползват за донори и кредитори като в замяна им дават да си поиграят с малолетни деца на един остров.

    03:41 14.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    6 0 Отговор
    На Оранжевият убиец на малки момиченца Иранците му разказаха играта

    Ормузкият проток, основната енергийна артерия на света, де факто попадна под контрола на Техеран, превръщайки го в минно поле и стратегически капан за западните съюзници. Въпреки масираните удари на САЩ и Израел по време на операция „Епична ярост“, Иран поддържа критична маса оръжия в крайбрежните скали и под водата, като на практика диктува условията за корабоплаване в региона. Според източници на CNN и Al Jazeera, Техеран успешно е приложил тактиката на „асиметрично възпиране“, противодействайки на високотехнологичния американски флот с хиляди скрити морски мини и мобилни ракетни системи.

    03:43 14.03.2026

  • 10 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Трудно се минава през фашистката цензура

    03:44 14.03.2026

  • 11 Само че

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фактолог":

    Забравихте, че иранците не са единствените с балистични ракети. Другите имат повече и по-добри, а от 80 години имат и ядрени оръжия, които вече са използвали. И не знам за Путин, който често заплашва да ги използва, но бих се страхувал повече от този, който изобщо не говори за тях, но ги е използвал.

    Коментиран от #13

    03:46 14.03.2026

  • 12 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В момента Кравешката армия е сляпа като къртица в дадиус на 5000 км. от Залива ,след като Иран с няколко Шахеда 136 занули всички радари пръснати из камиларските царства.Сега останаха и без самолети цистерни ,които догарят в пустинята,а само един тежко ранен се призими в Израел и е дефакто неизползваем,а пилотите наплашени до смърт.
    Бай Дончо вятър го вее на бяка кобила,толкова е зле завалията.Дори неговото вице Джей ди Ванс се срамува от шефа си и не се е появявал в ефир от както почнаха осмина финалите за шампионската лига

    03:54 14.03.2026

  • 13 Фактолог

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само че":

    Не ме разсмивай....60-годишните минитмънти??
    Другарят Ким дори има по-добри от тях!
    Американският филм свърши окончателно без Хепи енд. Тази измислена държава отдавна е на командно дишане, но сега ще се сгромоляса с гръм за един месец трясък пред очите на целия свят. Страшен позор за тях! И страшно облекчение за всички останали!

    03:58 14.03.2026

  • 14 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Участието на регионалните съюзници на Иран в удари срещу американски цели в Близкия изток поставя Вашингтон в изключително проблематично положение. Днес доклади потвърдиха, че ударът по американското посолство в Багдад, Ирак, и военната база на НАТО в Ирак са извършени не от ирански сили, а от иракски шиитски милиции. Тези въоръжени групировки по същество откриха втори фронт във войната със Съединените щати, но няма ясна фронтова линия. Факт е, че иракските шиитски милиции са въоръжени формирования, които действат паралелно помежду си, без да образуват нещо, което би могло да се нарече „батальонни тактически групи“. Същността на „процеса“ е следната: сглобява се малка единица, екипират се пускови установки, пътува се до планираното място, последвано от удар с помощта на ракети, противоракети или дронове. След това събраната бойна група „изчезва“ в необятността на Ирак, а пусковата установка може с едно движение на китката да се трансформира в обикновен пикап по улиците на Багдад или Басра. Снощи дронове атакуваха американската дипломатическа мисия.

    Че Гевара го е измислил преди 60 години.Американците трябва да се бият постоянно и на различни места докато се приберат в Обора.

    04:01 14.03.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    И още неяо в допълнение:

    Съответно, ситуацията в Пентагона може да се промени значително: вместо да започне сухопътно нахлуване в Иран, може да се наложи нова военна операция в Ирак. В крайна сметка, според консервативни оценки, броят на иракските въоръжени сили, лоялни на Иран, се оценява на 30 000-40 000. Това означава и „гаражно“ базирано, децентрализирано производство на дронове, ракети и пускови установки, плюс удобен начин Иран да предоставя разузнавателна информация за движението на американските войски, както и за американските танкери край бреговете на Ирак и Кувейт.
    А партизанската война едва започва и едва ли Израел ще ина време да активира проксито си АЛ КАЙДА

    04:04 14.03.2026

  • 16 Салваторе

    0 0 Отговор
    Сега вече нобелът за мир ти е в кърпа вързан..........

    04:19 14.03.2026