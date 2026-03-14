Тръмп: Унищожихме всички военни цели на остров Харг, от благоприличие съхраних нефтената инфраструктура ВИДЕО

Под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп, Централното командване на САЩ извърши „една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток“ и напълно унищожи всички военни цели на „перлата в короната на Иран“, остров Харг, съобщи държавният глава в Truth Social.
Той каза, че операцията е извършена само „преди минути“.
Тръмп добави, че Иран никога няма да има ядрени оръжия и няма да може да „защити това, което решим да атакуваме“. Той обяви и решението си да запази нефтената инфраструктура.
„Нашите оръжия са най-мощните и сложни, които светът някога е познавал, но от благоприличие реших да НЕ унищожавам нефтената инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или някой друг направи нещо, което да възпрепятства свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение“, написа президентът на САЩ.
Тръмп отбеляза критичното значение на острова преди почти 40 години. През 1988 г. в интервю за The Guardian, бизнесменът каза: „Бих бил строг с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като глупаци. Един изстрел по нашите хора или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих го превзел. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.“
The Telegraph писа, че завземането на иранския остров Харг би позволило на президента на САЩ да контролира режима в Иран, без да разполага американски войски на континента.
Според Ройтерс, 60% от американците очакват военните действия на САЩ да продължат „дълго време“, което ще доведе до по-високи цени на бензина. Само 29% от гражданите одобряват американските атаки.
1 Още добри новини
03:20 14.03.2026
2 Истината
Коментиран от #6
03:34 14.03.2026
3 Сатана Z
03:37 14.03.2026
4 Фактолог
Общо има около 20тина подобни самолети опериращи в района и като ги унищожат и тях другите краварски хвърчила стават ненужни и безполезни, защото Иран е далеч и огромен, колкото 3 Украйни и без 2-3 заряда на гориво във въздуха не можеш да стигнеш до Техеран и да се върнеш.До една седмица ще им видят сметката на всичките. Кой знае още колко има изгорели по базите за които не знаем.
Иранците показаха и видео как удрят вчера другия самолет цистерна и как пада, в резултат самолети танкери вече не летят над Ирак. Това е частична победа. Самолетоносачите също не оперират, защото ги е страх да приближат, така че пълната победа над краварите е близо. Още една седмица им давам!
Без радари и без танкерите умират, не че и сега не умират с купища.
Коментиран от #11
03:37 14.03.2026
5 Българин...
03:39 14.03.2026
6 Айде бе
До коментар #2 от "Истината":Войните в близкия Изток ги разпалват и водят единствено задокенските блатари и кравари целенасочено срещу определени държави а другите в района ги ползват за донори и кредитори като в замяна им дават да си поиграят с малолетни деца на един остров.
03:41 14.03.2026
9 Сатана Z
Ормузкият проток, основната енергийна артерия на света, де факто попадна под контрола на Техеран, превръщайки го в минно поле и стратегически капан за западните съюзници. Въпреки масираните удари на САЩ и Израел по време на операция „Епична ярост“, Иран поддържа критична маса оръжия в крайбрежните скали и под водата, като на практика диктува условията за корабоплаване в региона. Според източници на CNN и Al Jazeera, Техеран успешно е приложил тактиката на „асиметрично възпиране“, противодействайки на високотехнологичния американски флот с хиляди скрити морски мини и мобилни ракетни системи.
03:43 14.03.2026
10 Сатана Z
03:44 14.03.2026
11 Само че
До коментар #4 от "Фактолог":Забравихте, че иранците не са единствените с балистични ракети. Другите имат повече и по-добри, а от 80 години имат и ядрени оръжия, които вече са използвали. И не знам за Путин, който често заплашва да ги използва, но бих се страхувал повече от този, който изобщо не говори за тях, но ги е използвал.
Коментиран от #13
03:46 14.03.2026
12 Сатана Z
Бай Дончо вятър го вее на бяка кобила,толкова е зле завалията.Дори неговото вице Джей ди Ванс се срамува от шефа си и не се е появявал в ефир от както почнаха осмина финалите за шампионската лига
03:54 14.03.2026
13 Фактолог
До коментар #11 от "Само че":Не ме разсмивай....60-годишните минитмънти??
Другарят Ким дори има по-добри от тях!
Американският филм свърши окончателно без Хепи енд. Тази измислена държава отдавна е на командно дишане, но сега ще се сгромоляса с гръм за един месец трясък пред очите на целия свят. Страшен позор за тях! И страшно облекчение за всички останали!
03:58 14.03.2026
14 Сатана Z
Че Гевара го е измислил преди 60 години.Американците трябва да се бият постоянно и на различни места докато се приберат в Обора.
04:01 14.03.2026
15 Сатана Z
Съответно, ситуацията в Пентагона може да се промени значително: вместо да започне сухопътно нахлуване в Иран, може да се наложи нова военна операция в Ирак. В крайна сметка, според консервативни оценки, броят на иракските въоръжени сили, лоялни на Иран, се оценява на 30 000-40 000. Това означава и „гаражно“ базирано, децентрализирано производство на дронове, ракети и пускови установки, плюс удобен начин Иран да предоставя разузнавателна информация за движението на американските войски, както и за американските танкери край бреговете на Ирак и Кувейт.
А партизанската война едва започва и едва ли Израел ще ина време да активира проксито си АЛ КАЙДА
04:04 14.03.2026
16 Салваторе
04:19 14.03.2026