The Wall Street Journal: Ирански удар порази пет US самолета във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия

14 Март, 2026 03:38, обновена 14 Март, 2026 03:43 728 11

Те не са унищожени и сега се ремонтират, обясни източник на изданието

The Wall Street Journal: Ирански удар порази пет US самолета във военновъздушната база „Принц Султан" в Саудитска Арабия
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още пет самолета-танкери на американските военновъздушни сили са били повредени при ирански ракетен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на двама американски служители.

Самолетите са повредени, но не са напълно унищожени и в момента се ремонтират, каза един от служителите. Никой не е загинал при ударите.

Това довежда общия брой на повредените или унищожени танкери на американските военновъздушни сили до най-малко седем, съобщава изданието.

По-рано, в четвъртък, 12 март, два танкера KC-135 на военновъздушните сили се сблъскаха над Западен Ирак, в резултат на което единият се разби в земята. Всичките шестима членове на екипажа загинаха. Шиитската войнствена групировка „Ислямска съпротива в Ирак“ по-късно пое отговорност за нападението.

KC-135 Stratotanker е самолет-танкер за зареждане с гориво във въздуха, разработен от Boeing през 50-те години на миналия век на базата на пътническия самолет Boeing 707.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ти да видиш

    14 1 Отговор
    Без самолетоносачи, без радари, без боеприпаси , без гориво и без танкери , какво стана с първата армия в света. Ко ша праим сега ????
    Без танкери както знаем няма прехвалени самальоти!!!
    Няма падащи бомби!!!
    Има само ирански ракети и дронове!

    За две седмици иранците развенчаха всички митове и холивудски легенди.
    Иранците са измислили играта шах и до мат остават още много малко ходове. Вече виждам как хвърчат рижави перуки.

    Коментиран от #5

    03:52 14.03.2026

  • 2 да миЯДЕТечурката

    3 4 Отговор
    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    03:56 14.03.2026

  • 3 куха лейка европейска шилета

    7 1 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    03:57 14.03.2026

  • 4 Пешо

    6 1 Отговор
    Ремонтът се извършва с шперплат и тел.

    03:58 14.03.2026

  • 5 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Персите дали могат да ударят летище София?

    Коментиран от #7, #9, #10

    04:01 14.03.2026

  • 6 Айдеее

    9 1 Отговор
    Хегемонията на "великите" отиде в реката. А се смееха, че руската армия имала поражения от "покрайно-руската"? А фащ ги бият афганистанци и иранци, като маче у дерек.... Онези поне са си руснаци от двете страни на фронта. Хазарите в укра са подклаждачите и интригантите на войната. Тези, които ореваха целият свят за пари, крадат парите и си купуват златните тоалетни. На фронта са руснаците.

    04:02 14.03.2026

  • 7 Могат, що да

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Не могат? Имат дронове и ракети, които летят 2500 км. Спокойно до нас долитат. А и ние като сме "супер добре защитени с ПВО/ПРО"... Изобщо няма и да ги видим, преди да са тупнали и запалили там всичко... Ама защо ни е на нас да се забъркваме в чужди войни? Янките да се махат от тука. Те ни правят участници, както Кувейт, Катар, Бахрейн... Онези вече си го получиха... И укра си го получи за военните лаборатории и 12-те военни обекта на ЦРУ на тяхна територия...

    04:08 14.03.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 1 Отговор
    Да бе, поправяли ги?! С отвертка и клещи, тъй се поправяло. Пет блатотанкера отидоха за скрап.

    04:10 14.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    22.02.2026г.
    Заради ремонт на шахти: Затварят летище София за всички полети, с изключение на военните

    04:14 14.03.2026