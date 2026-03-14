The Wall Street Journal: Ирански удар порази пет US самолета във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия

Още пет самолета-танкери на американските военновъздушни сили са били повредени при ирански ракетен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на двама американски служители.

Самолетите са повредени, но не са напълно унищожени и в момента се ремонтират, каза един от служителите. Никой не е загинал при ударите.

Това довежда общия брой на повредените или унищожени танкери на американските военновъздушни сили до най-малко седем, съобщава изданието.

По-рано, в четвъртък, 12 март, два танкера KC-135 на военновъздушните сили се сблъскаха над Западен Ирак, в резултат на което единият се разби в земята. Всичките шестима членове на екипажа загинаха. Шиитската войнствена групировка „Ислямска съпротива в Ирак“ по-късно пое отговорност за нападението.

KC-135 Stratotanker е самолет-танкер за зареждане с гориво във въздуха, разработен от Boeing през 50-те години на миналия век на базата на пътническия самолет Boeing 707.