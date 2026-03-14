The Wall Street Journal: Ирански удар порази пет US самолета във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия

Още пет самолета-танкери на американските военновъздушни сили са били повредени при ирански ракетен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на двама американски служители.
Самолетите са повредени, но не са напълно унищожени и в момента се ремонтират, каза един от служителите. Никой не е загинал при ударите.
Това довежда общия брой на повредените или унищожени танкери на американските военновъздушни сили до най-малко седем, съобщава изданието.
По-рано, в четвъртък, 12 март, два танкера KC-135 на военновъздушните сили се сблъскаха над Западен Ирак, в резултат на което единият се разби в земята. Всичките шестима членове на екипажа загинаха. Шиитската войнствена групировка „Ислямска съпротива в Ирак“ по-късно пое отговорност за нападението.
KC-135 Stratotanker е самолет-танкер за зареждане с гориво във въздуха, разработен от Boeing през 50-те години на миналия век на базата на пътническия самолет Boeing 707.
1 Ти да видиш
Без танкери както знаем няма прехвалени самальоти!!!
Няма падащи бомби!!!
Има само ирански ракети и дронове!
За две седмици иранците развенчаха всички митове и холивудски легенди.
Иранците са измислили играта шах и до мат остават още много малко ходове. Вече виждам как хвърчат рижави перуки.
Коментиран от #5
03:52 14.03.2026
5 Само питам
До коментар #1 от "Ти да видиш":Персите дали могат да ударят летище София?
04:01 14.03.2026
7 Могат, що да
До коментар #5 от "Само питам":Не могат? Имат дронове и ракети, които летят 2500 км. Спокойно до нас долитат. А и ние като сме "супер добре защитени с ПВО/ПРО"... Изобщо няма и да ги видим, преди да са тупнали и запалили там всичко... Ама защо ни е на нас да се забъркваме в чужди войни? Янките да се махат от тука. Те ни правят участници, както Кувейт, Катар, Бахрейн... Онези вече си го получиха... И укра си го получи за военните лаборатории и 12-те военни обекта на ЦРУ на тяхна територия...
04:08 14.03.2026
11 Ти да видиш
Заради ремонт на шахти: Затварят летище София за всички полети, с изключение на военните
04:14 14.03.2026