Силна миризма в контролната кула на TRACON затвори няколко летища в САЩ

Рано тази сутрин българско време бяха спрени полетите на всички летища в столицата на САЩ Вашингтон.

Ограниченията засегнаха летищата „Роналд Рейгън“ и „Дълес“, както и това в Балтимор и „Ричмънд“ в Сандстън, Вирджиния, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Според него Федералната авиационна администрация (FAA) работи за премахване на „силна миризма“, излъчвана от кулата за контрол на въздушното движение Potomac TRACON.

TRACON отговаря за въздушното пространство на Вашингтон, Балтимор и района Ричмънд-Шарлотсвил. Компанията е базирана в Уорънтън, Вирджиния.