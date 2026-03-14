Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
ВСУ поразиха руско пристанище и нефтопреработвателен завод край Краснодар. Експлозии в Киев и Суми
  Тема: Украйна

14 Март, 2026 03:51, обновена 14 Март, 2026 03:58 471 4

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • война

Трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.

Серия от експлозии бяха чути в украинската столица, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в Telegram.

„Силите за противовъздушна отбрана са активни. Стойте в укритията!“, написа той.

В 4:07 ч. московско време градската администрация на Киев издаде предупреждение за въздушна тревога за града.

Suspilne съобщи и за експлозия в Суми.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    1 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    04:16 14.03.2026

  • 2 Движуха

    0 1 Отговор
    Страхотно!

    04:17 14.03.2026

  • 3 оня с коня

    1 1 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    04:17 14.03.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    04:18 14.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания