Белият дом е отворен за среща за сделка с Иран, Техеран публикува имената на 2 985 загинали в безредиците

Администрацията на Тръмп е сигнализирала на Иран по множество канали, че е отворена за среща и обсъждане на сделка, заяви висш американски служител пред Axios.

Турция, Египет и Катар работят за организиране на среща между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и висши ирански служители в Анкара по-късно тази седмица, съобщиха два източника пред Axios. Тези страни, които сътрудничиха с администрацията на Тръмп по споразумението за прекратяване на огъня в Газа, се надяват, че преговорите между САЩ и Иран ще предотвратят регионална война.

Служители на Белия дом заявиха, че Тръмп все още не е взел окончателно решение за удар срещу Иран и остава отворен за дипломатическо решение. САЩ обаче не знаят дали върховният лидер аятолах Али Хаменей ще позволи сделка, приемлива за Вашингтон, отбелязаха служителите.

Според източници Катар, Египет и Турция преговарят с двете страни и координират усилията си.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред CNN, че „приятелски страни“ се опитват да изградят доверие между САЩ и Иран, наричайки тези усилия „плодотворни“.

„Виждам възможността за провеждане на още разговори, ако американските преговарящи следват инструкциите на президента Тръмп да постигнат справедливо и равноправно споразумение и да гарантират липсата на ядрени оръжия“, каза той.

В събота катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани посети Техеран и се срещна с Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран и близък съюзник на Хаменей. Египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси разговаря по телефона с иранския си колега Масуд Пезешкиан и го призова да се съгласи на среща със САЩ. Ден по-рано турският външен министър Хакан Фидан прие иранския си колега и обсъди възможното място и дневен ред за потенциална среща със Съединените щати.

„Надявам се, че ще се споразумеят за нещо приемливо... Могат да сключат приемлива сделка, без ядрени оръжия и т.н. Трябва да го направят. Не знам дали ще го направят. Но те говорят с нас. Те говорят с нас сериозно“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One в събота вечерта.

Хаменей заяви в неделя, че Съединените щати искат да „погълнат“ Иран и да завземат природните му ресурси. „Американците трябва да разберат, че ако започнат война, този път това ще бъде регионална война“, предупреди иранският върховен лидер.

Междувременно офисът на иранския президент публикува предварителен списък с имената на загиналите по време на протестите. Списъкът включва 2985 души, с което официалният брой на загиналите достига 3117.

„Жертвите на тези трагични събития са повече от просто числа; всяка от тези жертви представлява общност и цял свят от връзки. Всеки иранец е като самия Иран за нас и президентът, въз основа на моралния си дълг и завета си с нацията, се смята за защитник на техните права“, се казва в изявлението.

Иранските власти съобщиха преди това, че 3117 души са загинали по време на протестите - 2427 цивилни и служители на силите за сигурност, както и 690 „терористи“. В изявлението на президентската администрация се твърди, че всички жертви на безредиците са „деца на тази страна“. „Несъответствието между 131 смъртни случая и предварително обявената статистика се дължи на анонимността на няколко лица и несъответствията в националните лични карти на някои от починалите със системата за гражданска регистрация, която ще бъде представена в допълнителен списък веднага след извършване на промените“, се казва в изявлението.

Официалният брой на жертвите на протестите в Техеран е поставен под въпрос. Списание Time, позовавайки се на двама висши служители на иранското здравно министерство, запознати с класифицирана статистика, съставена за правителството, съобщи, че приблизително 30 000 души са загинали по време на вълненията на 8 и 9 януари. Тези данни не могат да бъдат потвърдени, отбелязва изданието, но те са близки до резултатите от преброяването на лекарите и персонала на спешните служби, с които Time разполага – 30 304 загинали.

Началникът на щаба на Израелските отбранителни сили (IDF) генерал-лейтенант Еил Замир се срещна с представители на Пентагона във Вашингтон този уикенд, за да обсъдят ситуацията около Иран, съобщиха от канцеларията на израелския министър на отбраната Израел Кац.

„След серия от срещи, които началникът на щаба на IDF проведе наскоро в Съединените щати, той и Кац обсъдиха ситуацията в региона и оперативната готовност на IDF за всеки сценарий“, се казва в съобщението.

Според журналиста от Galei Zahal (GLZ) Дорон Кадош, Замир наскоро заяви в оценката си, че САЩ могат да атакуват Иран в рамките на „две седмици до два месеца“. „Оценките са, че не се очаква атака в следващите дни, поне засега, и изглежда, че САЩ не споделят всичко с Израел и изключват Израел от процесите си на вземане на решения“, пише Кадош.

Високопоставени източници от службите за сигурност на GLZ смятат, че следващите седмици ще бъдат напрегнати, тъй като Иран отбелязва 47-ата годишнина от Ислямската революция (Десетте дни на Фаджр, 1-11 февруари), а средата на февруари отбелязва 40-ата годишнина от смъртта на хиляди протестиращи по време на безредиците.

Според Израел, пише Кадош, в иранското ръководство са се появили разногласия: върховният лидер Али Хаменей поддържа твърда и безкомпромисна позиция по отношение на преговорите със САЩ, докато други висши ирански служители подкрепят помирителен подход.

Според GLZ, израелската страна се опасява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран само по ядрената програма, но сделката няма да включва балистични ракети. CNN съобщи, че Техеран е отказал да обсъжда искането на Вашингтон за ограничаване на обхвата на балистичните му ракети.

„Тръмп ще може да каже, че е постигнал по-добро споразумение от Обама, но това все пак ще бъде лошо споразумение за нас и за целия регион, защото иранците ще продължат да произвеждат ракети в безумни количества и ще продължат да използват своите посредници“, казаха източници на Армейското радио.

Според тяхната информация Иран все още не е надвишил запасите от балистични ракети, които е притежавал преди 12-дневната война с Израел през юни 2025 г., но се приближава до това число.

Седмица по-рано Замир се срещна с Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ CENTCOM, което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток.

Тази седмица началникът на израелското военно разузнаване генерал Шломи Биндер също пътува до Вашингтон. Той се срещна с висши служители от Пентагона, ЦРУ и Белия дом, съобщи източник на Ройтерс. Според Axios Биндер е споделил разузнавателна информация с американската страна за евентуални ирански цели.

Съединените щати са разположили „масивна армада“, водена от самолетоносача USS Abraham Lincoln, в Близкия изток, заедно с допълнителни средства за противовъздушна отбрана, за да защитят своите активи и съюзници в региона в случай на ирански ответен удар, съобщи The Wall Street Journal. Тръмп заплаши да удари Иран, ако Техеран не се съгласи с ядрената сделка. Според WSJ, президентът на САЩ е поискал от военните да разработят вариант за атака, който няма да доведе до продължителна война.

Хаменей отговори, като заплаши с регионална война. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви на 31 януари, че Техеран няма да участва в преки преговори за ядрената сделка, докато Вашингтон не спре да заплашва. Генерал Мохамад Пакпур, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, заяви, че Техеран „държи пръста си на спусъка“.