Поразен от снаряд кораб гори край бреговете на ОАЕ. Иран прогонил "гигантски танкер" от Ормузкия проток

Центърът за морски търговски операции (UKMTO) на Кралския флот съобщи на сайта си, че след удар на снаряд е избухнал пожар на кораб край бреговете на ОАЕ.

Инцидентът е станал на 11 морски мили (20 км) източно от Хор Факкан в ОАЕ.

„UKMTO получи сигнал, че корабът е бил ударен от неопределен снаряд, което е довело до пожар на борда“, заяви агенцията.

"Гигантски танкер", плаващ под знамето на Барбадос, е напуснал Ормузкия проток заради съпротивата на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи иранската страна в своя Telegram канал.

„Гигантски петролен танкер, плаващ под знамето на Барбадос и с капацитет от 160 000 тона петрол, не спазва обявените ограничения и се опитва да се противопостави на волята на Иран“, се казва в изявление на сорпуса.

Според изявлението, докато танкерът се е насочвал през пролива, иранските оперативни части са били в бойна готовност и са заели позиции за действие. В отговор корабът внезапно е променил курса си, обърнал се е и е напуснал района. Корпусът подчерта, че тази маневра е „практическо признание на превъзходството на Иран“ в Ормузкия проток.

„Случилото се в Ормузкия проток не е изолиран инцидент, а отражение на новия баланс на силите; „баланс, при който Иран държи инициативата, а врагът, дори с най-големите логистични ресурси, е принуден да се оттегли“, заяви КГС.

По-рано вчера Израел удари голямото иранско газово находище Южен Парс. Съединените щати са били информирани за плановете за удар, но не са участвали, съобщи източник пред Associated Press.

Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че ударът е бил координиран с администрацията на Тръмп.

Според медията това е първият път, когато Израел нанася удари по ирански газови съоръжения. Те са от решаващо значение за иранската икономика, добави изданието.

Иранският президент Масуд Пезешкиан остро осъди атаката срещу енергийната инфраструктура на Иран в платформата за социални медии X. Тези удари, написа той, „ще усложнят ситуацията и биха могли да имат неконтролируеми последици, чийто мащаб може да обхване целия свят“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да спре атаките срещу ирански енергийни съоръжения, след като Израел удари ирански газови съоръжения на 18 март, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители.

Вестникът пише, че Тръмп е подкрепил последния израелски удар, за да изпрати послание до Иран относно Ормузкия проток, но сега се противопоставя на по-нататъшни подобни атаки.

Според източници на вестника обаче, Тръмп може да е отворен за по-нататъшни удари срещу ирански енергийни съоръжения, ако Техеран заплаши или възпрепятства трафика през Ормузкия проток.

Президентът преди това заплаши да увеличи силата на ударите срещу Иран с 20 пъти, ако Иран продължи морската си блокада на Ормузкия проток. Техеран заяви, че няма да позволи „нито един литър петрол“ да напусне региона.

В момента американските военни не позволяват на изкуствения интелект (ИИ) самостоятелно да взема решения за удари срещу хора, заяви в сряда командирът на Командването за специални операции на САЩ Франк Брадли.

„Винаги има човек във веригата за вземане на решения относно атакуването на цел“, увери той на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, отговаряйки на въпрос на законодател дали американските военни използват системи, които атакуват човешки цели изцяло без човешка намеса, разчитайки единствено на решения, базирани на изкуствен интелект.

На въпроса дали САЩ сериозно обсъждат възможността за използване на такива системи, Брадли отговори: „Не мисля.“ Той подчерта, че според нормите на военния конфликт „решението за това къде и как да се използва смъртоносна сила трябва да бъде взето от човек“. „Независимо от средствата, с които се използва смъртоносна сила, решението трябва да бъде взето от човек“, повтори той.

Освен това Брадли отбеляза: „Използваме смъртоносни оръжия всеки ден, които имат известна степен на автономност. Имаме известна степен на това в нашите инфрачервено насочвани ракети“, даде той като пример.

Същевременно, в уводните думи на Брадли, публикувани на уебсайта на комисията, се отбелязва, че американските сили за специални операции се стремят към разработване на „автономни системи“ и тяхното широко приложение, както и към постигане на превъзходство в използването на технологии, базирани на изкуствен интелект.