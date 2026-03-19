Ирански удар уби четири палестинки на Западния бряг, ракетна атака порази индустриален обект в катарския град Рас Лафан

Четири палестинки са жертвите на ирански ракетен удар, нанесен снощи на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, позовавайки се на последната постъпила информация от местните спасителни служби.



Палестинският Червен полумесец оповести смъртта на четири жени, причинена от отломки, паднали върху фризьорски салон в Бейт Ауа, южно от Хеброн, след като първоначално съобщи за три загинали палестинки, уточнява АФП.



Това са първите смъртни случаи сред палестинското население от началото на войната в Близкия изток, която започна на 28 февруари с израелско-американски въздушни удари срещу Иран.



Палестинският Червени полумесец поясни, че най-малко шест души са ранени. Израелската армия заяви, че е засякла "изстреляни от Иран“ ракети, добавяйки, че "се е намесила, за да неутрализира заплахата".



Междувременно израелската служба за спешна помощ информира днес, че чуждестранен работник е загинал при иранска ракетна атака в мошава Аданим в Централен Израел, съобщи Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон призова за преустановяване на нападенията върху съоръжения за преработка на нефт и газ в Близкия изток, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Макрон заяви, че е говорил по въпроса във връзка с войната срещу Иран с президента на САЩ Доналд Тръмп и с емира на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани.



"В наш общ интерес е незабавно да въведем мораториум върху ударите, насочени към гражданска инфраструктура, по-специално енергийна и водна инфраструктура“, написа Макрон в социалната платформа "Екс", обяснявайки, че се е свързал с лидерите на Катар и САЩ, след като ударите са засегнали "газодобивни обекти в Иран и Катар“.



"Мирното население и неговите основни нужди, както и сигурността на енергийните доставки, трябва да бъдат защитени от ескалация на военните действия“, добави френският държавен глава, цитиран от АФП.



Ирански новинарски агенции съобщиха за удари по нефтени и нефтохимически предприятия близо до индустриалния град Асалуе.

Газовото меганаходище Южен Парс в Персийския залив, което се експлоатира от Иран и Катар и осигурява около 70% от доставките на газ за Иран, се намира близо до Асалуе.



Катар от своя страна оповести "значителни щети", нанесени от иранска ракета в индустриалния град в страната Рас Лафан.

Заради непрестанните атаки Доха обяви две аташета от иранското посолство в страната - военното и по сигурността, за персона нон грата, приканвайки ги да напуснат катарската територия до 24 часа, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на министерството на външните работи на държавата от Персийския залив.



Катар обяви, че е прехванал четири от петте балистични ирански ракети, изстреляни от силите на Техеран, но петата е нанесла удар в Рас Лафан, причинявайки "значителни щети".



В този град се извършва основните преработки на катарския втечнен природен газ.



Иран препоръча вчера евакуация на служителите на няколко енергийни комплекса в Персийския залив - в Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, с предупреждението, че започва да нанася удари "в следващите часове", посочва Ройтерс, позовавайки се на ирански държавни медии.

Министърът на външните работи на Саудитска Арабия - принц Фейсал бин Фархан бин Абдула, заяви, че и малкото доверие, което страната му е имала досега на Иран, вече е напълно разклатено, предаде Ройтерс.



Той посочи, че Саудитска Арабия си запазва правото да предприеме военни действия, "ако сметне за необходимо", след иранските атаки срещу държави от Персийския залив.



"Удря часът лидерите на кралството ни да вземат нужното решение", обърна внимание саудитският външен министър.

Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" обяви, че ще прекрати за пет дни нападенията срещу посолството на САЩ в столицата на Ирак - Багдад, но за целта има определени условия, предаде Ройтерс.



Условията, изброени в изявление на движението, включват изискването Израел да спре да изселва и да обстрелва жители на южните предградия на ливанската столица Бейрут, както и да се поеме ангажиментът да не бъдат обстрелвани жилищни райони в Багдад и в иракските провинции, отбелязва световната агенция.



Южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, се смятат за бастион на ливанското шиитско движение "Хизбула". Израел ги обстрелва с твърдението, че взима на прицел обекти на групировката, с която враждува.