Лидерите на страните от ЕС обсъждат обстановката в Близкия изток, войната в Украйна и единния пазар

19 Март, 2026 04:08, обновена 19 Март, 2026 03:12 524 7

България ще бъде представена на срещата от служебния министър-председател Андрей Гюров

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще заседават днес в Брюксел, за да обсъдят обстановката в Близкия изток и Украйна, енергийните цени и единния пазар в ЕС, сочи дневният ред на заседанието.

България ще бъде представена на срещата от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Участниците в срещата ще разговарят за действията на ЕС, свързани с геополитическите и икономическите последици от военните действия в Иран, включително за енергийната сигурност, възможностите за защита на европейските граждани и дружества, усилията за намаляване на напрежението. Предвижда се те да засегнат също обстановката в Ливан, в ивицата Газа и на Западния бряг на река Йордан. Към тази част от заседанието е поканен да се присъедини генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

При обсъждането на войната в Украйна с видеоконферентна връзка е предвидено да се включи украинският президент Володимир Зеленски. В навечерието на заседанието представители на ЕС изразиха надежда лидерите да успеят да постигнат договореност Унгария да вдигне ветото си върху решенията за осигуряване на заем за Киев, за започване на преговорите с Украйна по същество за присъединяване към ЕС, както и за разширяване на санкциите срещу Русия. Будапеща обвърза решението с възможността за възстановяване на петролните доставки от Русия, прекъснати след ударите по тръбопровода "Дружба".

Дневният ред предвижда още разговори по следващия многогодишен бюджет на ЕС, сигурността, отбраната и миграцията, както и по европейската стратегическа самостоятелност. Очаква се Европейският съвет да подкрепи програмата "Една Европа, един пазар" с насоки и срокове за задълбочаване и общия пазар, допълнително опростяване на бюрократичните правила, осигуряване на енергия на достъпни цени и осъществяване на енергийния преход, обновяването на европейското производство, намаляването на зависимостите, привличането на инвестиции в ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

