Тръмп: НАТО прави много глупава грешка, не се нуждаем от вас

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом, Тръмп посочи, че страните от НАТО подкрепят американско-израелската война, която навлезе в третата си седмица, но не искат да участват в нея.

"Мисля, че НАТО прави много глупава грешка", каза американският държавен глава в Белия дом.

"Всеки е съгласен с нас, но те не искат да помогнат. И ние, САЩ, трябва да запомним това, защото мисля, че е доста шокиращо", добави той.

Тръмп призова държавите да помогнат да се обезопаси Ормузкият проток, след като Иран отговори на съвместните американско-израелски атаки, като на практика блокира морския път за преминаващите оттам петролни танкери с дронове, ракети и мини, припомня Ройтерс.

Няколко държави от НАТО обаче казаха вчера, че засега не планират да изпратят кораби, за да помогнат за сваляне на блокадата, с което всъщност пренебрегнаха призива на Тръмп за военна подкрепа.



"Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея", написа преди изказванията си в Овалния кабинет Тръмп в своята социална платформа Трут соушъл".

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в профила си в своята социална платформа Трут соушъл, че САЩ са били информирани от повечето от съюзниците си в НАТО, че не желаят да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, предаде БТА.

"САЩ бяха информирани от повечето от своите "съюзници" в НАТО, че не искат да бъдат въвличани в нашата военна операция срещу терористичния режим в Иран, в Близкия изток, и това въпреки факта, че почти всяка страна категорично се съгласи с това, което правим, и че на Иран не може, по никакъв начин, в никакъв вид и под никаква форма да бъде разрешено да притежава ядрено оръжие. Все пак не съм изненадан от техните действия, защото винаги съм приемал НАТО, където ние наливаме стотици милиарди долари на година, защитавайки същите тези страни, за еднопосочна улица – ние ще ги защитаваме, а те няма да правят нищо за нас, и то тогава, когато имаме нужда", написа Тръмп.

"За щастие, ние унищожихме иранската армия – флота им го няма, военновъздушните им сили ги няма, противовъздушната отбрана и радарната им система я няма и, може би, което е най-важно, техните лидери, на почти всяко ниво, ги няма, за да не заплашват никога повече нас, нашите близкоизточни съюзници или света! Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея. Всъщност, говорейки като президент на САЩ, към този момент най-силната страна където и да е по света, НИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ НИЧИЯ ПОМОЩ! Благодаря ви за вниманието по този въпрос", допълни американският президент в публикацията си.