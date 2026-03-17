Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: НАТО прави много глупава грешка, не се нуждаем от вас

17 Март, 2026 20:02 2 723 82

Няколко държави от НАТО обявиха, че засега не планират да изпратят кораби, за да помогнат за сваляне на блокадата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом, Тръмп посочи, че страните от НАТО подкрепят американско-израелската война, която навлезе в третата си седмица, но не искат да участват в нея.

"Мисля, че НАТО прави много глупава грешка", каза американският държавен глава в Белия дом.

"Всеки е съгласен с нас, но те не искат да помогнат. И ние, САЩ, трябва да запомним това, защото мисля, че е доста шокиращо", добави той.

Тръмп призова държавите да помогнат да се обезопаси Ормузкият проток, след като Иран отговори на съвместните американско-израелски атаки, като на практика блокира морския път за преминаващите оттам петролни танкери с дронове, ракети и мини, припомня Ройтерс.

Няколко държави от НАТО обаче казаха вчера, че засега не планират да изпратят кораби, за да помогнат за сваляне на блокадата, с което всъщност пренебрегнаха призива на Тръмп за военна подкрепа.

"Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея", написа преди изказванията си в Овалния кабинет Тръмп в своята социална платформа Трут соушъл".

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в профила си в своята социална платформа Трут соушъл, че САЩ са били информирани от повечето от съюзниците си в НАТО, че не желаят да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, предаде БТА.

"САЩ бяха информирани от повечето от своите "съюзници" в НАТО, че не искат да бъдат въвличани в нашата военна операция срещу терористичния режим в Иран, в Близкия изток, и това въпреки факта, че почти всяка страна категорично се съгласи с това, което правим, и че на Иран не може, по никакъв начин, в никакъв вид и под никаква форма да бъде разрешено да притежава ядрено оръжие. Все пак не съм изненадан от техните действия, защото винаги съм приемал НАТО, където ние наливаме стотици милиарди долари на година, защитавайки същите тези страни, за еднопосочна улица – ние ще ги защитаваме, а те няма да правят нищо за нас, и то тогава, когато имаме нужда", написа Тръмп.

"За щастие, ние унищожихме иранската армия – флота им го няма, военновъздушните им сили ги няма, противовъздушната отбрана и радарната им система я няма и, може би, което е най-важно, техните лидери, на почти всяко ниво, ги няма, за да не заплашват никога повече нас, нашите близкоизточни съюзници или света! Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея. Всъщност, говорейки като президент на САЩ, към този момент най-силната страна където и да е по света, НИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ НИЧИЯ ПОМОЩ! Благодаря ви за вниманието по този въпрос", допълни американският президент в публикацията си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хеми значи бензин

    10 68 Отговор
    Сащ ще оцелеят Европа ще бъде превзета от Котай и Рашия

    Коментиран от #22

    20:03 17.03.2026

  • 2 Да,бе

    78 0 Отговор
    Излъганото камилче каза,че гроздето е кисело...

    20:05 17.03.2026

  • 3 Сталин

    83 1 Отговор
    Доналд J Epstein е като л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала ,по цял ден реве и чака другите негодници и пирати да ходят да бият Иран ,защото оранжевия Шломо клоун го е страх да наближи до Иран

    Коментиран от #11

    20:05 17.03.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    47 3 Отговор
    КАТО гледам, ще си остане чисто евроНато. Кое-то си е развалена Боза, хахахх

    20:05 17.03.2026

  • 5 Факт

    98 2 Отговор
    Пита ли НАТО преди да се направиш на мъж бе, Гарфийлд? Сега го търсиш, НАТО, да ти спасява перчема.

    20:05 17.03.2026

  • 6 бай Даньо

    62 0 Отговор
    Доналд Тръмп , детската градина учим урока за взаимното уважение ...

    20:06 17.03.2026

  • 7 Абе

    63 0 Отговор
    Смени си лекарствата бе дядка.

    20:06 17.03.2026

  • 8 Доналд Тръмп

    55 0 Отговор
    И.д.и.о.т да се наричам,
    първа радост е за мене...

    20:07 17.03.2026

  • 9 гост

    54 1 Отговор
    Кукуминдела Тръмп се вживя като божи поставеник на земята и превежда от немския език на баба си и дядо си германската мечта в американски вариант САЩ - ГОСПОДАРИ НА СВЕТА! Мераци на рояци, дори и най-големите му послушковци не му се връзват. Остават нашите: Боко да гаси пожарите по танкерите, а Шиши да РАЗМАГНИТВА мини!

    20:08 17.03.2026

  • 10 си дзън

    19 18 Отговор
    Когато човек си повярва колко е велик и самодостатъчен заминава при русия.

    20:08 17.03.2026

  • 11 бай Даньо

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Майтап няма напоследък все повече хора говорят за тръмпо на английски като за unflushable turd ...

    20:09 17.03.2026

  • 12 Гост

    35 0 Отговор
    Тръмпчо, я се нацупи! Ти мъж ли си или...?

    20:09 17.03.2026

  • 13 Тихо Дони.. тихо🤫

    16 28 Отговор
    Ти ос. р. @. работата със съюзниците, точно ти, за това си трай, бий яко чалмите и толкова, след като приключиш с тях обърни внимание какви ги върши зад гърба ти кремълският плъх.

    20:10 17.03.2026

  • 14 пак този

    22 3 Отговор
    Америка трябва да излезе от НАТО, защото само си хвърля средствата там! НАТО е нещо като СЗО. Едни наливат пари и техника, а други само умуват. Закривай!

    Коментиран от #25, #66

    20:10 17.03.2026

  • 15 Град Козлодуй..

    21 1 Отговор
    ПеЕРАаСите и педовилите ще управляват света!

    20:10 17.03.2026

  • 16 Силиций

    61 0 Отговор
    Доколкото е известно ,в НАТО са държави подписали пакт за ОТБРАНИТЕЛЕН военен съюз,а не за военно участие на страната на САЩ ,когато САЩ решат да нападнат някоя държава!Този президент явно не съвсем наред с нервната си система?!

    20:11 17.03.2026

  • 17 Шопо

    27 4 Отговор
    Нека САЩ излязат от НАТО и да видим тогава кой ще ги пази от другаря Ким и другаря СИ.

    20:11 17.03.2026

  • 18 Тръмп:

    37 0 Отговор
    Аз съм ционистка марионетка.

    20:11 17.03.2026

  • 19 Абсурдистан

    37 2 Отговор
    Лудият Макс не попита партньориге си от НАТО дали да нападне Иран, а сега иска да ги въвлече във войната. Прозрачно и глупаво от този, който не спира да плюе против ЕС и НАТО.

    20:12 17.03.2026

  • 20 нато

    19 1 Отговор
    са трътки,.винаги са били ......

    Коментиран от #46

    20:14 17.03.2026

  • 21 Предпочирсм Дж. Д. Вaнс да поеме поста

    10 3 Отговор
    И Тълси Габард да стане министър на външните работи.

    20:15 17.03.2026

  • 22 Първанов

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Няма да бъде пр7352евзета,Европа,спокойно

    20:16 17.03.2026

  • 23 5 В клас: Бихме ги, бихме ги, бихме ги

    36 0 Отговор
    Унищожили им армията, флота, ВВС-то, радарите, ПВО-то, че и лидерите. Ам той Бай Дончо победил! Сега остава само да го обясни на иранците, че те нещо не вдяват, че били победени и продължават да млатят Израел и арабските пудели на Обора

    Коментиран от #37

    20:17 17.03.2026

  • 24 Ами

    28 2 Отговор
    Времето се позатопля ... Що да не се пробва с Гренландия.
    Армията им е само няколко кучешки впряга.
    Шансове за успех са значително по-големи спрямо Иран :)

    20:19 17.03.2026

  • 25 Боруна Лом

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "пак този":

    ТЕЗИ КОЙТО СА НИ ПРИЕЛИ ВСИЧКИ СА ФАЛИРАЛИ! ВИВА БУЛГЕРИЯ! ЯЯЯВВВ!УРААААА

    20:20 17.03.2026

  • 26 Град Козлодуй

    7 6 Отговор
    Тръмп е миротворец, той ще спре всички войни по света.

    Коментиран от #70

    20:21 17.03.2026

  • 27 Кривоверен алкаш

    15 1 Отговор
    Не си спомням Някой да е нападал Европа та САЩ да са помагали...или греша...всички бъркотии ги сътворява Америка...Криво да седим,право да говорим..

    20:22 17.03.2026

  • 28 Сталин

    21 0 Отговор
    Значи Дъмбо обижда всички и очаква някой да му помага след като се окъка и яде бой до н@сиране ,и има три самолетоносачи,100 кораба и 14 хиляди самолета и го е страх да доближи до Иран и реве на България с три гумени лодки да ходи да отваря Ормузкия пролив

    Коментиран от #30

    20:23 17.03.2026

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Сега искам да се разсърди още повече и да напусне НАТО...

    20:25 17.03.2026

  • 30 Варненец

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "Сталин":

    Сталинчо, оранжевия е копейка, агент Краснов, що си против него?

    Коментиран от #39, #43

    20:26 17.03.2026

  • 31 ГЛУПЧО

    12 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПОВИКА НАТО ЗА ВЕНЕЦУЕЛА ?! В ИРАН МАЙ СИ СТРОШИ ЗЪБИТЕ.

    20:27 17.03.2026

  • 32 Рижавия психар

    10 1 Отговор
    реве за помощта на ЕС, но иначе не се бил нуждаел от нея. Ку-ку, куку-руку! Този самопровъзгласил се за властелин на света куку го апят яко комарите, бръмбарите и калинките в повредената еврейска тиkва. Бил смазал Иран, а нон стоп реве за помощ? Забравил е, че името Иран и Персия са по името на Ерос (Херос) Перкон, тъй наречени арийци, произлизащи от блъг-арийците, деца на бог Арис. Точно там какъв ще го яде, бедна му фантазията. Виетнам ще му се стори като детска играчка спрямо Иран. Удри братя арийци по вечните ни врагове - еврейчовци, настанили се неканени в земята Палиштина, по морски народ палишту (палишти), с истинско име пеларги - пелгари (белгари), пал-хари (палещи орли - хора), синове на бога слънце Арис, познат и като Арило (Ярило) - слънчев господ-ар секира орел. Като не щете миръ - еврейски саксони, на ви секира!

    Коментиран от #42, #64

    20:28 17.03.2026

  • 33 Боко

    5 2 Отговор
    Рижко изтреще ли ?
    или натю се е обърнало от отбранително в нападателно?
    Защо не му помагало?!
    После: защо Путин нападна 404 🤪

    20:28 17.03.2026

  • 34 Д-р Ментал

    6 1 Отговор
    Много е лошо да си идиот….

    20:29 17.03.2026

  • 35 хаха

    2 1 Отговор
    "ние повече не се "нуждаем""

    "И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ!"

    "повече не се нуждаем"..."никога не"... Алоууууу! Путлераската деменция. Я си пий хаповете бе ПДФил ватнишки!

    20:29 17.03.2026

  • 36 Съпругът на г-жа Ердоган

    5 3 Отговор
    Сърдитко Петко, празна му торбата…

    Израел може са помоли съюзниците си… ;)
    А, пардон - те нямат такива!

    20:29 17.03.2026

  • 37 4 група ЦДГ Славейче

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "5 В клас: Бихме ги, бихме ги, бихме ги":

    много е 5 В клас - това е представител на 4 група от целодневна детска градина "Славейче"

    20:30 17.03.2026

  • 38 Не разбирам

    6 0 Отговор
    Защо тогава САЩ и Израел не вдигнат белия байряк и обявят Победа? И да се свършват мъките!
    Иран и без това не искат да имат ядрено оръжие, дори Фатва има издадена. Религията им е против оръжия за масово унищожаване.
    Дори и номера с прах за пране в шишенце няма как да мине за Иран. Защото холическото оръжие е също за масово унищожаване.
    Дори когато дадоха на Садам химическо оръжие за да нападне Иран, иранците не разработиха такива в отговор! По-късно заковаха Садам с британската епруветка.

    20:30 17.03.2026

  • 39 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Варненец":

    У Варна много ли сте разбиените втулки 💩💩💩🧐

    Коментиран от #47

    20:31 17.03.2026

  • 40 ПО ЕДИН БОЙ НА ЮДИТЕ И ПОВЕЧЕ ДА НЕ

    1 2 Отговор
    МИ ДУМАТ ЗА САЩ - Русия е създадена от българи и трябва да я пазим като наше дъщерно образувание

    20:32 17.03.2026

  • 41 хаха

    0 2 Отговор
    "За щастие, ние унищожихме иранската армия"

    Е кво дрънчиш тогава бе пълен полуидиот? Този да не е от байганьовски произход?
    Или "македонски" евентуално?

    Не случайно байганьовците му се радваха толкова преди година и нещо... "ама байдончу товааа, ама байдончу оноваааа"
    Хахаха! Я се вижте бе байганьовците. А после си погледнете и добичето на което се мазнехте.
    И с пютан е същото!

    20:32 17.03.2026

  • 42 Хан Аспарух

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Рижавия психар":

    Абе, да ти кажа, коннико без кон, и ние не бяхме - нито поканени, нито добре дошли отсам Дунава … ама се борихме и къде право, къде не, може да се каже, че имаме малка държава…

    Коментиран от #62

    20:32 17.03.2026

  • 43 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Варненец":

    Ей варненец почивката свърши бегай да лъскаш тоалетните на американския военноморски щаб във Варна,и не забравяй като свърши смяната да минеш при портиера да ти даде банана който заработи днес

    20:33 17.03.2026

  • 44 СКОРО ЩЕ ВИДИМ КОЙ БЪЛГАРСКИ ПРЕДАТЕЛ

    1 0 Отговор
    ЩЕ ИДЕ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА ТОЯ КРАДЕЦ И УБИЕЦ !

    20:33 17.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "нато":

    А рютоПенди де е?

    20:33 17.03.2026

  • 47 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боко":

    Не се притеснявайте за Варна. Нека всеки да гледа себе си!

    20:34 17.03.2026

  • 48 ТРЪМП

    5 1 Отговор
    АБЕ ОТ НЕКОЛКО ДЕНА НЕМАМ ВРЪЗКА С КОЛЕГАТА НЕТАНЯХУ. ЧАКАМ ДА МИ СЕ ОБАДИ.

    20:34 17.03.2026

  • 49 Д-р Ментал

    3 3 Отговор
    Тръмп злепоставя САЩ, показва неинформираност, пропуск във военната мощ и дори слабост. Води емоционална война, непремислена и планирана. Злепоставя и НАТО, показва че този съюз е колеблив. Като цяло се оказа много слаб президент

    Коментиран от #57

    20:35 17.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Каквото си надробил, това ще си сърбаш, баю!

    20:35 17.03.2026

  • 52 иран

    0 3 Отговор
    чрез прокситата си шантажира запада целокупно, Тръмп се опитва да въведе ред и справедливост, а другите му показват среден пръст. Накрая Тръмп виновен - солидарност евроатлантическа значи....

    Коментиран от #74

    20:36 17.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пловдив

    4 2 Отговор
    Като размахваше митата за съюзниците не рева, като поиска Гренландия не рева, като искаше Европа да плати авантюрата на Путин не рева. Сега ревеш .

    20:36 17.03.2026

  • 55 Изненада!

    1 3 Отговор
    Вместо 40 девици чалмаарите ги чакат горе 40 КОЗИ🐐🕺

    20:37 17.03.2026

  • 56 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 1 Отговор
    Махнете го тоя не..щастник масов убиец и международен терорист Тръмп заедно с другият терорист Нетаняху...не искаме да му гледаме противната бандитска физиономия..убиец на деца

    20:38 17.03.2026

  • 57 Биби и Дони

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Д-р Ментал":

    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #63

    20:38 17.03.2026

  • 58 Госあ

    1 2 Отговор
    Много глупава грешка правят специалистите, които все още ходят да работят за ч@ф@дите и реднеците у сащ

    20:39 17.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    ЕС вече ви сърба попарата с Украйна,деменцията беше същия в началото с Русия докато не въвлякохте Европа да участва и украинските мигранти в Европа на наш гръб!Зеленото много благодарности отправя към САЩ ама веднъж не попита публично защо не приеха украинските бежанци в Америка а ги върнаха и биха на границата в Мексико нали Байдън им обеща че ще ги приемат.После бомбят ислямски държави а в Европа ислямистите правят атентати понеже никой не ги пуска в Америка ,намериха стадо без пъдаря ама вече свърши .

    20:40 17.03.2026

  • 62 Аз ти кажа неграмотнико,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хан Аспарух":

    провинция Мизия също и Вулгария, я има на карти от 4-ти до 7-ми век на Балканите, а не в далечния Изток Същата провинция в лето 513, когато Виталиан Тракиец повежда българите срещу Римската империя, се зове само България, вече без Мизия (сведение на Йоан Никиуски), или два века преди КНЯЗ Аспарух, който видимо носи името на гета-гот Флавий Ардабурис АСПАР и, който пресича Дунава оттатък Горна Мизия към Долна Мизия, където българите от лето 165 имат 515 години - Българско къняжение. Бърже на училище неграмотнико!

    20:41 17.03.2026

  • 63 Д-р Ментал

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Биби и Дони":

    Трол

    Коментиран от #82

    20:42 17.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 шоу мен за президент

    1 1 Отговор
    80% от НАТО е държавата САЩ, но Тръмп не се нуждае от НАТО - т.е. няма такава организация.

    20:42 17.03.2026

  • 66 Даа

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "пак този":

    Не. Принуждава натото да им изкукуват оръжията.Т.е печелят милиарди от натото. Не само печелят,но и си набавят верни кучета. Браво на тези,които надигнаха малко глава,но не могат да спрат вливането на милиардите в американския оръжеен бизнес.

    20:43 17.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Жорко

    2 0 Отговор
    Я върви и се скрий,сега НАТО,а защото видяхте,че не е толкова лесна хапка иначе да ще пипнете 400т обогатен уран.

    20:46 17.03.2026

  • 69 истината

    1 0 Отговор
    е, че ако народът на САЩ не събере сили да отърве себе си и света от това изкукуригало, самозабравено, нарцистично старче, а народът на Израел не отстрани ционисткото си правителство и не го изправи на съд за геноцид, целият свят е в правото си да приеме, че народите на тези две държави застават зад жестокостта, агресията, нарушаването на всички човешки норми и бизумието на своите "лидери". Работа на всеки един народ е да контролира правителствата си, защото те са лицето на нацията. Бездействието на народите означава съгласие с действията им. Това се отнася с пълна сила и за нас, българите. Ако ние не сменим продажниците, които повече от три десетилетия паразитират върху всички нас, и не им потърсим сметка, значи заслужаваме съдбата си, колкото и жестока да е тя. Народ, който няма сили да се пребори за справедливост и нормалност, няма право да има държава.

    20:47 17.03.2026

  • 70 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    револверът "Колт", 45-и калибър от модела "Миротворец", e един от американските символи.
    Тръмп "Миротворец" също.

    20:47 17.03.2026

  • 71 АГРЕСОРА САЩ ДА НИ ПЛАТИ ЗАГУБИТЕ ОТ ВОЙ

    2 1 Отговор
    НАТА КОЯТО ВОДИ СРЕЩУ ИРАН - ВСИЧКО ДА ПЛАТИ ! ИНАЧЕ ЩЕ УВОЛНЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО ТЪПО ГАДНО И ПРЕДАТЕЛСКО ! ВСИЧКИ ЩЕ ИДАТ НА О-В ПЕРСИН !

    20:49 17.03.2026

  • 72 Майна

    2 0 Отговор
    Прилича на форум на зомбита..
    Тръмп унищожава " лондонсити"

    Какво сте се разкудкудякали..
    Тръмп и Путин ще възродят в държавите си..
    Айде, скачайте в кокошарника.., ха ха

    20:53 17.03.2026

  • 73 Мдааа

    0 2 Отговор
    Откачилият Тръмп забрави че НАТО е отбранителен съюз. И член 5 важи само ако те нападнат. Дядо Тръмп тръгна на война без дори да попита някого от НАТО. Днес всички са му виновни и ще превзема Куба. Путин откачи, Тръмп откачи, дано Си е по умен от тях. Като гледам какво се случва пророчествата ще се сбъднат. Жълтата раса ще победи в Третата световна. И тя ще победи с ум, хладнокръвие и икономически. Утре Тръмп и Путин ще го няма. Но икономиките им ще са китайски. А Европа ще оцелее. Тя винаги оцелява, защото народите и са корави и са научени да търпят какво ли не!

    Коментиран от #79

    20:53 17.03.2026

  • 74 Пени

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "иран":

    НАТО е отбранителен съюз, това в Иран е съвсем друго нещо.

    20:54 17.03.2026

  • 75 Гост

    1 1 Отговор
    До вчера ревеше НАТО да се включва сега след като го отсвириха мощно, ауу,вече не ни трябват, ние сме най силните, унищожихме ги, ама нефт през протока на 32 февруари.

    20:56 17.03.2026

  • 76 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Нали НАТОТО беше отбранителен съюз.Защо да ти помагат ,когато нападаш друга държава?????

    20:56 17.03.2026

  • 77 Хи хи

    1 0 Отговор
    Тръмпич е страхотен пич ! Ще изпрати нато в историята, освен това вдигна цената на петрола, с което напълни джоба на Путин, без той да си мърда малкото пръстче ! Не е ли страхотен пич !!

    Коментиран от #81

    20:57 17.03.2026

  • 78 Казанлъшкия

    0 2 Отговор
    Що искаш помощ като уж нямаш нужда,не, см.шник с перчем? Нямаш друг път нужда ,явно видяхте зор.

    20:57 17.03.2026

  • 79 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мдааа":

    НАТО е създаден всъщност с нападателна цел, само привидно е отбранителен, никога не е бил.

    20:59 17.03.2026

  • 80 ташунко

    0 0 Отговор
    Дончо немаш карти .

    20:59 17.03.2026

  • 81 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хи хи":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    21:00 17.03.2026

  • 82 Д-р Менгеме

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Д-р Ментал":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    21:01 17.03.2026