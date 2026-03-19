ФБР разследва подалия оставка шеф на Националния център за борба с тероризма за изтичане на класифицирана информация

ФБР разследва Джоузеф Кент, който подаде оставка като ръководител на центъра за борба с тероризма в офиса на директора на националното разузнаване поради противопоставянето си на военни операции срещу Ислямската република.

Това заяви Шелби Талкот, журналистка от портала Semafor.

„Джо Кент е разследван от ФБР за евентуално изтичане на класифицирана информация, научих го от три източника. Казаха ми, че разследването е започнало още преди оставката му“, написа тя в X.

Директорът на Националния център за борба с тероризма на САЩ подаде оставка на 17 март 2026 г.. Това е първата оставка на толкова високо ниво в администрацията на Доналд Тръмп, свързана с прекия военен конфликт между САЩ и Иран.

Кент посочи като основен мотив несъгласието си с водената от Тръмп война срещу Иран. В своето писмо той твърди, че конфликтът е бил подтикнат от Израел и неговото лоби в САЩ.

Президентът Доналд Тръмп приветства оставката, като заяви, че Кент е бил „много слаб по въпросите на сигурността“ и е „добре, че си е тръгнал“.

Анализатори определят акта като разкриващ „дълбоко разделение“ в кабинета на Тръмп и разлом в движението MAGA (Make America Great Again) по отношение на външната политика в Близкия изток.

Оставката засили общественото недоволство срещу военните действия в региона.

Джо Кент е бивш „зелена барета“ и беше смятан за един от лоялните съмишленици на Тръмп преди настъпилия разрив заради иранската стратегия.

Оставката му се разглежда като знаков момент, показващ, че дори най-близките съюзници на Тръмп започват да се дистанцират от неговата политика на „евангелистки ционизъм“ и военна ескалация.

Междувременно Джо Кент заяви пред журналиста Тъкър Карлсън, че Техеран не е бил на ръба на придобиването на ядрени оръжия нито в началото на операция „Епична ярост“, нито преди американските военни да ударят ядрените съоръжения на Ислямската република през юни 2025 г.

"Иранците имат религиозно постановление – фетва – което забранява разработването на ядрени оръжия“, отбеляза Кент.

Властите на Ислямската република многократно са заявявали, че нямат намерение да създават атомна бомба. От 2003 г. насам Иран е под фетва (религиозно постановление) от върховния лидер на страната, която забранява производството на ядрени оръжия.