ФБР разследва подалия оставка шеф на Националния център за борба с тероризма за изтичане на класифицирана информация

19 Март, 2026 03:37, обновена 19 Март, 2026 04:25 570 6

Джо Кент заяви пред журналиста Тъкър Карлсън, че Техеран не е бил пред създаване на ядрени оръжия, нито в началото на операция „Епична ярост", нито преди ударите през юни 2025 г.

Джоузеф Кент, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ФБР разследва Джоузеф Кент, който подаде оставка като ръководител на центъра за борба с тероризма в офиса на директора на националното разузнаване поради противопоставянето си на военни операции срещу Ислямската република.

Това заяви Шелби Талкот, журналистка от портала Semafor.

„Джо Кент е разследван от ФБР за евентуално изтичане на класифицирана информация, научих го от три източника. Казаха ми, че разследването е започнало още преди оставката му“, написа тя в X.

Директорът на Националния център за борба с тероризма на САЩ подаде оставка на 17 март 2026 г.. Това е първата оставка на толкова високо ниво в администрацията на Доналд Тръмп, свързана с прекия военен конфликт между САЩ и Иран.

Кент посочи като основен мотив несъгласието си с водената от Тръмп война срещу Иран. В своето писмо той твърди, че конфликтът е бил подтикнат от Израел и неговото лоби в САЩ.

Президентът Доналд Тръмп приветства оставката, като заяви, че Кент е бил „много слаб по въпросите на сигурността“ и е „добре, че си е тръгнал“.

Анализатори определят акта като разкриващ „дълбоко разделение“ в кабинета на Тръмп и разлом в движението MAGA (Make America Great Again) по отношение на външната политика в Близкия изток.

Оставката засили общественото недоволство срещу военните действия в региона.

Джо Кент е бивш „зелена барета“ и беше смятан за един от лоялните съмишленици на Тръмп преди настъпилия разрив заради иранската стратегия.

Оставката му се разглежда като знаков момент, показващ, че дори най-близките съюзници на Тръмп започват да се дистанцират от неговата политика на „евангелистки ционизъм“ и военна ескалация.

Междувременно Джо Кент заяви пред журналиста Тъкър Карлсън, че Техеран не е бил на ръба на придобиването на ядрени оръжия нито в началото на операция „Епична ярост“, нито преди американските военни да ударят ядрените съоръжения на Ислямската република през юни 2025 г.

"Иранците имат религиозно постановление – фетва – което забранява разработването на ядрени оръжия“, отбеляза Кент.

Властите на Ислямската република многократно са заявявали, че нямат намерение да създават атомна бомба. От 2003 г. насам Иран е под фетва (религиозно постановление) от върховния лидер на страната, която забранява производството на ядрени оръжия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сондьор

    1 0 Отговор
    Нека разследват. Аз вече закачих следващата тръба, и ще обследвам кладенците близнаци. Ще пуснат ли нещо?

    03:50 19.03.2026

  • 2 Персийския залив

    5 0 Отговор
    следвайте парите.....

    03:52 19.03.2026

  • 3 Свобода на словото????

    6 0 Отговор
    Аже това ли е страната на "свободните"?!
    Ми то като в Северна Корея...
    Каза човека истината и хоп в Гестапо...

    03:55 19.03.2026

  • 4 Никой

    4 1 Отговор
    САЩ нямат всъщност военна мощ - победата над Германия - 1944 - се дължи на изтощението на самите германски войници от руската страна - тоест - там са се случили нещата и - отделно - това са почти еднакви народи - Германия и САЩ - не са кирилица - а латиница. Да речем.

    Тук обаче САЩ настъпиха мотиката. Иран е Персия - това са много древни хора - знаят това-онова.

    Тръмп трябва да се спре.

    04:01 19.03.2026

  • 5 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Сега ще му пратят Спецов от НАП, после енергото, ДАНС, Светия Синод и ВиК.... Ще го съсипят човека...

    04:02 19.03.2026

  • 6 Снимка

    0 0 Отговор
    Готин пич на снимката

    04:33 19.03.2026