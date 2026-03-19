Един убит и двама ранени при нападение с дронове на ВСУ срещу Севастопол
  Тема: Украйна

19 Март, 2026 03:15, обновена 19 Март, 2026 03:21 516 2

Нанесени са материални щети по жилищни сгради, автомобили и промишлено предприятие

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един мъж е убит, а двама други са ранени при атака на украинските въоръжени сили срещу Севастопол, като при нападението са свалени общо 27 дрона, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в Telegram.

„Силите за противовъздушна отбрана и нашият Черноморски флот отблъснаха атаката на украинските въоръжени сили. Общо 27 дрона бяха свалени. За съжаление има пострадали. Мъж, който е бил в частен дом по време на атаката, е убит при атаката на украинските въоръжени сили срещу Севастопол. По предварителна информация двама души също са ранени, с леки наранявания“, написа той.

Той добави, че отломки от свалените дронове са причинили запалване на трева в една част от залива Стрелецка. Малка част от покрива на жилищна сграда се е запалила в района на Парк Победа поради падащи отломки от дрон. В района на Фиолент отломки от сваления дрон са причинили пожар в частен дом и участък от горски пояс. Трева и промишлена сграда са се запалиха близо до Фиолентовско шосе. Прозорци са били повредени в няколко жилищни сгради на улица „Вакуленчук“, както и автомобили.


