Новини
Свят »
Великобритания »
The Times: Британски военни експерти разработват в САЩ планове за отваряне на Ормузкия проток

19 Март, 2026 03:46, обновена 19 Март, 2026 03:54 491 4

  • великобритания-
  • експерти-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • кораби-
  • петрол

Те са отпътували към военновъздушната база Макдил близо до Тампа, Флорида, където се намира щабът на Централното командване на Съединените щати

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания изпрати малък екип от военни експерти в САЩ, за да разработят планове за отваряне на Ормузкия проток.

Това съобщи The Times, позовавайки се на брифинг, проведен от представители на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Съобщава се, че британските експерти "пътуват" до военновъздушната база Макдил близо до Тампа, Флорида, където се намира щабът на Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за военните операции в Близкия изток. Според вестника британски специалисти са били призовани да съдействат за планирането и разработването на варианти за осигуряване на безопасното преминаване на кораби през пролива.

The Times съобщава, че по време на брифинг, първият морски лорд на Обединеното кралство, генерал Гуин Дженкинс, е представил на министрите различни варианти за британски действия в настоящата ситуация. Както отбелязва вестникът, изпращането на британски военни кораби за ескортиране на търговски кораби през пролива не се разглежда. В статията обаче се посочва, че Обединеното кралство обсъжда със САЩ и европейските партньори какво би могло да се направи, след като конфликтът приключи.

„Ситуацията е изключително променлива“, цитира вестникът неназован високопоставен служител на Министерството на отбраната на Обединеното кралство. „Нивото на заплаха е такова, че не мога да си представя как различните държави биха искали да разположат корабите си в разгара на настоящата заплаха“, добави той.

The Times цитира и заместник-държавния секретар на Обединеното кралство по отбраната Ал Карнс, който заяви на брифинг, че през 1987 г. са били разположени 30 кораба за патрулиране в Ормузкия проток.

„Това дава представа за необходимите ресурси“, каза той, добавяйки, че днешната ситуация е още по-сложна, а съществуващият арсенал на Иран е по-широк, включително военноморски мини, балистични ракети, дронове, подводни апарати и надводни апарати.

„Бих казал, че трябва да е мултинационално решение. В момента сме далеч от това“, отбеляза Карнс.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евалла

    6 2 Отговор
    на персите!!!

    03:57 19.03.2026

  • 2 Джак Спероу

    5 1 Отговор
    Да се чете: "Британски" пирати....

    03:58 19.03.2026

  • 3 ОнЯ

    4 0 Отговор
    Санкции срещу САЩ и Израел няма ли?

    04:10 19.03.2026

  • 4 Англия ще спаси Америка

    0 2 Отговор
    Британците са бавни, но вършат солидна работа. Крайцерът, който щеше да отиде в Кипър, за да осигури противовъздушно прикритие на базите, се подготви за две седмици и му отне още една, за да стигне до Гибралтар, където е сега. Гърците, от друга страна, бързат. Откакто беше дадена заповедта, 4 φ16 пристигнаха в Кипър за 1 час, а 2 фрегати - за 1 ден.

    04:12 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания