The Times: Британски военни експерти разработват в САЩ планове за отваряне на Ормузкия проток

Великобритания изпрати малък екип от военни експерти в САЩ, за да разработят планове за отваряне на Ормузкия проток.

Това съобщи The Times, позовавайки се на брифинг, проведен от представители на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Съобщава се, че британските експерти "пътуват" до военновъздушната база Макдил близо до Тампа, Флорида, където се намира щабът на Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за военните операции в Близкия изток. Според вестника британски специалисти са били призовани да съдействат за планирането и разработването на варианти за осигуряване на безопасното преминаване на кораби през пролива.

The Times съобщава, че по време на брифинг, първият морски лорд на Обединеното кралство, генерал Гуин Дженкинс, е представил на министрите различни варианти за британски действия в настоящата ситуация. Както отбелязва вестникът, изпращането на британски военни кораби за ескортиране на търговски кораби през пролива не се разглежда. В статията обаче се посочва, че Обединеното кралство обсъжда със САЩ и европейските партньори какво би могло да се направи, след като конфликтът приключи.

„Ситуацията е изключително променлива“, цитира вестникът неназован високопоставен служител на Министерството на отбраната на Обединеното кралство. „Нивото на заплаха е такова, че не мога да си представя как различните държави биха искали да разположат корабите си в разгара на настоящата заплаха“, добави той.

The Times цитира и заместник-държавния секретар на Обединеното кралство по отбраната Ал Карнс, който заяви на брифинг, че през 1987 г. са били разположени 30 кораба за патрулиране в Ормузкия проток.

„Това дава представа за необходимите ресурси“, каза той, добавяйки, че днешната ситуация е още по-сложна, а съществуващият арсенал на Иран е по-широк, включително военноморски мини, балистични ракети, дронове, подводни апарати и надводни апарати.

„Бих казал, че трябва да е мултинационално решение. В момента сме далеч от това“, отбеляза Карнс.