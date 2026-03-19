The Washington Post: Пентагонът търси над S200 милиарда, за да продължи войната срещу Иран

19 Март, 2026 03:22, обновена 19 Март, 2026 03:31 685 10

Вашингтон обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници в Близкия изток, предаде Ройтерс

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни търсят финансиране от над 200 милиарда долара, за да продължат операцията срещу Иран, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на източници.

Според изданието, Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри „искане за над 200 милиарда долара от Конгреса за финансиране на войната в Иран“. Според изданието, Министерството на отбраната иска да използва част от тези средства, за да „спешно увеличи производството на критични оръжия, чиито запаси са изчерпани, след като американските и израелските сили удариха хиляди цели през последните три седмици“.

В статията се отбелязва, че „все още не е ясно точно каква сума в крайна сметка ще поиска Белият дом от законодателите да одобрят“. Някои служители на администрацията на Вашингтон смятат, че осигуряването на 200 милиарда долара за тези нужди е нереалистично. Изданието подчертава, че опитът на Пентагона да осигури тези средства „ще предизвика голяма политическа битка в Конгреса“. Изданието посочва като пример, че Конгресът на САЩ е одобрил общо 188 милиарда долара бюджетни кредити за помощ на Украйна до декември 2025 г.

В интервю за CBS на 15 март Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, заяви, че администрацията на Вашингтон обмисля дали да поиска допълнително финансиране от Конгреса за продължаване на военната операция срещу Иран. Според него САЩ са похарчили приблизително 12 милиарда долара за военни действия през първите няколко дни.

Администрацията на Вашингтон обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници в Близкия изток, включително за участие в операцията срещу Иран, съобщи Ройтерс.

Според източници на агенцията, американската страна „обмисля възможността за разполагане на хиляди американски войници в подкрепа на операции в Близкия изток“. Медията уточнява, че тази стъпка би могла да помогне на САЩ „да осигурят свободно преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток“. Според агенцията, за тази цел САЩ може да се опитат да „разположат американски войски на иранското крайбрежие“.

Освен това, администрацията на Вашингтон обсъжда възможността за разполагане на войски на иранския остров Харг, се посочва в съобщението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    8 2 Отговор
    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    03:29 19.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    А ТОТАЛ , ШЕВРОН И ШЕЛ КОИТО ИМАТ СРЕДНО
    ПО 30% УЧАСТИЕ В ПЕТРОЛНИТЕ И ГАЗОВИ КОМПАНИИ
    ВЪВ ЗАЛИВА
    .... ТЪРСЯТ ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД:)

    03:32 19.03.2026

  • 3 Карго 200

    5 1 Отговор
    Президентските правомощия са за 60 дни обезпечени военни действия,където на планетата си пожелае той,а след това конгреса,иска,не иска ще му даде пари,защото Тръмп ще каже "ето не ми дават да довърша започнатото".

    03:40 19.03.2026

  • 4 Пълни

    3 1 Отговор
    Нещастници!😂

    Коментиран от #8

    03:44 19.03.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    4 0 Отговор
    Грандиозно епично фиаско!

    03:46 19.03.2026

  • 6 Лесна работа

    3 0 Отговор
    Да ги отпечатат. Няма да има инфлация, защото това е резервна валута и баламите по света ще се втурнат да ги купуват.

    03:56 19.03.2026

  • 7 Истината

    4 0 Отговор
    А тези пари можеха да се дадат за образование, здравеопазване .... но бай Кукудончо не го интересуват проблемите в САЩ. Той вече я обяви за ВИЛИКЪ .... again...

    04:01 19.03.2026

  • 8 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пълни":

    Нямаш идея колко много си прав!!
    Тези хора са едни зомбита, които мислят само за пари...

    04:04 19.03.2026

  • 9 хехе

    2 0 Отговор
    търсели едни 200 милиарда що бе печатницата за зелени тапети да не би да е свършила мастилото.

    04:19 19.03.2026

  • 10 И Зеленски ги търси

    3 0 Отговор
    същите пари.

    04:21 19.03.2026