САЩ са използвали бомби за унищожаване на бункери, за да нанесат удари по укрепени ирански бази

Американските въоръжени сили снощи обявиха, че са използвали бомби за унищожаване на бункери, за да нанесат удари по укрепени ирански ракетни бази по иранското крайбрежие в близост до Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за района, заяви, че „няколко“ боеприпаса за дълбоко проникване, тежащи по около 2300 килограма, са били „успешно използвани“ при ударите.
Специализираните боеприпаси се използват срещу укрепени съоръжения или подземни бункери, посочва Ройтерс.
„Иранските противокорабни крилати ракети в тези обекти представляваха риск за международното корабоплаване в протока“, се казва в изявление на СЕНТКОМ.
Ормузкият проток между Иран и Оман е широк около 55 километра и е критична артерия за международния транспорт на петрол и втечнен природен газ.
След началото на ударите на САЩ и Израел в Иран, Техеран многократно заплаши, че ще нанася удари по кораби, преминаващи през пролива. Корабният трафик там практически е блокиран от началото на войната преди около две седмици и половина.
Кент изразява разочарованието си в писмото си и се оттегля от позицията си по войната. Той пише, че високопоставени израелски офицери и влиятелни членове на американските медии сеят дезинформационна кампания и про-военни настроения срещу Иран. Израелското Лоби, твърди той, е накарало президента Тръмп да повярва, че ако удари сега, може да спечел
08:25 18.03.2026
3 Баба Гицка
08:29 18.03.2026
4 Израелското Лоби ни въвлече във войната
Кент изразява разочарованието си в писмото си и се оттегля от позицията си по войната. Той пише, че високопоставени израелски офицери и влиятелни членове на американските медии сеят дезинформационна кампания и про-военни настроения срещу Иран. Израелското Лоби, твърди той, е накарало президента Тръмп да повярва, че ако удари сега, може да спечели войната, което е лъжа. Той също така нарече това израелска тактика, използвана за въвличане на САЩ във войната в Ирак.
08:29 18.03.2026
6 ООрана държава
Дони седмица 2ра - Ние ще победим
Дони седмица 3та - Пратете помощ....
08:32 18.03.2026
10 Бункера
Не се страхувам
Коментиран от #12
08:37 18.03.2026
12 Стой си в Бункера
До коментар #10 от "Бункера":И пращай цялата Руска нация в Украйна
Белкем дойдат мюсулмани да имате поне по успешна раса
08:38 18.03.2026
16 Това го повтарям от началото на войната
нито пък Израел.
ТЕ НЕ СА ВЛИЗАЛИ, ЧЕ ДА ИЗЛИЗАТ!
Това са простотиите на русофилите. Операцията на съюзниците може още утре да спре, ако те поискат, понеже основните им цели са постигнати. Най много да пуснат по още две- три тежки бомби върху Натанз и Фордо.
Още повече,че иранският народ очевидно не иска да се вдиигне. САЩ и Израел нищо не могат да направят по този въпрос, не зависи от тях.
Ако решат да спрат операцията, ще оставят флота оттатък Персийския залив и ще блокират всякакъв ирански износ. Без износ на нефт и газ Иран умира прав!
Коментиран от #28, #43
08:40 18.03.2026
19 Тръмп ще направи САЩ велики
Защо този стар кон не се заинтересува как живеят българите и каква ни е икономиката, а се е загрижил за Куба?
Коментиран от #35
08:43 18.03.2026
21 Не само са рязани
До коментар #9 от "Бай Ставри":но по ДНК са най-близки до арабите!
Докато персите са друго нещо!
Коментиран от #27, #31
08:44 18.03.2026
23 Към края на месеца операцията на САЩ
Много пъти коментирахме защо е така. Ще използват оставащото време да доразрушат каквото е останало непоразено от военната машина на чалмите.
После ще заваардят изхода на Персийския залив към открития океан.
И ще гледат сеира на моллите!
При нужда могат винаги да ударят тук там, където е нужно.
Ама що ще чини Иран без износ бе, другари копейки. Нищо не казвате по тоя въпрос?
Коментиран от #32
08:45 18.03.2026
Иран е със сложен планински терен, което затруднява много сухопътна военна операция. Бомбардировките не вършат работа. Най много пречи това, че иранците не подкрепят агресията на САЩ.
Коментиран от #37
08:46 18.03.2026
27 Тръмпи
До коментар #21 от "Не само са рязани":Ами всички са чалми, един дол дренки, заблудени души ха ха ха
08:47 18.03.2026
28 Ха Ха
До коментар #16 от "Това го повтарям от началото на войната":А Ормурския пролив бе умник. Иран ако не го освободи, няма да можеш да си караш бричката
Коментиран от #36, #42
08:47 18.03.2026
29 стоян георгиев
У чафутско е леш...
Ал Джазира,руски и френски медии показаха огромните разрушения и пожари в ционистката държава .
Евреите досега такова чудо не им е идвало на главите...
Колкото до Натаняху явно наистина вече е у пъкала щом съвета по национална сигурност на исрал се събра на спешно съвещание заради опустошителните удари на Иран,но на този съвет за първи път Натаняху не присъства и не се включи и он лайн
Коментиран от #33, #38
08:47 18.03.2026
31 Кви перси са останали в Иран,
До коментар #21 от "Не само са рязани":копеи?
Я стига с тая опорка!
Векове арабска и турска власт , ислям, коран и перси?!
Преди това Александър, Рим, Византия, кръстоносци...
От Персия е останало само летящото килимче, хахаха!
08:48 18.03.2026
32 Янко Виа
До коментар #23 от "Към края на месеца операцията на САЩ":Много пожелателни ЩЕ бе Цуцццци ,хайли лайкли ли са или по вероятно тинтири минтири и шменти капели ?
08:48 18.03.2026
33 Учителка по литература
До коментар #29 от "стоян георгиев":Много неграмотно!
Коментиран от #39
08:49 18.03.2026
35 Мишел
До коментар #19 от "Тръмп ще направи САЩ велики":Защото само в Куба САЩ могат постигнат сваляне на властта.
08:51 18.03.2026
36 Ха Ха, ама с кървави сълзи!
До коментар #28 от "Ха Ха":Я прочети пак какво писах, гений, ама си напрегни мозъчето!
08:51 18.03.2026
38 Култура Миянко
До коментар #29 от "стоян георгиев":Ами кво се чудиш журналисти от СNN се изтърваха в ефир ,че им е забранено от Израел да коментират разрушенията и жертвите в страната .
08:52 18.03.2026
40 Имената
Днешните иранци имат нещо общо с древна Персия, колкото днешните македонци с Ал. Велики.
08:55 18.03.2026
42 Тръмпи
До коментар #28 от "Ха Ха":Ти определено няма да я караш, но ние ще се возим до насита, за какво мислиш прибрах Мадеро на топло
08:57 18.03.2026
43 Не ти излиза сметката
До коментар #16 от "Това го повтарям от началото на войната":Първо - не става въпрос за излизане от Иран(защото не са влизали), а излизане от капана в който се набутаха сами , нагло и подло!
Да спрат атаките и обявят "победа", могат,- но Иран няма да спре до постигането на истински МИР!
Иначе да! Могат да спрат иранския износ на горива, но и Иран ще спре тотално всякакъв износ от целия район! Как си представяш резултата???
45 Тръмпи
До коментар #43 от "Не ти излиза сметката":Вие тук, всички вие, не разбрахте ли още как ще приключи войната в Иран, с термоядрен удар и безусловна капитулацшия, Мека ще изгори до основи, в един нов, модерен свят няма място за радикални чалми
Коментиран от #51
09:03 18.03.2026
46 Мишел
До коментар #37 от "Тръмпи":Припомни си колко пъти САЩ опитваха неуспешно да унищожат обогатения уран на Иран. Ако имаха подходящи оръжия, щяха и да го направят. Не можаха и сега не се знае дали Иран има обогатен уран или вече ядрени оръжия.
09:04 18.03.2026
48 Коалицията на Желаещите
До коментар #43 от "Не ти излиза сметката":Добре поне, че ние имаме наблизо Русия за да ни спаси с горивата! Е, ще има лазене по килимчето пред Путин, но ние го умеел лазенето и лизането.
"Иначе да! Могат да спрат иранския износ на горива, но и Иран ще спре тотално всякакъв износ от целия район! Как си представяш резултата???"
Коментиран от #49
09:07 18.03.2026
49 Група професионални журналисти
До коментар #48 от "Коалицията на Желаещите":Ние също го можем това, много добре!
09:10 18.03.2026
50 те бомбите са ги пуснали
Чичо иска да обяви победа и изпълнени цели ,после победно да развее байрака и да бяга от там !
Ама тоя път не се получава щото евреите няма на кого да ги остави .
09:15 18.03.2026
51 то това ако се случи
До коментар #45 от "Тръмпи":Мисля че и краварите приключват . За евреите ще е сигурно .
09:16 18.03.2026
54 Ццц
До коментар #52 от "Артилерист":Направи ми впечатление една реплика във филм, който наскоро гледах. Героят живееше като дивак в гората и на въпроса защо каза: "не искам да живея сред общество, което мълчаливо си плаща данъците, знаейки, че отиват при нашите военни да правят войни по света".
09:29 18.03.2026
