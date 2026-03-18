САЩ са използвали бомби за унищожаване на бункери, за да нанесат удари по укрепени ирански бази

18 Март, 2026 08:24 1 370 56

  • иран-
  • сащ-
  • бомби-
  • ормузки проток

Специализираните боеприпаси се използват срещу укрепени съоръжения или подземни бункери, посочва Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските въоръжени сили снощи обявиха, че са използвали бомби за унищожаване на бункери, за да нанесат удари по укрепени ирански ракетни бази по иранското крайбрежие в близост до Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за района, заяви, че „няколко“ боеприпаса за дълбоко проникване, тежащи по около 2300 килограма, са били „успешно използвани“ при ударите.

Специализираните боеприпаси се използват срещу укрепени съоръжения или подземни бункери, посочва Ройтерс.

„Иранските противокорабни крилати ракети в тези обекти представляваха риск за международното корабоплаване в протока“, се казва в изявление на СЕНТКОМ.

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк около 55 километра и е критична артерия за международния транспорт на петрол и втечнен природен газ.

След началото на ударите на САЩ и Израел в Иран, Техеран многократно заплаши, че ще нанася удари по кораби, преминаващи през пролива. Корабният трафик там практически е блокиран от началото на войната преди около две седмици и половина.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бившият шеф на контратероризма,

    25 13 Отговор
    Бившият шеф на контратероризма на САЩ напусна заради войната с Иран, позовавайки се на липса на заплаха.

    Решението му привлече вниманието и към военното му минало и личните му загуби.
    Джо Кент, високопоставен американски служител в борбата с тероризма, подаде оставка заради войната с Иран, заявявайки, че Иран не представлява непосредствена заплаха за САЩ.
    Най-високопоставеният американски контратерорист в администрацията на Тръмп Джо Кент подаде оставка във вторник заради войната в Иран. В писмото си за оставка той казва, че не може да подкрепи конфликта и твърди, че Иран не представлява непосредствена заплаха за САЩ.
    Джоузеф Кент казва, че войната е започнала под натиска на Израел и мощното му лоби в САЩ. Той заяви, че не може с чиста съвест да подкрепи тази война.

    След дълго обмисляне реших да се оттегля от поста си на директор на Националния център за борба с тероризма, считано от днес.
    Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не е представлявал непосредствена заплаха за нашата нация и е ясно, че ние започнахме това.
    Кент: израелското лоби ни въвлече във войната с Иран.
    Кент изразява разочарованието си в писмото си и се оттегля от позицията си по войната. Той пише, че високопоставени израелски офицери и влиятелни членове на американските медии сеят дезинформационна кампания и про-военни настроения срещу Иран. Израелското Лоби, твърди той, е накарало президента Тръмп да повярва, че ако удари сега, може да спечел

    08:25 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баба Гицка

    14 4 Отговор
    Тъй,тъй баби едно по едно. Американчета да живи и здрави

    08:29 18.03.2026

  • 4 Израелското Лоби ни въвлече във войната

    21 11 Отговор
    Кент: израелското лоби ни въвлече във войната с Иран.
    Кент изразява разочарованието си в писмото си и се оттегля от позицията си по войната. Той пише, че високопоставени израелски офицери и влиятелни членове на американските медии сеят дезинформационна кампания и про-военни настроения срещу Иран. Израелското Лоби, твърди той, е накарало президента Тръмп да повярва, че ако удари сега, може да спечели войната, което е лъжа. Той също така нарече това израелска тактика, използвана за въвличане на САЩ във войната в Ирак.

    08:29 18.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    24 14 Отговор
    Дони седмица 1ва - Ние побеждаваме
    Дони седмица 2ра - Ние ще победим
    Дони седмица 3та - Пратете помощ....

    08:32 18.03.2026

  • 7 Първанов

    13 21 Отговор
    Щатите и Израел вършат мръсната работа. Само може да се благодарни. До това отвратително положение се стигна заради подлата терористична политика на Иран по света

    08:32 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бункера

    5 3 Отговор
    Моят Бункер е на 2500 метра под земята
    Не се страхувам

    Коментиран от #12

    08:37 18.03.2026

  • 11 Бай вую

    5 9 Отговор
    Приказки от 1001 нощи

    08:38 18.03.2026

  • 12 Стой си в Бункера

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Бункера":

    И пращай цялата Руска нация в Украйна
    Белкем дойдат мюсулмани да имате поне по успешна раса

    08:38 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Zахарова

    3 9 Отговор
    Тръгвам да си сменя пола,че да не ме разкрият.

    08:39 18.03.2026

  • 15 Натаня Чи фут

    11 5 Отговор
    с шест пръста съм

    08:39 18.03.2026

  • 16 Това го повтарям от началото на войната

    6 16 Отговор
    САЩ няма какво да се измъкват от Иран,
    нито пък Израел.
    ТЕ НЕ СА ВЛИЗАЛИ, ЧЕ ДА ИЗЛИЗАТ!

    Това са простотиите на русофилите. Операцията на съюзниците може още утре да спре, ако те поискат, понеже основните им цели са постигнати. Най много да пуснат по още две- три тежки бомби върху Натанз и Фордо.
    Още повече,че иранският народ очевидно не иска да се вдиигне. САЩ и Израел нищо не могат да направят по този въпрос, не зависи от тях.

    Ако решат да спрат операцията, ще оставят флота оттатък Персийския залив и ще блокират всякакъв ирански износ. Без износ на нефт и газ Иран умира прав!

    Коментиран от #28, #43

    08:40 18.03.2026

  • 17 БесенПутлерист

    3 9 Отговор
    Три дена и киев е мой

    Коментиран от #20

    08:41 18.03.2026

  • 18 Майор Мишев

    11 3 Отговор
    Защо никой не споменава ,че вече са унищожени 5 Ф15 и още 9самолета въздушни цистерни амер .радари за раннопредупреждение на стойност $2 млрд. ?

    08:41 18.03.2026

  • 19 Тръмп ще направи САЩ велики

    14 4 Отговор
    Ама в подземното царство, към което ги води!
    Защо този стар кон не се заинтересува как живеят българите и каква ни е икономиката, а се е загрижил за Куба?

    Коментиран от #35

    08:43 18.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не само са рязани

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Ставри":

    но по ДНК са най-близки до арабите!
    Докато персите са друго нещо!

    Коментиран от #27, #31

    08:44 18.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Към края на месеца операцията на САЩ

    4 9 Отговор
    и Израел ще прилючи.

    Много пъти коментирахме защо е така. Ще използват оставащото време да доразрушат каквото е останало непоразено от военната машина на чалмите.
    После ще заваардят изхода на Персийския залив към открития океан.
    И ще гледат сеира на моллите!

    При нужда могат винаги да ударят тук там, където е нужно.

    Ама що ще чини Иран без износ бе, другари копейки. Нищо не казвате по тоя въпрос?

    Коментиран от #32

    08:45 18.03.2026

  • 24 Катя Ивановна - Дуло (автор)

    0 4 Отговор
    "Повест за Крум Страшни - мъж и държавник от рода Дуло" е уникална за българската литература жанрова смесица. Творбата съчетава средновековна българска история (VII-IX в.), секс, психология и други неща, които ще видите, ако я прочетете! :) Създадена е с развлекателна, образователна и патриотична цел. В нея застъпвам и обяснявам хипотезата, че хан Крум произлиза от рода Дуло. Разпространява се безплатно:

    лесно можете да я откриете чрез Гугъл

    08:46 18.03.2026

  • 25 ПсихоЛог

    8 4 Отговор
    Тръмпоча рижата вместо МАГА реши да прави МИГА -мейк исрахелл грейт ъгейн ,но и там удари на камък !

    08:46 18.03.2026

  • 26 Мишел

    9 5 Отговор
    Иранските подземни скривалища са в скалите на планините, на дълбочина 300-500м и САЩ нямат оръжия, които да достигнат до тях. В тях е обогатяването на уран, обогатения уран, пускови установки и ракети, други оръжия и техника.
    Иран е със сложен планински терен, което затруднява много сухопътна военна операция. Бомбардировките не вършат работа. Най много пречи това, че иранците не подкрепят агресията на САЩ.

    Коментиран от #37

    08:46 18.03.2026

  • 27 Тръмпи

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Не само са рязани":

    Ами всички са чалми, един дол дренки, заблудени души ха ха ха

    08:47 18.03.2026

  • 28 Ха Ха

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Това го повтарям от началото на войната":

    А Ормурския пролив бе умник. Иран ако не го освободи, няма да можеш да си караш бричката

    Коментиран от #36, #42

    08:47 18.03.2026

  • 29 стоян георгиев

    11 5 Отговор
    Пишете к,во става в исрал-ел след смощната най мощна атака досега на Иран срещу Трл Авив и Батиам.
    У чафутско е леш...
    Ал Джазира,руски и френски медии показаха огромните разрушения и пожари в ционистката държава .
    Евреите досега такова чудо не им е идвало на главите...
    Колкото до Натаняху явно наистина вече е у пъкала щом съвета по национална сигурност на исрал се събра на спешно съвещание заради опустошителните удари на Иран,но на този съвет за първи път Натаняху не присъства и не се включи и он лайн

    Коментиран от #33, #38

    08:47 18.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кви перси са останали в Иран,

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Не само са рязани":

    копеи?

    Я стига с тая опорка!
    Векове арабска и турска власт , ислям, коран и перси?!

    Преди това Александър, Рим, Византия, кръстоносци...
    От Персия е останало само летящото килимче, хахаха!

    08:48 18.03.2026

  • 32 Янко Виа

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Към края на месеца операцията на САЩ":

    Много пожелателни ЩЕ бе Цуцццци ,хайли лайкли ли са или по вероятно тинтири минтири и шменти капели ?

    08:48 18.03.2026

  • 33 Учителка по литература

    1 7 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Много неграмотно!

    Коментиран от #39

    08:49 18.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп ще направи САЩ велики":

    Защото само в Куба САЩ могат постигнат сваляне на властта.

    08:51 18.03.2026

  • 36 Ха Ха, ама с кървави сълзи!

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ха Ха":

    Я прочети пак какво писах, гений, ама си напрегни мозъчето!

    08:51 18.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Култура Миянко

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Ами кво се чудиш журналисти от СNN се изтърваха в ефир ,че им е забранено от Израел да коментират разрушенията и жертвите в страната .

    08:52 18.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Имената

    3 3 Отговор
    Моджтаба, Алиреза и т.н.са типично персийски, мухахаха!

    Днешните иранци имат нещо общо с древна Персия, колкото днешните македонци с Ал. Велики.

    08:55 18.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тръмпи

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ха Ха":

    Ти определено няма да я караш, но ние ще се возим до насита, за какво мислиш прибрах Мадеро на топло

    08:57 18.03.2026

  • 43 Не ти излиза сметката

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Това го повтарям от началото на войната":

    Първо - не става въпрос за излизане от Иран(защото не са влизали), а излизане от капана в който се набутаха сами , нагло и подло!
    Да спрат атаките и обявят "победа", могат,- но Иран няма да спре до постигането на истински МИР!
    Иначе да! Могат да спрат иранския износ на горива, но и Иран ще спре тотално всякакъв износ от целия район! Как си представяш резултата???
    И ще продължи да бомби Израел, до постигането на истински МИР! Ако не искат мир, край с Израел, или преместването му...сети се къде!

    /ген, Джо Кент,/

    Коментиран от #45, #48

    08:58 18.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тръмпи

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Не ти излиза сметката":

    Вие тук, всички вие, не разбрахте ли още как ще приключи войната в Иран, с термоядрен удар и безусловна капитулацшия, Мека ще изгори до основи, в един нов, модерен свят няма място за радикални чалми

    Коментиран от #51

    09:03 18.03.2026

  • 46 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тръмпи":

    Припомни си колко пъти САЩ опитваха неуспешно да унищожат обогатения уран на Иран. Ако имаха подходящи оръжия, щяха и да го направят. Не можаха и сега не се знае дали Иран има обогатен уран или вече ядрени оръжия.

    09:04 18.03.2026

  • 47 Европеец

    4 0 Отговор
    Коментара ти е верен, интересно какво ще бъде след три месеца, като гледам натам отиват нещата..... Дали пък след четвърти юли войната ще продължи, един Господ знае.....

    09:07 18.03.2026

  • 48 Коалицията на Желаещите

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не ти излиза сметката":

    Добре поне, че ние имаме наблизо Русия за да ни спаси с горивата! Е, ще има лазене по килимчето пред Путин, но ние го умеел лазенето и лизането.

    "Иначе да! Могат да спрат иранския износ на горива, но и Иран ще спре тотално всякакъв износ от целия район! Как си представяш резултата???"

    Коментиран от #49

    09:07 18.03.2026

  • 49 Група професионални журналисти

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Коалицията на Желаещите":

    Ние също го можем това, много добре!

    09:10 18.03.2026

  • 50 те бомбите са ги пуснали

    3 0 Отговор
    ама какво са избомбили не се знае .
    Чичо иска да обяви победа и изпълнени цели ,после победно да развее байрака и да бяга от там !
    Ама тоя път не се получава щото евреите няма на кого да ги остави .

    09:15 18.03.2026

  • 51 то това ако се случи

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тръмпи":

    Мисля че и краварите приключват . За евреите ще е сигурно .

    09:16 18.03.2026

  • 52 Артилерист

    2 0 Отговор
    Американските варвари са колонизирали половината свят, за да го крадат, рекетират и ограбват (и България е в това число-купихме на двойна цена старите им (таралясници) ф16, като цялата сума беше предплатена 6 години предварително). С тези огромни ограбени пари те извършват военнонаучна и изследователска дейност в областта на въоръжението и техниката, в способите за воюване, както и за издръжка на най--голямата армия в света и близо 1000-та военни бази по целия свят. Сега тук непрекъснато ни осведомяват-едва ли не популяризират- за дивашките бомбардировки на САЩ, вкл. и с бетонобойни бомби, по суверенната държава Иран. Има ли разумен човек на света който вярва на американската пропаганда, че има и грам справедливост в тази война на САЩ?

    Коментиран от #54

    09:18 18.03.2026

  • 53 Ццц

    1 0 Отговор
    Чували сме за "специализираните боеприпаси" и без Ройтерс да ни ги обеснява. Даже наскоро гледахме "Орешник" и така знаем какво правят истинските. Тогава Ройтерс се опита да ни обясни друго, но се отказа като излязоха кадри в ютуб. Жалко е, че статията стига до първата половина на историята - че са използвани бомби. Втората половина ще я четете като си дойде старшият експерт от отпуска утре, че този е нов и не го бива в пропагандата. Ние сами ще се сетим за резултата от бомбардировките по цените на бензина. Така че остават само евроатлантиците за облъчване. Така че може и да не чакате старшия експерт! 🤣

    09:25 18.03.2026

  • 54 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Артилерист":

    Направи ми впечатление една реплика във филм, който наскоро гледах. Героят живееше като дивак в гората и на въпроса защо каза: "не искам да живея сред общество, което мълчаливо си плаща данъците, знаейки, че отиват при нашите военни да правят войни по света".

    09:29 18.03.2026

  • 55 Признавам

    0 0 Отговор
    Признавам, че шефа за борба с териоризма като видя, "кой е терориста" и си подаде отстравката - чест и почитание, за днешно време трудно да свалиш шапка на политик. Евала, един американец ми се издигна в очите.

    09:30 18.03.2026

  • 56 Фейк нюз

    0 0 Отговор
    Къде са снимките? Къде е биби?

    09:32 18.03.2026

