Тръмп въвлича армията в международни преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе необичайна стъпка, като включи висши военни командири в дипломатически преговори на най-високо равнище. Той изпрати най-висшия американски военен командир в Близкия изток за участие в разговорите по ядрената програма на Иран и назначи министъра на сухопътните сили за ключов преговарящ по усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), за първи път се включи в непреките преговори между САЩ и Иран, които се проведоха вчера в Оман. Той се появи в парадна униформа - жест, който според анализатори е имал за цел да подчертае военното присъствие и влиянието на САЩ в региона.

В същото време министърът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол отново участва в преговорите между Русия и Украйна тази седмица. По данни на АП, той е поддържал активен диалог с украинските представители и извън официалните сесии, в опит да запази комуникационните канали отворени.

Баланс в деликатните разговори са осигурявали специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента - Джаред Къшнър. Според наблюдатели, включването на военни командири - било заради експертния им опит, влиянието им или като сигнал за по-твърда позиция - е показателно за това как републиканската администрация на Тръмп променя традиционния модел на американската дипломация.

АП припомня, че макар подобен подход да изглежда нетрадиционен, американски генерали са участвали и в преговори за контрол над въоръженията със Съветския съюз по време на Студената война. Това отбелязва и Елиът Коен, бивш съветник в Държавния департамент по времето на администрацията на Джордж Буш-младши.