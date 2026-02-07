Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп въвлича армията в международни преговори
  Тема: Украйна

Тръмп въвлича армията в международни преговори

7 Февруари, 2026 19:58

Президентът на САЩ залага на висши военни командири в разговорите за ядрената програма на Иран и за прекратяване на войната между Русия и Украйна - ход, който бележи рязка промяна във външната политика на Вашингтон.

Тръмп въвлича армията в международни преговори - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе необичайна стъпка, като включи висши военни командири в дипломатически преговори на най-високо равнище. Той изпрати най-висшия американски военен командир в Близкия изток за участие в разговорите по ядрената програма на Иран и назначи министъра на сухопътните сили за ключов преговарящ по усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Още новини от Украйна

Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), за първи път се включи в непреките преговори между САЩ и Иран, които се проведоха вчера в Оман. Той се появи в парадна униформа - жест, който според анализатори е имал за цел да подчертае военното присъствие и влиянието на САЩ в региона.

В същото време министърът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол отново участва в преговорите между Русия и Украйна тази седмица. По данни на АП, той е поддържал активен диалог с украинските представители и извън официалните сесии, в опит да запази комуникационните канали отворени.

Баланс в деликатните разговори са осигурявали специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента - Джаред Къшнър. Според наблюдатели, включването на военни командири - било заради експертния им опит, влиянието им или като сигнал за по-твърда позиция - е показателно за това как републиканската администрация на Тръмп променя традиционния модел на американската дипломация.

АП припомня, че макар подобен подход да изглежда нетрадиционен, американски генерали са участвали и в преговори за контрол над въоръженията със Съветския съюз по време на Студената война. Това отбелязва и Елиът Коен, бивш съветник в Държавния департамент по времето на администрацията на Джордж Буш-младши.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
  • 1 Тръмп е абсолютно прав

    24 7 Отговор
    Правилният вариант е висш американски генерал да заяви на некомпетентният корумпиран президент зеленски който няма никакво понятие от военни действия че ако не приеме условията които Кремъл му поставят за приключване на военните действия Русия ще стигне до полската граница.
    Истината трябва да бъде казана ясно в очите както и Тръмп му заяви че няма карти с които зеленски да може да въздейства на ситуацията.

    20:03 07.02.2026

  • 2 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    24 7 Отговор
    Дан Дрискол се отнася с презрение към Украйна, държава на мутанти с президент просяк.

    Коментиран от #3

    20:12 07.02.2026

  • 3 Аз.........

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    🖕🖕🖕🖕🖕

    Коментиран от #10

    20:16 07.02.2026

  • 4 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    19 7 Отговор
    Кото застрелят какавидата Зеленски и ще се разбере чи има начини за решаване.на конфликта и то в полза на Украйна

    20:18 07.02.2026

  • 5 ТОДОР ЗАМФИРКОВ

    16 4 Отговор
    Тръмписта е кукла на конци ..дърпани от иврейския банкстерски и ВПК бандити...

    20:18 07.02.2026

  • 6 Разочарован

    9 4 Отговор
    Този не вижда ли, че ще загуби изборите за конгреса в края на годината? Толкова много хора в Америка и по целия свят възлагаха големи надежди на него, а той за две години "оцапа територията"!

    20:23 07.02.2026

  • 7 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Накрая бай Дончо ще изпрати Мелания в Кремъл да реши кой крив,кой прав.

    Коментиран от #9

    20:27 07.02.2026

  • 8 Браво.

    4 6 Отговор
    Но и без промените на преговарящите, Иран няма какво да направи срещу САЩ.

    20:30 07.02.2026

  • 9 бай Дончо

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    се вслушва в това, което Мелания му говори.

    20:32 07.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кличко каза:

    2 3 Отговор
    "Време е да се подготвяте за земята".

    21:15 07.02.2026

  • 13 Кличко каза:

    4 3 Отговор
    Напускайте Киев. Ток ще има след две години, при положение, че Русия спре обстрела.

    21:17 07.02.2026

  • 14 Логично

    4 1 Отговор
    В крайна сметка войните са работа на военните.

    22:09 07.02.2026

  • 15 Дернев

    3 1 Отговор
    Няма нищо лошо в привличане на военните. Сега в прав текст ще може да им се каже на американците, че те доведоха нещата да се стигне до СВО и те продължават да пречат на Русия да си реши проблемите с Украйна, тъй като Украйна е само проблем на Русия и тя трябва да си го реши. Продължават ли Щатите да оказват помощ с оръжия и информация Русия ще счита САЩ за основен и главен противник и ще вземе необходимите военни мерки да се защити, каквито и да са последствията от това.

    22:36 07.02.2026

  • 16 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... КАКВА АРМИЯ БЕ !?!?!? ---НАБИТАТА В КОРЕЯ ; НАБИТАТА ВЪВ ВИЕТНАМ ; НАБИТАТА В СУДАН ; НАБИТАТА В КУБА ; НАБИТАТА В АВГАНИСТАН ... И ПОБЕДИЛА В ГРАНАДА -200 КУБИНЦИ !?!?!?!?!?

    13:26 08.02.2026

