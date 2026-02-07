Тръмп въвлича армията в международни преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе необичайна стъпка, като включи висши военни командири в дипломатически преговори на най-високо равнище. Той изпрати най-висшия американски военен командир в Близкия изток за участие в разговорите по ядрената програма на Иран и назначи министъра на сухопътните сили за ключов преговарящ по усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), за първи път се включи в непреките преговори между САЩ и Иран, които се проведоха вчера в Оман. Той се появи в парадна униформа - жест, който според анализатори е имал за цел да подчертае военното присъствие и влиянието на САЩ в региона.
В същото време министърът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол отново участва в преговорите между Русия и Украйна тази седмица. По данни на АП, той е поддържал активен диалог с украинските представители и извън официалните сесии, в опит да запази комуникационните канали отворени.
Баланс в деликатните разговори са осигурявали специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента - Джаред Къшнър. Според наблюдатели, включването на военни командири - било заради експертния им опит, влиянието им или като сигнал за по-твърда позиция - е показателно за това как републиканската администрация на Тръмп променя традиционния модел на американската дипломация.
АП припомня, че макар подобен подход да изглежда нетрадиционен, американски генерали са участвали и в преговори за контрол над въоръженията със Съветския съюз по време на Студената война. Това отбелязва и Елиът Коен, бивш съветник в Държавния департамент по времето на администрацията на Джордж Буш-младши.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп е абсолютно прав
Истината трябва да бъде казана ясно в очите както и Тръмп му заяви че няма карти с които зеленски да може да въздейства на ситуацията.
20:03 07.02.2026
2 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #3
20:12 07.02.2026
3 Аз.........
До коментар #2 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":🖕🖕🖕🖕🖕
Коментиран от #10
20:16 07.02.2026
4 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
20:18 07.02.2026
5 ТОДОР ЗАМФИРКОВ
20:18 07.02.2026
6 Разочарован
20:23 07.02.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #9
20:27 07.02.2026
8 Браво.
20:30 07.02.2026
9 бай Дончо
До коментар #7 от "Сатана Z":се вслушва в това, което Мелания му говори.
20:32 07.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кличко каза:
21:15 07.02.2026
13 Кличко каза:
21:17 07.02.2026
14 Логично
22:09 07.02.2026
15 Дернев
22:36 07.02.2026
16 ПЕНКО
13:26 08.02.2026