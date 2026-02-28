Шведската армия: Дронът, неутрализиран в близост до френския самолетоносач, наистина е бил руски

Дронът, неутрализиран от шведската армия недалеч от френския самолетоносач "Шарл де Гол", който се намира в Малмьо, наистина е бил руски, предаде Франс прес, като цитира информация на шведските въоръжени сили след техническо разследване, пише БТА.
По време на инцидента в шведски води е плавал руският разузнавателен кораб "Жигулевск", според същият източник.
"Шведският кораб "Rapp", който се е намирал в зоната, за да охранява и наблюдава френската военноморска авиационна група, се е приближил до руския кораб, за да наблюдава преминаването му през Оресунд", подчертават въоръжените сили. "Бордовите системи на шведския кораб са засекли активност на дрон в близост и са активирали контрамерки, за да заглушат устройството".
Заглушаването на дрон означава да се наруши предаването между устройството и неговия оператор или да се лиши от средствата му за ориентация, като се използват средства за електронна война, отбелязва АФП.
Инцидентът се е случил в сряда на около 13 километра от самолетоносача "Шарл де Гол" в пролива Оресунд, близо до град Малмьо, където френският флагмански кораб спря, преди да участва в учения на НАТО.
След анализ на техническите данни, шведските въоръжени сили са успели да установят, че "става въпрос за дрон, който е извършил неразрешен полет, което представлява нарушение на правилата за достъп до територията" на Швеция.
"Подобно поведение не е изненадващо за Русия, но това е сериозен инцидент, който подчертава важността на постоянната бдителност. Нашите единици са действали по образцов и професионален начин", заяви Ева Скуг Хаслум, началничка на оперативното командване на въоръжените сили, цитирана в съобщението.
След неутрализирането на дрона, патрулният кораб на шведския флот е ескортирал "Жигулевск" извън шведските териториални води. Сега той се намира в Балтийско море.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9
09:20 28.02.2026
2 Дзак
09:21 28.02.2026
3 гост
Коментиран от #19, #22
09:22 28.02.2026
4 Пич
И все пак да предоставят доказателства, че дронът е руски...
09:23 28.02.2026
5 Руския дрон с ИИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Носил флага на Русия и малка матрьошка, и възпроизвеждал песента "Калинка". Обаче остават съмнения дали е бил наистина руски, или просто дрон с ИИ, любител на руската култура.
09:25 28.02.2026
6 Хипотетично
09:27 28.02.2026
7 ВЪПРОСЧЕ КЪМ ЕЦБ
09:29 28.02.2026
8 КОЛКО ФАЛШИВИ € ОТ МОНЕТЕН ДВОР !
09:31 28.02.2026
9 махмурлук
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Снощи си прекалил с кохола :)
09:32 28.02.2026
10 А вътре е бил призрака на господин
09:32 28.02.2026
11 Хи их хи
09:34 28.02.2026
12 ЕЦБ УЧТИВО МЪЛЧИ
09:35 28.02.2026
13 Художник и детектив
09:35 28.02.2026
14 ЧУДИМ СЕ МЕКСИКО И КАНАДА
09:38 28.02.2026
15 ИЛИ ПРОСТО В МЕКСИКО И КАНАДА
09:39 28.02.2026
16 виктория
09:40 28.02.2026
17 Чики-Рики
09:42 28.02.2026
18 нннн
Сещам се само за Зеленски и проскубаните урсулски ястреби.
09:46 28.02.2026
19 Сесесере
До коментар #3 от "гост":Адмирал Кузя изпуши преди 4 години в Ламанша и се разкапва на сух док още някъде в далния васток!
09:47 28.02.2026
20 примитивчо
09:48 28.02.2026
21 И как са разбрали
Размяхте ме!!:)
09:48 28.02.2026
22 да питам
До коментар #3 от "гост":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
09:50 28.02.2026
23 капитан Лукаш
Коментиран от #25
09:52 28.02.2026
24 Хи хи
09:58 28.02.2026
25 как - е така
До коментар #23 от "капитан Лукаш":Засечен с радар е в отдалечаваща посока от руския кораб, но това въобще не е доказателство, че е бил руски, а сигурно е купен от Иран...
10:00 28.02.2026
26 Тити
10:04 28.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.