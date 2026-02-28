Новини
Шведската армия: Дронът, неутрализиран в близост до френския самолетоносач, наистина е бил руски

28 Февруари, 2026 09:18 1 386 27

  • самолетоносач-
  • франция-
  • швеция-
  • нато-
  • дронове-
  • ракети

Заглушаването на дрон означава да се наруши предаването между устройството и неговия оператор или да се лиши от средствата му за ориентация, като се използват средства за електронна война, отбелязва АФП

Шведската армия: Дронът, неутрализиран в близост до френския самолетоносач, наистина е бил руски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дронът, неутрализиран от шведската армия недалеч от френския самолетоносач "Шарл де Гол", който се намира в Малмьо, наистина е бил руски, предаде Франс прес, като цитира информация на шведските въоръжени сили след техническо разследване, пише БТА.

По време на инцидента в шведски води е плавал руският разузнавателен кораб "Жигулевск", според същият източник.

"Шведският кораб "Rapp", който се е намирал в зоната, за да охранява и наблюдава френската военноморска авиационна група, се е приближил до руския кораб, за да наблюдава преминаването му през Оресунд", подчертават въоръжените сили. "Бордовите системи на шведския кораб са засекли активност на дрон в близост и са активирали контрамерки, за да заглушат устройството".

Заглушаването на дрон означава да се наруши предаването между устройството и неговия оператор или да се лиши от средствата му за ориентация, като се използват средства за електронна война, отбелязва АФП.

Инцидентът се е случил в сряда на около 13 километра от самолетоносача "Шарл де Гол" в пролива Оресунд, близо до град Малмьо, където френският флагмански кораб спря, преди да участва в учения на НАТО.

След анализ на техническите данни, шведските въоръжени сили са успели да установят, че "става въпрос за дрон, който е извършил неразрешен полет, което представлява нарушение на правилата за достъп до територията" на Швеция.

"Подобно поведение не е изненадващо за Русия, но това е сериозен инцидент, който подчертава важността на постоянната бдителност. Нашите единици са действали по образцов и професионален начин", заяви Ева Скуг Хаслум, началничка на оперативното командване на въоръжените сили, цитирана в съобщението.

След неутрализирането на дрона, патрулният кораб на шведския флот е ескортирал "Жигулевск" извън шведските териториални води. Сега той се намира в Балтийско море.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса Пейтриът.Търсете скривалища.

    Коментиран от #5, #9

    09:20 28.02.2026

  • 2 Дзак

    23 6 Отговор
    И каква връзка има това с френския кораб?

    09:21 28.02.2026

  • 3 гост

    6 18 Отговор
    Пратете натовски дрон до техният единствен самолетоносач...какво още чакате...

    Коментиран от #19, #22

    09:22 28.02.2026

  • 4 Пич

    23 4 Отговор
    Би било разумно сега франсетата да се ослушват за ирански дронове...
    И все пак да предоставят доказателства, че дронът е руски...

    09:23 28.02.2026

  • 5 Руския дрон с ИИ

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Носил флага на Русия и малка матрьошка, и възпроизвеждал песента "Калинка". Обаче остават съмнения дали е бил наистина руски, или просто дрон с ИИ, любител на руската култура.

    09:25 28.02.2026

  • 6 Хипотетично

    14 2 Отговор
    Заглушаването на дрона го лишава от управление , а вероятно е бил с разузнавателна и демонстрационна, а не обявената за "смешна" атакуваща самолетоносача мисия.

    09:27 28.02.2026

  • 7 ВЪПРОСЧЕ КЪМ ЕЦБ

    4 3 Отговор
    КАК ТОЧНО СЕ РАЗПОЗНАВАТ ФАЛШИВИ € ПЕЧАТАНИ В МОНЕТНИЯ ДВОР НА НЯКОЯ ДЪРЖАВА ОСВЕН ПО ДУБЛИРАНИТЕ НОМЕРА, ЧЕ АС НЕ СЕ СЕЩАМ :)

    09:29 28.02.2026

  • 8 КОЛКО ФАЛШИВИ € ОТ МОНЕТЕН ДВОР !

    4 4 Отговор
    СА ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ЕЦБ ЗА 2025 ? :) ЗА ТИЯ ОТ КСЕРОКСА Е ЯСНО !

    09:31 28.02.2026

  • 9 махмурлук

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Снощи си прекалил с кохола :)

    09:32 28.02.2026

  • 10 А вътре е бил призрака на господин

    10 3 Отговор
    Путин който се спомина миналата година за трети път

    09:32 28.02.2026

  • 11 Хи их хи

    15 2 Отговор
    Руснаците вдигнали дрон в пролива Оресунд на 13 км. от франсетата? Ми той пролива е дълъг 70 км. и в най широката си част 24 км. Олеле, акт на агресия, 24376-ти пакет саткциЙ, немедлено!

    09:34 28.02.2026

  • 12 ЕЦБ УЧТИВО МЪЛЧИ

    3 4 Отговор
    ПО ВЪПРОСА С ФАЛШИВИТЕ € ОТ МОНЕТЕН ДВОР :)

    09:35 28.02.2026

  • 13 Художник и детектив

    19 1 Отговор
    Да,на него пишеше "Сделано в СССР" 🤣🤣🤣ма ма ви и см0тана

    09:35 28.02.2026

  • 14 ЧУДИМ СЕ МЕКСИКО И КАНАДА

    2 3 Отговор
    КАК НЕ СА СЕ СЕТИЛИ ДА ВЗЕМАТ $ ?! ТОВА СИГУРНО ЩОТО ИМ ЛИПСВА ЙОД В ХРАНАТА :)

    09:38 28.02.2026

  • 15 ИЛИ ПРОСТО В МЕКСИКО И КАНАДА

    1 3 Отговор
    НЯМА ТОЛКОВА РАЗВИТА МРЕЖА ДА ПЛАСИРА ФАЛШИВИТЕ $ ОТ МОНЕТНИЯ ДВОР ? КАК МИСЛИТЕ :) Е СЕГА ПОНЕ В ЕВРОПА МРЕЖАТА СЕ ДОРАЗВИ :)

    09:39 28.02.2026

  • 16 виктория

    11 2 Отговор
    ей, тия руснаци са си оставили адреса на дрона!!!

    09:40 28.02.2026

  • 17 Чики-Рики

    11 2 Отговор
    Този дрон, даже да е севернокорейски,пак ще напишат че е Руски, така че тия,, вафли,, сме ги яли!

    09:42 28.02.2026

  • 18 нннн

    10 1 Отговор
    Абе, кому е изгодна конфронтация между Русия и НАТО?
    Сещам се само за Зеленски и проскубаните урсулски ястреби.

    09:46 28.02.2026

  • 19 Сесесере

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Адмирал Кузя изпуши преди 4 години в Ламанша и се разкапва на сух док още някъде в далния васток!

    09:47 28.02.2026

  • 20 примитивчо

    6 0 Отговор
    С чип от пералня "Вятка"

    09:48 28.02.2026

  • 21 И как са разбрали

    10 3 Отговор
    че "наистина е руски"???

    Размяхте ме!!:)

    09:48 28.02.2026

  • 22 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    09:50 28.02.2026

  • 23 капитан Лукаш

    6 2 Отговор
    Последно - КАК РАЗБРАХА, ЧЕ Е РУСКИ СЛЕД КАТО НЕ Е НАМЕРЕН? Май работата е - НЕМИЯТ КАЗАЛ НА ГЛУХИЯ, ЧЕ КЬОРАВИЯ ВИДЯЛ.

    Коментиран от #25

    09:52 28.02.2026

  • 24 Хи хи

    4 2 Отговор
    Аз ви казах бе, наште еврогейчета да чакат Путин, щото така казаха от нато и маленкия зеля !!

    09:58 28.02.2026

  • 25 как - е така

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "капитан Лукаш":

    Засечен с радар е в отдалечаваща посока от руския кораб, но това въобще не е доказателство, че е бил руски, а сигурно е купен от Иран...

    10:00 28.02.2026

  • 26 Тити

    1 2 Отговор
    А те какъв очакваха освен рашистки наоколо в региона няма други катили като тях

    10:04 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

