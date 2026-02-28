Русия воюва - на фронта с репресии и чрез разузнаване

Руските сили вероятно са започнали артилерийската и дронова подготовка на бойното поле за очакваната пролетно-лятна офанзива през 2026 г. в Донецка област. Те обстрелваха Биленка (на около 14 километра от фронтовата линия и непосредствено североизточно от Краматорск, северния край на Крепостния пояс - серия от укрепени градове, които представляват гръбнака на украинската отбрана в Донецка област от 2014 г. насам) на 26 и 27 февруари.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руската сухопътна офанзива за превземане на Крепостния пояс вероятно ще бъде многогодишно оперативно усилие, което би струвало на руското военно командване значително време, човешки ресурси и ресурси. Руските сили досега не са били в състояние или не са желаели да концентрират ресурсите, необходими за решителна настъпателна операция, особено срещу Крепостния пояс.

Според съобщенията Русия разширява усилията си за набиране на персонал във висши учебни заведения, за да обслужва руските сили за безпилотни системи (СБС). Руската служба на BBC съобщи на 27 февруари, че руското Министерство на отбраната (МО) е разширило усилията си за набиране на персонал до най-малко 95 образователни институции в цяла Русия и е оказало натиск върху студентите да подпишат договори с МО по време на лични срещи в 90 от тези институции.

Руската служба на BBC отбеляза, че 95-те образователни институции не включват институции, в които руското МО провежда "непряко набиране на персонал", като например откриване на центрове за безпилотни системи в руски университети.

Руската служба на BBC отбеляза, че руските университети публикуват обяви за набиране на персонал, което вероятно ще привлече повече студенти да подпишат договори с МО. Базираният в Германия руски опозиционен медиен канал Echo съобщи на 26 февруари, че руското МО набира студенти от най-малко 57 университета и 13 колежа и технически колежи в 24 федерални субекта, включително окупирания Крим, и е разширило кампанията си за набиране на персонал, за да включи всички студенти, а не само тези, които се представят зле в академичните си резултати. "Ехо" отбеляза, че руското Министерство на отбраната обещава на студентите, че ще служат само в подразделения на ВВС на САЩ (предпочитана военна професия, която е свързана с по-нисък риск за живота и крайниците от пехотата), но поне някои от договорите съдържат формулировка, която би позволила на Министерството на отбраната да изпраща новобранците във всяко руско военно подразделение, а не само в подразделение на ВВС на САЩ.

"Ехо" съобщи, че руското Министерство на отбраната използва тактика на "моркова и тоягата", като предлага обезщетения, включително високи заплати, гарантирана една година служба, образователни стипендии и опрощаване на студентски дългове, а също и като принуждава и заплашва студентите да подпишат договори. Руското опозиционно издание "Медуза" съобщи на 26 февруари, че Новосибирският колеж по транспортни технологии "Николай Лунин" е организирал тридневна прожекция на пропагандни филми за руснаци, които уж са "предали" Русия, защото студентите са отказали да се явят доброволно на военна служба.

Руското Министерство на отбраната започна набиране на персонал, насочени към неуспешно представящи се руски студенти, през декември 2025 г. и започна да разширява тези усилия през януари 2026 г.

Руското Министерство на отбраната може да набира конвенционалните руски военни със студенти новобранци. Руските сили изпитват все по-големи затруднения с постигането на целите за набиране на персонал, като процентът на жертвите в Русия надминава процента на набиране на персонал през януари 2026 г., за първи път от началото на войната.

Кремъл продължава да предприема мерки срещу провоенни фигури в информационното пространство, които не може напълно да подчини на държавния контрол, като част от по-широките усилия за консолидиране на информационното пространство под контрола на Кремъл. Руските правоохранителни органи обявиха на 27 февруари, че руските власти са задържали основателя и бивш главен редактор на руския информационен сайт "Реадовка" Алексей Костильов по подозрение в "измама в голям мащаб".

Говорител на разследването заяви пред ТАСС, че руските власти подозират Костильов в присвояване на приблизително един милиард рубли (около 13 милиона долара) от руското Министерство на отбраната (МО) по време на изпълнение на държавни договори.

На 25 февруари руски дрон се е приближил до френския самолетоносач "Шарл дьо Гол" в шведското пристанище Малмьо. Шведските въоръжени сили съобщиха на 27 февруари, че руският кораб за радиоелектронно разузнаване (SIGINT) "Жигулевск" е изстрелял дрон незаконно, докато е бил в шведски териториални води в пролива Йоресунд по време на посещението на "Шарл дьо Гол" в Малмьо.

Шведските въоръжени сили добавиха, че близък шведски патрулен кораб е наблюдавал изстрелването на дрона и е предприел контрамерки, след което е загубил контакт с него.

Шведският министър на отбраната Пал Йонсон заяви пред шведския вестник SVT на 26 февруари, че руският дрон се е приближил до "Шарл дьо Гол", докато е бил акостирал в Малмьо, Швеция, на 25 февруари, вероятно нарушавайки шведското въздушно пространство.

Говорителят на френския Генерален щаб полковник Гийом Верне заяви пред AFP на 26 февруари, че шведска система е заглушила дрона на около седем морски мили (около 13 километра) от "Шарл дьо Гол".

Неидентифицирани дронове са прелетели над френска база за ядрени подводници през декември 2025 г.

Подобни въздушни нахлувания във въздушното пространство на НАТО вероятно са с цел разузнаване на известни европейски военни бази, оборудване и отбранителна инфраструктура.

ISW продължава да оценява, че Русия все по-често участва в тайни и явни атаки срещу Европа и че продължаващите руски и предполагаеми руски нарушения на въздушното пространство вероятно са част от усилията на Русия "Фаза нула" - по-широките информационни и психологически усилия на Русия за създаване на условия, целящи да се подготвят за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

Руските сили вероятно са използвали бял фосфор в Константиновка и може би са засегнали цивилни райони в нарушение на международното право. Геолокиран видеозапис, публикуван на 27 февруари, показва руски удар с боеприпаси, които изглеждат като бял фосфор, срещу югозападна Константиновка, Донецка област.

Украинска бригада, действаща в посока Константиновка, съобщи, че руските сили са използвали бял фосфор при удара и веднага след това са ударили района с управлявана планираща бомба FAB-1500.

Въпреки че ISW не може да оцени дали в засегнатата зона е имало цивилни, украинската бригада съобщи, че в Константиновка остават около 2000 цивилни. Протокол III към Конвенцията за конвенционалните оръжия забранява използването на запалителни оръжия, като бял фосфор, срещу цивилни цели или в райони с концентрация на цивилни.

Руските сили са използвали бял фосфор и запалителни боеприпаси, за които се твърди, че са в нарушение на международното право в Украйна и преди.