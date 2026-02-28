Норвежки тийнейджър е планирал атака срещу база на НАТО

Седамнадесетгодишен младеж е планирал терористична атака срещу база на НАТО в Норвегия, предаде норвежката обществена телевизия Ен Ер Ка, позовавайки се на заповедта за арест, цитирани от ДПА, пише БТА.
Адвокатът на младежа потвърди пред новинарската агенция Ен Те Бе, че момчето е било задържано по подозрение за подготовка на терористичен акт. Неговият клиент отрича обвиненията.
Младежът е планирал нападение над базата на НАТО в Ставангер в Югозападна Норвегия. Той е израснал в Норвегия и има връзки с региона.
Телевизията съобщи допълнително, че младежът е бил радикализиран и е изразявало подкрепа към „Ислямска държава“. Според публикацията той веднъж е занесъл знаме на „Ислямска държава“ в училище.
Момчето е било арестувано поради риск да се укрие или да унищожи доказателства, е заявил говорител на Норвежката служба за сигурност и разузнаване пред Ен Те Бе.
Адвокатът на тийнейджъра съобщи, че клиентът му е получил мярка за предварително задържане за срок от две седмици.
