Новини
Свят »
Норвегия »
Норвежки тийнейджър е планирал атака срещу база на НАТО

Норвежки тийнейджър е планирал атака срещу база на НАТО

28 Февруари, 2026 08:44 1 174 24

  • норвегия-
  • нато-
  • база-
  • ставангер-
  • ислямска държава

Адвокатът на тийнейджъра съобщи, че клиентът му е получил мярка за предварително задържане за срок от две седмици

Норвежки тийнейджър е планирал атака срещу база на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Седамнадесетгодишен младеж е планирал терористична атака срещу база на НАТО в Норвегия, предаде норвежката обществена телевизия Ен Ер Ка, позовавайки се на заповедта за арест, цитирани от ДПА, пише БТА.

Адвокатът на младежа потвърди пред новинарската агенция Ен Те Бе, че момчето е било задържано по подозрение за подготовка на терористичен акт. Неговият клиент отрича обвиненията.

Младежът е планирал нападение над базата на НАТО в Ставангер в Югозападна Норвегия. Той е израснал в Норвегия и има връзки с региона.

Телевизията съобщи допълнително, че младежът е бил радикализиран и е изразявало подкрепа към „Ислямска държава“. Според публикацията той веднъж е занесъл знаме на „Ислямска държава“ в училище.

Момчето е било арестувано поради риск да се укрие или да унищожи доказателства, е заявил говорител на Норвежката служба за сигурност и разузнаване пред Ен Те Бе.

Адвокатът на тийнейджъра съобщи, че клиентът му е получил мярка за предварително задържане за срок от две седмици.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Почна се.Търсете скривалища.

    08:47 28.02.2026

  • 3 За пpотокола

    15 0 Отговор
    "Експлозии са били чути в центъра на Техеран, като се е виждал и дим, според кореспондент на Ал Джазира на място.
    Няколко ракети са поразили Университетската улица и района Джомхури в Техеран, съобщи информационна агенция Фарс."

    Коментиран от #6

    08:47 28.02.2026

  • 4 Всички обичат НАТЮ

    17 1 Отговор
    Това е фейк

    Коментиран от #14

    08:47 28.02.2026

  • 5 Механик

    1 21 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    08:48 28.02.2026

  • 6 Ще бесят

    1 18 Отговор

    До коментар #3 от "За пpотокола":

    Аятолаха.

    08:49 28.02.2026

  • 7 ДРОНОВЕТЕ ДА СЕ ЗАРЕЖДАТ С

    10 0 Отговор
    ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 5Х40 !

    08:51 28.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лопата Орешник

    20 2 Отговор
    Първо е задържан не заради подготовка, а само заради подозрение за такава! Добре че е невинен до доказване на противното! Второ, ОТАН умря от страх заради 17 годишен тийн??? Не мога да ви гледам, честно! И тия плашливи пилци ще воюват с армията спечелила Великата отечествена война?

    Коментиран от #16

    08:53 28.02.2026

  • 10 Така Така

    13 1 Отговор
    Буден младеж браво за смелоста!

    09:00 28.02.2026

  • 11 Йеронимус БОШ

    9 0 Отговор
    Путин ли е виновен ?

    09:08 28.02.2026

  • 12 Петер Брьогел

    9 0 Отговор
    Ако дори си помислиш такава идея и я споделиш , ще те арестуват ли ?

    Коментиран от #18

    09:09 28.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И това е фейк

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всички обичат НАТЮ":

    Много обичат Русия

    09:12 28.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ихууууу

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Лопата Орешник":

    Зеленски я разкатанчи армията,спечелила втората световна война,която никога нямаше да я спечели,ако не бяха Великобритания и САЩ !! А и на кого му пука кого и какво не можеш да гледаш!!

    Коментиран от #24

    09:21 28.02.2026

  • 17 Така Така

    2 0 Отговор
    Да така ще е всеки неудобен стана от ислямска държава която обора попиля.....

    09:24 28.02.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Петер Брьогел":

    Ако си в Русия,моментално ще те заключат.

    09:24 28.02.2026

  • 19 Хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    ФЕИК!!

    09:26 28.02.2026

  • 20 Ехееее

    1 9 Отговор
    В Русия тинейджър е арестуван,за споделяне на учудването-"Кога най после ще откарат Путин в Хага".

    09:29 28.02.2026

  • 21 А стига бе!?

    5 1 Отговор
    ...не е руснак?🤣🤣🤣🤣🤣

    09:39 28.02.2026

  • 22 Пешо

    5 0 Отговор
    Браво на момчето партизанин

    09:49 28.02.2026

  • 23 Напълно го

    2 1 Отговор
    Подкрепям!

    09:50 28.02.2026

  • 24 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ихууууу":

    Да, точно Еленски я разкатанчи! Ти си по надрусан и от него бе! Щото я разкатанчи затова обикаля и проси!

    10:07 28.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания